JawaPos.com - Tidak semua orang berhasil mencapai kemapanan finansial ketika masih berusia muda. Sebagian justru membutuhkan waktu lebih panjang untuk menemukan strategi yang tepat dalam mengelola penghasilan, mengembangkan karier, dan membangun aset. Seiring bertambahnya usia, pengalaman hidup membuat mereka semakin bijak dalam menentukan keputusan keuangan.

Memasuki usia 40-an, 50-an, bahkan lebih, sebagian orang mulai menikmati hasil dari kebiasaan baik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Mereka tidak hanya mengandalkan besarnya penghasilan, tetapi juga memiliki pola pikir dan kedisiplinan yang mendukung pertumbuhan kekayaan dalam jangka panjang.

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh karakteristik yang umumnya dimiliki orang-orang yang berhasil membangun kekayaan dan mencapai kesuksesan finansial di usia lanjut.

1. Mengutamakan Waktu daripada Hasil Instan Orang yang berhasil membangun kekayaan dalam jangka panjang memahami bahwa kesuksesan finansial membutuhkan proses. Mereka tidak terburu-buru mengejar keuntungan besar, melainkan lebih memilih melakukan langkah kecil secara konsisten.

Kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan, berinvestasi secara rutin, serta meningkatkan kemampuan diri menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa hasil besar bisa tercipta dari keputusan sederhana yang dilakukan secara berulang selama bertahun-tahun.

2. Selalu Terbuka terhadap Pengetahuan Baru Usia bukan alasan untuk berhenti belajar. Mereka yang sukses secara finansial di usia matang biasanya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak mudah merasa paling mengetahui segalanya.

Mereka bersedia memperbarui cara berpikir ketika menghadapi perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, maupun peluang baru. Kebiasaan mengevaluasi keputusan lama dan menerima informasi berbeda membuat mereka lebih siap menghadapi perubahan zaman.

3. Memilih Gaya Hidup Sederhana dan Penuh Ketenangan Besarnya penghasilan tidak selalu menjamin seseorang memiliki kekayaan yang cukup. Salah satu karakter orang yang mampu mencapai kemapanan di usia lanjut adalah kepandaian dalam mengatur gaya hidup.

Mereka cenderung mengutamakan kebutuhan yang benar-benar memberikan manfaat, seperti kesehatan, pendidikan, kenyamanan keluarga, dan lingkungan pergaulan yang positif. Sebaliknya, pengeluaran yang hanya bertujuan mengikuti tren atau mendapatkan pengakuan orang lain berusaha mereka kurangi.

Dengan gaya hidup yang lebih terukur, kesempatan untuk menyimpan uang dan mengembangkan aset menjadi semakin besar.

4. Menjaga Hubungan Baik dengan Banyak Orang Relasi yang sehat dapat menjadi salah satu modal penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Orang yang berhasil membangun kekayaan biasanya memahami bahwa kepercayaan dan reputasi membutuhkan waktu untuk dibentuk.

Mereka berusaha menepati janji, menghargai komitmen, serta menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka juga tidak segan membantu ketika memang mampu memberikan dukungan.

Hubungan yang dibangun atas dasar kejujuran dan saling menghormati dapat membuka berbagai kesempatan baru, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan pribadi.

5. Mampu Mengendalikan Emosi Sebelum Mengambil Keputusan Kemampuan mengelola emosi menjadi salah satu faktor yang mendukung kestabilan finansial. Mereka tidak mudah mengambil keputusan hanya karena sedang takut, marah, iri, atau tergoda melihat keberhasilan orang lain.

Ketika menghadapi tekanan, mereka berusaha menenangkan diri terlebih dahulu sebelum menentukan langkah berikutnya. Mereka juga tidak mudah terpengaruh tren investasi atau gaya hidup yang sedang populer.

Berbagai kebiasaan sederhana, seperti meditasi, latihan pernapasan, dan berjalan santai, dapat membantu menjaga pikiran tetap jernih. Dengan pengendalian diri yang baik, risiko mengambil keputusan keuangan secara terburu-buru bisa dikurangi.

6. Berani Mengakui Kondisi Keuangan yang Sebenarnya Kejujuran terhadap diri sendiri merupakan bekal penting dalam membangun kekayaan. Mereka tidak menutup mata terhadap kondisi finansial, termasuk jumlah aset, pengeluaran, utang, maupun pemasukan yang dimiliki.

Mereka terbiasa melakukan evaluasi keuangan agar mengetahui apakah kondisi saat ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika menemukan kesalahan dalam perencanaan, mereka tidak ragu melakukan perbaikan.

Sikap realistis tersebut membantu mereka memahami kemampuan finansial sekaligus menentukan strategi yang lebih tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang.

7. Berani Menetapkan Batasan dalam Kehidupan Orang yang mampu membangun kekayaan di usia matang biasanya memahami pentingnya menentukan prioritas. Mereka tidak selalu menerima setiap tawaran, ajakan, atau pekerjaan yang datang apabila hal tersebut justru mengganggu tujuan utama.

Mereka tahu kapan harus mengatakan iya dan kapan perlu menolak sesuatu. Batasan ini membantu menjaga waktu, tenaga, serta perhatian agar tidak habis untuk hal-hal yang kurang memberikan manfaat.