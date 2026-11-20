JawaPos.com - Menjadi tua merupakan bagian alami dari perjalanan kehidupan manusia. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan, mulai dari menurunnya kekuatan fisik, perubahan fungsi otak, berkurangnya elastisitas kulit, hingga perubahan kemampuan mengelola emosi.

Namun, penuaan tidak selalu berarti kehilangan kesehatan, kebahagiaan, dan kualitas hidup. Dengan kebiasaan yang tepat, seseorang tetap dapat menjalani masa tua secara sehat, produktif, mandiri, dan memiliki kesejahteraan psikologis yang baik.

Salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki pengaruh besar terhadap proses penuaan adalah tidur yang berkualitas.



Tidur sering kali dianggap sebagai aktivitas pasif, yaitu waktu ketika tubuh berhenti bekerja untuk beristirahat. Padahal, dari sudut pandang psikologi dan ilmu saraf, tidur merupakan proses biologis dan psikologis yang sangat aktif. Ketika seseorang tidur, otak melakukan berbagai aktivitas penting, seperti mengolah informasi, memperkuat ingatan, mengatur emosi, serta membantu memulihkan keseimbangan mental dan fisik.



Dalam psikologi kesehatan, tidur juga memiliki hubungan erat dengan kesehatan mental, kemampuan beradaptasi terhadap stres, kestabilan suasana hati, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Artinya, tidur bukan hanya kebutuhan biologis, tetapi juga salah satu fondasi penting bagi kesehatan psikologis sepanjang kehidupan.



Seiring bertambahnya usia, kebutuhan untuk menjaga kualitas tidur menjadi semakin penting. Orang dewasa yang lebih tua cenderung mengalami perubahan pola tidur, seperti lebih sering terbangun pada malam hari, tidur lebih ringan, atau bangun lebih awal. Perubahan tersebut dapat memengaruhi kondisi emosional, kemampuan berpikir, dan kesehatan tubuh apabila tidak dikelola dengan baik.



Lalu, mengapa tidur memiliki peran begitu besar dalam mendukung penuaan yang sehat?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (20/11), terdapat tujuh alasan mengapa tidur penting untuk penuaan yang sehat menurut perspektif psikologi.



1. Tidur Membantu Menjaga Kesehatan Otak dan Kemampuan Kognitif



Salah satu tantangan yang sering muncul ketika seseorang memasuki usia lanjut adalah perubahan kemampuan kognitif. Beberapa orang mulai mengalami kesulitan mengingat informasi, berkonsentrasi, mempelajari hal baru, atau mengambil keputusan.



Meskipun penurunan kemampuan kognitif dapat menjadi bagian dari proses penuaan, bukan berarti semua perubahan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh gaya hidup. Salah satu faktor yang berperan penting dalam menjaga fungsi otak adalah kualitas tidur.



Dalam psikologi kognitif, tidur memiliki hubungan erat dengan proses konsolidasi memori, yaitu proses ketika informasi yang diperoleh sepanjang hari diperkuat dan disimpan dalam ingatan jangka panjang.



Ketika seseorang tidur, otak tidak sepenuhnya berhenti bekerja. Sebaliknya, otak mengatur kembali informasi yang telah diterima, memperkuat hubungan antarsel saraf, dan membantu mengintegrasikan pengalaman baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki.



Proses ini sangat penting bagi orang lanjut usia. Tidur yang cukup dan berkualitas dapat membantu mempertahankan kemampuan mengingat, belajar, serta memproses informasi.



Sebaliknya, kurang tidur dapat mengganggu perhatian, konsentrasi, dan kemampuan seseorang untuk mengingat informasi. Jika berlangsung dalam jangka panjang, gangguan tidur juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko berbagai masalah kesehatan otak.



Dari perspektif psikologi, kemampuan kognitif yang terjaga memiliki dampak langsung terhadap rasa percaya diri dan kemandirian seseorang. Orang yang mampu mengingat informasi, memahami situasi, dan mengambil keputusan dengan baik cenderung lebih mudah menjalankan aktivitas sehari-hari.



Bagaimana menerapkannya?



Biasakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari. Hindari penggunaan perangkat elektronik secara berlebihan menjelang tidur dan ciptakan lingkungan kamar yang nyaman, tenang, serta memiliki pencahayaan yang sesuai.



Tidur berkualitas bukan jaminan seseorang terhindar dari demensia, tetapi merupakan salah satu kebiasaan yang mendukung kesehatan otak sepanjang proses penuaan.



