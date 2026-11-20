JawaPos.com - Pernahkah kita duduk bersama keluarga, bercengkerama dengan teman-teman, atau menghabiskan waktu bersama pasangan, tetapi diam-diam merasa begitu kesepian? Secara fisik, kita tidak sendirian. Ada orang-orang yang menyayangi kita, memperhatikan keberadaan kita, bahkan mungkin selalu berada di sekitar kita. Namun, entah mengapa, ada ruang kosong di dalam hati yang sulit dijelaskan.

Kita mungkin ikut tertawa ketika orang lain melontarkan lelucon, menjawab pertanyaan ketika diajak berbicara, dan terlihat menikmati kebersamaan. Akan tetapi, jauh di dalam diri, kita merasa seperti sedang berdiri di luar lingkaran. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang sedang kita rasakan.



Fenomena ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Dalam psikologi, kesepian tidak selalu berkaitan dengan seberapa banyak orang yang berada di sekitar kita. Kesepian lebih berkaitan dengan kualitas hubungan emosional, perasaan diterima, serta kesesuaian antara hubungan sosial yang kita miliki dan hubungan yang sebenarnya kita butuhkan.



Seseorang bisa mempunyai banyak teman, keluarga yang lengkap, pasangan yang perhatian, bahkan kehidupan sosial yang terlihat menyenangkan, tetapi tetap mengalami kesepian emosional.



Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan fisik tidak selalu menghasilkan kedekatan batin. Kita bisa berada di tengah keramaian tanpa merasa terhubung dengan siapa pun. Sebaliknya, seseorang yang hanya mempunyai sedikit teman bisa merasa sangat dicintai dan dipahami karena memiliki hubungan yang tulus.



Lantas, mengapa kita bisa merasa kesepian meskipun berada di dekat orang-orang yang kita cintai?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (20/11), terdapat delapan alasan yang dapat membantu kita memahami fenomena tersebut berdasarkan perspektif psikologi.



1. Kita Merasa Tidak Benar-Benar Dipahami oleh Orang-Orang Terdekat



Salah satu alasan paling umum mengapa seseorang merasa kesepian di tengah orang-orang yang dicintainya adalah karena merasa tidak benar-benar dipahami.



Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin mempunyai banyak kesempatan untuk berbicara dengan orang lain. Kita bisa menceritakan pekerjaan, membahas masalah keluarga, membicarakan kejadian sehari-hari, atau bahkan bercanda selama berjam-jam.



Namun, komunikasi yang sering terjadi belum tentu menciptakan pemahaman emosional.



Ada perbedaan besar antara seseorang yang mendengarkan perkataan kita dan seseorang yang benar-benar berusaha memahami perasaan di balik perkataan tersebut.



Misalnya, ketika kita mengatakan sedang merasa lelah menjalani kehidupan, orang terdekat mungkin langsung memberikan nasihat agar kita lebih bersyukur atau lebih bersemangat. Mereka mungkin bermaksud baik, tetapi respons tersebut terkadang membuat kita merasa bahwa perasaan kita tidak mendapatkan ruang yang cukup.



Padahal, mungkin saat itu kita tidak membutuhkan solusi. Kita hanya ingin seseorang mendengarkan tanpa menghakimi, memahami kesulitan kita, dan membiarkan kita menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura kuat.



Dalam psikologi, pengalaman merasa dipahami berkaitan dengan validasi emosional. Validasi emosional terjadi ketika seseorang mengakui bahwa perasaan kita nyata dan layak diperhatikan, meskipun mereka belum tentu mempunyai pengalaman yang sama.



Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi secara konsisten, kita bisa mulai merasa sendirian secara emosional.



Kita mungkin tetap menyayangi orang-orang di sekitar kita, tetapi merasa tidak mempunyai tempat yang aman untuk menunjukkan isi hati yang sebenarnya.



Akibatnya, kita belajar menyimpan banyak hal sendiri. Kita mulai memilih jawaban sederhana ketika ditanya apakah semuanya baik-baik saja, karena merasa percuma menjelaskan sesuatu yang kemungkinan besar tidak akan dipahami.



Lama-kelamaan, hubungan yang terlihat dekat justru terasa semakin jauh.



