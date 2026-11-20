JawaPos.com - Memahami perilaku anak bukan sekadar persoalan kesabaran, melainkan juga tentang memahami perkembangan otak, emosi, kebutuhan psikologis, dan cara mereka memandang dunia.

Menghadapi anak-anak terkadang menjadi tantangan yang tidak sederhana. Ada kalanya mereka sulit dinasihati, mudah menangis, sering membantah, tidak mau mendengarkan perkataan orang tua, bahkan menunjukkan perilaku yang membuat orang dewasa kehilangan kesabaran. Hal-hal kecil yang sebenarnya tampak sederhana bagi orang dewasa bisa menjadi persoalan besar bagi seorang anak.



Misalnya, seorang anak bisa menangis hanya karena mainannya tidak sesuai keinginan, menolak mandi meskipun sudah diminta berkali-kali, marah ketika harus berhenti bermain, atau terus bertanya meskipun orang tuanya sudah memberikan penjelasan. Dalam situasi tertentu, anak bahkan bisa menunjukkan sikap keras kepala yang membuat orang tua merasa bahwa segala bentuk pendekatan tidak lagi berhasil.



Namun, psikologi perkembangan memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami perilaku tersebut. Anak-anak tidak selalu sulit dihadapi karena mereka sengaja ingin melawan, tidak menghormati orang tua, atau memiliki sifat buruk. Sering kali, perilaku yang dianggap menyulitkan justru merupakan bagian dari proses perkembangan psikologis mereka.



Anak-anak masih belajar mengendalikan emosi, memahami aturan sosial, mengembangkan kemampuan berpikir, serta mengenali kebutuhan dirinya sendiri. Mereka belum memiliki kematangan psikologis seperti orang dewasa. Karena itu, sesuatu yang tampak tidak masuk akal bagi orang tua mungkin memiliki alasan tertentu dalam dunia anak.



Lantas, mengapa anak-anak terkadang begitu sulit dihadapi?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (20/11), terdapat delapan penjelasan berdasarkan perspektif psikologi.



1. Kemampuan Mengendalikan Emosi Mereka Belum Berkembang Sempurna



Salah satu alasan utama mengapa anak-anak sulit dihadapi adalah karena kemampuan mereka dalam mengatur emosi masih berada dalam tahap perkembangan.



Dalam psikologi, kemampuan mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi dikenal sebagai emotional regulation atau regulasi emosi. Kemampuan ini tidak muncul secara otomatis sejak seseorang dilahirkan, melainkan berkembang secara bertahap melalui pengalaman, pembelajaran, dan interaksi dengan lingkungan.



Orang dewasa umumnya sudah memiliki pengalaman untuk menghadapi rasa kecewa, marah, takut, atau frustrasi. Ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, mereka relatif lebih mampu mempertimbangkan keadaan sebelum memberikan respons.



Sebaliknya, anak-anak belum memiliki kemampuan pengendalian diri yang sama.



Ketika keinginannya tidak terpenuhi, seorang anak mungkin langsung menangis, berteriak, melempar barang, atau menunjukkan kemarahan yang berlebihan. Hal ini terjadi karena mereka belum sepenuhnya mampu mengelola intensitas emosi yang sedang dirasakan.



Perkembangan bagian otak yang berperan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian impuls, terutama korteks prefrontal, juga berlangsung dalam waktu yang panjang.



Akibatnya, anak-anak sering kali lebih mudah bereaksi berdasarkan perasaan sesaat daripada mempertimbangkan konsekuensi tindakannya.



Sebagai contoh, ketika orang tua mengatakan bahwa waktu bermain sudah selesai, anak mungkin langsung marah. Bagi orang dewasa, berhenti bermain merupakan hal biasa. Namun, bagi anak, aktivitas tersebut mungkin sedang memberikan kesenangan yang sangat besar sehingga penghentiannya terasa seperti kehilangan sesuatu yang penting.



Karena itu, orang tua perlu memahami bahwa tantrum atau ledakan emosi tidak selalu menunjukkan bahwa anak sedang berusaha memanipulasi keadaan.



