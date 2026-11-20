JawaPos.com - Terkadang, anda bahkan mengabaikan intuisi sendiri saat perkataan seseorang terdengar baik, namun naluri justru memberikan sinyal yang berbeda.

Padahal intuisi juga perlu diperhatikan. Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (20/11) saat kebaikan terasa dibuat-buat, kepedulian sudah diatur, atau kemurahan hati disertai harapan yang tersembunyi, bisa jadi anda sedang menghadapi manipulasi yang tersembunyi di balik kepedulian.

Mengenali berbagai taktik tersebut mungkin terasa tidak nyaman. Namun, melindungi kesehatan emosional juga berarti belajar membedakan kepedulian yang tulus dengan manipulasi yang disengaja.

Berikut adalah tanda-tanda seseorang tega berkhianat kepada anda tanpa rasa bersalah.

Membenarkan perilaku buruknya

Saat seseorang menegur perilaku buruk mereka, orang-orang selalu memiliki alasan untuk membela diri.

Sebagian dari mereka justru memilih untuk memposisikan diri sebagai korban dengan mengatakan bahwa mereka masih terluka akibat pengalaman traumatis di masa lalu.

Mereka kemudian berharap orang lain memaklumi sikap kekanak-kanakan, kasar, atau menyebalkan yang ditunjukkan karena merasa bahwa perilaku tersebut merupakan bagian dari kepribadiannya.

Menentang otoritas anda

Mereka mungkin sengaja melakukan sesuatu untuk merusak keputusan dan kepemimpinan anda.

Saat anda memiliki posisi lebih tinggi, mereka mungkin mengejek, meremehkan, atau berpura-pura bahwa anda tidak memiliki wewenang untuk mengatur mereka.

Orang-orang seperti ini selalu ingin menjadi pihak yang paling berkuasa dan sulit menerima posisi atau kepemimpinan dari orang lain.

Sering ingkar janji

Cara seseorang menepati janji sederhana dapat menunjukkan bagaimana mereka akan bersikap saat harus memenuhi komitmen yang lebih besar.

Jika mereka bahkan tidak bisa memegang perkataan dalam hal-hal kecil, anda patut mempertanyakan apakah mereka bisa dipercaya untuk urusan yang jauh lebih penting.

Kebiasaan ingkar janji dapat menjadi gambaran seberapa besar anda menghargai orang lain.

Bergosip di belakang

Mengetahui bahwa seseorang memiliki pandangan buruk terhadap anda tentu bisa mengecewakan. Namun, situasinya akan terasa lebih menyakitkan saat anda mengetahui bahwa mereka selama ini membicarakan keburukan anda di belakang.

Jika dibiarkan, kebohongan tersebut bisa merusak reputasi, hubungan sosial, bahkan kehidupan pribadi anda.

Sengaja melanggar batasan

Seseorang yang berpotensi mengkhianati anda mungkin sengaja menguji batasan yang sudah ditetapkan.

Saat anda merasa kesal, mereka mungkin berdalih bahwa tindakan tersebut hanya bercanda dan menganggap anda terlalu berlebihan.

Bagi mereka, batasan yang ditetapkan orang lain justru dianggap sebagai tantangan untuk melihat sejauh mana mereka bisa bertindak sesuka hati.

Tidak transparan

Saat terlibat ke dalam banyak proyek, pekerjaan, atau investasi, seseorang seharusnya bersikap terbuka soal informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan semua.

Saat anda mencoba mencari tahu, mereka justru menghindari pertanyaan dan mengalihkan pembicaraan.

Kurangnya transparansi seperti ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu yang berpotensi merugikan anda.

Memisahkan circlenya

Orang-orang seperti ini memiliki banyak circle pertemanan yang sangat terpisah, serta berusaha kerasa agar satu lingkaran sosial tidak saling mengenal.

Bahkan, mereka bisa menunjukkan sikap tidak bersahabat saat anda mencoba memperkenalkan diri kepada teman-temannya.

Perilaku tersebut patut diperhatikan, terutama jika mereka terus-menerus berusaha mengendalikan siapa yang boleh mengetahui hubungan mereka dengan orang lain.

Bersikap kasar

Seseorang yang tidak menghargai anda mungkin akan sengaja menunjukkan perilaku tidak sopan kepada orang-orang penting dalam hidup.Sikap seperti ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap hubungan dan orang-orang yang anda sayangi.

Memotong pembicaraan

Seseorang yang tidak menghormati anda bisa saja tidak ragu mengkhianati kepercayaan atau menjatuhkan anda demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Perilaku memotong pembicaraan hingga mengabaikan pendapat anda, mungkin tidak segan menyalahkan anda atas suatu masalah demi meningkatkan posisi mereka sendiri.

Tidak memiliki empati

Saat mengetahui bahwa tindakannya telah menyakiti orang lain, mereka mungkin sama sekali tidak merasa bersalah. Bahkan ada juga yang justru menganggap penderitaan orang lain sebagai sesuatu yang lucu.

Mereka hanya menampilkan perilaku yang dianggap paling menguntungkan untuk mencapai kepentingan pribadi, tanpa benar-benar memperdulikan perasaan orang lain.