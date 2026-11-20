JawaPos.com - Keluarga sering kali dianggap sebagai tempat pertama seseorang belajar tentang cinta, kepercayaan, penerimaan, dan rasa aman. Namun, kenyataannya tidak semua orang memiliki pengalaman keluarga yang menyenangkan. Bagi sebagian orang, keluarga justru menjadi sumber tekanan emosional, konflik berkepanjangan, luka batin, bahkan trauma psikologis yang sulit disembuhkan.

Ada orang yang tumbuh dengan orang tua yang sering merendahkan, saudara yang gemar memanipulasi, atau anggota keluarga yang tidak pernah menghargai batasan pribadi. Ada pula yang terus-menerus merasa bersalah setiap kali mencoba mengambil keputusan untuk dirinya sendiri karena takut dianggap anak durhaka, saudara yang tidak tahu diri, atau anggota keluarga yang egois.



Dalam situasi seperti ini, muncul sebuah pertanyaan yang tidak mudah dijawab: apakah mempertahankan hubungan keluarga selalu menjadi pilihan terbaik?



Menurut perspektif psikologi, hubungan keluarga memang memiliki peran penting dalam perkembangan emosional seseorang. Akan tetapi, hubungan darah tidak secara otomatis menjamin hubungan yang sehat. Seseorang tetap berhak mendapatkan rasa aman, dihargai, dan diperlakukan dengan baik, termasuk ketika berhadapan dengan anggota keluarganya sendiri.



Memutus hubungan dengan keluarga atau family estrangement merupakan keputusan besar yang dapat membawa berbagai konsekuensi emosional, sosial, dan psikologis. Keputusan ini bisa memberikan ruang untuk pemulihan, tetapi juga dapat memunculkan kesedihan, rasa kehilangan, kesepian, hingga konflik batin.



Karena itu, sebelum mengambil keputusan untuk menjauh atau mengakhiri hubungan dengan keluarga, ada beberapa pertanyaan penting yang sebaiknya direnungkan. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bertujuan membuat seseorang merasa bersalah karena ingin melindungi dirinya sendiri, melainkan membantu memahami situasi secara lebih jernih.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (20/11), terdapat lima pertanyaan yang dapat diajukan sebelum memutus hubungan dengan keluarga menurut perspektif psikologi.



1. Apakah Hubungan Ini Terus-Menerus Merusak Kesehatan Mental Saya?



Pertanyaan pertama yang perlu diajukan adalah apakah hubungan dengan keluarga selama ini memberikan dampak negatif yang berulang terhadap kesehatan mental.



Tidak semua konflik keluarga merupakan tanda hubungan yang tidak sehat. Perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan pertengkaran sesekali merupakan bagian yang mungkin terjadi dalam hubungan manusia. Namun, situasinya menjadi berbeda ketika interaksi dengan keluarga secara konsisten menimbulkan tekanan psikologis.



Misalnya, seseorang selalu merasa cemas sebelum bertemu orang tuanya karena takut mendapatkan kritik. Ada pula orang yang mengalami kesulitan tidur setelah berbicara dengan saudaranya karena terus memikirkan perkataan yang menyakitkan.



Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan stres kronis. Ketika seseorang terus-menerus berada dalam lingkungan interpersonal yang penuh tekanan, tubuh dan pikirannya dapat terbiasa berada dalam kondisi waspada.



Dampaknya bisa berupa:



Kecemasan berlebihan ketika harus berinteraksi dengan keluarga.



Perasaan tidak berharga akibat kritik dan penghinaan berulang.



Kesulitan mengungkapkan pendapat karena takut mendapatkan reaksi negatif.



Rasa bersalah yang muncul bahkan ketika tidak melakukan kesalahan.



Kelelahan emosional setelah menghabiskan waktu bersama keluarga.



Menurunnya kepercayaan diri dan kemampuan membangun hubungan yang sehat.



Penting untuk memahami bahwa dampak psikologis tidak selalu terlihat secara langsung. Seseorang mungkin tampak baik-baik saja di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya mengalami tekanan emosional setiap kali berhadapan dengan keluarganya.



Cobalah memperhatikan pola yang terjadi. Apakah perasaan tidak nyaman tersebut hanya muncul sesekali karena konflik tertentu, atau sudah menjadi pengalaman yang berulang selama bertahun-tahun?



Jika hubungan keluarga secara konsisten merusak kesehatan mental, menjaga jarak dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan diri.



Dalam kondisi tertentu, membatasi komunikasi atau mengambil jeda dari hubungan keluarga juga dapat membantu seseorang mendapatkan kembali kestabilan emosionalnya.



2. Apakah Saya Sudah Mencoba Menetapkan Batasan yang Sehat?



Sebelum memutus hubungan sepenuhnya, penting untuk mempertanyakan apakah selama ini sudah ada upaya menetapkan batasan pribadi atau personal boundaries.



