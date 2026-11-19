JawaPos.com – Memiliki sahabat yang tetap dekat selama lebih dari sepuluh tahun merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Di tengah kehidupan yang terus berubah, tidak semua orang mampu mempertahankan hubungan pertemanan dalam waktu yang begitu panjang. Kesibukan pekerjaan, perbedaan tempat tinggal, perubahan prioritas, hingga persoalan pribadi sering kali membuat hubungan yang dahulu akrab perlahan menjadi renggang. Meski begitu, ada pula orang yang tetap mampu menjaga kedekatan dengan sahabatnya meskipun sudah melewati berbagai fase kehidupan. Dilansir dari Expert Editor, persahabatan yang mampu bertahan selama satu dekade atau lebih dapat mencerminkan sejumlah kualitas sosial yang positif. Menurut perspektif psikologi, hubungan seperti ini biasanya didukung oleh empati, kedewasaan emosional, kemampuan beradaptasi, serta komitmen untuk saling menghargai. Lantas, karakter seperti apa yang umumnya dimiliki orang-orang yang berhasil mempertahankan persahabatan dalam waktu lama? Berikut sembilan sifat yang menarik untuk diketahui. 1. Mampu Memahami Perasaan Orang Lain dengan Baik Empati menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan pertemanan yang kuat. Seseorang yang memiliki empati tinggi tidak hanya mendengarkan cerita sahabatnya, tetapi juga berusaha memahami perasaan di balik setiap pengalaman yang disampaikan. Mereka tidak terburu-buru memberikan penilaian ketika sahabat sedang menghadapi kesulitan. Sebaliknya, mereka berusaha memberikan ruang agar orang terdekatnya merasa nyaman untuk bercerita tanpa takut disalahkan. Kemampuan memahami sudut pandang orang lain inilah yang membuat hubungan terasa lebih hangat dan saling menerima. 2. Tetap Memberikan Dukungan dalam Berbagai Keadaan Menjadi teman saat seseorang sedang bahagia mungkin terasa mudah. Namun, mempertahankan kehadiran ketika sahabat mengalami masa sulit membutuhkan komitmen yang lebih besar. Orang yang mampu menjaga persahabatan dalam waktu lama biasanya memahami bahwa hubungan tidak hanya dibangun melalui momen menyenangkan. Mereka juga bersedia memberikan dukungan ketika sahabat menghadapi kegagalan, masalah pekerjaan, atau persoalan pribadi. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa mereka menghargai hubungan bukan berdasarkan keuntungan sesaat, melainkan karena adanya kepedulian yang tulus. 3. Tidak Membiarkan Konflik Menghancurkan Hubungan Perbedaan pendapat dan kesalahpahaman merupakan hal yang wajar dalam sebuah persahabatan. Namun, cara seseorang menghadapi konflik dapat menentukan apakah hubungan tersebut akan bertahan atau justru berakhir. Mereka yang memiliki hubungan pertemanan jangka panjang cenderung mampu mengendalikan emosi ketika terjadi perselisihan. Mereka lebih memilih membicarakan persoalan secara terbuka daripada terus menyimpan kemarahan. Selain itu, mereka juga bersedia memaafkan kesalahan yang telah diperbaiki dan tidak terus-menerus menggunakan masa lalu sebagai bahan perdebatan. 4. Berani Menunjukkan Diri Apa Adanya Salah satu tanda persahabatan yang sehat adalah adanya kenyamanan untuk menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Seseorang tidak perlu selalu terlihat kuat, ceria, atau sempurna di hadapan sahabatnya. Mereka dapat memperlihatkan sisi rapuh, mengakui kekurangan, bahkan menceritakan kegagalan tanpa merasa takut kehilangan penerimaan. Sikap autentik atau keaslian diri ini membuat hubungan terasa lebih jujur. Kedekatan tidak dibangun berdasarkan pencitraan, melainkan penerimaan terhadap kepribadian masing-masing. 