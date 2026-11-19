JawaPos.com – Seseorang yang memiliki sifat egois tidak selalu menunjukkan sikap kasar atau terang-terangan mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku tersebut justru terkadang tersembunyi di balik keramahan dan sikap yang terlihat menyenangkan. Ada orang yang tampak perhatian, mudah bergaul, dan selalu berusaha bersikap baik. Namun, ketika diperhatikan lebih jauh, interaksi yang mereka bangun sering kali hanya berpusat pada kebutuhan dan pengalaman diri sendiri. Kebiasaan semacam ini bisa memengaruhi kualitas hubungan sosial tanpa disadari. Dilansir dari geediting.com, terdapat sembilan perilaku yang dapat menunjukkan kecenderungan egois meskipun seseorang berusaha memperlihatkan sikap baik kepada orang lain. Lantas, seperti apa tanda-tandanya? Berikut sembilan kebiasaan yang menarik untuk dikenali dan dijadikan bahan introspeksi. 1. Selalu Mengarahkan Pembicaraan agar Kembali Membahas Dirinya Dalam percakapan yang sehat, setiap orang seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbagi cerita. Namun, sebagian orang justru memiliki kebiasaan mengalihkan hampir setiap topik menjadi pembahasan mengenai kehidupan pribadinya. Ketika orang lain sedang menceritakan pengalaman, mereka buru-buru menghubungkannya dengan kejadian yang pernah dialami sendiri. Akibatnya, lawan bicara tidak memiliki cukup ruang untuk menyampaikan cerita hingga selesai. Kebiasaan ini bisa membuat orang lain merasa kurang diperhatikan. Padahal, membangun komunikasi yang nyaman membutuhkan keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan. 2. Gemar Memberikan Nasihat Meski Tidak Diminta Memberikan saran memang bisa menjadi bentuk kepedulian. Akan tetapi, tidak semua orang yang sedang menceritakan masalah membutuhkan solusi secara langsung. Ada kalanya seseorang hanya ingin mengeluarkan isi pikirannya dan berharap mendapatkan perhatian dari orang yang mendengarkan. Jika setiap keluhan selalu dibalas dengan nasihat, sikap tersebut bisa terkesan menggurui. Bahkan, lawan bicara mungkin merasa seolah-olah tidak mampu menyelesaikan persoalannya sendiri. Sebelum memberikan pendapat, cobalah memahami kebutuhan orang tersebut. Terkadang, menjadi pendengar yang baik jauh lebih berarti daripada memberikan banyak solusi. 3. Sering Menyela Sebelum Orang Lain Selesai Berbicara Terlalu bersemangat dalam sebuah percakapan terkadang membuat seseorang sulit menahan diri untuk tidak menyela. Mereka mungkin merasa sudah mengetahui maksud pembicaraan atau memiliki tanggapan yang ingin segera disampaikan. Namun, kebiasaan memotong kalimat orang lain dapat menimbulkan kesan bahwa pendapat lawan bicara tidak cukup penting. Jika dilakukan berulang kali, orang lain bisa merasa enggan untuk melanjutkan cerita. Cobalah membiasakan diri mendengarkan sampai tuntas sebelum memberikan respons. Dengan begitu, komunikasi terasa lebih menghargai kedua belah pihak. 4. Jarang Menunjukkan Ketertarikan terhadap Cerita Orang Lain Salah satu cara sederhana untuk menunjukkan kepedulian adalah mengajukan pertanyaan lanjutan ketika seseorang sedang bercerita. Sayangnya, ada orang yang lebih tertarik menunggu kesempatan untuk membagikan pengalaman pribadinya daripada menggali cerita lawan bicara. Misalnya, ketika seorang teman menceritakan pengalaman menyenangkan, mereka langsung mengalihkan pembicaraan dengan kisah serupa milik sendiri. Padahal, pertanyaan sederhana seperti bagaimana kelanjutannya atau apa yang paling berkesan dari pengalaman tersebut dapat membuat seseorang merasa dihargai. Ketertarikan yang tulus terhadap cerita orang lain merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang dekat. 