2. Kita Terlalu Sering Menyembunyikan Perasaan demi Menyenangkan Orang Lain



Tidak semua orang merasa nyaman menunjukkan perasaan yang sebenarnya kepada orang-orang terdekat.



Sebagian orang terbiasa menjadi sosok yang menyenangkan, mudah diajak bekerja sama, tidak banyak mengeluh, dan selalu berusaha menjaga suasana tetap baik.



Mereka mungkin dikenal sebagai pribadi yang ceria, pengertian, dan selalu siap membantu. Namun, di balik kepribadian tersebut, ada banyak emosi yang tidak pernah benar-benar mereka ungkapkan.



Mereka menahan kesedihan karena tidak ingin membuat orang lain khawatir. Mereka menyembunyikan kekecewaan karena takut merusak hubungan. Bahkan, mereka terkadang berpura-pura bahagia hanya agar orang-orang di sekitarnya tidak merasa terganggu.



Dalam psikologi, perilaku ini dapat berkaitan dengan people-pleasing dan penekanan emosi atau emotional suppression.



People-pleasing merupakan kecenderungan untuk terlalu mengutamakan penerimaan dan kenyamanan orang lain, bahkan ketika hal tersebut membuat kita mengabaikan kebutuhan diri sendiri.



Sementara itu, penekanan emosi terjadi ketika seseorang berusaha menyembunyikan atau menahan ekspresi perasaannya.



Masalahnya, ketika kita terus-menerus menampilkan versi diri yang dianggap paling mudah diterima, orang lain mungkin hanya mengenal kepribadian yang kita tunjukkan, bukan diri kita yang sebenarnya.



Mereka mengenal kita sebagai orang yang selalu kuat, padahal kita juga mempunyai ketakutan. Mereka mengenal kita sebagai orang yang selalu ceria, padahal ada hari-hari ketika kita ingin menangis. Mereka menganggap kita tidak mempunyai masalah karena kita jarang bercerita tentang kesulitan yang sedang dihadapi.



Pada akhirnya, kita bisa merasa tidak dikenal meskipun sudah bertahun-tahun hidup bersama mereka.



Ironisnya, orang-orang di sekitar kita mungkin benar-benar menyayangi kita. Namun, mereka hanya bisa merespons bagian diri yang kita izinkan untuk mereka lihat.



Inilah salah satu bentuk kesepian yang paling sulit disadari: kita ingin dimengerti, tetapi pada saat yang sama takut memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya.



3. Hubungan yang Kita Miliki Lebih Banyak Bersifat Formal daripada Emosional



Tidak semua hubungan dekat memberikan kedalaman emosional yang kita butuhkan.



Kita mungkin mempunyai keluarga yang selalu berkumpul saat makan malam, teman-teman yang rutin mengajak pergi, atau pasangan yang setiap hari bertukar pesan. Dari luar, hubungan tersebut terlihat baik-baik saja.



Namun, jika diperhatikan lebih dalam, sebagian besar interaksi mungkin hanya berkisar pada hal-hal praktis.



Kita berbicara tentang pekerjaan, tagihan, jadwal kegiatan, urusan rumah tangga, atau berbagai tanggung jawab sehari-hari. Kita saling bertukar informasi, tetapi jarang membicarakan perasaan, ketakutan, impian, dan pengalaman pribadi yang lebih mendalam.



Hubungan seperti ini tidak selalu buruk. Komunikasi praktis merupakan bagian penting dari kehidupan bersama. Akan tetapi, manusia juga membutuhkan hubungan yang memberikan kedekatan emosional.



Psikologi sosial mengenal perbedaan antara hubungan yang sekadar memberikan interaksi sosial dan hubungan yang memberikan rasa keterikatan emosional.



Kita membutuhkan orang-orang yang bukan hanya hadir ketika ada sesuatu yang harus dikerjakan, tetapi juga bersedia hadir ketika kita sedang mengalami masa sulit.



Kita membutuhkan percakapan yang tidak selalu mempunyai tujuan tertentu. Percakapan ketika kita bisa membicarakan sesuatu yang mengganggu pikiran, mengungkapkan keraguan, atau sekadar berbagi hal-hal kecil yang mungkin tidak dianggap penting oleh orang lain.