2. Tidur Membantu Mengatur Emosi dan Menjaga Kesehatan Mental



Penuaan tidak hanya melibatkan perubahan fisik, tetapi juga perubahan emosional dan psikologis. Memasuki usia lanjut, seseorang mungkin menghadapi berbagai pengalaman hidup, seperti kehilangan pasangan, pensiun, perubahan kondisi kesehatan, berkurangnya interaksi sosial, atau perasaan kehilangan peran dalam keluarga dan masyarakat.



Berbagai perubahan tersebut dapat memunculkan stres, kecemasan, kesepian, bahkan depresi.



Dalam kondisi seperti ini, tidur memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan emosi.



Menurut psikologi emosi, kemampuan seseorang dalam mengendalikan perasaan sangat dipengaruhi oleh kondisi otak dan sistem saraf. Ketika seseorang kurang tidur, kemampuan mengatur respons emosional dapat menurun. Hal-hal kecil yang biasanya tidak menjadi masalah bisa terasa lebih mengganggu.



Kurang tidur juga dapat meningkatkan reaktivitas emosional, sehingga seseorang lebih mudah marah, tersinggung, cemas, atau merasa sedih.



Sebaliknya, tidur yang cukup membantu otak memproses pengalaman emosional dan mendukung kemampuan seseorang dalam merespons situasi secara lebih tenang.



Hal ini sangat penting dalam proses penuaan yang sehat karena kesejahteraan emosional merupakan salah satu unsur utama kualitas hidup.



Orang lanjut usia yang mampu menjaga kestabilan emosinya biasanya lebih mudah menghadapi perubahan kehidupan, mempertahankan hubungan sosial, dan menemukan makna dalam aktivitas sehari-hari.



Tidur yang baik juga berkaitan dengan kesehatan psikologis yang lebih baik. Namun, hubungan ini bersifat dua arah. Gangguan tidur dapat memperburuk gejala kecemasan dan depresi, sementara masalah kesehatan mental juga dapat menyebabkan gangguan tidur.



Bagaimana menerapkannya?



Cobalah membangun rutinitas sebelum tidur yang menenangkan. Misalnya, membaca buku, melakukan latihan pernapasan, mendengarkan musik yang lembut, atau melakukan meditasi sederhana.



Hindari membawa konflik, pekerjaan, dan kekhawatiran sehari-hari ke tempat tidur. Jika pikiran terasa penuh, luangkan waktu untuk menuliskan hal-hal yang sedang dipikirkan sebelum beristirahat.



Dengan menjaga kualitas tidur, seseorang dapat membantu membangun kestabilan emosi yang dibutuhkan untuk menghadapi masa tua dengan lebih positif.



3. Tidur Membantu Mengurangi Stres dan Menjaga Keseimbangan Psikologis



Stres merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pada usia lanjut, sumber stres dapat berubah. Jika pada usia produktif seseorang lebih banyak menghadapi tekanan pekerjaan dan tanggung jawab ekonomi, pada usia tua tantangan mungkin berkaitan dengan kesehatan, perubahan keluarga, kondisi finansial, atau kekhawatiran mengenai masa depan.



Apabila stres berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan fisik dan psikologis.



Dalam psikologi kesehatan, stres berkaitan dengan aktivasi sistem respons tubuh terhadap ancaman atau tekanan. Salah satu sistem yang terlibat adalah sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA), yang berperan dalam mengatur pelepasan hormon kortisol.



Kortisol sebenarnya merupakan hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu menghadapi tekanan. Namun, pola stres yang berkepanjangan dapat mengganggu keseimbangan sistem tersebut.



Tidur berperan dalam menjaga ritme biologis dan membantu mengatur respons tubuh terhadap stres.



Ketika seseorang mendapatkan tidur yang cukup, tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan keseimbangan fisiologis. Sebaliknya, kurang tidur dapat meningkatkan sensitivitas terhadap tekanan dan membuat seseorang lebih sulit mengendalikan respons emosionalnya.



Dari perspektif psikologis, tidur juga membantu meningkatkan kemampuan coping, yaitu kemampuan seseorang dalam menghadapi dan mengelola situasi yang menimbulkan stres.



Seseorang yang cukup istirahat umumnya memiliki kondisi mental yang lebih siap untuk menyelesaikan masalah, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan mengambil keputusan secara rasional.



Hal ini sangat bermanfaat bagi orang lanjut usia yang ingin mempertahankan kualitas hidup dan kemandirian.



Bagaimana menerapkannya?