5. Sering Memamerkan Pencapaian dengan Kedok Mengeluh Tidak semua bentuk kesombongan disampaikan secara langsung. Ada pula yang muncul melalui kalimat yang sekilas terdengar seperti keluhan, padahal sebenarnya sedang memperlihatkan kelebihan diri. Contohnya, seseorang mengaku sangat kelelahan setelah menghabiskan liburan panjang di luar negeri atau merasa bingung karena memiliki terlalu banyak pilihan pekerjaan. Dalam situasi tertentu, pernyataan tersebut bisa membuat orang lain merasa kurang nyaman, terutama jika disampaikan tanpa mempertimbangkan kondisi lawan bicara. Berbagi kebahagiaan dan pencapaian tentu bukan sesuatu yang salah. Namun, penting untuk memperhatikan cara penyampaian serta situasi agar tidak terkesan merendahkan pengalaman orang lain. 6. Terlalu Menguasai Percakapan dalam Kelompok Ketika berada dalam sebuah kelompok, setiap orang seharusnya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Namun, seseorang yang cenderung egois mungkin tidak menyadari bahwa dirinya mengambil sebagian besar waktu berbicara. Mereka terus menyampaikan cerita, memberikan komentar, atau mengarahkan pembahasan tanpa memberi kesempatan kepada anggota lain untuk ikut terlibat. Walaupun tujuannya mungkin ingin mencairkan suasana, kebiasaan tersebut justru bisa membuat orang lain merasa tersisih. Sesekali, berikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Percakapan kelompok akan terasa lebih menyenangkan ketika setiap orang mendapatkan ruang yang seimbang. 7. Menganggap Setiap Pengalaman sebagai Ajang Persaingan Ada orang yang sulit mendengarkan cerita keberhasilan orang lain tanpa membandingkannya dengan pencapaian pribadi. Ketika seorang teman bercerita tentang keberhasilannya menyelesaikan lomba lari, mereka langsung membahas pencapaian yang dianggap lebih hebat. Begitu pula saat seseorang membagikan kabar baik mengenai keluarga atau pekerjaan, respons yang muncul justru berupa cerita tandingan. Jika terus dilakukan, kebiasaan tersebut dapat mengubah percakapan biasa menjadi persaingan yang tidak diperlukan. Padahal, setiap orang memiliki perjalanan hidup masing-masing. Menghargai pencapaian orang lain tidak akan mengurangi nilai keberhasilan yang sudah kita raih. 8. Tidak Mengingat Cerita Orang Lain, tetapi Ingin Selalu Diingat Perhatian dalam hubungan sosial tidak hanya terlihat dari tindakan besar, tetapi juga melalui kemampuan mengingat hal-hal sederhana tentang orang lain. Misalnya, mengingat rencana penting seorang teman, kabar mengenai keluarganya, atau kesulitan yang sedang dihadapinya. Namun, sebagian orang justru selalu berharap orang lain mengingat setiap detail kehidupannya, sementara mereka sendiri jarang menunjukkan perhatian serupa. Ketidakseimbangan tersebut dapat membuat hubungan terasa berjalan satu arah. Mulailah memberikan perhatian terhadap hal-hal kecil yang pernah diceritakan orang terdekat. Kebiasaan sederhana ini bisa menjadi bentuk penghargaan yang bermakna. 9. Mengalihkan Cerita Sedih Orang Lain Menjadi Pengalaman Pribadi Ketika seseorang sedang menceritakan pengalaman menyakitkan, respons yang diberikan seharusnya membantu mereka merasa didengarkan. Namun, ada kebiasaan yang sering muncul tanpa disadari, yaitu langsung menghubungkan cerita tersebut dengan pengalaman pribadi. Kalimat seperti aku juga pernah mengalami hal yang sama kemudian dilanjutkan dengan cerita panjang tentang diri sendiri bisa membuat perhatian beralih dari orang yang sedang membutuhkan dukungan. Meskipun bermaksud menunjukkan empati, respons semacam ini terkadang justru membuat pengalaman lawan bicara terasa kurang diperhatikan. Cobalah memberikan ruang bagi mereka untuk mengungkapkan perasaan terlebih dahulu. Tidak semua cerita membutuhkan pengalaman pembanding. Terkadang, mendengarkan dengan tulus sudah menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti. Pada akhirnya, sikap egois tidak selalu muncul melalui tindakan besar atau perilaku kasar. Kebiasaan sederhana dalam berkomunikasi pun dapat memperlihatkan seberapa jauh seseorang menghargai kebutuhan dan perasaan orang lain. Mengenali perilaku tersebut bukan hanya berguna untuk memahami lingkungan sekitar, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri agar hubungan sosial bisa terjalin lebih sehat dan seimbang.