Tanpa kedalaman seperti itu, hubungan dapat terasa seperti rutinitas.



Kita mungkin menghabiskan banyak waktu bersama seseorang, tetapi tidak merasa semakin dekat dengannya.



Bahkan, terkadang kita lebih merasa terhubung dengan seseorang yang jarang ditemui, tetapi mampu memberikan percakapan yang jujur dan bermakna.



Hal ini menjelaskan mengapa kuantitas interaksi tidak selalu sejalan dengan kualitas hubungan. Banyaknya waktu bersama tidak otomatis membuat seseorang merasa dicintai secara emosional.



4. Kita Takut Menjadi Beban bagi Orang-Orang yang Kita Cintai



Sebagian orang merasa bahwa mereka harus selalu mampu mengatasi masalahnya sendiri.



Mereka enggan bercerita ketika sedang mengalami kesulitan karena takut dianggap merepotkan. Mereka tidak ingin orang-orang terdekat ikut memikirkan masalah yang sedang dihadapi.



Pikiran seperti ini sering muncul pada individu yang terbiasa menjadi tempat bergantung bagi orang lain.



Mereka selalu berusaha menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan, membantu menyelesaikan masalah, dan hadir ketika seseorang membutuhkan pertolongan.



Namun, ketika mereka sendiri sedang membutuhkan bantuan, mereka justru kesulitan meminta hal yang sama.



Ada perasaan bahwa mereka harus tetap kuat karena orang lain sudah terlalu banyak bergantung kepada mereka.



Dalam perspektif psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan keyakinan negatif mengenai diri sendiri, rasa takut terhadap penolakan, serta pola keterikatan atau attachment style.



Sebagian individu memiliki kecenderungan menghindari ketergantungan emosional karena merasa bahwa menunjukkan kebutuhan merupakan tanda kelemahan.



Mereka mungkin berpikir bahwa jika terlalu banyak mengungkapkan kesedihan, orang lain akan merasa bosan. Jika terlalu sering meminta perhatian, hubungan akan menjadi tidak nyaman. Jika terlalu jujur tentang masalah pribadi, mereka akan kehilangan penghargaan dari orang-orang yang dicintai.



Akibatnya, mereka memilih untuk diam.



Mereka tetap datang ketika orang lain membutuhkan bantuan, tetapi tidak pernah benar-benar mengizinkan orang lain mengetahui bahwa mereka juga sedang berjuang.



Perilaku ini dapat menciptakan hubungan yang tidak seimbang. Kita selalu hadir untuk orang lain, tetapi tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk hadir bagi kita.



Pada akhirnya, kita merasa kesepian bukan karena tidak ada orang yang peduli, melainkan karena kita kesulitan menerima kepedulian tersebut.



Padahal, hubungan yang sehat bukan hanya tentang kemampuan memberikan dukungan. Hubungan yang sehat juga memberikan ruang bagi kedua pihak untuk menjadi rentan, meminta bantuan, dan saling menguatkan.



5. Kita Mengalami Perubahan Diri yang Tidak Diikuti oleh Perubahan Hubungan



Manusia terus berkembang sepanjang hidupnya.



Pengalaman, usia, tanggung jawab, kegagalan, dan berbagai peristiwa penting dapat mengubah cara kita memandang dunia. Hal-hal yang dahulu terasa menyenangkan mungkin tidak lagi memberikan kebahagiaan yang sama.



Kita mungkin dahulu menikmati percakapan ringan dengan teman-teman, tetapi sekarang lebih tertarik membicarakan tujuan hidup, kesehatan mental, hubungan yang bermakna, atau pengalaman pribadi.



Kita mungkin dahulu merasa cocok dengan lingkungan tertentu, tetapi setelah melewati banyak pengalaman, mulai menyadari bahwa nilai-nilai kita telah berubah.



Masalahnya, orang-orang terdekat belum tentu mengalami perubahan yang sama pada waktu yang bersamaan.



Teman lama mungkin masih memperlakukan kita berdasarkan kepribadian yang mereka kenal bertahun-tahun lalu. Keluarga mungkin masih mempunyai harapan terhadap diri kita yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Pasangan mungkin belum memahami bahwa kebutuhan emosional kita telah berkembang.