Dalam psikologi, batasan pribadi merupakan aturan atau batas yang membantu seseorang menentukan bagaimana dirinya ingin diperlakukan oleh orang lain. Batasan ini mencakup aspek emosional, fisik, waktu, privasi, hingga keputusan pribadi.



Sayangnya, dalam banyak keluarga, batasan pribadi sering kali tidak dihargai.



Contohnya, orang tua merasa berhak mengatur seluruh keputusan anak yang sudah dewasa. Saudara menganggap dirinya boleh mencampuri urusan keuangan anggota keluarga lain. Bahkan, ada anggota keluarga yang menggunakan rasa bersalah untuk memaksa seseorang memenuhi keinginannya.



Padahal, memiliki hubungan keluarga bukan berarti seseorang kehilangan hak untuk menentukan kehidupan pribadinya.



Menetapkan batasan dapat dilakukan melalui langkah sederhana, seperti:



Menolak permintaan yang melampaui kemampuan pribadi.



Tidak membicarakan topik tertentu yang selalu memicu konflik.



Membatasi frekuensi komunikasi dengan anggota keluarga yang sering menyakiti.



Tidak memberikan informasi pribadi kepada orang yang kerap menyalahgunakannya.



Menghentikan percakapan ketika mulai terjadi penghinaan atau ancaman.



Sebagai contoh, seseorang dapat mengatakan, "Saya bersedia membicarakan masalah ini, tetapi saya tidak ingin percakapan dilanjutkan jika sudah disertai hinaan."



Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua anggota keluarga bersedia menghormati batasan. Ada orang yang justru semakin marah ketika seseorang mulai berani mengatakan tidak.



Jika batasan yang sudah disampaikan berulang kali tetap dilanggar, hal tersebut dapat menjadi informasi penting untuk mengevaluasi kelanjutan hubungan.



Meskipun demikian, tidak semua situasi mengharuskan seseorang mencoba berkomunikasi atau menetapkan batasan terlebih dahulu. Jika terdapat kekerasan fisik, ancaman, pelecehan, atau risiko keselamatan, mengutamakan perlindungan diri jauh lebih penting.



3. Apakah Saya Ingin Memutus Hubungan karena Ingin Pulih atau karena Sedang Dikuasai Emosi?



Keputusan besar yang diambil ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang sangat kuat terkadang dapat dipengaruhi oleh kemarahan, kekecewaan, atau rasa sakit yang belum terselesaikan.



Karena itu, penting untuk membedakan antara keputusan yang muncul sebagai bentuk perlindungan diri dan keputusan yang diambil sebagai reaksi sesaat terhadap konflik tertentu.



Misalnya, seseorang baru saja bertengkar hebat dengan orang tuanya. Dalam keadaan marah, ia merasa tidak ingin bertemu atau berbicara dengan keluarganya lagi.



Perasaan tersebut dapat dimengerti. Namun, apabila situasinya tidak membahayakan, memberikan waktu kepada diri sendiri untuk menenangkan pikiran bisa membantu proses pengambilan keputusan.



Dalam psikologi, kemampuan mengelola emosi atau emotional regulation merupakan salah satu aspek penting dalam mengambil keputusan secara lebih terarah.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



"Jika saya sudah tidak marah lagi, apakah saya masih merasa bahwa hubungan ini tidak sehat?"



"Apakah saya ingin menjauh karena perilaku mereka memang terus-menerus menyakiti saya?"



"Apakah keputusan ini akan membantu saya membangun kehidupan yang lebih aman dan sehat?"



Pertanyaan tersebut dapat membantu seseorang melihat persoalan secara lebih luas.



Namun, ada satu hal yang perlu digarisbawahi: keinginan untuk memutus hubungan tidak otomatis berarti seseorang sedang dikuasai emosi.



Terkadang, keputusan untuk menjauh justru merupakan hasil dari proses panjang. Seseorang mungkin sudah berkali-kali mencoba berdamai, memaafkan, berkomunikasi, dan memberikan kesempatan, tetapi tetap menghadapi perlakuan yang sama.



Dalam situasi seperti itu, keputusan menjaga jarak bisa menjadi bentuk kesadaran bahwa dirinya tidak dapat terus-menerus mengorbankan kesehatan mental demi mempertahankan hubungan.



Jadi, yang perlu dievaluasi bukan sekadar apakah seseorang sedang marah, melainkan apakah keputusan tersebut mencerminkan kebutuhan jangka panjang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sehat.



4. Apakah Hubungan Ini Masih Memiliki Ruang untuk Berubah?



Pertanyaan berikutnya adalah apakah hubungan dengan keluarga masih memiliki kemungkinan untuk diperbaiki.



