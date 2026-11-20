JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, ada banyak hal yang bisa membuat dua orang merasa bahagia. Mulai dari percakapan sederhana sebelum tidur, kejutan kecil di hari istimewa, perjalanan bersama, hingga momen ketika keduanya saling memberikan dukungan di tengah situasi sulit. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, tidak semua momen memiliki makna yang sama. Ada pengalaman tertentu yang justru meninggalkan kesan mendalam dan membentuk kualitas sebuah hubungan dalam jangka panjang.

Menurut psikologi, hubungan yang sehat tidak hanya dibangun melalui rasa cinta, ketertarikan fisik, atau seberapa sering pasangan menghabiskan waktu bersama. Hubungan juga berkembang melalui pengalaman emosional yang menciptakan rasa aman, kepercayaan, kedekatan, dan keterikatan antara dua individu.



Menariknya, momen paling berarti dalam sebuah hubungan sering kali bukanlah peristiwa besar yang direncanakan secara khusus. Justru, pengalaman sederhana seperti didengarkan ketika sedang sedih, diterima saat menunjukkan kelemahan, atau mendapatkan dukungan ketika menghadapi kegagalan dapat memberikan dampak emosional yang jauh lebih besar.



Psikolog John Bowlby melalui teori keterikatan (attachment theory) menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk membangun ikatan emosional yang aman dengan orang lain. Dalam hubungan romantis, pasangan dapat menjadi salah satu sumber rasa aman tersebut.



Sementara itu, penelitian John Gottman mengenai hubungan pasangan menunjukkan pentingnya komunikasi, respons emosional, penghargaan, dan kemampuan memperbaiki hubungan setelah konflik.



Lantas, apa saja momen yang paling berarti dalam sebuah hubungan menurut psikologi?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (20/11), terdapat tujuh momen yang dapat memperkuat ikatan emosional sekaligus membuat hubungan terasa lebih bermakna.



1. Momen Ketika Seseorang Merasa Diterima Apa Adanya



Salah satu pengalaman paling bermakna dalam hubungan adalah ketika seseorang merasa diterima tanpa harus terus-menerus berpura-pura menjadi pribadi yang sempurna.



Pada awal hubungan, seseorang biasanya berusaha menunjukkan sisi terbaik dirinya. Ia mungkin lebih berhati-hati dalam berbicara, menyembunyikan kekurangan, atau berusaha menyesuaikan diri dengan harapan pasangan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang cukup wajar karena setiap orang ingin mendapatkan kesan yang baik.



Namun, hubungan yang semakin dalam membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penampilan terbaik. Seseorang membutuhkan ruang untuk menjadi dirinya sendiri, termasuk ketika sedang tidak percaya diri, melakukan kesalahan, mengalami kegagalan, atau menunjukkan sisi yang selama ini disembunyikan.



Dalam psikologi, pengalaman ini berkaitan dengan konsep unconditional positive regard atau penerimaan positif tanpa syarat yang diperkenalkan oleh Carl Rogers.



Penerimaan bukan berarti seseorang harus menyetujui semua perilaku pasangannya. Sebaliknya, penerimaan berarti mampu menghargai pasangan sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan, sambil tetap membicarakan perilaku yang perlu diperbaiki.



Misalnya, seorang pasangan sedang mengalami kegagalan dalam pekerjaan. Ia merasa malu, kehilangan kepercayaan diri, dan takut dianggap tidak cukup baik. Namun, alih-alih menghakimi, pasangannya memberikan pengertian dan mengatakan bahwa kegagalan tersebut tidak mengurangi nilai dirinya sebagai manusia.



Respons seperti ini dapat menciptakan rasa aman secara emosional.



Ketika seseorang merasa diterima, ia cenderung lebih berani membuka diri, menyampaikan perasaan, dan membangun kedekatan yang lebih autentik.



Mengapa momen ini penting?



Karena cinta yang sehat bukan hanya tentang mencintai seseorang ketika ia sedang berada dalam kondisi terbaik. Cinta juga membutuhkan kemampuan untuk tetap menghargai seseorang ketika ia sedang berada dalam masa sulit, tanpa mengabaikan batasan dan tanggung jawab masing-masing.