Dalam psikologi perkembangan, perubahan identitas merupakan bagian alami dari perjalanan manusia.



Ketika identitas dan kebutuhan emosional seseorang berubah, hubungan sosialnya terkadang membutuhkan penyesuaian.



Jika penyesuaian tersebut tidak terjadi, kita bisa merasa seperti tidak lagi mempunyai tempat yang benar-benar sesuai dengan diri kita.



Kita tetap mencintai teman-teman lama, tetapi percakapan bersama mereka tidak lagi terasa dekat. Kita masih menyayangi keluarga, tetapi merasa sulit menjelaskan perubahan cara berpikir kita.



Bukan berarti hubungan tersebut harus berakhir. Bukan pula berarti orang-orang terdekat tidak lagi penting.



Namun, kita mungkin sedang berada dalam fase kehidupan yang berbeda.



Kesepian dalam situasi seperti ini sering kali muncul karena adanya jarak antara diri kita yang sekarang dan cara orang lain mengenal kita.



Terkadang, yang kita butuhkan bukanlah meninggalkan semua hubungan lama, melainkan membangun bentuk kedekatan baru yang mampu mengakomodasi pertumbuhan diri.



6. Pengalaman Masa Lalu Membuat Kita Sulit Mempercayai Kedekatan Emosional



Pengalaman masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang membangun hubungan pada masa sekarang.



Seseorang yang pernah mengalami pengkhianatan, penolakan, pengabaian emosional, atau hubungan yang tidak aman mungkin akan lebih berhati-hati ketika berusaha dekat dengan orang lain.



Meskipun sekarang dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya, ia mungkin tetap merasa sulit untuk benar-benar percaya.



Ada bagian dari dirinya yang selalu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.



Ketika seseorang menunjukkan perhatian, ia mungkin bertanya-tanya apakah perhatian tersebut benar-benar tulus. Ketika seseorang menawarkan bantuan, ia mungkin merasa tidak nyaman menerimanya. Ketika hubungan mulai terasa dekat, ia justru mulai menjaga jarak karena takut suatu hari akan terluka.



Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan pola keterikatan atau attachment theory.



Teori keterikatan menjelaskan bagaimana pengalaman hubungan awal, terutama dengan figur pengasuh, dapat berkontribusi terhadap cara seseorang membangun kedekatan emosional.



Misalnya, individu dengan kecenderungan keterikatan menghindar mungkin merasa tidak nyaman ketika harus terlalu bergantung pada orang lain. Sementara itu, individu dengan kecenderungan keterikatan cemas mungkin lebih sering khawatir akan ditinggalkan atau tidak lagi disayangi.



Penting untuk dipahami bahwa pola keterikatan bukanlah label permanen. Pola tersebut dapat berubah melalui pengalaman hubungan yang lebih aman, kesadaran diri, dan dukungan psikologis.



Namun, pengaruh pengalaman masa lalu dapat menjelaskan mengapa sebagian orang tetap merasa kesepian meskipun mempunyai hubungan yang sebenarnya cukup baik.



Mereka mungkin mempunyai orang-orang yang bersedia mendengarkan, tetapi kesulitan membuka diri. Mereka mungkin dicintai, tetapi sulit mempercayai bahwa kasih sayang tersebut akan bertahan.



Pada akhirnya, kesepian bukan hanya berkaitan dengan siapa yang berada di sekitar kita, tetapi juga dengan seberapa aman kita merasa ketika membiarkan orang lain masuk ke dalam kehidupan emosional kita.



7. Kita Terlalu Banyak Membandingkan Hubungan Nyata dengan Hubungan yang Kita Bayangkan



Ekspektasi mempunyai pengaruh besar terhadap cara kita menilai hubungan.



Kita mungkin membayangkan bahwa orang-orang yang mencintai kita seharusnya selalu memahami perasaan kita tanpa perlu dijelaskan. Kita berharap pasangan mampu mengetahui ketika kita sedang sedih, keluarga menyadari ketika kita membutuhkan perhatian, atau teman-teman memahami alasan kita tiba-tiba menarik diri.



Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan tersebut, kita bisa merasa kecewa.



