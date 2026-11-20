JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa hidup sebenarnya tidak seburuk yang dibayangkan, tetapi entah mengapa kamu tetap sulit merasa bahagia? Kamu memiliki kesempatan untuk berkembang, orang-orang yang peduli, dan hal-hal baik yang sebenarnya bisa disyukuri. Namun, pikiranmu justru dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, penyesalan, atau perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi.

Terkadang, masalahnya bukan hanya terletak pada keadaan di luar diri kita. Tanpa disadari, ada kebiasaan berpikir, pola perilaku, dan respons emosional tertentu yang justru membuat kita sendiri kesulitan menikmati kehidupan.



Dalam psikologi, fenomena ini sering berkaitan dengan konsep self-sabotage atau sabotase diri. Istilah ini menggambarkan pola perilaku atau pemikiran yang secara tidak langsung menghambat seseorang mencapai tujuan, membangun hubungan yang sehat, atau mendapatkan kesejahteraan emosional.



Menariknya, sabotase diri tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan yang jelas-jelas merugikan. Terkadang, bentuknya justru terlihat seperti kehati-hatian, perfeksionisme, sikap mandiri yang berlebihan, atau kebiasaan memikirkan segala sesuatu secara mendalam.



Kamu mungkin mengira sedang melindungi diri dari kekecewaan, padahal sebenarnya sedang menjauhkan diri dari kebahagiaan.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (20/11), terdapat tujuh tanda bahwa kamu mungkin sedang menyabotase kebahagiaan dirimu sendiri menurut perspektif psikologi.



1. Kamu Terlalu Sering Memikirkan Hal-Hal yang Belum Tentu Terjadi



Salah satu tanda seseorang sedang menyabotase kebahagiaannya adalah terlalu sering mengkhawatirkan masa depan, bahkan sebelum sesuatu benar-benar terjadi.



Kamu mungkin sedang menjalani hari yang baik, tetapi pikiranmu justru sibuk membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Ketika mendapatkan pekerjaan baru, kamu takut akan gagal. Ketika menjalin hubungan dengan seseorang, kamu khawatir akan ditinggalkan. Ketika kondisi keuangan mulai membaik, kamu justru membayangkan kemungkinan kehilangan semuanya.



Akibatnya, kamu sulit menikmati apa yang sedang terjadi karena pikiranmu selalu berada di tempat lain.



Dalam psikologi, pola ini berkaitan dengan catastrophizing, yaitu kecenderungan membayangkan skenario terburuk dan menganggap kemungkinan buruk tersebut seolah-olah hampir pasti terjadi.



Selain itu, kebiasaan ini juga berhubungan dengan anticipatory anxiety, yaitu kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi.



Masalahnya, otak manusia terkadang memperlakukan ancaman yang hanya dibayangkan seolah-olah ancaman tersebut benar-benar ada. Kamu bisa merasakan ketegangan, ketakutan, dan stres meskipun tidak sedang menghadapi bahaya nyata.



Misalnya, seseorang yang baru saja mendapatkan kesempatan bagus justru tidak bisa merasa senang karena terus berpikir bahwa kesempatan itu mungkin akan berakhir dengan kegagalan.



Padahal, belum tentu sesuatu yang buruk akan terjadi.



Jika kebiasaan ini terus berlangsung, kamu akan menghabiskan banyak energi emosional untuk menghadapi masalah yang bahkan belum tentu muncul.



Bagaimana cara mengatasinya?



Cobalah membedakan antara fakta dan asumsi. Ketika pikiran buruk muncul, tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah hal yang saya takutkan benar-benar sedang terjadi?



Apa bukti nyata yang mendukung kekhawatiran ini?



Apakah ada kemungkinan lain yang lebih masuk akal?



Jika hal buruk benar-benar terjadi, apa yang bisa saya lakukan?



Kamu tidak harus berhenti memikirkan masa depan. Namun, jangan sampai kekhawatiran tentang hari esok membuatmu kehilangan kesempatan untuk menikmati hari ini.



2. Kamu Selalu Merasa Belum Cukup Baik, Sebanyak Apa Pun Pencapaianmu



Pernahkah kamu mencapai sesuatu yang sudah lama diinginkan, tetapi kebahagiaannya hanya bertahan sebentar?



