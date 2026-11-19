JawaPos.com – Bagi sebagian pemilik hewan, mengajak kucing, anjing, atau hewan kesayangan lainnya berbicara merupakan kebiasaan yang terasa sangat wajar. Bahkan, tidak sedikit orang yang sengaja menceritakan aktivitas sehari-hari kepada peliharaannya seolah sedang mengobrol dengan seorang teman.

Kebiasaan ini terkadang terlihat lucu bagi orang lain. Namun, bagi pemiliknya, berbicara dengan hewan peliharaan bisa menjadi cara untuk membangun kedekatan emosional sekaligus mengekspresikan perasaan.

Menariknya, kebiasaan tersebut juga dapat dikaitkan dengan sejumlah karakter psikologis, mulai dari kemampuan memahami emosi hingga kreativitas dalam berkomunikasi.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh karakter yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang senang berbicara kepada hewan peliharaan layaknya manusia. Berikut ulasannya.

1. Memiliki Empati yang Tinggi Orang yang terbiasa mengajak hewan peliharaannya berbicara sering kali mempunyai kepedulian terhadap kondisi makhluk lain.

Mereka cenderung memperhatikan perubahan perilaku, ekspresi, maupun kebiasaan hewan kesayangannya. Misalnya, ketika hewan terlihat lesu atau tidak bersemangat, mereka berusaha memahami apa yang mungkin sedang dirasakan.

Kebiasaan tersebut mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan makhluk lain. Sikap empati seperti ini juga dapat terbawa dalam kehidupan sosial, terutama ketika berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan perhatian dan pengertian.

2. Mampu Berkomunikasi dengan Baik Mengobrol dengan hewan peliharaan bukan hanya tentang mengucapkan berbagai kata. Ada pula unsur kedekatan emosional, intonasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang digunakan.

Orang yang melakukan kebiasaan ini biasanya menikmati proses berkomunikasi, meskipun lawan bicaranya tidak memberikan jawaban menggunakan bahasa manusia.

Mereka juga terbiasa menyesuaikan cara berbicara berdasarkan respons yang terlihat. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak selalu bergantung pada rangkaian kata, tetapi juga melibatkan perhatian dan pemahaman terhadap lawan interaksi.

3. Tidak Canggung Menunjukkan Perasaan Hewan peliharaan sering menjadi teman yang membuat pemiliknya merasa nyaman untuk mengekspresikan emosi.

Tidak sedikit orang yang menceritakan pengalaman menyenangkan, mengungkapkan kekhawatiran, bahkan mencurahkan isi hati kepada kucing atau anjing kesayangannya.

Hal ini bisa terjadi karena mereka merasa tidak sedang dinilai atau dihakimi. Dengan demikian, mereka lebih leluasa memperlihatkan sisi dirinya yang mungkin jarang ditunjukkan kepada orang lain.

Kemampuan untuk terbuka dan mengakui perasaan sendiri merupakan bagian penting dalam membangun hubungan emosional yang sehat.

4. Mampu Mengelola Stres dengan Baik Berbicara kepada hewan kesayangan juga dapat menjadi salah satu cara seseorang melepaskan tekanan pikiran.

Ketika menghadapi hari yang melelahkan, pemilik hewan mungkin memilih duduk bersama peliharaannya sambil menceritakan berbagai kejadian yang dialami.

Aktivitas sederhana tersebut bisa memberikan rasa nyaman karena mereka mempunyai teman untuk menemani tanpa tuntutan percakapan yang rumit.

Selain itu, mengungkapkan pikiran melalui kata-kata dapat membantu seseorang mengenali emosinya sendiri. Interaksi positif dengan hewan juga berpotensi memberikan dukungan emosional dalam kehidupan sehari-hari.

5. Mempunyai Imajinasi dan Kreativitas Tinggi Pernahkah Anda membuat percakapan lucu dengan hewan peliharaan, bahkan memberikan suara atau karakter tertentu seolah-olah mereka sedang menjawab?

Kebiasaan tersebut memperlihatkan bagaimana imajinasi dapat digunakan dalam interaksi sehari-hari.

Orang yang senang berbicara dengan hewan sering kali menciptakan panggilan khusus, kalimat unik, hingga cerita-cerita spontan yang hanya dipahami oleh dirinya dan peliharaannya.

Kreativitas semacam ini tidak selalu harus diwujudkan melalui karya seni. Kemampuan menciptakan cara berkomunikasi yang menyenangkan juga merupakan salah satu bentuk ekspresi kreatif.

6. Memiliki Kesadaran Diri yang Baik Berbicara dengan hewan peliharaan terkadang menjadi kesempatan untuk memahami pikiran dan perasaan pribadi.

Saat menceritakan suatu kejadian, seseorang bisa sekaligus mengingat kembali pengalaman yang dialami, mempertimbangkan keputusan, atau menyadari emosi yang sebelumnya sulit diungkapkan.

Misalnya, ketika merasa kecewa setelah menjalani hari yang berat, mereka mencoba menjelaskan perasaannya kepada hewan kesayangan.

Tanpa disadari, proses tersebut dapat membantu mereka mengenali apa yang sebenarnya sedang dirasakan dan apa yang dibutuhkan.

7. Menjadi Pendengar yang Penuh Perhatian Orang yang senang berinteraksi dengan hewan peliharaan juga sering digambarkan sebagai sosok yang memperhatikan respons lawan interaksinya.

Mereka tidak hanya sibuk berbicara, tetapi juga mengamati gerakan tubuh, suara, ekspresi, dan kebiasaan hewan kesayangannya.

Misalnya, ketika kucing mengeong atau anjing menunjukkan perilaku tertentu, mereka berusaha memahami maksud di balik respons tersebut.