Kita mulai berpikir bahwa orang-orang di sekitar tidak cukup peduli, meskipun mereka mungkin tidak mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan.



Fenomena ini berkaitan dengan kesenjangan antara hubungan sosial yang diharapkan dan hubungan sosial yang dirasakan.



Dalam psikologi, kesepian sering dipahami sebagai pengalaman subjektif yang muncul ketika hubungan sosial yang dimiliki seseorang tidak sesuai dengan hubungan yang diinginkannya.



Artinya, dua orang dengan jumlah teman dan keluarga yang sama dapat mengalami tingkat kesepian yang sangat berbeda.



Seseorang mungkin merasa cukup dengan beberapa hubungan yang sederhana, sedangkan orang lain membutuhkan komunikasi yang lebih intens dan keterbukaan emosional.



Selain itu, media sosial dapat memperkuat kecenderungan membandingkan hubungan pribadi dengan kehidupan orang lain.



Kita melihat pasangan yang terlihat romantis, keluarga yang tampak harmonis, atau kelompok pertemanan yang selalu menghabiskan waktu bersama.



Tanpa disadari, kita mulai membandingkan kehidupan pribadi dengan potongan kehidupan orang lain yang ditampilkan di ruang digital.



Kita mungkin bertanya-tanya mengapa hubungan kita tidak terasa sehangat itu.



Padahal, apa yang terlihat di media sosial tidak selalu menggambarkan keseluruhan kenyataan.



Setiap hubungan mempunyai tantangan, perbedaan, dan masalah yang tidak selalu diperlihatkan kepada publik.



Ketika kita terus membandingkan hubungan nyata dengan gambaran ideal, kita berisiko mengabaikan bentuk kasih sayang yang sebenarnya sudah hadir dalam kehidupan sendiri.



Belajar mengomunikasikan kebutuhan, menerima ketidaksempurnaan orang lain, dan mengembangkan ekspektasi yang realistis dapat membantu mengurangi kesenjangan tersebut.



8. Kita Kehilangan Hubungan yang Mendalam dengan Diri Sendiri



Alasan terakhir mungkin terdengar tidak biasa, tetapi mempunyai peran penting dalam memahami kesepian.



Terkadang, seseorang merasa kesepian bukan hanya karena kurangnya hubungan dengan orang lain, melainkan karena kehilangan hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri.



Hal ini dapat terjadi ketika kita terlalu lama hidup berdasarkan tuntutan lingkungan.



Kita berusaha memenuhi harapan keluarga, mengikuti standar masyarakat, menjaga citra di hadapan teman, dan menyesuaikan diri dengan keinginan orang-orang terdekat.



Lama-kelamaan, kita mungkin menjadi sangat sibuk menjalankan berbagai peran sehingga lupa bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya kita rasakan dan butuhkan.



Kita tahu bagaimana menjadi anak yang baik, pasangan yang perhatian, teman yang menyenangkan, atau pekerja yang bertanggung jawab.



Namun, kita mungkin tidak lagi memahami apa yang membuat diri sendiri bahagia.



Kita terbiasa menyesuaikan diri sampai sulit membedakan keinginan pribadi dengan keinginan yang terbentuk akibat tekanan dari luar.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan konsep autentisitas, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali dan menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai, perasaan, serta identitas dirinya.



Ketika seseorang terlalu jauh dari dirinya sendiri, hubungan dengan orang lain juga dapat terasa kurang memuaskan.



Mengapa demikian?



Karena kedekatan emosional membutuhkan kehadiran diri yang autentik. Kita sulit merasa benar-benar terhubung dengan orang lain jika terus-menerus menyembunyikan kebutuhan, mengabaikan perasaan, atau memainkan peran yang tidak sesuai dengan diri sendiri.



Kita mungkin dikelilingi banyak orang, tetapi tidak merasa ada yang benar-benar mengenal kita.



Sebab, kita sendiri pun sedang berusaha memahami siapa diri kita di balik berbagai tuntutan kehidupan.



Karena itu, terkadang mengurangi kesepian bukan hanya tentang mencari lebih banyak teman atau menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga.



