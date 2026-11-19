JawaPos.com – Penampilan elegan dan berkelas tidak selalu berkaitan dengan harga pakaian, aksesori mahal, ataupun barang bermerek yang dikenakan. Cara seseorang membawa diri dalam kehidupan sehari-hari justru memiliki peran besar dalam membentuk kesan di mata orang lain. Seseorang bisa terlihat berkelas tanpa harus memiliki kekayaan berlimpah. Sikap tenang, kemampuan menghargai orang lain, serta kepercayaan diri yang tidak berlebihan merupakan beberapa hal yang dapat mencerminkan keanggunan seseorang. Dilansir dari Geediting, terdapat enam kebiasaan yang sebaiknya dihindari jika ingin menampilkan kesan elegan dan berkelas. Sebab, perilaku tertentu justru bisa membuat seseorang terlihat kurang percaya diri meskipun memiliki penampilan dan barang-barang mahal. Lantas, kebiasaan apa saja yang perlu diperhatikan? Berikut enam perilaku yang sebaiknya mulai dikurangi. 1. Terlalu Sering Memamerkan Kekayaan Menampilkan barang mahal secara berlebihan bukan selalu menjadi tanda bahwa seseorang memiliki selera yang baik. Sebaliknya, kebiasaan memamerkan harta demi mendapatkan perhatian justru bisa memberikan kesan bahwa dirinya sangat membutuhkan pengakuan orang lain. Orang yang memiliki kepercayaan diri biasanya tidak merasa harus menunjukkan seluruh pencapaiannya kepada lingkungan sekitar. Mereka lebih memilih menikmati apa yang dimiliki tanpa menjadikannya sebagai alat untuk mendapatkan pujian. Kesan elegan justru sering muncul melalui kesederhanaan yang tetap memperhatikan kualitas. Tidak perlu selalu menunjukkan harga barang atau menceritakan pencapaian finansial untuk membuat orang lain menghargai keberadaan Anda. 2. Tidak Mampu Mengendalikan Ketidaksabaran Sikap terburu-buru dan mudah terpancing emosi dapat memengaruhi cara orang lain memandang kepribadian seseorang. Misalnya, marah ketika harus mengantre, membentak pelayan karena pelayanan sedikit terlambat, atau menunjukkan kekesalan secara berlebihan ketika menghadapi masalah kecil. Perilaku tersebut dapat memberikan kesan bahwa seseorang kesulitan mengendalikan emosinya. Sebaliknya, pribadi yang tenang biasanya mampu menghadapi situasi tidak menyenangkan tanpa harus melampiaskan kemarahan kepada orang lain. Kesabaran bukan berarti membiarkan segala sesuatu berjalan sesuka hati. Namun, kemampuan merespons keadaan dengan kepala dingin menunjukkan kedewasaan dan pengendalian diri. 3. Menghabiskan Uang demi Terlihat Mewah Memiliki barang mahal memang bisa memberikan kepuasan tersendiri. Namun, menjadikan pengeluaran besar sebagai cara untuk menunjukkan status sosial bukanlah kebiasaan yang bijaksana. Gaya hidup berkelas tidak selalu identik dengan membeli barang mewah setiap kali ada produk terbaru. Kemampuan menentukan prioritas dan menggunakan uang sesuai kebutuhan justru menjadi bagian penting dari pengelolaan keuangan yang sehat. Seseorang yang bijak secara finansial biasanya mempertimbangkan manfaat, kualitas, serta ketahanan suatu barang sebelum membelinya. Daripada menghabiskan uang hanya untuk mendapatkan pengakuan, lebih baik membangun kebiasaan finansial yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam jangka panjang. 4. Selalu Merasa Pendapat Sendiri Paling Benar Sikap merasa paling benar dalam setiap percakapan dapat membuat seseorang terlihat sulit diajak berkomunikasi. Ketika menghadapi perbedaan pandangan, mereka cenderung mempertahankan pendapat sendiri tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan sudut pandangnya. Padahal, orang yang memiliki wawasan luas biasanya memahami bahwa dirinya masih bisa belajar dari pengalaman dan pemikiran orang lain. Mereka tidak merasa harga dirinya berkurang hanya karena harus mengakui kesalahan atau mengubah pendapat setelah mendapatkan informasi baru. Kesediaan mendengarkan, menerima kritik, dan menghargai perbedaan justru menunjukkan kualitas pribadi yang matang. 5. Terlalu Terobsesi dengan Merek Terkenal Pakaian bermerek memang bisa menjadi pilihan bagi seseorang yang menyukai kualitas dan desain tertentu. Namun, mengenakan berbagai produk dengan logo besar hanya demi menunjukkan status sosial dapat memberikan kesan berlebihan. Penampilan yang elegan sebenarnya tidak harus dipenuhi tulisan merek terkenal dari ujung kepala hingga kaki. Memilih pakaian dengan potongan yang sesuai, bahan berkualitas, warna yang serasi, dan kondisi yang terawat sering kali memberikan kesan lebih rapi. Barang yang bagus tidak selalu harus terlihat mencolok. Kualitas pengerjaan, kenyamanan, serta daya tahan juga patut menjadi pertimbangan ketika memilih sesuatu. 6. Terus-Menerus Membutuhkan Pengakuan Orang Lain Salah satu hal yang dapat mengurangi kesan percaya diri adalah kebiasaan menggantungkan kebahagiaan pada penilaian orang lain. Seseorang yang selalu membutuhkan pujian mungkin merasa harus memperlihatkan pencapaian, penampilan, atau barang yang dimilikinya agar dianggap berhasil. Padahal, rasa percaya diri yang sehat seharusnya tidak sepenuhnya bergantung pada komentar maupun persetujuan lingkungan sekitar. Orang yang nyaman dengan dirinya sendiri biasanya mampu menghargai pencapaian pribadi tanpa harus terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Mereka juga tidak mudah kehilangan kepercayaan diri hanya karena mendapatkan kritik atau tidak memperoleh perhatian seperti yang diharapkan. Pada akhirnya, tampil elegan dan berkelas bukanlah tentang seberapa mahal barang yang dimiliki atau seberapa tinggi status sosial seseorang. Sikap menghargai orang lain, pengendalian emosi, kesederhanaan, dan kepercayaan diri justru menjadi bagian penting dalam membangun kesan positif. Sebab, penampilan mungkin menjadi hal pertama yang terlihat, tetapi karakter dan cara seseorang memperlakukan orang lainlah yang akan meninggalkan kesan lebih lama.