Dalam sebuah hubungan, perubahan membutuhkan kesediaan dari pihak-pihak yang terlibat. Seseorang tidak dapat memperbaiki hubungan seorang diri jika anggota keluarga lainnya tidak bersedia mengakui kesalahan atau mengubah perilaku.



Karena itu, penting untuk melihat tindakan, bukan hanya janji.



Misalnya, anggota keluarga meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Namun, beberapa minggu kemudian, perilaku yang sama kembali terjadi. Situasi ini menunjukkan bahwa permintaan maaf belum tentu diikuti perubahan yang nyata.



Dalam psikologi hubungan interpersonal, salah satu indikator penting dalam membangun kembali kepercayaan adalah konsistensi perilaku.



Beberapa hal yang dapat diperhatikan antara lain:



Kesediaan mengakui kesalahan.



Apakah anggota keluarga mampu memahami bahwa tindakannya telah menyakiti orang lain, tanpa selalu menyalahkan keadaan atau mencari pembenaran?



Kemauan menghormati batasan.



Apakah mereka mulai menghargai keputusan pribadi, privasi, dan kebutuhan emosional seseorang?



Perubahan perilaku yang konsisten.



Apakah ada perubahan nyata yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, bukan sekadar janji ketika hubungan sedang terancam?



Kesediaan membangun komunikasi yang sehat.



Apakah kedua pihak mampu membicarakan konflik tanpa penghinaan, intimidasi, manipulasi, atau saling merendahkan?



Jika masih terdapat kemauan untuk berubah dari kedua belah pihak, hubungan mungkin masih memiliki ruang untuk diperbaiki.



Konseling keluarga atau terapi bersama juga dapat menjadi pilihan apabila situasinya aman dan semua pihak bersedia terlibat.



Namun, penting untuk diingat bahwa seseorang tidak wajib mempertahankan hubungan hanya karena ada kemungkinan anggota keluarga akan berubah suatu hari nanti.



Jangan menggantungkan kesehatan mental pada harapan bahwa seseorang akan menjadi pribadi yang berbeda tanpa adanya bukti perubahan.



Jika perilaku menyakitkan terus berulang dan tidak ada tanggung jawab yang ditunjukkan, menjaga jarak mungkin merupakan pilihan yang lebih sehat.



5. Apakah Saya Sudah Siap Menghadapi Konsekuensi Emosional dan Sosial dari Keputusan Ini?



Memutus hubungan dengan keluarga bukan hanya tentang berhenti berkomunikasi. Keputusan tersebut juga dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan emosional seseorang.



Bahkan ketika hubungan keluarga sebelumnya sangat menyakitkan, menjauh tetap dapat menimbulkan perasaan kehilangan.



Seseorang mungkin merasa lega karena tidak lagi menghadapi konflik setiap hari, tetapi pada waktu yang sama juga merasa sedih karena kehilangan sosok orang tua, saudara, atau keluarga yang selama ini diharapkan dapat memberikan kasih sayang.



Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan ambiguous loss, yaitu bentuk kehilangan yang tidak selalu disertai kematian atau perpisahan secara fisik. Seseorang masih mengetahui bahwa keluarganya ada, tetapi hubungan emosional yang diharapkan mungkin sudah tidak tersedia.



Perasaan yang muncul bisa sangat kompleks, seperti:



Merasa lega karena tidak lagi berada dalam lingkungan yang menyakitkan.



Merasa sedih karena kehilangan kedekatan keluarga.



Merasa bersalah karena tidak memenuhi harapan orang tua.



Takut menghadapi penilaian masyarakat atau keluarga besar.



Merasa kesepian ketika menghadapi masalah tanpa dukungan keluarga.



Merindukan hubungan keluarga yang sebenarnya tidak pernah benar-benar dimiliki.



Hal yang perlu dipahami adalah bahwa perasaan rindu tidak selalu berarti keputusan untuk menjauh merupakan kesalahan.



Seseorang dapat merindukan keluarganya sekaligus menyadari bahwa hubungan tersebut tidak sehat baginya.



Sebelum mengambil keputusan, pertimbangkan pula kesiapan praktis. Apakah ada ketergantungan finansial? Apakah masih tinggal bersama keluarga? Apakah ada anak atau anggota keluarga lain yang terdampak? Apakah tersedia lingkungan sosial yang dapat memberikan dukungan?



Membangun sistem dukungan di luar keluarga juga penting. Teman yang dapat dipercaya, pasangan yang suportif, komunitas yang sehat, atau tenaga profesional kesehatan mental dapat membantu seseorang melewati proses tersebut.



Jika keputusan untuk menjauh memang diperlukan, usahakan agar prosesnya dilakukan dengan perencanaan yang matang, terutama jika menyangkut tempat tinggal, keamanan, keuangan, dan kebutuhan sehari-hari.