2. Momen Ketika Pasangan Benar-Benar Mendengarkan



Tidak semua orang membutuhkan solusi ketika sedang menceritakan masalahnya. Terkadang, seseorang hanya ingin didengarkan tanpa dipotong, dihakimi, atau dibandingkan dengan pengalaman orang lain.



Momen ketika pasangan benar-benar mendengarkan merupakan salah satu bentuk kedekatan emosional yang sangat penting.



Dalam psikologi hubungan, hal ini berkaitan dengan konsep perceived partner responsiveness, yaitu sejauh mana seseorang merasa pasangannya memahami, menghargai, dan memberikan respons terhadap kebutuhan emosionalnya.



Bayangkan seseorang pulang setelah menjalani hari yang melelahkan. Ia menghadapi tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau persoalan pribadi yang membuat pikirannya penuh.



Ketika ia mulai bercerita, pasangannya tidak sibuk memainkan ponsel, tidak langsung menyalahkan, dan tidak terburu-buru memberikan nasihat. Sebaliknya, pasangan tersebut mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memahami perasaannya, dan memberikan respons yang menunjukkan kepedulian.



Kalimat sederhana seperti, "Pasti berat sekali hari yang kamu jalani. Mau cerita lebih banyak?" dapat memberikan kenyamanan emosional.



Hal yang membuat momen ini bermakna bukan hanya isi percakapannya, melainkan perasaan bahwa ada seseorang yang benar-benar hadir.



Penelitian tentang responsivitas pasangan menunjukkan bahwa perasaan dipahami dan dihargai berkaitan dengan meningkatnya keintiman serta kepuasan hubungan.



Mengapa momen ini penting?



Sebab komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi. Komunikasi juga merupakan cara seseorang menyampaikan bahwa dirinya membutuhkan perhatian, pengertian, dan kedekatan.



Pasangan yang mampu mendengarkan dengan baik akan lebih mudah membangun hubungan yang terbuka. Keduanya tidak harus selalu memiliki jawaban atas setiap masalah, tetapi mereka dapat belajar untuk saling menemani ketika keadaan tidak mudah.



3. Momen Ketika Saling Membuka Kerentanan dan Menceritakan Hal Pribadi



Ada perbedaan besar antara mengenal seseorang dan benar-benar memahami kehidupan emosionalnya.



Mengenal seseorang mungkin berarti mengetahui makanan favorit, hobi, pekerjaan, atau kebiasaannya. Namun, memahami seseorang berarti mengetahui ketakutannya, pengalaman masa lalu, luka emosional, harapan, serta hal-hal yang membuatnya merasa tidak aman.



Momen ketika seseorang mulai berani menceritakan sisi terdalam dirinya merupakan salah satu tahap penting dalam perkembangan hubungan.



Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai self-disclosure, yaitu proses mengungkapkan informasi pribadi, pikiran, dan perasaan kepada orang lain.



Self-disclosure dapat meningkatkan kedekatan interpersonal, terutama ketika dilakukan secara bertahap dan mendapatkan respons yang positif.



Misalnya, seseorang akhirnya menceritakan pengalaman masa kecil yang membuatnya sulit mempercayai orang lain. Sebelumnya, ia selalu berusaha terlihat kuat dan tidak ingin orang lain mengetahui kelemahannya.



Namun, setelah merasa cukup aman, ia mulai membuka cerita tersebut kepada pasangannya.



Respons pasangan dalam situasi seperti ini sangat menentukan. Jika pasangannya menunjukkan empati, tidak meremehkan, dan tidak menggunakan cerita tersebut sebagai senjata ketika bertengkar, kepercayaan dapat tumbuh semakin kuat.



Sebaliknya, jika kerentanan seseorang justru dijadikan bahan ejekan atau digunakan untuk menyakitinya, hubungan dapat kehilangan rasa aman.



Membuka diri memang membutuhkan keberanian. Karena itu, setiap cerita pribadi yang dipercayakan kepada pasangan seharusnya diperlakukan dengan rasa hormat.



Mengapa momen ini penting?



Karena hubungan yang intim tidak hanya dibangun melalui kebersamaan secara fisik, tetapi juga melalui keberanian untuk memperlihatkan sisi diri yang tidak selalu bisa dilihat orang lain.