Kita juga perlu memberikan waktu untuk mengenali diri sendiri, memahami emosi, mengetahui batasan pribadi, dan kembali memperhatikan hal-hal yang benar-benar bermakna bagi kehidupan kita.



Bagaimana Cara Mengurangi Kesepian Meski Dikelilingi Orang-Orang Terdekat?



Memahami alasan di balik kesepian merupakan langkah awal yang penting. Namun, memahami saja terkadang belum cukup. Kita juga perlu membangun kebiasaan yang membantu menciptakan hubungan lebih bermakna, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri.



Berikut beberapa langkah yang dapat dicoba.



1. Mulailah berbicara lebih jujur tentang perasaan.



Tidak semua hal harus disimpan sendiri. Cobalah menceritakan perasaan kepada seseorang yang dipercaya. Kita tidak harus langsung membagikan seluruh masalah pribadi. Memulai dengan percakapan sederhana sudah bisa menjadi langkah penting.



2. Bangun hubungan yang lebih mendalam, bukan sekadar lebih banyak hubungan.



Daripada terus mencari banyak kenalan, cobalah memperkuat beberapa hubungan yang memungkinkan kita menjadi diri sendiri. Hubungan yang berkualitas sering kali lebih memberikan kepuasan emosional daripada interaksi sosial yang hanya berlangsung di permukaan.



3. Belajar meminta dukungan tanpa merasa bersalah.



Kita tidak harus selalu menjadi orang yang kuat. Meminta bantuan bukan berarti menjadi beban. Hubungan yang sehat memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk saling mendukung.



4. Kurangi kebiasaan membandingkan kehidupan pribadi dengan orang lain.



Setiap hubungan mempunyai perjalanan yang berbeda. Jangan menilai kualitas kehidupan sendiri hanya berdasarkan apa yang terlihat dari kehidupan orang lain.



5. Berikan ruang untuk mengenali diri sendiri.



Luangkan waktu untuk memahami emosi, kebutuhan, dan nilai-nilai pribadi. Menulis jurnal, melakukan refleksi, menikmati aktivitas yang disukai, atau menghabiskan waktu sendirian secara sadar dapat membantu kita kembali terhubung dengan diri sendiri.



6. Jangan takut mencari bantuan profesional.



Jika kesepian berlangsung lama, mengganggu kehidupan sehari-hari, atau disertai kesedihan mendalam, kecemasan, dan hilangnya minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, berbicara dengan psikolog dapat menjadi langkah yang bermanfaat.



Kesepian bukan sesuatu yang harus selalu dihadapi sendirian.



Penutup: Kedekatan yang Sesungguhnya Bukan Hanya Tentang Kehadiran Fisik



Merasa kesepian di tengah orang-orang yang kita cintai merupakan pengalaman yang jauh lebih umum daripada yang mungkin kita bayangkan.



Kita bisa mempunyai keluarga, pasangan, dan teman-teman yang baik, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan emosional.



Hal itu tidak otomatis berarti kita tidak bersyukur, tidak mampu mencintai, atau mempunyai hubungan yang buruk.



Terkadang, kita hanya membutuhkan bentuk kedekatan yang berbeda. Kita ingin didengarkan tanpa dihakimi, dipahami tanpa harus menjelaskan semuanya berulang kali, dan diterima tanpa harus selalu menunjukkan versi diri yang sempurna.



Kita ingin mempunyai hubungan tempat kita tidak perlu berpura-pura kuat ketika sedang rapuh, tidak perlu selalu tersenyum ketika sedang sedih, dan tidak perlu menyembunyikan kebutuhan hanya karena takut merepotkan orang lain.



Pada akhirnya, kesepian mengingatkan kita bahwa manusia tidak hanya membutuhkan kehadiran orang lain, tetapi juga hubungan emosional yang membuatnya merasa aman, diterima, dan dipahami.



Mungkin kita tidak selalu membutuhkan lebih banyak orang dalam kehidupan. Terkadang, kita hanya membutuhkan percakapan yang lebih jujur, hubungan yang lebih tulus, serta keberanian untuk menunjukkan diri kita yang sebenarnya.



Sebab, berada di dekat seseorang dan merasa benar-benar terhubung dengannya adalah dua pengalaman yang berbeda.



