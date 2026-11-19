JawaPos.com – Pernah bertemu seseorang yang mampu menarik perhatian banyak orang meskipun belum mengucapkan sepatah kata pun? Kehadirannya terasa menonjol, pembawaannya terlihat meyakinkan, dan orang-orang di sekitarnya seolah memberikan perhatian lebih.

Hal tersebut tidak selalu berkaitan dengan penampilan atau status sosial. Cara seseorang berdiri, menatap lawan bicara, hingga menunjukkan respons ketika mendengarkan ternyata turut membentuk kesan pertama di mata orang lain.

Bahasa tubuh menjadi salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang dapat memperlihatkan rasa percaya diri, keterbukaan, dan sikap menghargai. Bahkan, sejumlah gerakan sederhana bisa membuat interaksi pertama terasa lebih nyaman dan meninggalkan kesan positif.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat enam kebiasaan bahasa tubuh yang dapat membantu seseorang terlihat lebih berwibawa dan mendapatkan penghargaan dari orang lain, termasuk ketika baru pertama kali bertemu. Berikut penjelasannya.

1. Tunjukkan Kontak Mata yang Natural dan Ekspresi Bersahabat Tatapan mata mempunyai peran penting ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Kontak mata yang tepat dapat menunjukkan bahwa Anda memperhatikan lawan bicara dan merasa nyaman dalam percakapan.

Saat berkenalan, cobalah mempertahankan kontak mata selama beberapa detik, kemudian alihkan pandangan secara wajar. Hindari menatap terlalu tajam karena justru bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman.

Selain itu, perhatikan ekspresi wajah. Wajah yang rileks dengan senyum tipis dapat memberikan kesan ramah dan terbuka.

Kombinasi tatapan mata yang proporsional dan ekspresi bersahabat membuat komunikasi terasa lebih hangat tanpa harus terlihat berlebihan.

2. Pertahankan Postur Tubuh Tegak untuk Menunjukkan Kepercayaan Diri Cara seseorang membawa tubuhnya sering kali memengaruhi penilaian orang lain terhadap dirinya. Postur yang tegak dan seimbang dapat memberikan kesan bahwa seseorang memiliki keyakinan terhadap dirinya sendiri.

Cobalah berdiri dengan posisi kepala tegak, bahu rileks, dan kedua kaki terbuka kurang lebih selebar bahu. Hindari membungkukkan punggung atau terlalu sering menundukkan kepala ketika berbicara.

Namun, postur yang baik bukan berarti harus berdiri kaku atau membusungkan dada secara berlebihan.

Posisi tubuh yang alami, santai, tetapi tetap tegap justru menunjukkan kepercayaan diri yang lebih meyakinkan.

3. Jadilah Pendengar yang Baik daripada Terus Mendominasi Percakapan Tidak semua orang yang dihormati harus menjadi sosok paling banyak berbicara. Justru, kemampuan mendengarkan sering kali membuat seseorang lebih dihargai dalam sebuah interaksi.

Ketika lawan bicara sedang menyampaikan sesuatu, arahkan tubuh sedikit kepadanya dan tunjukkan perhatian melalui anggukan kecil.

Hindari memotong pembicaraan atau sibuk memikirkan jawaban sebelum orang tersebut selesai berbicara.

Sikap sederhana ini menunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat orang lain. Seseorang yang mampu membuat lawan bicaranya merasa didengarkan biasanya lebih mudah membangun hubungan yang positif.

4. Simpan Ponsel Ketika Sedang Berinteraksi Kebiasaan memeriksa ponsel di tengah percakapan bisa memberikan kesan bahwa Anda tidak sepenuhnya memperhatikan orang yang sedang berbicara.

Karena itu, ketika bertemu seseorang, sebaiknya simpan ponsel di dalam tas atau saku selama tidak ada keperluan mendesak.

Dengan begitu, perhatian Anda dapat tertuju sepenuhnya pada percakapan yang sedang berlangsung.

Tindakan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi menunjukkan sikap menghargai waktu dan keberadaan orang lain. Selain menciptakan komunikasi yang lebih baik, kebiasaan tersebut juga membantu membangun kesan profesional.

5. Gunakan Gerakan Tangan Secara Wajar dan Tidak Berlebihan Gerakan tangan juga menjadi bagian penting dari bahasa tubuh. Cara seseorang menggunakan tangannya ketika berbicara dapat memberikan gambaran mengenai kenyamanan dan sikapnya dalam berinteraksi.

Usahakan agar tangan tetap berada dalam posisi yang terlihat dan nyaman. Ketika menjelaskan sesuatu, gunakan gerakan tangan seperlunya untuk memperjelas maksud pembicaraan.

Sebaliknya, hindari kebiasaan memainkan cincin, jam tangan, mengetuk meja, atau menggerakkan jari secara terus-menerus karena bisa mengalihkan perhatian lawan bicara.

Saat mendengarkan, Anda dapat meletakkan tangan dengan santai di atas meja, pangkuan, atau di samping tubuh.

Gerakan yang terkendali membuat penampilan terlihat lebih tenang dan membantu komunikasi berlangsung secara alami.

6. Sesuaikan Bahasa Tubuh dengan Lawan Bicara Salah satu cara membangun kedekatan ketika bertemu orang baru adalah menyesuaikan bahasa tubuh secara alami.

Misalnya, ketika lawan bicara menggunakan nada suara yang tenang, Anda bisa menyesuaikan cara berbicara agar percakapan terasa lebih nyaman.

Begitu pula dengan posisi tubuh. Jika seseorang duduk santai, Anda dapat mengambil posisi yang sama-sama nyaman tanpa harus meniru seluruh gerakannya.

Teknik ini dikenal sebagai mirroring atau pencerminan bahasa tubuh. Penerapannya dapat membantu menciptakan keselarasan dalam interaksi sosial.