Anak mungkin memang sedang mengalami kesulitan mengelola perasaannya.



Apa yang dapat dilakukan?



Orang tua sebaiknya membantu anak mengenali emosinya dengan memberikan nama pada perasaan yang sedang dialami.



Misalnya, mengatakan, "Kamu sepertinya kecewa karena belum boleh bermain lagi." Kalimat sederhana seperti ini membantu anak memahami bahwa perasaannya dapat dikenali dan diterima.



Setelah emosinya lebih tenang, orang tua dapat menjelaskan batasan dan konsekuensi perilakunya.



Dengan demikian, anak tidak hanya belajar mematuhi aturan, tetapi juga belajar mengelola emosinya secara sehat.



2. Mereka Belum Mampu Memahami Dunia dari Sudut Pandang Orang Lain



Anak-anak sering dianggap egois karena terlihat hanya memikirkan keinginan sendiri. Mereka ingin mendapatkan sesuatu terlebih dahulu, sulit berbagi mainan, dan terkadang tidak memahami mengapa orang lain merasa terganggu oleh perilakunya.



Namun, dalam psikologi perkembangan, kondisi ini berkaitan dengan proses perkembangan kemampuan memahami perspektif orang lain.



Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan terkenal, menjelaskan bahwa anak-anak pada tahap praoperasional, sekitar usia 2–7 tahun, cenderung menunjukkan pemikiran egosentris.



Egosentrisme dalam konteks ini bukan berarti anak memiliki kepribadian egois atau tidak peduli terhadap orang lain. Artinya, mereka masih mengalami keterbatasan dalam memahami bahwa orang lain dapat memiliki pikiran, perasaan, dan sudut pandang yang berbeda dari dirinya.



Sebagai contoh, seorang anak mungkin merasa bahwa semua orang menyukai permainan yang sama dengannya. Ketika temannya tidak mau bermain, ia bisa merasa bingung atau tersinggung karena belum sepenuhnya memahami perbedaan keinginan tersebut.



Begitu pula ketika anak mengambil mainan milik saudaranya. Ia mungkin hanya memikirkan kesenangan yang ingin diperoleh tanpa memahami bahwa saudaranya juga memiliki hak atas benda tersebut.



Kemampuan memahami pikiran dan perasaan orang lain sering dikaitkan dengan konsep theory of mind. Kemampuan ini berkembang secara bertahap sepanjang masa kanak-kanak.



Inilah sebabnya mengapa nasihat seperti "Coba pikirkan perasaan temanmu" terkadang belum langsung dipahami oleh anak yang masih kecil.



Mereka membutuhkan contoh konkret dan pengalaman berulang agar dapat memahami konsep empati.



Apa yang dapat dilakukan?



Orang tua dapat mengembangkan empati anak melalui percakapan sederhana.



Misalnya, ketika anak merebut mainan temannya, orang tua bisa bertanya, "Menurutmu, bagaimana perasaan temanmu ketika mainannya diambil?"



Pertanyaan semacam ini membantu anak mulai melihat situasi dari perspektif orang lain.



Orang tua juga perlu memberikan teladan. Anak yang sering melihat orang tuanya menghargai perasaan orang lain memiliki kesempatan lebih besar untuk mempelajari perilaku empati.



3. Anak-anak Memiliki Kebutuhan Besar untuk Merasa Mandiri



Pernahkah orang tua menghadapi anak yang selalu menjawab "Tidak mau" ketika diminta melakukan sesuatu?



Bahkan, terkadang anak menolak sesuatu yang sebenarnya ia sukai hanya karena merasa sedang diperintah.



Fenomena ini sering muncul pada masa perkembangan kemandirian, terutama ketika anak mulai menyadari bahwa dirinya adalah individu yang memiliki keinginan sendiri.



Dalam teori perkembangan psikososial Erik Erikson, terdapat tahap yang disebut autonomy versus shame and doubt atau otonomi versus rasa malu dan keraguan.