Ketika dua orang mampu berbicara tentang ketakutan, impian, dan pengalaman hidup tanpa merasa terancam, hubungan mereka berpeluang berkembang menjadi lebih dalam.



4. Momen Ketika Pasangan Hadir di Saat Paling Sulit



Seseorang dapat dengan mudah menikmati kebahagiaan bersama pasangan. Pergi berlibur, makan malam romantis, merayakan ulang tahun, atau menikmati keberhasilan bersama tentu menjadi pengalaman menyenangkan.



Namun, salah satu momen yang paling menentukan kualitas hubungan justru terjadi ketika kehidupan sedang tidak berjalan sesuai harapan.



Misalnya, ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mengalami kegagalan, menghadapi masalah keluarga, atau sedang berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil.



Pada masa seperti ini, dukungan pasangan dapat memiliki arti yang sangat besar.



Dalam psikologi, hal tersebut berkaitan dengan konsep social support atau dukungan sosial. Dukungan dapat berbentuk emosional, informasional, maupun instrumental.



Dukungan emosional berupa perhatian, empati, dan penguatan. Dukungan informasional berupa saran atau informasi yang membantu seseorang mengambil keputusan. Sementara dukungan instrumental dapat berupa bantuan nyata, seperti menemani, membantu pekerjaan, atau meringankan tanggung jawab.



Tidak semua masalah membutuhkan bentuk dukungan yang sama. Terkadang seseorang membutuhkan solusi praktis, tetapi pada kesempatan lain ia hanya membutuhkan kehadiran orang yang dipercaya.



Contohnya, ketika pasangan mengalami kegagalan dalam mencapai sesuatu yang sudah lama diusahakan, respons yang penuh empati dapat membuatnya merasa tidak sendirian.



Bukan berarti pasangan harus menyelesaikan seluruh masalah. Namun, kesediaan untuk tetap hadir dan memberikan dukungan dapat membuat beban emosional terasa lebih ringan.



Mengapa momen ini penting?



Karena pengalaman menghadapi kesulitan bersama dapat memperlihatkan kualitas dukungan dan kepedulian dalam hubungan.



Seseorang tidak hanya membutuhkan pasangan untuk merayakan keberhasilannya, tetapi juga membutuhkan seseorang yang mampu menghargai dirinya ketika sedang mengalami kegagalan.



Hubungan yang sehat bukan berarti kedua orang selalu kuat. Hubungan yang sehat memberikan ruang bagi keduanya untuk bergantian menjadi kuat dan saling menopang.



5. Momen Ketika Berhasil Menyelesaikan Konflik dengan Dewasa



Tidak ada hubungan yang sepenuhnya bebas dari perbedaan pendapat. Dua orang yang memiliki latar belakang, kebiasaan, pengalaman, dan cara berpikir berbeda tentu berpotensi mengalami konflik.



Perbedaan mengenai keuangan, waktu bersama, komunikasi, keluarga, hingga pembagian tanggung jawab dapat menjadi sumber perselisihan.



Namun, menurut psikologi hubungan, keberadaan konflik tidak selalu menjadi tanda bahwa hubungan sedang berada dalam kondisi buruk.



Hal yang lebih penting adalah bagaimana pasangan menghadapi dan menyelesaikan konflik tersebut.



John Gottman, seorang psikolog yang dikenal melalui penelitian tentang stabilitas hubungan pasangan, menekankan pentingnya cara pasangan mengelola konflik, memperbaiki interaksi yang negatif, dan mempertahankan penghargaan satu sama lain.



Salah satu momen paling berarti adalah ketika dua orang berhasil melewati pertengkaran tanpa saling menghancurkan harga diri.



Misalnya, pasangan mengalami kesalahpahaman karena salah satu pihak merasa kurang diperhatikan. Alih-alih saling menyalahkan, keduanya mencoba menjelaskan perasaan masing-masing.



Salah satu pasangan mungkin berkata, "Aku merasa kurang diperhatikan akhir-akhir ini. Aku ingin kita punya lebih banyak waktu bersama."



Sementara pasangannya mencoba memahami dan memberikan penjelasan tanpa langsung bersikap defensif.



