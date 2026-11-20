JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sudah menjelaskan sesuatu dengan sangat baik, tetapi orang lain tetap tidak mengerti apa yang sebenarnya kamu rasakan? Kamu sudah berusaha memilih kata-kata, menjelaskan sudut pandang, bahkan mencoba menunjukkan alasan di balik tindakanmu. Namun, respons yang kamu dapatkan justru berupa kesalahpahaman, penilaian, atau anggapan bahwa kamu terlalu berlebihan.

Situasi seperti ini bisa terasa melelahkan, terutama ketika terjadi dengan orang-orang terdekat. Kamu mungkin mulai bertanya-tanya, apakah cara komunikasimu yang salah? Apakah kamu terlalu sulit dipahami? Atau memang orang lain tidak benar-benar berusaha mengerti dirimu?



Dalam psikologi, kesulitan memahami orang lain merupakan fenomena yang cukup kompleks. Setiap manusia memiliki pengalaman hidup, pola pikir, emosi, nilai, dan cara memproses informasi yang berbeda. Karena itu, sesuatu yang terasa sangat jelas bagimu belum tentu memiliki makna yang sama bagi orang lain.



Menariknya, ketidakmampuan seseorang memahami dirimu tidak selalu berarti mereka tidak peduli. Terkadang, ada keterbatasan psikologis, perbedaan perspektif, hingga mekanisme pertahanan diri yang membuat seseorang sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (20/11), terdapat enam alasan mengapa orang lain kadang tidak bisa memahamimu menurut perspektif psikologi.



1. Setiap Orang Melihat Dunia Melalui Pengalaman Hidup yang Berbeda



Salah satu alasan utama mengapa orang lain sulit memahamimu adalah karena setiap manusia memiliki pengalaman hidup yang berbeda.



Dalam psikologi, pengalaman masa lalu berperan penting dalam membentuk cara seseorang berpikir, merasakan sesuatu, dan menafsirkan perilaku orang lain. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tetapi menghasilkan pemahaman yang sangat berbeda.



Misalnya, kamu mungkin menganggap kesendirian sebagai waktu yang penting untuk memulihkan energi dan menenangkan pikiran. Namun, orang lain bisa mengartikannya sebagai sikap menjauh, tidak ramah, atau bahkan tidak menghargai hubungan sosial.



Begitu pula ketika kamu memilih untuk tidak banyak berbicara. Bagimu, diam mungkin merupakan cara untuk menghindari konflik atau memproses emosi. Akan tetapi, orang lain bisa menganggapmu sedang marah atau tidak menyukai mereka.



Perbedaan ini terjadi karena manusia cenderung menggunakan pengalaman pribadinya sebagai acuan ketika memahami dunia.



Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan penuh kritik mungkin menganggap masukan sebagai serangan. Sebaliknya, orang yang terbiasa mendapatkan dukungan mungkin melihat kritik sebagai kesempatan untuk berkembang.



Artinya, orang lain tidak selalu melihat dirimu sebagaimana adanya. Mereka terkadang melihatmu melalui kacamata pengalaman hidup mereka sendiri.



Inilah sebabnya kamu tidak perlu selalu menganggap kesalahpahaman sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Bisa jadi, kalian hanya memiliki latar belakang psikologis yang berbeda.



2. Orang Lain Cenderung Melihat Sesuatu dari Sudut Pandangnya Sendiri



Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk memahami dunia berdasarkan perspektif pribadi. Dalam psikologi sosial, hal ini berkaitan dengan egosentrisme, yaitu kecenderungan untuk menggunakan sudut pandang diri sendiri sebagai titik acuan ketika menilai sesuatu.



Egosentrisme tidak selalu berarti seseorang egois atau hanya memikirkan dirinya sendiri. Dalam banyak situasi, seseorang memang kesulitan menyadari bahwa orang lain memiliki pikiran, perasaan, dan informasi yang berbeda darinya.