Selain menjaga jadwal tidur, cobalah mengurangi aktivitas yang memicu stres menjelang malam. Hindari membaca berita yang membuat cemas secara berlebihan atau membicarakan persoalan berat tepat sebelum tidur.



Latihan relaksasi, berjalan santai pada pagi hari, dan mempertahankan aktivitas yang menyenangkan juga dapat membantu mengurangi tekanan psikologis.



Dengan demikian, tidur menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan stres yang mendukung penuaan sehat.



4. Tidur Mendukung Kesehatan Fisik dan Proses Pemulihan Tubuh



Penuaan yang sehat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berpikir dan kestabilan emosi, tetapi juga kemampuan tubuh untuk mempertahankan fungsi fisiknya.



Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan pada massa otot, kekuatan tulang, sistem kekebalan tubuh, dan kemampuan memulihkan diri setelah melakukan aktivitas.



Tidur memiliki kontribusi penting dalam berbagai proses pemulihan tersebut.



Selama tidur, tubuh menjalankan berbagai proses biologis yang membantu memperbaiki jaringan, mengatur metabolisme, serta mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh.



Tidur juga berkaitan dengan regulasi hormon yang terlibat dalam pemeliharaan jaringan dan metabolisme. Salah satunya adalah hormon pertumbuhan yang memiliki peran dalam perbaikan jaringan dan pemeliharaan tubuh.



Selain itu, tidur yang cukup membantu mendukung fungsi sistem imun. Sistem kekebalan tubuh membutuhkan kondisi fisiologis yang seimbang agar dapat merespons berbagai ancaman kesehatan secara efektif.



Bagi orang lanjut usia, proses ini sangat penting karena kemampuan tubuh untuk pulih dari penyakit atau cedera dapat mengalami perubahan.



Dari sudut pandang psikologi kesehatan, kondisi fisik juga berpengaruh terhadap kesejahteraan mental. Seseorang yang merasa tubuhnya lebih bugar cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk tetap aktif, berinteraksi dengan orang lain, dan menikmati kegiatan yang bermakna.



Sebaliknya, kelelahan berkepanjangan akibat gangguan tidur dapat mengurangi motivasi melakukan aktivitas sehari-hari.



Kurangnya aktivitas kemudian dapat memperburuk kondisi fisik dan menurunkan kualitas hidup.



Bagaimana menerapkannya?



Pertahankan pola tidur yang teratur, konsumsi makanan bergizi, lakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan, dan hindari kebiasaan yang mengganggu tidur, seperti mengonsumsi kafein terlalu dekat dengan waktu istirahat.



Bagi orang dewasa yang lebih tua, target tidur umumnya sekitar 7–8 jam per malam, meskipun kebutuhan setiap individu dapat berbeda.



Tidur yang berkualitas bukan sekadar membuat tubuh terasa segar, melainkan membantu menjaga berbagai fungsi biologis yang dibutuhkan untuk tetap sehat seiring bertambahnya usia.



5. Tidur Membantu Mempertahankan Kemandirian dan Kualitas Hidup



Salah satu aspek penting dalam penuaan yang sehat adalah kemampuan untuk tetap mandiri.



Banyak orang menginginkan masa tua yang memungkinkan mereka tetap melakukan berbagai aktivitas tanpa harus selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mengurus kebutuhan pribadi, memasak, berjalan-jalan, berbelanja, mengelola keuangan, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial.



Namun, kemampuan tersebut membutuhkan kondisi fisik dan mental yang baik.



Tidur memiliki peran dalam mendukung kemampuan seseorang menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidur yang cukup membantu menjaga perhatian, koordinasi, kecepatan respons, dan kemampuan mengambil keputusan.



Sebaliknya, kurang tidur dapat menyebabkan rasa lelah, mengantuk, menurunnya konsentrasi, serta meningkatnya risiko kesalahan ketika melakukan aktivitas.



Pada orang lanjut usia, kondisi tersebut dapat menjadi lebih serius karena berkaitan dengan risiko jatuh dan kecelakaan.



Dari perspektif psikologi perkembangan, kemandirian memiliki hubungan dengan konsep otonomi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan dan mengambil keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri.



Ketika seseorang mampu mempertahankan kemandiriannya, ia cenderung memiliki perasaan kompeten, harga diri yang lebih baik, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi.



Tidur yang berkualitas membantu menciptakan kondisi yang mendukung kemampuan tersebut.



Selain itu, orang yang cukup istirahat biasanya memiliki energi lebih baik untuk menjalankan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan pribadi.



Misalnya, berkebun, membaca, berolahraga ringan, mengikuti kegiatan komunitas, atau menghabiskan waktu bersama keluarga.



