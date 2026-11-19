JawaPos.com – Memasuki usia dewasa, membangun persahabatan yang benar-benar dekat ternyata tidak selalu mudah bagi setiap orang. Ada individu yang mampu menjalin hubungan akrab dengan banyak orang, tetapi ada pula yang hanya memiliki sedikit teman meskipun dikenal ramah dan mudah bergaul.

Kondisi tersebut terkadang membuat seseorang merasa kesepian, bahkan ketika berada di tengah lingkungan sosial yang ramai. Mereka bisa berkomunikasi dengan baik, mengikuti berbagai kegiatan bersama, tetapi tetap kesulitan menemukan sosok yang benar-benar dipercaya untuk berbagi cerita dan perasaan.

Dalam sudut pandang psikologi perkembangan, pengalaman selama masa kanak-kanak dapat ikut membentuk cara seseorang menjalin hubungan ketika dewasa. Pola pengasuhan, lingkungan keluarga, hingga pengalaman bersama teman sebaya berpotensi memengaruhi rasa percaya diri dan kemampuan membangun kedekatan emosional.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan pengalaman masa kecil yang disebut dapat berkaitan dengan kesulitan seseorang dalam membangun persahabatan dekat ketika dewasa. Berikut penjelasannya.

1. Tumbuh dalam Keluarga yang Minim Kehangatan Emosional Anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan ekspresi kasih sayang terbatas mungkin tidak terbiasa mendapatkan perhatian emosional. Misalnya, jarang menerima pelukan, kurang mendapatkan apresiasi, atau tidak memiliki kesempatan untuk menceritakan perasaan tanpa merasa diabaikan.

Kondisi tersebut dapat membuat anak terbiasa menyimpan emosinya sendiri. Mereka mungkin tumbuh menjadi pribadi mandiri dan mampu menyelesaikan banyak persoalan tanpa bantuan orang lain.

Namun, ketika dewasa, kebiasaan tersebut terkadang membuat mereka kesulitan membuka diri. Membangun hubungan yang intim terasa tidak mudah karena sejak kecil mereka kurang mendapatkan contoh bagaimana kehangatan emosional diberikan dan diterima.

2. Terbiasa Mendapat Kritik dan Tuntutan untuk Selalu Sempurna Masa kecil yang dipenuhi kritik dapat memengaruhi cara seseorang menilai dirinya sendiri. Anak yang terus-menerus dituntut mendapatkan hasil terbaik atau tidak boleh melakukan kesalahan bisa tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya harus selalu sempurna agar diterima.

Ketika memasuki usia dewasa, pola tersebut berpotensi muncul dalam hubungan pertemanan. Mereka mungkin terlalu memikirkan penilaian orang lain dan takut menunjukkan kelemahan karena khawatir dianggap tidak cukup baik.

Akibatnya, mereka lebih memilih menjaga jarak daripada mengambil risiko mengalami penolakan. Hubungan yang hanya sebatas kenalan terasa lebih nyaman dibandingkan persahabatan yang menuntut keterbukaan dan kepercayaan.

3. Pernah Mengalami Perundungan saat Bersekolah Pengalaman menjadi korban perundungan dapat meninggalkan dampak emosional yang tidak selalu hilang setelah masa sekolah berakhir. Ejekan, penghinaan, pengucilan, hingga perlakuan tidak menyenangkan dari teman sebaya bisa membuat anak kehilangan rasa aman ketika berinteraksi.

Sebagian orang kemudian menjadi lebih berhati-hati dalam memilih teman. Mereka khawatir pengalaman menyakitkan yang pernah dialami akan terulang kembali apabila terlalu dekat dengan seseorang.

Ketika dewasa, pengalaman tersebut bisa membuat mereka sulit mempercayai lingkungan sosial. Meski sebenarnya ingin mempunyai sahabat, ada kekhawatiran yang membuat mereka memilih mempertahankan jarak emosional.

4. Memiliki Kepribadian Sensitif tetapi Kurang Mendapat Dukungan Setiap anak mempunyai temperamen yang berbeda. Ada yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, sementara sebagian lainnya lebih sensitif terhadap suasana, perkataan, maupun perubahan emosi orang-orang di sekitarnya.

Anak dengan tingkat sensitivitas tinggi biasanya membutuhkan lingkungan yang mampu memahami perasaan mereka. Dukungan, empati, dan komunikasi yang lembut dapat membantu mereka merasa diterima.

