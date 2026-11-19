JawaPos.com – Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan, setiap orang bisa menghadapi dinamika hubungan yang tidak selalu berjalan sehat. Salah satu situasi yang cukup menyakitkan adalah ketika seseorang terus-menerus dianggap sebagai sumber masalah, meskipun belum tentu melakukan kesalahan.

Kondisi tersebut dikenal dengan istilah scapegoating atau perilaku menjadikan seseorang sebagai kambing hitam. Fenomena ini terjadi ketika individu tertentu terus dijadikan sasaran tuduhan, kritik, maupun pelampiasan emosi atas persoalan yang sebenarnya melibatkan banyak pihak.

Pengalaman seperti ini dapat memengaruhi kondisi emosional seseorang. Mereka mungkin mulai kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak berharga, bahkan terbiasa meminta maaf meskipun tidak melakukan kesalahan.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan tanda yang sering dikaitkan dengan pengalaman menjadi kambing hitam dalam suatu hubungan atau lingkungan sosial. Berikut penjelasannya.

1. Sering Dituduh Meski Tidak Terlibat dalam Masalah Salah satu pengalaman yang kerap dirasakan seseorang yang menjadi kambing hitam adalah selalu mendapatkan tuduhan, bahkan ketika dirinya tidak mempunyai keterlibatan langsung dalam suatu persoalan.

Dalam situasi tertentu, orang lain seolah lebih mudah menunjuk dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab daripada mencari penyebab masalah sebenarnya.

Pola tersebut bisa membuat seseorang merasa tidak berdaya karena apa pun yang terjadi, dirinya tetap menjadi sasaran kesalahan.

2. Terbiasa Merasa Bahwa Dirinya Selalu Salah Orang yang terus-menerus menerima tuduhan dapat mulai mempercayai bahwa dirinya memang selalu melakukan sesuatu yang keliru.

Bahkan, keputusan sederhana sekalipun bisa membuat mereka merasa cemas dan takut mendapatkan penilaian negatif.

Kondisi ini dapat muncul akibat komunikasi yang terus-menerus merendahkan atau menyalahkan. Lama-kelamaan, seseorang menjadi sulit mempercayai penilaian dirinya sendiri karena terlalu sering mempertanyakan setiap tindakan yang dilakukan.

3. Mendapatkan Standar yang Berbeda dari Orang Lain Tanda berikutnya adalah adanya perlakuan yang tidak seimbang ketika melakukan kesalahan.

Saat orang lain melakukan kekeliruan, lingkungan mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar dan mudah memaafkannya. Namun, ketika orang yang menjadi kambing hitam melakukan hal serupa, reaksinya justru jauh lebih keras.

Perbedaan perlakuan tersebut dapat membuat seseorang merasa selalu dituntut untuk menjadi sempurna. Kesalahan kecil yang sebenarnya manusiawi pun seolah menjadi persoalan besar.

4. Lebih Sering Menerima Kritik daripada Penghargaan Kritik memang diperlukan untuk membantu seseorang berkembang. Namun, jika hampir setiap tindakan hanya mendapatkan komentar negatif tanpa apresiasi, hubungan tersebut bisa menjadi tidak sehat.

Orang yang dijadikan kambing hitam sering kali merasa bahwa kekurangannya selalu diperhatikan, sedangkan usaha dan pencapaiannya jarang diakui.

Akibatnya, mereka bisa kehilangan motivasi dan merasa bahwa apa pun yang dilakukan tidak akan pernah cukup baik di mata orang lain.

5. Sering Dijadikan Tempat Melampiaskan Emosi Dalam hubungan yang tidak sehat, seseorang terkadang dijadikan sasaran ketika orang lain sedang mengalami kemarahan, tekanan, atau kekecewaan.

Alih-alih menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat, pihak tertentu justru melampiaskan emosinya kepada orang yang dianggap mudah disalahkan.

Jika berlangsung berulang kali, orang yang menjadi sasaran bisa merasa harus selalu berhati-hati dalam bersikap karena takut memicu kemarahan orang lain.

6. Justru Sering Berusaha Mendamaikan Konflik Hal menarik lainnya, seseorang yang menjadi kambing hitam terkadang justru mempunyai kecenderungan menghindari pertengkaran.

Mereka berusaha menjaga suasana tetap tenang, menjadi penengah ketika terjadi perselisihan, dan mencoba memahami sudut pandang setiap orang.

Namun, dalam lingkungan yang tidak sehat, sikap tersebut justru bisa membuat mereka semakin mudah dijadikan sasaran tuduhan. Ketika konflik muncul, mereka dianggap sebagai penyebabnya meskipun sebenarnya berusaha memperbaiki keadaan.

7. Pendapat dan Penjelasan Sering Diabaikan Tidak didengarkan juga menjadi pengalaman yang cukup menyakitkan bagi seseorang yang terus-menerus disalahkan.

Ketika mencoba menjelaskan keadaan, perkataannya mungkin dipotong, diabaikan, atau dianggap sekadar alasan untuk membela diri.

Situasi seperti ini membuat seseorang merasa tidak mempunyai kesempatan yang adil untuk menyampaikan sudut pandangnya.

Lama-kelamaan, mereka mungkin memilih diam karena merasa penjelasan apa pun tidak akan mengubah penilaian orang lain.

8. Menanggung Rasa Bersalah yang Terlalu Besar Pengalaman terus-menerus disalahkan dapat membuat seseorang terbiasa memikul rasa bersalah, bahkan untuk sesuatu yang berada di luar tanggung jawabnya.

Mereka mungkin merasa harus meminta maaf atas masalah yang tidak dibuatnya atau menganggap dirinya bertanggung jawab atas emosi orang lain.

Jika terus berlangsung, kebiasaan tersebut dapat memengaruhi kesehatan emosional dan membuat seseorang kesulitan menetapkan batasan dalam hubungan.

Mereka juga bisa merasa tidak nyaman ketika harus mengatakan tidak karena khawatir dianggap egois atau menyakiti orang lain.

9. Merasa Lebih Tenang Ketika Menjauh dari Lingkungan Tertentu Tanda terakhir yang patut diperhatikan adalah munculnya perasaan lega ketika tidak lagi berada di sekitar orang atau kelompok tertentu.

Seseorang mungkin merasa lebih bebas, nyaman, dan mampu menjadi dirinya sendiri ketika mengambil jarak dari lingkungan yang selama ini membuatnya tertekan.

Perasaan tersebut bisa menjadi bahan refleksi untuk mengevaluasi kualitas hubungan yang sedang dijalani.