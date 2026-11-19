JawaPos.com – Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, banyak orang mulai beralih menggunakan aplikasi ponsel untuk mencatat berbagai kebutuhan sehari-hari. Namun, sebagian orang justru masih merasa lebih nyaman menggunakan pena dan kertas, termasuk ketika membuat daftar belanja.

Kebiasaan sederhana ini ternyata dapat dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan kepribadian. Bagi sebagian orang, menulis secara manual memberikan rasa nyaman yang tidak selalu diperoleh ketika menggunakan perangkat digital.

Selain membantu mengingat barang yang perlu dibeli, membuat catatan di atas kertas juga memberikan kesempatan untuk menyusun rencana secara lebih teratur dan personal.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh karakter yang dikaitkan dengan orang-orang yang masih memilih menulis daftar belanja secara manual. Berikut beberapa karakter menarik yang mungkin menggambarkan kebiasaan tersebut.

1. Lebih Menyukai Proses Belajar yang Melibatkan Gerakan Fisik Orang yang terbiasa mencatat kebutuhan belanja menggunakan tulisan tangan biasanya menikmati aktivitas yang melibatkan gerakan secara langsung.

Menulis dengan pena memberikan pengalaman fisik berupa gerakan tangan, sentuhan kertas, dan proses membentuk setiap huruf. Aktivitas tersebut bisa membuat informasi terasa lebih mudah diingat bagi sebagian orang.

Dalam proses mengingat, kegiatan menulis juga melibatkan perhatian dan pengolahan informasi secara aktif.

Tidak mengherankan jika sebagian orang merasa lebih mudah mengingat barang yang harus dibeli setelah menuliskannya sendiri dibandingkan sekadar memasukkannya ke dalam aplikasi ponsel.

2. Menghargai Kesederhanaan dalam Kehidupan Karakter berikutnya adalah kecenderungan menyukai sesuatu yang praktis dan tidak berlebihan.

Di tengah banyaknya aplikasi, pemberitahuan, serta aktivitas digital yang terkadang mengganggu konsentrasi, selembar kertas dan sebuah pena menawarkan cara sederhana untuk menyelesaikan pekerjaan.

Mereka cenderung menikmati proses mencatat tanpa harus membuka berbagai fitur atau mengatur tampilan aplikasi.

Bagi orang dengan karakter seperti ini, kesederhanaan bukan berarti menolak kemajuan zaman. Mereka hanya merasa bahwa beberapa aktivitas sehari-hari justru lebih nyaman dilakukan dengan cara yang tidak rumit.

3. Senang Memiliki Kendali atas Aktivitas Sehari-hari Orang yang rutin membuat daftar belanja biasanya juga menyukai perencanaan dan keteraturan.

Dengan mencatat semua kebutuhan, mereka dapat mengetahui barang apa saja yang harus dibeli, memperkirakan pengeluaran, serta menghindari pembelian yang sebenarnya tidak diperlukan.

Kebiasaan tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aktivitas yang akan dilakukan.

Dalam psikologi perilaku, perasaan mempunyai kendali terhadap suatu keadaan dapat membantu seseorang menghadapi ketidakpastian dengan lebih tenang.

Karena itu, daftar belanja bukan sekadar catatan barang, tetapi juga bisa menjadi alat sederhana untuk mengatur kegiatan sehari-hari.

4. Cenderung Mengandalkan Gambaran Visual Sebagian orang lebih mudah memahami dan mengingat informasi ketika dapat melihatnya secara langsung.

Kertas memberikan tampilan yang nyata sehingga daftar kebutuhan dapat dibaca, diberi tanda, dicoret, atau disusun ulang sesuai prioritas.

Orang dengan kecenderungan visual biasanya merasa terbantu ketika informasi tersaji secara jelas di hadapannya.

Ketika menulis nama barang satu per satu, mereka juga dapat membayangkan kebutuhan tersebut dan memperkirakan letaknya ketika berada di supermarket.

Cara ini membuat kegiatan berbelanja terasa lebih terencana karena mereka sudah mempunyai gambaran mengenai barang yang ingin dicari.

5. Memiliki Sisi Nostalgia yang Cukup Kuat Kebiasaan menggunakan kertas terkadang berkaitan dengan kenangan masa lalu.

Bagi sebagian orang, menulis daftar belanja mengingatkan mereka pada kebiasaan orang tua atau anggota keluarga yang dahulu selalu mencatat kebutuhan rumah tangga menggunakan buku kecil.

Ada perasaan akrab ketika memegang kertas, menulis dengan tangan, kemudian membawa catatan tersebut saat pergi berbelanja.

Kenangan sederhana seperti ini dapat menghadirkan kenyamanan emosional karena menghubungkan seseorang dengan pengalaman yang pernah dijalani.

Tidak selalu berarti mereka menolak perubahan. Bisa jadi, mereka hanya ingin mempertahankan kebiasaan lama yang masih terasa menyenangkan.

6. Mampu Memilih Teknologi Sesuai Kebutuhan Menariknya, orang yang masih menggunakan kertas tidak selalu berarti kurang memahami perkembangan teknologi.

Sebagian justru mengetahui berbagai kemudahan yang ditawarkan aplikasi digital, tetapi tetap memilih metode manual karena dianggap lebih sesuai dengan kebutuhannya.

Mereka memahami bahwa teknologi merupakan alat yang dapat membantu pekerjaan, bukan sesuatu yang harus digunakan dalam setiap keadaan.

Bagi mereka, efisiensi tidak selalu berarti menggunakan perangkat paling modern. Cara yang paling tepat adalah metode yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan nyaman dan efektif.

Sikap ini menunjukkan bahwa seseorang dapat bersikap fleksibel dalam memanfaatkan teknologi sekaligus mempertahankan kebiasaan yang disukai.

7. Lebih Menikmati Aktivitas dengan Penuh Kesadaran Karakter terakhir yang dikaitkan dengan kebiasaan menulis daftar belanja di kertas adalah kecenderungan untuk menjalani aktivitas secara lebih sadar atau mindful.

Ketika membuat daftar secara manual, seseorang biasanya meluangkan waktu untuk memikirkan barang yang benar-benar dibutuhkan.

Mereka tidak sekadar memasukkan informasi dengan cepat, tetapi juga mempertimbangkan prioritas, jumlah kebutuhan, dan perkiraan pengeluaran.

Aktivitas sederhana ini dapat menjadi kesempatan untuk berhenti sejenak dari kesibukan dan memusatkan perhatian pada sesuatu yang sedang dikerjakan.