5. Mampu Menyesuaikan Diri dengan Perubahan Kehidupan Seiring bertambahnya usia, kehidupan seseorang tentu mengalami banyak perubahan. Ada yang pindah ke kota lain, menikah, memiliki anak, atau semakin sibuk mengembangkan karier. Perubahan tersebut sering membuat waktu untuk bertemu menjadi semakin terbatas. Namun, orang yang mampu menjaga persahabatan jangka panjang biasanya tidak menjadikan jarak dan kesibukan sebagai alasan untuk memutus hubungan. Mereka memahami bahwa kedekatan tidak selalu harus diukur dari seberapa sering bertemu. Menjaga komunikasi dan tetap menunjukkan perhatian, meskipun sederhana, sudah bisa membantu mempertahankan ikatan persahabatan. 6. Terbiasa Berkomunikasi Secara Terbuka dan Jujur Hubungan yang bertahan lama membutuhkan komunikasi yang sehat. Orang dengan kematangan emosional biasanya mampu menyampaikan perasaan tanpa harus menyakiti atau memanipulasi orang lain. Mereka tidak segan mengatakan ketika merasa kecewa, membutuhkan waktu sendiri, atau ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Di sisi lain, mereka juga mampu memberikan apresiasi ketika sahabat berhasil mencapai sesuatu. Kejujuran yang disampaikan dengan cara penuh perhatian membuat kedua pihak lebih mudah memahami kebutuhan masing-masing. 7. Tidak Menghitung Setiap Kebaikan yang Diberikan Persahabatan yang sehat bukanlah hubungan yang selalu menuntut balasan setimpal atas setiap bantuan. Orang yang mampu mempertahankan hubungan dalam waktu lama biasanya memahami pentingnya keseimbangan dalam memberi dan menerima. Mereka bersedia meluangkan waktu, tenaga, maupun perhatian tanpa selalu mengharapkan imbalan langsung. Namun, mereka juga tidak merasa gengsi ketika harus menerima bantuan dari sahabatnya. Hubungan seperti ini menciptakan rasa saling percaya karena kedua pihak memahami bahwa dukungan tidak harus selalu diberikan dalam bentuk yang sama. 8. Tidak Mudah Terpancing Emosi karena Persoalan Sepele Persahabatan yang sudah terjalin selama bertahun-tahun tentu tidak lepas dari perbedaan kebiasaan maupun karakter. Jika setiap persoalan kecil selalu dibesar-besarkan, hubungan bisa dipenuhi ketegangan yang tidak perlu. Orang yang memiliki pengendalian emosi baik biasanya mampu mempertimbangkan situasi sebelum memberikan reaksi. Mereka tidak langsung mengambil kesimpulan negatif hanya karena pesan terlambat dibalas atau rencana pertemuan mendadak berubah. Kemampuan memilah persoalan yang benar-benar penting membantu hubungan tetap terjaga tanpa harus dipenuhi konflik berkepanjangan. 9. Lebih Mengutamakan Kedekatan Emosional daripada Sekadar Sering Bertemu Tidak semua persahabatan yang dekat harus diisi dengan pertemuan setiap hari. Ada hubungan yang tetap terasa kuat meskipun kedua orang jarang bertatap muka karena kesibukan masing-masing. Hal yang membuat persahabatan bertahan adalah kualitas hubungan yang dibangun, bukan hanya banyaknya waktu yang dihabiskan bersama. Orang yang menghargai kedalaman hubungan biasanya menikmati percakapan bermakna, saling memberikan dukungan, dan ikut bahagia melihat perkembangan sahabatnya. Mereka tidak sekadar mencari teman untuk bersenang-senang, tetapi juga seseorang yang bisa menjadi tempat berbagi cerita dalam berbagai fase kehidupan. Pada akhirnya, mempertahankan persahabatan selama lebih dari sepuluh tahun membutuhkan lebih dari sekadar kesamaan hobi atau seringnya bertemu. Empati, kejujuran, kesediaan memaafkan, dan kemampuan memahami perubahan menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan tetap sehat. Jika Anda masih memiliki sahabat yang bertahan sejak bertahun-tahun lalu, hubungan tersebut merupakan sesuatu yang layak dihargai. Sebab, persahabatan yang kuat bukan hanya tentang berapa lama seseorang hadir, tetapi juga bagaimana kedua pihak terus berusaha menjaga kepercayaan dan kepedulian.