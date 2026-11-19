JawaPos.com – Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa bertemu dengan berbagai karakter manusia, termasuk orang yang gemar mengatur dan memengaruhi keputusan orang lain demi kepentingan pribadinya. Menariknya, perilaku tersebut tidak selalu ditunjukkan melalui tindakan kasar atau perintah secara langsung.

Sebagian orang justru menggunakan cara-cara halus untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mulai dari memainkan perasaan, memberikan tekanan psikologis, hingga membuat orang lain merasa bersalah ketika tidak mengikuti kemauannya.

Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan semacam ini dapat membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri, kesulitan mengambil keputusan, bahkan merasa harus selalu memenuhi harapan orang lain.

Dilansir dari laman Geediting.com, terdapat delapan kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan perilaku manipulatif dan kecenderungan mendominasi orang lain. Mengenali pola-pola tersebut dapat membantu kita lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan.

Lantas, apa saja tanda yang perlu diperhatikan? Berikut penjelasannya.

1. Sering Membuat Orang Lain Merasa Bersalah Salah satu cara yang kerap digunakan orang manipulatif adalah memainkan rasa bersalah untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan.

Mereka mungkin membuatmu merasa egois ketika menolak permintaan, tidak menyetujui pendapat, atau memilih melakukan sesuatu sesuai kebutuhan pribadi.

Akibatnya, kamu bisa merasa tidak nyaman meskipun keputusan yang diambil sebenarnya merupakan hakmu sendiri.

Jika pola tersebut terus berulang, seseorang akhirnya cenderung mengalah hanya untuk menghindari konflik atau perasaan bersalah.

Karena itu, penting untuk membedakan rasa bersalah yang muncul akibat kesalahan nyata dengan perasaan bersalah yang sengaja ditanamkan orang lain demi kepentingannya.

2. Selalu Menempatkan Diri sebagai Korban Orang dengan perilaku manipulatif terkadang mempunyai kebiasaan menggambarkan dirinya sebagai pihak yang paling dirugikan dalam setiap persoalan.

Ketika terjadi konflik, mereka cenderung menonjolkan penderitaan sendiri dan mengabaikan peran atau kesalahan yang mungkin telah dilakukan.

Bahkan, masalah yang muncul bisa selalu dikaitkan dengan tindakan orang lain maupun keadaan yang dianggap tidak berpihak kepada mereka.

Cara tersebut dapat membuat orang di sekitarnya merasa iba dan terdorong memberikan bantuan, meskipun situasinya belum tentu sepenuhnya seperti yang diceritakan.

Sikap selalu menyalahkan pihak lain dan menolak bertanggung jawab perlu diperhatikan, terutama jika terjadi berulang kali.

3. Sering Memutarbalikkan Perkataan Orang Lain Kebiasaan berikutnya adalah mengubah makna perkataan seseorang agar sesuai dengan kepentingannya sendiri.

Orang manipulatif bisa mengambil sebagian ucapanmu, kemudian menyampaikannya kembali dengan konteks berbeda sehingga kamu terlihat sebagai pihak yang bersalah.

Situasi ini sering membuat seseorang kebingungan karena merasa tidak pernah mengatakan sesuatu seperti yang dituduhkan.

Jika dilakukan secara berulang untuk membuat seseorang meragukan ingatan dan persepsinya sendiri, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan gaslighting.

Dampaknya bukan hanya memicu pertengkaran, tetapi juga perlahan mengikis rasa percaya diri seseorang terhadap penilaiannya sendiri.

4. Membuat Orang Lain Kehilangan Kepercayaan Diri Seseorang yang gemar mendominasi terkadang berusaha melemahkan keyakinan orang lain melalui komentar negatif yang dilakukan secara terus-menerus.

Mereka bisa mempertanyakan kemampuan, meremehkan keputusan, atau membuat orang lain merasa tidak cukup baik dalam melakukan sesuatu.

Jika berlangsung dalam waktu lama, perlakuan tersebut dapat membuat seseorang mulai meragukan kemampuan dirinya sendiri.

Bahkan, untuk mengambil keputusan sederhana pun mereka mungkin merasa harus meminta persetujuan dari orang yang mendominasinya.

Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang, bukan justru membuat salah satu pihak merasa tidak berdaya.

5. Selalu Menghindari Tanggung Jawab atas Kesalahan Salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah kebiasaan seseorang yang tidak pernah mau mengakui kesalahannya sendiri.

Ketika melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, mereka justru mencari alasan untuk membenarkan tindakan tersebut.

Tidak jarang, kesalahan dialihkan kepada orang lain atau dianggap sebagai akibat dari keadaan yang tidak bisa dikendalikan.

Padahal, kesediaan mengakui kesalahan merupakan bagian penting dari kedewasaan dalam menjalin hubungan.

Jika seseorang selalu menghindari tanggung jawab dan tidak pernah berusaha memperbaiki perilakunya, hal tersebut dapat menjadi pola hubungan yang tidak sehat.

6. Memanfaatkan Kelemahan dan Rasa Tidak Aman Orang Lain Setiap orang tentu memiliki kekhawatiran atau bagian dari dirinya yang membuatnya kurang percaya diri.

Namun, orang manipulatif bisa menggunakan kelemahan tersebut sebagai alat untuk memengaruhi keputusan dan perilaku orang lain.

Misalnya, mereka berulang kali menyinggung penampilan, kemampuan, kondisi ekonomi, atau pengalaman buruk seseorang dengan alasan sekadar bercanda maupun memberikan masukan.

Padahal, komentar tersebut justru membuat orang yang mendengarnya merasa semakin rendah diri.

Jika seseorang terus menggunakan hal-hal pribadi yang pernah kamu ceritakan untuk menyudutkanmu, perilaku tersebut patut diwaspadai.

Ingat, kepercayaan yang diberikan dalam sebuah hubungan seharusnya dijaga, bukan dimanfaatkan untuk menyakiti.

7. Memberikan Pujian dengan Tujuan Tersembunyi Pujian memang bisa menjadi bentuk penghargaan yang membuat seseorang merasa dihargai. Namun, dalam situasi tertentu, sanjungan juga dapat digunakan sebagai cara untuk mendapatkan kepercayaan.

Orang manipulatif mungkin memberikan perhatian berlebihan, melontarkan banyak pujian, atau membuat seseorang merasa sangat istimewa.

Setelah kedekatan terbangun, mereka kemudian memanfaatkan hubungan tersebut untuk meminta bantuan atau memperoleh keuntungan pribadi.

Bukan berarti setiap orang yang sering memberikan pujian memiliki niat buruk. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah perhatian tersebut disertai tuntutan dan kepentingan tertentu.

Perhatikan bagaimana seseorang memperlakukanmu ketika kamu tidak bisa memenuhi permintaannya. Dari situ, kamu bisa melihat apakah penghargaan yang diberikan benar-benar tulus.

8. Sengaja Menciptakan Tekanan agar Orang Lain Segera Mengambil Keputusan Taktik lainnya adalah membuat situasi seolah-olah membutuhkan keputusan secepat mungkin.

Orang manipulatif bisa terus mendesak seseorang agar segera menyetujui permintaan tanpa memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Mereka mungkin menggunakan alasan kesempatan terbatas, ancaman kehilangan sesuatu, atau tekanan emosional agar orang lain tidak sempat berpikir panjang.

Cara ini berisiko membuat seseorang mengambil keputusan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan maupun keinginannya.

Jika menghadapi situasi seperti itu, jangan merasa harus selalu mengikuti batas waktu yang ditetapkan orang lain.