Kamu berhasil mendapatkan pekerjaan yang bagus, tetapi kemudian merasa pekerjaan orang lain lebih baik. Kamu berhasil membeli sesuatu yang sudah lama diimpikan, tetapi tidak lama kemudian mulai menginginkan sesuatu yang lebih mahal.



Atau kamu sudah melakukan banyak hal, tetapi tetap merasa bahwa dirimu belum cukup berhasil.



Jika hal ini sering terjadi, mungkin kamu sedang terjebak dalam pola membandingkan diri dan standar kesempurnaan yang terlalu tinggi.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan perfectionism atau perfeksionisme, khususnya ketika seseorang menetapkan standar yang tidak realistis dan menjadikan pencapaian sebagai ukuran utama harga dirinya.



Orang dengan kecenderungan perfeksionis sering kali sulit mengapresiasi proses karena pikirannya terlalu berfokus pada kekurangan.



Mereka cenderung berpikir bahwa keberhasilan yang dicapai belum cukup, kesalahan kecil merupakan kegagalan besar, dan kepuasan hanya boleh dirasakan setelah semua hal berjalan sempurna.



Selain itu, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain juga dapat memperburuk keadaan.



Psikolog Leon Festinger melalui teori Social Comparison Theory menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi dirinya dengan membandingkan diri terhadap orang lain.



Membandingkan diri sebenarnya merupakan hal yang wajar. Namun, ketika dilakukan secara berlebihan, hal tersebut dapat membuat seseorang terus merasa tertinggal.



Kamu lupa bahwa setiap orang memiliki perjalanan, kondisi, kesempatan, dan tantangan yang berbeda.



Bagaimana cara mengatasinya?



Belajarlah menghargai pencapaian kecil. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada diri sendiri ketika berhasil mencapai sesuatu yang besar.



Cobalah mengubah pertanyaan dari "Mengapa hidup saya tidak sehebat orang lain?" menjadi "Apa saja hal yang sudah berhasil saya lalui sejauh ini?"



Kebahagiaan tidak selalu datang ketika kamu mendapatkan lebih banyak. Terkadang, kebahagiaan justru muncul ketika kamu mulai menghargai apa yang sudah dimiliki.



3. Kamu Terlalu Sulit Memaafkan Kesalahan Masa Lalu



Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Ada keputusan yang kita sesali, perkataan yang seharusnya tidak diucapkan, hubungan yang gagal dipertahankan, atau kesempatan yang terlewatkan.



Namun, ada perbedaan antara belajar dari masa lalu dan terus menghukum diri sendiri karena masa lalu.



Jika kamu masih sering mengingat kesalahan bertahun-tahun lalu, menyalahkan diri sendiri, dan merasa tidak pantas mendapatkan kebahagiaan karena sesuatu yang pernah dilakukan, mungkin kamu sedang terjebak dalam pola rumination.



Dalam psikologi, rumination adalah kecenderungan memikirkan pengalaman negatif, masalah, atau perasaan menyakitkan secara berulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang berarti.



Misalnya, kamu terus mengingat keputusan buruk yang pernah dibuat. Kamu membayangkan bagaimana hidup akan berbeda jika dahulu mengambil pilihan lain.



Semakin sering memikirkannya, semakin besar pula penyesalan yang dirasakan.



Padahal, masa lalu tidak bisa diubah.



Kamu mungkin bisa mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut, tetapi kamu tidak bisa kembali ke waktu sebelumnya untuk memperbaiki semua hal.



Kebiasaan terus-menerus menyalahkan diri sendiri juga dapat membuat seseorang merasa tidak layak mendapatkan hal-hal baik.



Inilah yang membuat sabotase diri menjadi semakin rumit. Kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bahagia, tetapi secara tidak sadar merasa bahwa dirimu tidak pantas menerimanya.



Bagaimana cara mengatasinya?



Mulailah menerima bahwa dirimu yang sekarang tidak sepenuhnya sama dengan dirimu di masa lalu.



Kamu telah bertumbuh, belajar, dan mendapatkan pengalaman baru.