Bagaimana menerapkannya?



Bangun rutinitas harian yang seimbang antara aktivitas dan istirahat. Hindari memaksakan tubuh melakukan aktivitas berlebihan ketika sudah merasa lelah.



Usahakan tetap aktif pada siang hari, mendapatkan paparan cahaya matahari pagi, dan mengurangi tidur siang yang terlalu lama apabila hal tersebut mengganggu tidur malam.



Dengan menjaga pola tidur, seseorang dapat membantu mempertahankan energi dan kemampuan fungsional yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan secara mandiri.



6. Tidur Mendukung Hubungan Sosial dan Kesejahteraan Interpersonal



Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang lain. Keluarga, pasangan, sahabat, dan lingkungan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional sepanjang kehidupan.



Kebutuhan tersebut tidak hilang ketika seseorang memasuki usia lanjut. Bahkan, hubungan sosial dapat menjadi semakin penting ketika seseorang menghadapi perubahan kehidupan, kehilangan orang terdekat, atau berkurangnya aktivitas pekerjaan.



Menariknya, kualitas tidur juga memiliki hubungan dengan kualitas interaksi sosial.



Dalam psikologi sosial, kondisi emosional seseorang dapat memengaruhi cara mereka memahami, menafsirkan, dan merespons perilaku orang lain.



Ketika seseorang kurang tidur, kemampuan mengendalikan emosi dapat menurun. Ia mungkin menjadi lebih mudah tersinggung, kurang sabar, sulit berkonsentrasi saat berbicara, atau tidak memiliki energi untuk berinteraksi.



Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu hubungan interpersonal.



Sebaliknya, tidur yang cukup membantu seseorang menjaga suasana hati dan kemampuan mengelola respons emosional. Hal ini dapat mendukung komunikasi yang lebih positif dan hubungan sosial yang lebih sehat.



Hubungan sosial yang baik sendiri merupakan salah satu faktor penting dalam kesejahteraan psikologis pada usia lanjut.



Interaksi dengan orang lain dapat membantu mengurangi perasaan kesepian, memberikan dukungan emosional, serta meningkatkan rasa memiliki dan makna hidup.



Tidur yang berkualitas memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas hubungan sosial. Namun, tidur membantu menciptakan kondisi mental yang lebih baik untuk membangun dan mempertahankan hubungan tersebut.



Bagaimana menerapkannya?



Usahakan memiliki jadwal tidur yang konsisten agar tubuh memiliki ritme aktivitas dan istirahat yang teratur.



Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan keluarga, menghubungi teman, mengikuti kegiatan komunitas, atau melakukan aktivitas bersama orang-orang terdekat.



Hindari menjadikan tidur sebagai alasan untuk mengisolasi diri, tetapi pastikan aktivitas sosial tidak terus-menerus mengorbankan waktu istirahat.



Penuaan yang sehat bukan hanya tentang panjangnya usia, melainkan juga kualitas hubungan dan pengalaman hidup yang dijalani.



7. Tidur Membantu Membangun Sikap Positif dan Makna Hidup pada Usia Lanjut



Penuaan yang sehat tidak hanya diukur dari kesehatan fisik atau kemampuan kognitif. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan seseorang untuk menerima perubahan kehidupan, mempertahankan optimisme, serta menemukan makna dalam pengalaman yang telah dilalui.



Dalam psikologi perkembangan, masa lanjut usia merupakan periode ketika seseorang sering melakukan refleksi terhadap perjalanan hidupnya.



Individu dapat mulai mengevaluasi pencapaian, hubungan, pengalaman, dan keputusan yang pernah diambil. Proses ini berkaitan dengan konsep integritas ego dalam teori perkembangan psikososial Erik Erikson.



Menurut Erikson, salah satu tantangan psikososial pada tahap akhir kehidupan adalah mencapai integritas ego, yaitu kemampuan menerima kehidupan sebagai sesuatu yang utuh, termasuk keberhasilan maupun kegagalan yang pernah dialami.



Orang yang mampu mengembangkan integritas ego cenderung lebih mudah menerima proses penuaan dan memiliki perasaan damai terhadap perjalanan hidupnya.



Lalu, apa hubungannya dengan tidur?



Tidur yang berkualitas membantu menjaga kestabilan emosi, kemampuan berpikir, dan ketahanan psikologis. Kondisi tersebut dapat mendukung seseorang dalam menghadapi perubahan hidup dengan lebih tenang.



Sebaliknya, gangguan tidur berkepanjangan dapat meningkatkan kerentanan terhadap stres, kecemasan, dan suasana hati negatif.