Mereka kemudian mencari jalan tengah yang dapat diterima bersama.



Dalam proses tersebut, keduanya belajar bahwa perbedaan tidak harus berakhir dengan permusuhan.



Momen berdamai juga menjadi penting. Permintaan maaf yang tulus, kesediaan mengakui kesalahan, dan usaha memperbaiki perilaku dapat membantu memulihkan kepercayaan.



Namun, perlu dipahami bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan perilaku yang menyakiti. Konflik yang melibatkan kekerasan, manipulasi, atau pelanggaran batas yang berulang membutuhkan penanganan yang lebih serius.



Mengapa momen ini penting?



Karena hubungan yang kuat bukan hubungan yang tidak pernah mengalami pertengkaran, melainkan hubungan yang memiliki kemampuan untuk menghadapi perbedaan secara sehat.



Ketika pasangan mampu menyelesaikan konflik dengan saling menghargai, mereka tidak hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi juga belajar memahami kebutuhan satu sama lain.



6. Momen Ketika Saling Mendukung Pertumbuhan dan Impian



Cinta yang sehat seharusnya tidak membuat seseorang kehilangan identitas atau berhenti berkembang.



Setiap individu memiliki impian, tujuan hidup, minat, dan potensi yang ingin diwujudkan. Dalam hubungan yang baik, pasangan tidak harus memiliki tujuan yang selalu sama, tetapi keduanya perlu memberikan ruang bagi pertumbuhan masing-masing.



Momen ketika seseorang mendapatkan dukungan untuk mengejar impiannya dapat menjadi pengalaman emosional yang sangat berarti.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-determination theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan.



Teori tersebut menjelaskan tiga kebutuhan psikologis dasar manusia, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan.



Otonomi berkaitan dengan kebutuhan untuk memiliki pilihan dan kendali atas kehidupan sendiri. Kompetensi berhubungan dengan kebutuhan untuk merasa mampu dan berkembang. Sementara keterhubungan berkaitan dengan kebutuhan untuk merasa dekat dan terhubung dengan orang lain.



Ketiga kebutuhan tersebut juga relevan dalam hubungan romantis.



Misalnya, seseorang ingin melanjutkan pendidikan, memulai usaha, mengembangkan karier, atau mempelajari keterampilan baru.



Pasangannya mungkin tidak selalu memahami seluruh proses yang harus dilalui. Namun, ia tetap memberikan dukungan, menghargai keputusan, dan tidak berusaha mengendalikan kehidupan pasangannya.



Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana, seperti memberikan semangat, membantu menyusun rencana, menghargai waktu belajar, atau merayakan pencapaian kecil.



Dalam hubungan yang sehat, keberhasilan salah satu pihak tidak harus dianggap sebagai ancaman bagi pihak lainnya.



Sebaliknya, keduanya dapat merasa bangga ketika melihat pasangannya berkembang.



Mengapa momen ini penting?



Karena cinta bukan tentang membuat seseorang bergantung sepenuhnya kepada pasangannya.



Cinta yang matang justru memberikan ruang agar kedua individu dapat bertumbuh tanpa kehilangan kedekatan emosional.



Hubungan yang baik memungkinkan seseorang menjadi dirinya sendiri sekaligus membangun kehidupan bersama orang yang dicintainya.



7. Momen Ketika Menyadari Bahwa Kebahagiaan Bisa Ditemukan dalam Hal-Hal Sederhana



Banyak orang menganggap momen paling romantis dalam hubungan harus berupa kejutan besar, hadiah mahal, perjalanan mewah, atau perayaan istimewa.



Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, kebahagiaan hubungan sering kali terbentuk melalui pengalaman kecil yang dilakukan secara konsisten.



Misalnya, menikmati sarapan bersama, berbincang sebelum tidur, berjalan santai, memasak makanan favorit, atau sekadar tertawa karena hal-hal sederhana.



Dalam psikologi hubungan, pengalaman ini dapat dikaitkan dengan konsep shared positive experiences dan emotional intimacy.



Selain itu, penelitian John Gottman juga memperkenalkan konsep bids for connection, yaitu upaya kecil seseorang untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, atau keterhubungan dari pasangannya.