Cobalah menerapkan self-compassion, yaitu sikap memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, pemahaman, dan penerimaan ketika menghadapi kesalahan atau penderitaan.



Daripada berkata, "Saya memang selalu membuat keputusan buruk," cobalah mengatakan, "Saya pernah melakukan kesalahan, tetapi saya masih punya kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri."



Memaafkan diri sendiri bukan berarti membenarkan semua kesalahan. Itu berarti kamu bersedia berhenti menghukum diri sendiri setelah mengambil pelajaran yang diperlukan.



4. Kamu Selalu Mengutamakan Kebahagiaan Orang Lain daripada Dirimu Sendiri



Menjadi orang yang peduli terhadap orang lain merupakan hal yang baik. Namun, jika kamu terus-menerus mengorbankan kebutuhan pribadi demi menyenangkan semua orang, kebiasaan tersebut justru bisa menjadi sumber ketidakbahagiaan.



Kamu selalu berusaha membuat orang lain nyaman, bahkan ketika dirimu sendiri sedang tidak baik-baik saja.



Kamu sulit mengatakan tidak karena takut mengecewakan seseorang. Kamu menerima permintaan yang sebenarnya tidak ingin dilakukan. Kamu mengabaikan perasaan sendiri karena tidak ingin dianggap egois.



Bahkan, kamu mungkin merasa bersalah ketika mencoba melakukan sesuatu hanya untuk kebahagiaan pribadi.



Dalam psikologi, pola ini sering dikaitkan dengan people-pleasing, yaitu kecenderungan mencari penerimaan orang lain melalui perilaku menyenangkan mereka secara berlebihan.



Perilaku tersebut bisa berkaitan dengan kebutuhan akan validasi eksternal, ketakutan terhadap penolakan, atau kesulitan menetapkan batasan pribadi.



Seseorang yang terlalu bergantung pada penerimaan orang lain sering kali mengukur nilai dirinya berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukannya.



Ketika dipuji, ia merasa berharga. Ketika dikritik, ia merasa tidak cukup baik. Ketika seseorang kecewa kepadanya, ia langsung menganggap dirinya telah melakukan kesalahan besar.



Akibatnya, kebahagiaan menjadi sesuatu yang bergantung pada suasana hati dan penilaian orang lain.



Padahal, kamu tidak mungkin membuat semua orang selalu merasa puas dengan keputusanmu.



Akan selalu ada seseorang yang tidak setuju, kecewa, atau memiliki harapan berbeda terhadap dirimu.



Bagaimana cara mengatasinya?



Mulailah belajar menetapkan batasan yang sehat.



Kamu boleh menolak permintaan yang tidak sesuai dengan kemampuan atau kebutuhanmu. Kamu boleh beristirahat ketika lelah. Kamu juga boleh mengambil keputusan yang membuat hidupmu lebih baik meskipun tidak semua orang menyukainya.



Ingat, menjaga perasaan orang lain tidak seharusnya mengharuskanmu mengabaikan perasaan sendiri.



Kamu tetap bisa menjadi orang baik tanpa harus selalu mengatakan iya.



5. Kamu Takut Keluar dari Zona Nyaman, Meskipun Tahu Dirimu Tidak Bahagia



Ada kalanya seseorang menyadari bahwa kehidupannya tidak berjalan seperti yang diinginkan, tetapi tetap memilih bertahan dalam situasi yang sama.



Kamu mungkin tidak menyukai pekerjaan yang dijalani, tetapi takut mencoba sesuatu yang baru.



Kamu mungkin berada dalam hubungan yang tidak sehat, tetapi takut menghadapi kesendirian.



Kamu mungkin memiliki impian yang besar, tetapi selalu menundanya karena merasa belum siap.



Akhirnya, kamu terus menjalani kehidupan yang sebenarnya tidak membuatmu bahagia.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan fear of failure atau ketakutan terhadap kegagalan.



Ketakutan tersebut membuat seseorang lebih memilih mempertahankan situasi yang sudah dikenal daripada mengambil risiko menghadapi ketidakpastian.



Selain itu, ada pula konsep status quo bias, yaitu kecenderungan manusia untuk lebih menyukai keadaan yang sudah ada dibandingkan perubahan, meskipun perubahan tersebut berpotensi memberikan hasil yang lebih baik.