Contohnya, ketika kamu menceritakan masalah yang sedang dihadapi, mungkin sebenarnya kamu hanya ingin didengarkan. Kamu ingin seseorang memahami perasaanmu tanpa terburu-buru memberikan nasihat.



Namun, orang yang mendengarkan justru langsung memberikan solusi. Mereka mungkin berkata bahwa masalahmu tidak terlalu besar, menyuruhmu bersikap lebih positif, atau membandingkan pengalamanmu dengan pengalaman mereka sendiri.



Dari sudut pandang mereka, tindakan tersebut mungkin merupakan bentuk kepedulian. Akan tetapi, dari sudut pandangmu, respons itu justru membuatmu merasa tidak dimengerti.



Masalahnya bukan selalu karena salah satu pihak memiliki niat buruk. Terkadang, kalian hanya memiliki kebutuhan emosional yang berbeda.



Ada orang yang merasa terbantu ketika mendapatkan solusi. Ada pula yang merasa lebih tenang ketika emosinya terlebih dahulu diakui dan dipahami.



Karena itu, memahami seseorang membutuhkan kemampuan untuk keluar sejenak dari perspektif pribadi. Kita perlu belajar bahwa apa yang menurut kita paling masuk akal belum tentu menjadi hal yang paling dibutuhkan oleh orang lain.



3. Tidak Semua Orang Memiliki Kemampuan Empati yang Sama



Empati merupakan kemampuan untuk memahami atau ikut merasakan keadaan emosional orang lain. Kemampuan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam hubungan interpersonal.



Namun, tidak semua orang memiliki tingkat empati atau keterampilan memahami emosi yang sama.



Dalam psikologi, empati sering dibedakan menjadi dua bentuk utama.



Pertama, empati kognitif, yaitu kemampuan memahami apa yang mungkin dipikirkan atau dirasakan orang lain.



Kedua, empati emosional, yaitu kemampuan merasakan atau ikut terhubung dengan emosi yang dialami orang lain.



Seseorang mungkin mampu memahami bahwa kamu sedang sedih, tetapi belum tentu bisa merasakan kedalaman kesedihan tersebut. Sebaliknya, ada orang yang mudah ikut terbawa perasaan orang lain, tetapi kesulitan memahami alasan di balik emosi tersebut.



Inilah yang membuat sebagian orang terlihat tidak peka terhadap keadaanmu.



Misalnya, ketika kamu sedang mengalami masa sulit, seseorang mungkin berkata, "Semua orang juga punya masalah." Kalimat tersebut bisa saja dimaksudkan untuk memberikan perspektif, tetapi justru terasa seperti meremehkan penderitaanmu.



Orang tersebut mungkin tidak menyadari bahwa setiap individu memiliki kapasitas emosional, kondisi, dan cara menghadapi tekanan yang berbeda.



Selain itu, stres, kelelahan, dan tekanan pribadi juga dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk memperhatikan kebutuhan emosional orang lain.



Namun, penting untuk dipahami bahwa empati bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tetap. Kemampuan ini dapat dikembangkan melalui kesadaran diri, kebiasaan mendengarkan, dan kemauan untuk memahami perspektif yang berbeda.



Jadi, ketika seseorang tidak mampu memahami perasaanmu, hal tersebut belum tentu berarti perasaanmu tidak masuk akal. Bisa jadi, orang tersebut memang belum memiliki keterampilan emosional yang cukup untuk memahaminya.



4. Ada Perbedaan antara Apa yang Kamu Rasakan dan Apa yang Kamu Ungkapkan



Pernahkah kamu merasa bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami dirimu, padahal kamu sendiri jarang menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam pikiranmu?



Hal ini cukup sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.



Dalam psikologi komunikasi, terdapat perbedaan antara pengalaman internal seseorang dan pesan yang berhasil disampaikan kepada orang lain.