Tahap ini terutama berlangsung pada usia sekitar 1–3 tahun. Pada masa tersebut, anak mulai mengembangkan keinginan untuk melakukan sesuatu secara mandiri.



Mereka ingin memilih pakaian sendiri, makan tanpa bantuan, berjalan sendiri, mengambil mainan sendiri, dan menentukan aktivitas yang ingin dilakukan.



Keinginan tersebut merupakan bagian penting dari perkembangan identitas dan kemandirian.



Masalah muncul ketika keinginan anak berbenturan dengan aturan orang dewasa.



Misalnya, anak ingin memakai sepatu sendiri meskipun membutuhkan waktu lama. Orang tua yang sedang terburu-buru mungkin langsung mengambil alih dan memakaikan sepatu tersebut.



Bagi orang tua, tindakan itu merupakan cara praktis untuk menghemat waktu. Namun, bagi anak, hal tersebut bisa terasa seperti kehilangan kesempatan untuk melakukan sesuatu sendiri.



Akibatnya, anak mungkin menangis, marah, atau menolak bekerja sama.



Perilaku seperti ini terkadang disalahartikan sebagai keras kepala. Padahal, anak mungkin sedang berusaha mengembangkan rasa kendali terhadap kehidupannya.



Apa yang dapat dilakukan?



Berikan anak kesempatan untuk membuat pilihan sederhana.



Misalnya, tanyakan apakah ia ingin memakai baju berwarna biru atau merah. Berikan pilihan apakah ia ingin membereskan mainan sebelum atau sesudah makan, selama keduanya masih sesuai dengan aturan keluarga.



Pendekatan ini membuat anak merasa dihargai tanpa harus menghilangkan batasan yang diberikan orang tua.



Kemandirian yang sehat tidak berarti anak bebas melakukan segala sesuatu. Sebaliknya, anak perlu belajar bahwa ia memiliki pilihan, tetapi setiap pilihan tetap memiliki batas dan tanggung jawab.



4. Mereka Belum Mampu Mengomunikasikan Perasaan dan Kebutuhannya dengan Baik



Tidak semua anak mampu menjelaskan apa yang sedang dirasakan.



Bahkan, anak yang sudah dapat berbicara dengan lancar sekalipun belum tentu mampu mengungkapkan emosi dan kebutuhan psikologisnya secara tepat.



Dalam psikologi, kemampuan tersebut berkaitan dengan perkembangan bahasa, kesadaran emosional, dan keterampilan komunikasi.



Bayangkan seorang anak yang merasa takut ketika ditinggalkan orang tuanya di sekolah. Ia mungkin tidak mampu mengatakan, "Aku merasa cemas karena takut Ibu tidak kembali menjemputku."



Sebaliknya, ia justru menangis, berpegangan erat, menolak masuk kelas, atau menunjukkan kemarahan.



Contoh lainnya adalah anak yang merasa kesulitan mengerjakan tugas. Karena belum mampu menjelaskan rasa frustrasinya, ia mungkin merobek kertas, membuang pensil, atau mengatakan bahwa ia tidak mau belajar.



Dengan kata lain, perilaku anak terkadang menjadi bentuk komunikasi ketika kemampuan verbalnya belum cukup untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi.



Hal ini juga menjelaskan mengapa perilaku yang terlihat tidak masuk akal bisa muncul ketika anak sedang lapar, lelah, takut, kecewa, atau merasa tidak diperhatikan.



Orang dewasa sering kali hanya melihat perilaku yang muncul di permukaan tanpa mencari kebutuhan yang mendasarinya.



Padahal, memahami alasan di balik perilaku merupakan langkah penting untuk membantu anak.



Apa yang dapat dilakukan?



Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dan tidak langsung menghakimi.



Daripada mengatakan, "Kamu selalu membuat masalah," lebih baik bertanya, "Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman?"



Jika anak belum mampu menjelaskan, orang tua dapat memberikan beberapa kemungkinan perasaan.



Misalnya, "Kamu sedang marah, takut, atau kecewa?"