Contohnya, ketika seseorang menunjukkan sesuatu yang menarik, menceritakan kejadian lucu, atau mengajak pasangannya berbincang.



Respons terhadap upaya kecil tersebut dapat memengaruhi kualitas kedekatan emosional.



Bayangkan seseorang sedang menunjukkan foto langit sore yang indah. Pasangannya bisa saja mengabaikan, tetapi ia juga dapat memberikan perhatian dan ikut menikmati momen tersebut.



Tindakan sederhana seperti ini menunjukkan bahwa kedua orang bersedia hadir dalam kehidupan sehari-hari satu sama lain.



Kebahagiaan dalam hubungan tidak selalu membutuhkan alasan yang besar. Terkadang, perasaan dicintai muncul ketika seseorang mengetahui bahwa hal-hal kecil tentang dirinya diperhatikan.



Mengapa momen ini penting?



Karena hubungan tidak hanya berlangsung pada hari ulang tahun, hari jadi, atau saat liburan. Sebagian besar kehidupan bersama justru diisi oleh rutinitas biasa.



Jika pasangan mampu menemukan kebahagiaan dalam rutinitas tersebut, hubungan akan memiliki sumber kedekatan yang tidak bergantung pada peristiwa istimewa.



Pada akhirnya, kenangan yang paling berharga bisa saja bukan tentang tempat yang pernah dikunjungi, melainkan tentang bagaimana dua orang menikmati waktu bersama.



Mengapa Tujuh Momen Ini Begitu Berarti dalam Sebuah Hubungan?



Jika diperhatikan, ketujuh momen tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu semuanya berkaitan dengan kebutuhan emosional manusia.



Manusia tidak hanya membutuhkan cinta dalam bentuk pernyataan atau tindakan romantis. Manusia juga membutuhkan rasa aman, penerimaan, penghargaan, kepercayaan, dukungan, dan kebebasan untuk berkembang.



Dalam sebuah hubungan, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi melalui pengalaman sehari-hari.



Seseorang merasa dicintai ketika diterima apa adanya. Ia merasa dihargai ketika didengarkan. Ia merasa aman ketika berani membuka diri. Ia merasa memiliki teman hidup ketika mendapatkan dukungan di masa sulit.



Ia juga belajar membangun kedewasaan ketika berhasil menyelesaikan konflik, merasa didukung ketika mengejar impian, dan menemukan kebahagiaan melalui kebersamaan sederhana.



Hal-hal inilah yang perlahan membentuk hubungan emosional yang lebih kuat.



Namun, penting untuk diingat bahwa setiap pasangan memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda. Tidak semua hubungan harus berkembang melalui urutan momen yang sama. Ada pasangan yang merasa paling dekat setelah melewati masa sulit, sementara pasangan lain membangun kedekatan melalui komunikasi dan kebiasaan sederhana.



Yang terpenting bukanlah seberapa sempurna pengalaman yang dimiliki, melainkan bagaimana kedua individu memperlakukan satu sama lain sepanjang perjalanan hubungan.



Kesimpulan



Tujuh momen paling berarti dalam sebuah hubungan menurut perspektif psikologi bukan selalu tentang peristiwa romantis yang besar. Justru, banyak momen yang paling membekas lahir dari pengalaman sederhana yang memberikan rasa aman dan kedekatan emosional.



Mulai dari merasa diterima apa adanya, didengarkan dengan penuh perhatian, berani membuka kerentanan, mendapatkan dukungan ketika menghadapi kesulitan, menyelesaikan konflik secara dewasa, saling mendukung pertumbuhan, hingga menikmati kebahagiaan sederhana bersama.



Semua pengalaman tersebut mengajarkan bahwa hubungan yang sehat tidak hanya dibangun melalui perasaan cinta, tetapi juga melalui perilaku yang menunjukkan kepedulian secara konsisten.



Pada akhirnya, pasangan yang berarti bukan selalu seseorang yang mampu memberikan kebahagiaan setiap saat. Ia adalah seseorang yang bersedia membangun hubungan dengan penuh penghargaan, komunikasi, tanggung jawab, dan komitmen untuk terus bertumbuh bersama.