Hal ini terjadi karena perubahan sering kali membutuhkan energi, keberanian, dan kemampuan menghadapi ketidakpastian.



Kita cenderung merasa lebih aman dengan sesuatu yang sudah dikenal, bahkan ketika sesuatu tersebut tidak memberikan kebahagiaan.



Ironisnya, terkadang yang membuat kita tidak berkembang bukan karena tidak memiliki kesempatan, melainkan karena terlalu takut menghadapi kemungkinan gagal.



Bagaimana cara mengatasinya?



Kamu tidak harus mengubah seluruh hidup dalam satu malam.



Mulailah dengan langkah kecil yang realistis.



Jika ingin berganti pekerjaan, mulailah mencari informasi dan mengembangkan keterampilan. Jika ingin membangun hubungan yang lebih sehat, mulailah belajar berkomunikasi secara jujur. Jika memiliki impian, tentukan satu tindakan sederhana yang bisa dilakukan hari ini.



Jangan menunggu sampai rasa takut benar-benar hilang untuk mulai bergerak.



Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan tetap bersedia melangkah meskipun ada ketidakpastian.



6. Kamu Selalu Mencari Kebahagiaan di Masa Depan dan Melupakan Kehidupan Saat Ini



"Saya akan bahagia ketika sudah punya banyak uang."



"Saya akan merasa tenang ketika sudah mendapatkan pekerjaan impian."



"Saya akan menikmati hidup setelah semua masalah selesai."



Pernahkah kamu mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu?



Tanpa disadari, kamu mungkin telah menjadikan kebahagiaan sebagai sesuatu yang selalu berada di masa depan.



Kamu terus mengejar target berikutnya dengan keyakinan bahwa kebahagiaan baru akan datang setelah berhasil mencapainya.



Namun, ketika satu tujuan berhasil diraih, muncul tujuan baru yang terasa lebih penting.



Akhirnya, hidup berubah menjadi perjalanan panjang mengejar sesuatu tanpa pernah benar-benar menikmati apa yang sudah dicapai.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan hedonic treadmill atau adaptasi hedonis.



Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung beradaptasi terhadap perubahan positif maupun negatif dalam kehidupannya. Sesuatu yang awalnya memberikan kebahagiaan besar lama-kelamaan bisa terasa biasa saja.



Contohnya, ketika mendapatkan kenaikan gaji, kamu mungkin merasa sangat bahagia. Namun, setelah beberapa waktu, peningkatan penghasilan tersebut menjadi bagian normal dari kehidupan.



Kemudian, kamu mulai menginginkan pencapaian yang lebih tinggi.



Hal ini bukan berarti memiliki ambisi merupakan sesuatu yang buruk. Memiliki tujuan dan keinginan untuk berkembang justru bisa menjadi bagian penting dari kehidupan.



Masalah muncul ketika kamu menganggap bahwa kebahagiaan hanya boleh dirasakan setelah semua tujuan tercapai.



Padahal, kehidupan tidak pernah benar-benar bebas dari masalah.



Selalu ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum dimiliki, dan sesuatu yang masih ingin dicapai.



Jika terus menunggu kehidupan menjadi sempurna, kamu mungkin akan melewatkan banyak momen berharga yang sebenarnya sudah ada sekarang.



Bagaimana cara mengatasinya?



Latihlah diri untuk lebih hadir dalam kehidupan sehari-hari.



Nikmati percakapan sederhana dengan orang terdekat. Hargai waktu istirahat. Perhatikan hal-hal kecil yang membuatmu merasa nyaman.



Kamu tetap boleh memiliki ambisi besar, tetapi jangan menjadikan pencapaian sebagai satu-satunya alasan untuk merasa bahagia.



Belajarlah menikmati perjalanan, bukan hanya menunggu sampai tujuan tercapai.



7. Kamu Terus Mengulang Pola yang Sama, Meskipun Tahu Pola Itu Menyakiti Dirimu



Ini mungkin merupakan salah satu bentuk sabotase diri yang paling sulit disadari.



Kamu tahu bahwa kebiasaan tertentu membuat hidupmu semakin buruk, tetapi tetap mengulanginya.