Ketika seseorang terus-menerus merasa lelah, berbagai persoalan kehidupan dapat terasa lebih berat. Ia mungkin kehilangan motivasi untuk melakukan kegiatan yang sebelumnya disukai atau mengalami kesulitan menikmati hal-hal sederhana.



Dengan tidur yang cukup, seseorang memiliki kesempatan lebih baik untuk menjaga energi mental dan emosional yang dibutuhkan untuk menikmati kehidupan.



Selain itu, tidur yang teratur dapat membantu seseorang mempertahankan rutinitas harian yang memberikan rasa keteraturan, tujuan, dan kontrol terhadap kehidupan.



Bagaimana menerapkannya?



Ciptakan kebiasaan malam yang memberikan ketenangan. Sebelum tidur, luangkan waktu untuk bersyukur, mengingat pengalaman positif, atau merefleksikan hal-hal baik yang terjadi sepanjang hari.



Tetap lakukan kegiatan yang memberikan makna, seperti membantu keluarga, mengembangkan hobi, berbagi pengalaman dengan generasi muda, atau terlibat dalam kegiatan sosial.



Penuaan yang sehat bukan berarti seseorang tidak pernah mengalami kesedihan atau kesulitan. Sebaliknya, penuaan yang sehat berarti memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan dengan penerimaan, ketahanan, dan harapan.



Cara Menjaga Kualitas Tidur agar Tetap Sehat Seiring Bertambahnya Usia



Setelah memahami tujuh alasan tersebut, penting untuk mengetahui bahwa menjaga kualitas tidur tidak selalu membutuhkan perubahan besar dalam kehidupan.



Beberapa kebiasaan sederhana dapat membantu memperbaiki pola tidur, khususnya bagi orang dewasa dan lanjut usia.



1. Pertahankan jadwal tidur yang konsisten



Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Konsistensi membantu menjaga ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun.



2. Dapatkan paparan cahaya matahari pagi



Cahaya alami pada pagi hari membantu mengatur ritme sirkadian dan mendukung pengaturan waktu tidur pada malam hari.



3. Batasi konsumsi kafein menjelang tidur



Kopi, teh berkafein, dan minuman energi dapat mengganggu proses tidur, terutama jika dikonsumsi pada sore atau malam hari.



4. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman



Pastikan kamar tidur memiliki pencahayaan redup, suhu yang nyaman, dan suasana yang tenang.



5. Lakukan aktivitas fisik secara teratur



Berjalan kaki, senam ringan, atau aktivitas fisik lain yang sesuai dengan kemampuan dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Sebaiknya hindari olahraga berat terlalu dekat dengan waktu tidur apabila membuat tubuh sulit beristirahat.



6. Batasi tidur siang yang terlalu lama



Tidur siang singkat dapat membantu mengurangi kelelahan. Namun, tidur siang terlalu lama atau terlalu sore dapat mengurangi dorongan tidur pada malam hari.



7. Perhatikan gangguan tidur yang berulang



Jika sering mengalami insomnia, mendengkur keras, terbangun dengan sensasi tercekik, atau merasa sangat mengantuk pada siang hari, konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Gangguan tidur bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai bagian normal dari penuaan.



Kesimpulan



Tidur merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung penuaan yang sehat. Dari perspektif psikologi, tidur tidak hanya berfungsi untuk mengistirahatkan tubuh, tetapi juga membantu menjaga kesehatan otak, mengatur emosi, mengurangi stres, serta mempertahankan kesejahteraan mental.



Tujuh alasan mengapa tidur penting untuk penuaan yang sehat meliputi menjaga kemampuan kognitif, membantu mengatur emosi, mengurangi stres, mendukung pemulihan fisik, mempertahankan kemandirian, meningkatkan kualitas hubungan sosial, dan membantu membangun sikap positif terhadap kehidupan.



Semua aspek tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap kualitas hidup seseorang ketika memasuki usia lanjut.



Penting untuk dipahami bahwa penuaan yang sehat tidak ditentukan oleh satu kebiasaan saja. Tidur perlu berjalan berdampingan dengan pola makan bergizi, aktivitas fisik, hubungan sosial yang positif, stimulasi mental, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.



Pada akhirnya, tidur bukanlah waktu yang terbuang, melainkan investasi jangka panjang bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia.



Kita mungkin tidak dapat menghentikan proses penuaan, tetapi kita dapat mengambil langkah-langkah untuk menjalaninya dengan lebih sehat, bahagia, dan bermakna.