Pada akhirnya, seseorang tidak harus menghadapi seluruh konsekuensi keputusan tersebut sendirian.



Memutus Hubungan dengan Keluarga Bukan Berarti Tidak Memiliki Hati



Salah satu hambatan terbesar bagi seseorang yang ingin menjauh dari keluarga adalah perasaan bersalah.



Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa keluarga harus selalu dipertahankan dalam kondisi apa pun. Mereka diajarkan bahwa orang tua harus selalu dihormati, saudara harus selalu disayangi, dan konflik keluarga harus diselesaikan tanpa mempertimbangkan siapa yang sebenarnya terluka.



Nilai-nilai tersebut dapat menjadi bagian penting dari kehidupan seseorang. Namun, nilai kekeluargaan seharusnya tidak digunakan untuk membenarkan kekerasan, penghinaan, manipulasi, atau perlakuan yang merusak kesehatan mental.



Dalam perspektif psikologi, hubungan yang sehat membutuhkan rasa aman, penghargaan, kepercayaan, dan batasan yang saling dihormati.



Hubungan keluarga tidak seharusnya menjadi tempat seseorang harus terus-menerus mengorbankan dirinya agar diterima.



Selain itu, memaafkan dan kembali menjalin hubungan merupakan dua hal yang berbeda.



Seseorang mungkin memilih memaafkan anggota keluarganya sebagai bagian dari proses pemulihan pribadi, tetapi tetap memutuskan untuk tidak kembali menjalin kedekatan.



Memaafkan bukan berarti melupakan semua kejadian, membenarkan perilaku yang menyakitkan, atau memberikan kesempatan tanpa batas.



Begitu pula dengan menjaga jarak. Keputusan tersebut tidak selalu menunjukkan kebencian. Terkadang, seseorang hanya ingin menjalani kehidupan tanpa terus-menerus berada dalam situasi yang membuatnya terluka.



Apakah Memutus Hubungan Harus Menjadi Pilihan Terakhir?



Tidak selalu. Dalam beberapa kondisi, memutus hubungan secara penuh mungkin diperlukan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan mental. Namun, dalam kondisi lainnya, terdapat pilihan lain yang dapat dipertimbangkan.



Misalnya, seseorang dapat memilih mengurangi intensitas komunikasi, membatasi pertemuan, tidak membicarakan persoalan pribadi, atau hanya berinteraksi pada situasi tertentu.



Beberapa bentuk jarak dalam hubungan keluarga antara lain:



Mengurangi komunikasi: tetap berhubungan, tetapi dengan frekuensi yang lebih terbatas.



Membatasi topik pembicaraan: menghindari pembahasan yang sering menjadi sumber konflik.



Mengurangi interaksi langsung: membatasi kunjungan atau pertemuan keluarga.



Mengambil jeda sementara: tidak berkomunikasi selama periode tertentu untuk memulihkan kondisi emosional.



Memutus hubungan sepenuhnya: menghentikan komunikasi ketika hubungan dinilai terus membahayakan atau merusak kesejahteraan diri.



Tidak ada satu pilihan yang cocok untuk semua orang.



Keputusan terbaik bergantung pada tingkat kerusakan hubungan, risiko keselamatan, kondisi psikologis, dan kemampuan masing-masing pihak untuk menghormati batasan.



Jika terdapat kekerasan atau ancaman, seseorang tidak perlu menunggu situasi semakin buruk untuk mencari perlindungan.



Kesimpulan



Memutus hubungan dengan keluarga merupakan keputusan yang kompleks karena melibatkan ikatan emosional, pengalaman masa lalu, nilai kehidupan, serta kebutuhan untuk merasa aman dan dihargai.



Sebelum mengambil keputusan tersebut, ada lima pertanyaan penting yang dapat direnungkan: apakah hubungan itu merusak kesehatan mental, apakah batasan pribadi sudah dihormati, apakah keputusan diambil berdasarkan kebutuhan jangka panjang, apakah hubungan masih memiliki ruang untuk berubah, dan apakah diri sendiri sudah siap menghadapi konsekuensinya.



Dari perspektif psikologi, mempertahankan hubungan keluarga bukanlah kewajiban untuk terus menerima perlakuan yang menyakitkan. Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkembang tanpa kehilangan harga diri dan rasa aman.



Tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan mengorbankan diri sendiri. Terkadang, memperbaiki hubungan merupakan pilihan terbaik. Namun, dalam kondisi tertentu, mengambil jarak justru menjadi langkah penting untuk memulihkan kesehatan mental.



Ingatlah bahwa memiliki hubungan darah tidak membuat seseorang kehilangan hak untuk menetapkan batasan. Kamu tetap berhak dihormati, didengarkan, dan menjalani kehidupan yang sehat secara emosional.



