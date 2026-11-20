JawaPos.com – Generasi Z dikenal sebagai kelompok generasi yang terbuka dalam menyampaikan pendapat, termasuk mengkritik kebiasaan generasi sebelumnya, seperti Generasi X dan Baby Boomer.

Sejumlah perilaku yang dahulu dianggap lumrah oleh generasi lebih tua kini dinilai kurang sesuai dengan pola komunikasi, pandangan hidup, dan kebutuhan generasi muda.

Berikut 7 kebiasaan Generasi X dan Baby Boomer yang dianggap menyebalkan oleh Generasi Z, seperti dilansir dari laman Your Tango.

1. Mengubah Setiap Percakapan Menjadi Ceramah

Generasi Z merasa terganggu ketika percakapan santai justru berubah menjadi nasihat panjang mengenai kehidupan, pekerjaan, hingga hubungan pribadi. Mereka cenderung lebih menghargai sikap saling mendengarkan daripada menerima ceramah atau koreksi ketika hanya ingin menceritakan pengalaman.

2. Bersikeras Menelepon daripada Mengirim Pesan Singkat

Generasi Z lebih menyukai komunikasi melalui pesan singkat karena dinilai praktis dan memungkinkan mereka membalas ketika memiliki waktu luang. Sebaliknya, kebiasaan menelepon untuk menyampaikan hal sederhana dianggap mengganggu, terutama ketika informasi tersebut sebenarnya dapat disampaikan melalui beberapa baris pesan.

3. Menganggap Pekerjaan sebagai Ukuran Harga Diri

Sebagian Generasi X dan Baby Boomer masih menganggap kesibukan bekerja, jam kerja panjang, serta loyalitas terhadap perusahaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang. Pandangan tersebut kurang sejalan dengan Generasi Z yang cenderung menempatkan pekerjaan sebagai salah satu bagian kehidupan dan lebih memperhatikan keseimbangan antara karier, kesehatan, serta kehidupan pribadi.

4. Menggunakan Tradisi sebagai Alasan untuk Menolak Perubahan

Generasi Z kurang menyukai pola pikir yang mempertahankan kebiasaan hanya karena sudah dilakukan secara turun-temurun tanpa mempertimbangkan relevansinya. Mereka lebih memilih mempertanyakan tujuan suatu tradisi dan menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi, lingkungan kerja, serta perubahan sosial.

5. Mengkritik Generasi Muda, tetapi Bergantung pada Mereka

Kebiasaan generasi yang lebih tua menganggap anak muda malas, terlalu sensitif, atau bergantung pada teknologi menjadi salah satu hal yang memicu ketidaknyamanan Generasi Z. Terlebih, kritik tersebut kerap muncul ketika mereka justru meminta bantuan generasi muda untuk menyelesaikan persoalan teknologi, seperti memperbaiki jaringan Wi-Fi atau menggunakan aplikasi tertentu.

6. Memberikan Nasihat yang Tidak Diminta secara Berlebihan

Generasi Z cenderung menghargai batasan pribadi dan merasa kurang nyaman ketika orang lain memberikan nasihat tanpa diminta. Meskipun bermaksud membantu, komentar yang terlalu mengatur kehidupan seseorang dapat dianggap sebagai bentuk penghakiman dan meremehkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan.

7. Bersikap Terlalu Formal dalam Berkomunikasi