Kamu tahu bahwa terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial membuatmu merasa rendah diri, tetapi tetap melakukannya.



Kamu tahu bahwa menunda pekerjaan membuatmu semakin stres, tetapi tetap memilih menghindarinya.



Kamu tahu bahwa hubungan tertentu membuatmu terluka, tetapi terus kembali ke situasi yang sama.



Pada akhirnya, kamu merasa terjebak dalam lingkaran yang sulit dihentikan.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan self-defeating behavior, yaitu perilaku yang pada akhirnya justru bertentangan dengan kepentingan atau tujuan jangka panjang seseorang.



Salah satu penjelasannya adalah adanya konflik antara kepuasan jangka pendek dan manfaat jangka panjang.



Contohnya, ketika menghadapi pekerjaan yang sulit, kamu memilih menonton video atau bermain media sosial karena aktivitas tersebut memberikan kenyamanan sesaat.



Untuk sementara, kamu merasa lebih santai karena berhasil menghindari tekanan.



Namun, setelah beberapa jam, pekerjaan semakin menumpuk dan kecemasan justru meningkat.



Hal serupa dapat terjadi dalam hubungan maupun kebiasaan sehari-hari.



Terkadang, kita memilih sesuatu bukan karena hal tersebut baik bagi kehidupan, melainkan karena memberikan rasa nyaman untuk sementara waktu.



Perilaku tersebut kemudian menjadi kebiasaan yang terus diperkuat melalui pengulangan.



Bagaimana cara mengatasinya?



Pertama, kenali pola yang terus kamu ulangi.



Perhatikan situasi apa yang biasanya memicu perilaku tersebut. Apakah muncul ketika sedang stres, kesepian, takut gagal, atau merasa tidak dihargai?



Kedua, jangan hanya berusaha menghentikan kebiasaan buruk. Gantilah dengan perilaku alternatif yang lebih sehat.



Misalnya, ketika ingin menghindari pekerjaan karena merasa kewalahan, cobalah mengerjakannya selama lima atau sepuluh menit terlebih dahulu.



Ketiga, berhenti menganggap bahwa perubahan harus terjadi secara sempurna.



Jika suatu hari kamu kembali melakukan kebiasaan lama, bukan berarti semua usahamu sia-sia.



Perubahan perilaku membutuhkan waktu, kesadaran, dan latihan yang konsisten.



Kamu tidak harus langsung menjadi pribadi yang berbeda. Kamu hanya perlu mulai membuat pilihan yang sedikit lebih baik daripada sebelumnya.



Mengapa Seseorang Bisa Menyabotase Kebahagiaannya Sendiri?



Setelah memahami tujuh tanda di atas, mungkin muncul pertanyaan: mengapa seseorang justru melakukan hal-hal yang membuat dirinya sendiri tidak bahagia?



Jawabannya tidak selalu sederhana.



Sabotase diri bisa berkaitan dengan berbagai faktor psikologis, pengalaman masa lalu, pola asuh, keyakinan terhadap diri sendiri, dan cara seseorang menghadapi emosi yang tidak nyaman.



Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain:



1. Takut mengalami kekecewaan



Seseorang yang pernah mengalami kegagalan atau penolakan mungkin mengembangkan kebiasaan menghindari harapan yang terlalu tinggi. Dengan tidak berharap banyak, ia merasa bisa melindungi dirinya dari rasa sakit.



2. Memiliki harga diri yang rendah



Orang yang merasa dirinya tidak berharga terkadang sulit menerima hal-hal baik. Ia mungkin merasa tidak pantas mendapatkan hubungan yang sehat, kesuksesan, atau kebahagiaan.



3. Terlalu membutuhkan validasi eksternal



Ketika seseorang terlalu bergantung pada pengakuan orang lain, ia bisa kehilangan kemampuan untuk menentukan apa yang sebenarnya membuat dirinya bahagia.



4. Terbiasa dengan pola yang tidak sehat



Pengalaman hidup dapat membentuk cara seseorang memandang hubungan, keamanan, dan dirinya sendiri. Pola yang sudah dikenal terkadang terasa lebih aman daripada sesuatu yang baru, meskipun sebenarnya tidak sehat.