Dengan cara ini, anak belajar mengenali perasaannya dan menemukan cara yang lebih sehat untuk menyampaikannya.



5. Anak-anak Mudah Terpengaruh oleh Lingkungan dan Kondisi Sekitarnya



Perilaku anak tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tempat mereka tumbuh.



Dalam psikologi, perkembangan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, budaya, dan pengalaman sehari-hari.



Teori ekologi perkembangan dari Urie Bronfenbrenner menjelaskan bahwa anak tumbuh dalam sistem lingkungan yang saling berkaitan dan memengaruhi perkembangannya.



Artinya, perubahan perilaku anak tidak selalu berasal dari dalam dirinya sendiri. Bisa jadi terdapat perubahan dalam lingkungan yang sedang mereka hadapi.



Misalnya, seorang anak yang sebelumnya tenang tiba-tiba menjadi mudah marah setelah memasuki sekolah baru.



Ada kemungkinan ia sedang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda, menghadapi teman baru, atau mengalami tekanan karena tuntutan akademis.



Begitu pula anak yang sering menyaksikan pertengkaran orang tua. Meskipun tidak selalu memahami persoalan yang sedang terjadi, ia dapat merasakan ketegangan dalam lingkungan keluarga.



Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi rasa aman, suasana hati, dan perilakunya.



Selain itu, anak juga belajar melalui pengamatan. Albert Bandura melalui teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa manusia dapat mempelajari perilaku dengan mengamati tindakan orang lain.



Jika anak sering melihat orang dewasa menyelesaikan konflik dengan teriakan, ia dapat mempelajari bahwa berteriak merupakan salah satu cara untuk menghadapi masalah.



Sebaliknya, jika orang tua menunjukkan sikap tenang, menghargai orang lain, dan menyelesaikan konflik melalui komunikasi, anak memiliki contoh perilaku yang lebih positif.



Apa yang dapat dilakukan?



Orang tua perlu memperhatikan lingkungan sosial dan emosional anak.



Cobalah mengamati apakah perubahan perilaku muncul setelah anak mengalami perubahan sekolah, konflik pertemanan, tekanan belajar, atau perubahan suasana keluarga.



Selain itu, ciptakan lingkungan rumah yang aman, konsisten, dan penuh komunikasi.



Anak membutuhkan lingkungan yang membuat mereka merasa diterima, bukan lingkungan yang membuat mereka terus-menerus takut melakukan kesalahan.



6. Mereka Memiliki Temperamen dan Karakteristik Bawaan yang Berbeda



Tidak semua anak memiliki kepribadian dan respons emosional yang sama.



Ada anak yang mudah beradaptasi, tenang, dan tidak terlalu reaktif. Namun, ada pula anak yang sangat aktif, sensitif, mudah frustrasi, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri.



Perbedaan ini berkaitan dengan temperamen.



Dalam psikologi perkembangan, temperamen merujuk pada karakteristik individual yang memengaruhi bagaimana seseorang merespons rangsangan, berinteraksi dengan lingkungan, dan mengatur emosinya.



Temperamen memiliki dasar biologis dan dapat terlihat sejak usia dini, meskipun pengalaman serta pola pengasuhan juga berperan dalam perkembangannya.



Sebagai contoh, seorang anak mungkin sangat sensitif terhadap suara keras, cahaya terang, perubahan rutinitas, atau lingkungan yang ramai.



Ketika berada di tempat yang penuh orang, ia bisa menjadi rewel, menangis, atau meminta segera pulang.



Orang tua yang tidak memahami karakteristik tersebut mungkin menganggap anaknya manja atau terlalu banyak menuntut perhatian.



Padahal, anak tersebut mungkin memang membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses rangsangan dari lingkungannya.



Ada pula anak yang memiliki tingkat aktivitas tinggi. Mereka sulit duduk diam, senang bergerak, dan terus mencari pengalaman baru.



Jika orang tua membandingkannya dengan anak lain yang lebih tenang, perbedaan tersebut dapat menjadi sumber konflik.