Kamu mungkin sedang merasa kecewa, tetapi memilih mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Kamu mungkin merasa kesepian, tetapi justru menjauh dari orang-orang yang sebenarnya ingin mendekatimu.



Ada banyak alasan mengapa seseorang melakukan hal tersebut. Sebagian orang takut dianggap lemah. Sebagian lainnya tidak terbiasa mengungkapkan perasaan. Ada juga yang pernah mengalami pengalaman buruk ketika mencoba terbuka kepada orang lain.



Akibatnya, muncul jarak antara apa yang sebenarnya dirasakan dan apa yang terlihat dari luar.



Orang lain hanya bisa merespons informasi yang mereka terima. Mereka tidak selalu mampu mengetahui isi pikiranmu tanpa adanya komunikasi yang jelas.



Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep emotional awareness, yaitu kemampuan mengenali dan memahami emosi diri sendiri.



Ketika seseorang belum mampu mengidentifikasi perasaannya dengan baik, menjelaskan apa yang sedang dialaminya juga menjadi lebih sulit.



Misalnya, kamu merasa tidak nyaman dalam sebuah hubungan, tetapi tidak tahu apakah penyebabnya adalah rasa kecewa, takut ditinggalkan, kurang dihargai, atau kelelahan emosional.



Tanpa pemahaman yang cukup terhadap perasaan sendiri, komunikasi menjadi semakin rumit.



Karena itu, terkadang langkah pertama agar orang lain bisa memahamimu adalah belajar memahami dirimu sendiri.



Kamu tidak harus selalu menceritakan semua hal kepada semua orang. Namun, mengungkapkan kebutuhan dan perasaan secara jujur kepada orang yang tepat dapat mengurangi banyak kesalahpahaman.



5. Orang Lain Bisa Memiliki Bias dan Prasangka terhadap Dirimu



Alasan berikutnya berkaitan dengan bias kognitif, yaitu kecenderungan berpikir yang dapat memengaruhi cara seseorang memproses informasi dan membuat penilaian.



Manusia tidak selalu menilai sesuatu secara objektif. Sering kali, otak menggunakan informasi yang sudah dimiliki sebelumnya untuk memahami situasi baru.



Akibatnya, seseorang bisa membentuk kesimpulan tentang dirimu bahkan sebelum benar-benar mengenalmu.



Misalnya, jika seseorang sudah menganggapmu sebagai pribadi yang pendiam, setiap kali kamu tidak banyak berbicara, ia mungkin semakin yakin bahwa kamu tidak suka bersosialisasi.



Padahal, mungkin kamu hanya sedang lelah atau tidak memiliki banyak hal untuk dibicarakan.



Hal ini berkaitan dengan bias konfirmasi (confirmation bias), yaitu kecenderungan mencari atau memperhatikan informasi yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki sebelumnya.



Ketika seseorang sudah memiliki penilaian tertentu terhadapmu, ia mungkin lebih mudah memperhatikan perilaku yang memperkuat penilaian tersebut daripada mempertimbangkan penjelasan lain.



Ada pula fenomena fundamental attribution error, yaitu kecenderungan menjelaskan perilaku orang lain berdasarkan karakter pribadinya dan kurang mempertimbangkan faktor situasional.



Contohnya, ketika kamu terlambat membalas pesan, seseorang mungkin langsung menganggapmu tidak peduli. Padahal, kamu sedang sibuk bekerja, menghadapi masalah keluarga, atau membutuhkan waktu untuk diri sendiri.



Kesalahan penilaian seperti ini dapat membuat hubungan menjadi penuh kesalahpahaman.



Kamu merasa sudah berusaha menjadi diri sendiri, tetapi orang lain terus melihatmu melalui gambaran yang mereka bangun dalam pikirannya.



Sayangnya, kamu tidak selalu bisa mengendalikan bagaimana orang lain menafsirkan setiap tindakanmu.