Sebaliknya, ketika perasaan mereka sering dianggap berlebihan atau tidak penting, mereka bisa tumbuh dengan anggapan bahwa dirinya berbeda dari orang lain.

Saat dewasa, mereka mungkin lebih selektif dalam bersosialisasi dan cepat merasa lelah ketika berada di lingkungan yang terlalu ramai. Mereka tetap bisa menjalin hubungan hangat, tetapi cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman.

5. Dipaksa Menjadi Mandiri Sebelum Waktunya Tidak semua anak memiliki kesempatan menikmati masa kecil tanpa beban tanggung jawab berlebihan. Sebagian harus mengurus kebutuhan sendiri sejak dini, membantu mengasuh adik, bahkan mengambil peran untuk menjaga kondisi emosional orang tua.

Dalam psikologi, kondisi ketika anak mengambil tanggung jawab yang seharusnya menjadi peran orang dewasa dikenal dengan istilah parentification.

Pengalaman tersebut dapat membuat anak terbiasa mengutamakan kebutuhan orang lain dan mengesampingkan perasaannya sendiri. Mereka belajar bahwa menjadi kuat dan tidak bergantung kepada siapa pun merupakan cara terbaik untuk menghadapi kehidupan.

Ketika dewasa, kebiasaan ini bisa terbawa dalam hubungan pertemanan. Mereka lebih mudah menawarkan bantuan daripada meminta pertolongan. Padahal, persahabatan yang sehat membutuhkan hubungan timbal balik, termasuk kemampuan untuk menerima dukungan.

6. Hidup dalam Keluarga yang Penuh Pertengkaran dan Ketidakpastian Lingkungan rumah yang sering diwarnai konflik dapat memengaruhi rasa aman seorang anak. Pertengkaran, teriakan, perubahan suasana hati yang tidak terduga, atau hubungan keluarga yang tidak stabil bisa membuat anak terbiasa berada dalam kondisi waspada.

Mereka mungkin tumbuh dengan kebiasaan memperhatikan perubahan ekspresi dan sikap orang lain untuk menghindari konflik.

Ketika dewasa, kewaspadaan tersebut terkadang terbawa ke lingkungan pertemanan. Mereka mudah khawatir ketika seseorang berubah sikap, takut terjadi perselisihan, atau terlalu memikirkan kemungkinan dikhianati.

Akibatnya, mereka cenderung berhati-hati dalam membangun kedekatan. Bukan berarti tidak membutuhkan teman, tetapi rasa aman menjadi hal yang sangat penting sebelum mereka benar-benar mempercayai seseorang.

7. Jarang Mendapat Kesempatan Berinteraksi dengan Teman Sebaya Kemampuan bersosialisasi juga berkembang melalui pengalaman dan latihan sejak masa kanak-kanak. Anak biasanya belajar berbagi, bekerja sama, memahami perasaan orang lain, serta menyelesaikan perselisihan melalui interaksi dengan teman sebaya.

Namun, tidak semua anak mendapatkan kesempatan yang sama. Ada yang tumbuh dalam keluarga sangat protektif, jarang mengikuti kegiatan kelompok, atau tinggal di lingkungan dengan kesempatan interaksi sosial yang terbatas.

Akibatnya, mereka mungkin kurang terbiasa memulai percakapan, membangun kedekatan, maupun memahami dinamika pertemanan.

Saat dewasa, kondisi ini bisa membuat mereka merasa canggung ketika harus memperluas lingkaran sosial. Meski demikian, keterampilan tersebut tetap bisa dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman baru.

8. Pernah Mengalami Penolakan dari Orang yang Sangat Berarti Penolakan dari seseorang yang dianggap penting dapat meninggalkan kesan mendalam, terutama ketika terjadi pada masa kanak-kanak. Pengalaman ditinggalkan sahabat, dikucilkan saudara, atau merasa tidak diterima oleh orang tua bisa memengaruhi cara seseorang memandang hubungan.

Sebagian anak kemudian membangun keyakinan bahwa kedekatan dengan orang lain berisiko menimbulkan rasa sakit. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam menunjukkan perasaan dan tidak mudah memberikan kepercayaan.

Ketika dewasa, pola tersebut bisa terlihat dari kebiasaan menjaga batasan yang sangat kuat. Mereka mungkin mempunyai banyak kenalan, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui kehidupan pribadinya.