Penting dipahami bahwa temperamen bukanlah alasan untuk membiarkan semua perilaku anak. Namun, memahami temperamen membantu orang tua memilih pendekatan pengasuhan yang lebih sesuai.



Apa yang dapat dilakukan?



Kenali pola perilaku dan kebutuhan individual anak.



Jika anak mudah kewalahan di tempat ramai, berikan waktu untuk beristirahat. Jika anak memiliki energi tinggi, sediakan aktivitas fisik yang terarah.



Jangan terlalu cepat memberikan label seperti nakal, pemalas, manja, atau pembangkang.



Setiap anak memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda. Tugas orang tua bukan mengubah seluruh kepribadian anak agar sesuai dengan harapan mereka, melainkan membantu anak mengembangkan potensi dan mengelola kesulitannya.



7. Anak-anak Belum Memahami Konsekuensi Jangka Panjang dari Tindakannya



Salah satu hal yang sering membuat orang tua frustrasi adalah ketika anak terus mengulangi kesalahan yang sama meskipun sudah berkali-kali dinasihati.



Misalnya, anak tetap bermain dengan barang yang berbahaya, tidak segera mengerjakan tugas, atau menghabiskan uang sakunya untuk membeli sesuatu yang tidak diperlukan.



Orang dewasa mungkin berpikir bahwa anak seharusnya sudah belajar dari pengalaman sebelumnya.



Namun, kemampuan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang masih berkembang selama masa kanak-kanak dan remaja.



Anak cenderung lebih mudah tertarik pada sesuatu yang memberikan kesenangan atau kepuasan secara langsung.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan perkembangan fungsi eksekutif, yaitu sekumpulan kemampuan kognitif yang mencakup perencanaan, pengendalian impuls, memori kerja, dan fleksibilitas berpikir.



Kemampuan tersebut membantu seseorang mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.



Ketika kemampuan ini belum berkembang secara matang, anak dapat kesulitan menunda kesenangan demi memperoleh hasil yang lebih baik di masa depan.



Sebagai contoh, seorang anak mungkin memilih terus bermain daripada mengerjakan pekerjaan rumah.



Ia memahami bahwa tugas tersebut harus diselesaikan, tetapi kesenangan bermain terasa lebih menarik pada saat itu.



Karena itu, memberikan nasihat panjang mengenai masa depan terkadang tidak cukup efektif untuk mengubah perilakunya.



Anak membutuhkan pengalaman langsung, pengulangan, dan bimbingan yang konsisten.



Apa yang dapat dilakukan?



Gunakan aturan yang sederhana, jelas, dan konsisten.



Misalnya, "Setelah pekerjaan rumah selesai, kamu boleh bermain."



Orang tua juga dapat memberikan konsekuensi yang masuk akal dan berkaitan langsung dengan perilaku anak.



Jika anak tidak membereskan mainannya, ia perlu menyelesaikan tugas tersebut sebelum berpindah ke aktivitas lain.



Hindari ancaman berlebihan atau hukuman yang tidak berkaitan dengan kesalahan.



Tujuan disiplin bukan membuat anak takut, melainkan membantu mereka memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensinya.



8. Mereka Membutuhkan Perhatian, Kasih Sayang, dan Rasa Aman Secara Emosional



Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah kebutuhan anak terhadap hubungan emosional yang aman dengan orang-orang terdekatnya.



Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan, pakaian, pendidikan, dan tempat tinggal. Mereka juga membutuhkan perhatian, penerimaan, kasih sayang, dan kepastian bahwa ada orang dewasa yang dapat diandalkan ketika menghadapi kesulitan.



Dalam psikologi, kebutuhan ini berkaitan erat dengan teori kelekatan atau attachment theory yang dikembangkan oleh John Bowlby.



Menurut teori tersebut, hubungan emosional antara anak dan pengasuh utama memiliki peran penting dalam perkembangan rasa aman serta kemampuan anak menjalin hubungan dengan orang lain.



