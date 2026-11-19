JawaPos.com – Menjaga kesehatan bukan hanya tentang mengonsumsi makanan bergizi atau rutin berolahraga. Kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari juga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh dalam jangka panjang.

Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa rutinitas yang terlihat biasa saja justru berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Kesibukan bekerja, mengurus keluarga, hingga aktivitas lainnya sering membuat seseorang mengabaikan pola hidup sehat.

Padahal, perubahan kecil dalam keseharian dapat membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus mengurangi risiko berbagai penyakit.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima kebiasaan sehari-hari yang sebaiknya mulai diperhatikan karena berpotensi memberikan dampak buruk bagi kesehatan.

1. Terlalu Lama Duduk Tanpa Aktivitas Fisik Menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk, terutama ketika bekerja di depan komputer, ternyata bukan kebiasaan yang baik bagi tubuh.

Kurangnya pergerakan dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan, seperti penyakit jantung, diabetes, hingga beberapa jenis kanker.

Untuk mengurangi dampaknya, cobalah menyempatkan diri berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan di sela-sela aktivitas. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu tubuh tetap aktif.

2. Terlalu Sering Mengonsumsi Makanan dan Minuman Manis Makanan serta minuman dengan kandungan gula tinggi memang memiliki rasa yang menggugah selera. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat merugikan kesehatan.

Asupan gula berlebih berhubungan dengan meningkatnya risiko obesitas, resistensi insulin, serta kerusakan gigi.

Sebagai langkah pencegahan, Anda bisa mulai mengurangi minuman berpemanis, membatasi makanan tinggi gula, dan menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti buah-buahan segar.

3. Sering Mengabaikan Waktu Tidur Tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Tubuh membutuhkan waktu tidur yang cukup untuk memulihkan energi dan menjaga fungsi organ tetap optimal.

Sayangnya, kebiasaan begadang atau memiliki jadwal tidur tidak teratur masih sering dilakukan.

Jika berlangsung terus-menerus, kurang tidur dapat memengaruhi kesehatan fisik maupun mental serta dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kronis.

Karena itu, usahakan memiliki jadwal tidur yang konsisten dan memberikan waktu istirahat yang cukup setiap malam.

4. Bermain Ponsel Menjelang Waktu Tidur Kebiasaan membuka media sosial, menonton video, atau membaca pesan melalui ponsel sebelum tidur mungkin terasa menyenangkan.

Namun, paparan cahaya dari layar perangkat elektronik, terutama pada malam hari, dapat mengganggu produksi melatonin, yaitu hormon yang membantu mengatur siklus tidur manusia.

Akibatnya, seseorang bisa mengalami kesulitan untuk terlelap atau memiliki kualitas tidur yang kurang baik.

Sebaiknya, batasi penggunaan ponsel menjelang tidur. Anda juga bisa menggantinya dengan kegiatan yang lebih menenangkan, seperti membaca buku atau melakukan relaksasi.

5. Kurang Memenuhi Kebutuhan Cairan Tubuh Air memiliki peran penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses metabolisme hingga mengatur suhu tubuh.

Ketika asupan cairan tidak mencukupi, tubuh dapat mengalami dehidrasi. Kondisi ini bisa menyebabkan konsentrasi menurun, tubuh terasa lemas, dan kemampuan fisik ikut terganggu.

Dalam kondisi tertentu, kekurangan cairan juga dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti batu ginjal.

Oleh sebab itu, biasakan minum air putih secara teratur sepanjang hari. Kebutuhan cairan setiap orang dapat berbeda, tergantung aktivitas, kondisi tubuh, dan lingkungan.