5. Kesulitan mengelola emosi



Ketika tidak mampu menghadapi rasa takut, kecewa, marah, atau sedih dengan cara yang sehat, seseorang mungkin memilih menghindar melalui perilaku yang justru merugikan dirinya.



Penting untuk dipahami bahwa tidak semua perilaku tersebut berarti seseorang secara sadar ingin membuat hidupnya tidak bahagia. Sering kali, perilaku itu merupakan cara yang pernah dipelajari untuk menghadapi tekanan atau melindungi diri.



Karena itu, mengenali pola sabotase diri bukanlah alasan untuk menyalahkan diri sendiri. Justru, kesadaran tersebut bisa menjadi langkah awal untuk membangun kehidupan yang lebih sehat.



Bagaimana Cara Berhenti Menyabotase Kebahagiaan Diri Sendiri?



Mengubah pola pikir dan perilaku yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun tentu tidak mudah. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak bisa dilakukan.



Berikut beberapa langkah yang bisa kamu mulai:



1. Belajar mengenali pikiran negatif



Ketika pikiran negatif muncul, jangan langsung mempercayainya. Amati terlebih dahulu apakah pikiran tersebut berdasarkan fakta atau hanya ketakutan dan asumsi.



2. Berhenti menuntut kesempurnaan



Kamu tidak harus selalu berhasil, selalu produktif, atau selalu terlihat kuat. Berikan ruang bagi dirimu untuk melakukan kesalahan dan belajar dari pengalaman.



3. Bangun batasan yang sehat



Jangan terus mengorbankan kebutuhan pribadi hanya demi mendapatkan penerimaan orang lain. Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi kedua pihak untuk memiliki kebutuhan dan perasaan masing-masing.



4. Hargai kemajuan kecil



Perubahan besar sering kali dimulai dari tindakan sederhana. Mengurangi kebiasaan membandingkan diri, berani mengatakan tidak, atau menyelesaikan pekerjaan yang tertunda merupakan bentuk kemajuan yang patut dihargai.



5. Belajar menerima ketidakpastian



Tidak semua hal bisa dikendalikan. Kamu tidak bisa memastikan bahwa setiap keputusan akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Namun, kamu tetap bisa belajar menghadapi risiko dengan lebih bijaksana.



6. Berlatih memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik



Cobalah berbicara kepada diri sendiri sebagaimana kamu berbicara kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Berikan pengertian, bukan hanya kritik.



7. Pertimbangkan bantuan profesional



Jika pola-pola tersebut berlangsung lama, mengganggu hubungan, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari, berbicara dengan psikolog dapat membantu. Pendekatan seperti terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dapat membantu seseorang mengenali dan mengubah pola pikir serta perilaku yang kurang sehat.



Penutup: Terkadang, yang Menghalangi Kebahagiaanmu Bukan Kehidupan, Melainkan Cara Kamu Memperlakukannya



Tidak semua kesulitan dalam hidup berasal dari diri sendiri. Ada keadaan, pengalaman, dan masalah eksternal yang memang berada di luar kendali kita.



Namun, ada kalanya kita tanpa sadar memperberat perjalanan sendiri melalui kebiasaan berpikir dan perilaku yang tidak membantu.



Kita terlalu takut terhadap masa depan, terlalu keras menghakimi masa lalu, terlalu sibuk membandingkan diri, atau terlalu sering mengorbankan kebutuhan pribadi demi orang lain.



Kita terus menunggu kehidupan menjadi sempurna sebelum mengizinkan diri sendiri untuk merasa bahagia.



Padahal, kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah, tanpa kegagalan, atau tanpa kekecewaan.



Kebahagiaan juga berkaitan dengan kemampuan menerima diri sendiri, mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, dan menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari.



Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk memperbaiki segala sesuatu di luar dirimu, sampai lupa memperhatikan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri.



Jadi, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri:



"Apakah selama ini saya benar-benar sedang berusaha membangun kehidupan yang lebih baik, atau justru sedang melakukan hal-hal yang membuat saya semakin jauh dari kebahagiaan?"



Kamu tidak harus mengubah semuanya hari ini.



Mulailah dengan satu kebiasaan, satu keputusan, dan satu cara pandang yang lebih sehat.