Ketika anak merasa aman, didengarkan, dan mendapatkan respons yang cukup konsisten dari pengasuhnya, ia memiliki dasar emosional yang lebih baik untuk mengeksplorasi lingkungan.



Sebaliknya, ketika kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi secara memadai, anak dapat menunjukkan berbagai perilaku yang menantang.



Misalnya, anak menjadi sangat mudah marah, terus meminta perhatian, sulit berpisah dari orang tua, atau menunjukkan perilaku negatif ketika merasa diabaikan.



Terkadang, anak bahkan melakukan sesuatu yang dilarang hanya untuk mendapatkan respons dari orang dewasa.



Bagi anak, mendapatkan perhatian negatif terkadang terasa lebih baik daripada tidak mendapatkan perhatian sama sekali.



Namun, penting untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa setiap perilaku sulit merupakan tanda masalah kelekatan. Perilaku anak dipengaruhi oleh banyak faktor dan perlu dipahami berdasarkan konteksnya.



Apa yang dapat dilakukan?



Luangkan waktu berkualitas bersama anak tanpa selalu disertai tuntutan atau nasihat.



Dengarkan cerita mereka, tunjukkan ketertarikan terhadap aktivitas yang disukai, dan berikan perhatian ketika mereka berusaha menyampaikan sesuatu.



Hal sederhana seperti memeluk anak, menemani bermain, membaca buku bersama, atau menanyakan bagaimana harinya dapat membantu memperkuat hubungan emosional.



Anak yang merasa dicintai dan diterima akan memiliki kesempatan lebih baik untuk mengembangkan rasa aman dan kepercayaan terhadap lingkungannya.



Kesimpulan: Anak yang Sulit Dihadapi Belum Tentu Anak yang Bermasalah



Menghadapi anak-anak memang membutuhkan kesabaran yang besar. Ada kalanya orang tua merasa lelah karena harus mengulang nasihat yang sama, menghadapi tangisan, mengatasi kemarahan, dan berhadapan dengan perilaku yang sulit dipahami.



Namun, psikologi mengajarkan bahwa perilaku anak tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan apa yang terlihat di permukaan.



Anak yang sering membantah mungkin sedang mengembangkan kemandirian. Anak yang mudah menangis mungkin belum mampu mengatur emosinya. Anak yang sulit berbagi mungkin belum sepenuhnya memahami perspektif orang lain. Sementara anak yang terus mencari perhatian mungkin sedang membutuhkan rasa aman dan kedekatan emosional.



Delapan alasan tersebut menunjukkan bahwa perilaku anak memiliki hubungan erat dengan perkembangan otak, kemampuan emosional, temperamen, pengalaman sosial, serta kebutuhan psikologis mereka.



Hal ini bukan berarti orang tua harus membiarkan semua perilaku anak. Anak tetap membutuhkan aturan, batasan, disiplin, dan konsekuensi yang jelas.



Namun, disiplin akan lebih efektif ketika disertai pemahaman dan hubungan emosional yang sehat.



Ada satu hal penting yang perlu diingat: anak-anak tidak dilahirkan dengan kemampuan untuk memahami dunia seperti orang dewasa. Mereka sedang belajar bagaimana hidup di dalamnya.



Karena itu, ketika anak menunjukkan perilaku yang sulit dihadapi, mungkin pertanyaan terbaik bukan hanya, "Mengapa anak ini begitu sulit diatur?"



Melainkan, "Apa yang sebenarnya sedang dialami anak ini, dan bagaimana saya bisa membantunya?"



Perubahan cara pandang tersebut dapat membantu orang tua menghadapi anak dengan lebih tenang, bijaksana, dan penuh empati.



Pada akhirnya, tujuan pengasuhan bukan sekadar menghasilkan anak yang selalu patuh, tidak pernah membantah, atau tidak pernah membuat kesalahan. Tujuan yang jauh lebih penting adalah membantu mereka tumbuh menjadi individu yang mampu memahami dirinya sendiri, menghargai orang lain, mengendalikan emosi, dan bertanggung jawab atas tindakannya.