Yang bisa kamu lakukan adalah berkomunikasi dengan jelas, menunjukkan konsistensi dalam tindakan, dan tidak menghabiskan seluruh energi untuk membuktikan dirimu kepada setiap orang.



6. Tidak Semua Orang Bersedia Memahami Sesuatu yang Bertentangan dengan Keyakinannya



Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah bahwa sebagian orang memang tidak selalu bersedia memahami perspektif yang berbeda dari keyakinan mereka.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan cognitive dissonance, yaitu ketidaknyamanan psikologis yang muncul ketika seseorang menghadapi pertentangan antara keyakinan, sikap, atau perilakunya.



Ketika seseorang memiliki keyakinan yang sangat kuat, informasi yang bertentangan dengan keyakinan tersebut terkadang terasa mengancam.



Sebagai contoh, kamu mungkin memiliki pandangan berbeda tentang pekerjaan, hubungan, keluarga, atau cara menjalani kehidupan.



Kamu memilih jalan yang menurutmu lebih sesuai dengan nilai dan tujuan pribadimu. Namun, orang lain menganggap pilihan tersebut salah karena tidak sesuai dengan standar yang mereka yakini.



Alih-alih mencoba memahami alasan di balik pilihanmu, mereka justru berusaha meyakinkanmu bahwa cara mereka adalah satu-satunya cara yang benar.



Situasi seperti ini bisa sangat melelahkan karena percakapan tidak lagi bertujuan untuk saling memahami, melainkan untuk memenangkan perdebatan.



Perlu dibedakan bahwa memahami bukan berarti menyetujui.



Seseorang bisa memahami alasanmu tanpa harus memiliki pandangan yang sama. Begitu pula sebaliknya, kamu bisa menghargai pendapat orang lain tanpa harus mengikuti semua keyakinannya.



Hubungan yang sehat membutuhkan ruang bagi perbedaan.



Jika seseorang terus-menerus menolak mendengarkan, merendahkan pengalamanmu, atau memaksakan perspektifnya, kamu tidak harus terus-menerus mengorbankan ketenangan diri hanya untuk mendapatkan pengakuannya.



Terkadang, menerima bahwa tidak semua orang akan sepakat denganmu merupakan bagian penting dari kedewasaan emosional.



Penutup: Tidak Harus Semua Orang Memahami Dirimu



Merasa tidak dipahami oleh orang lain merupakan pengalaman manusiawi. Ada kalanya kamu sudah berusaha menjelaskan sesuatu dengan baik, tetapi orang lain tetap memiliki penafsiran yang berbeda.



Hal tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa kamu sulit dimengerti atau bahwa orang lain tidak peduli.



Setiap individu memiliki pengalaman hidup, kemampuan empati, pola pikir, keyakinan, dan keterampilan komunikasi yang berbeda. Semua hal tersebut memengaruhi bagaimana seseorang memahami orang lain.



Namun, ada satu hal penting yang perlu diingat: memahami diri sendiri sama pentingnya dengan berharap dipahami oleh orang lain.



Belajarlah mengenali perasaanmu, mengomunikasikan kebutuhanmu, dan menerima bahwa tidak semua orang akan memiliki perspektif yang sama.



Jangan pula menghabiskan seluruh energimu untuk menjelaskan diri kepada orang-orang yang tidak memiliki kemauan untuk mendengarkan.



Kamu tetap bisa menghargai orang lain tanpa harus selalu mendapatkan persetujuan mereka. Kamu juga tetap bisa menjadi pribadi yang baik tanpa harus membuat semua orang menyukai atau memahami setiap keputusanmu.



Pada akhirnya, kedewasaan emosional bukan tentang membuat semua orang mengerti siapa dirimu. Melainkan tentang mampu memahami diri sendiri, terbuka terhadap perspektif orang lain, dan mengetahui kapan sebuah penjelasan perlu diberikan serta kapan kamu perlu berhenti memaksakan diri untuk dimengerti.



