JawaPos.com – Tidak semua orang yang menunjukkan keramahan memiliki ketulusan yang sama. Dalam kehidupan sosial, seseorang bisa saja terlihat perhatian dan menyenangkan di hadapan orang lain, tetapi perilakunya justru berbeda ketika berada dalam situasi lain. Mengenali karakter seseorang memang membutuhkan waktu. Sebab, sikap yang ditampilkan saat pertama kali bertemu belum tentu menggambarkan kepribadian sebenarnya. Ada orang yang pandai membangun kesan positif, tetapi kurang menunjukkan konsistensi dalam hubungan yang dijalani. Kondisi tersebut sering dikaitkan dengan istilah fake person atau orang yang dianggap tidak tulus dalam bersikap. Dilansir dari English Jagran, terdapat lima perilaku yang bisa menjadi petunjuk untuk mengenali seseorang yang mungkin tidak menunjukkan ketulusan dalam hubungan sosial. Berikut lima tanda yang patut diperhatikan agar kamu lebih bijak dalam membangun hubungan dengan orang lain. 1. Terlalu Berlebihan dalam Menunjukkan Kebaikan Bersikap ramah dan perhatian merupakan hal positif dalam menjalin hubungan. Namun, sikap yang terlihat terlalu berlebihan sejak awal perkenalan terkadang perlu diperhatikan lebih jauh. Seseorang mungkin memberikan pujian secara terus-menerus, menawarkan bantuan tanpa diminta, atau berusaha membuat orang lain merasa sangat istimewa dalam waktu singkat. Perilaku tersebut tidak otomatis menunjukkan ketidaktulusan. Akan tetapi, jika kebaikan yang diberikan kemudian disertai tuntutan, tekanan, atau harapan mendapatkan imbalan tertentu, ada baiknya kamu mulai memperhatikan pola hubungannya. Ketulusan biasanya dapat terlihat dari konsistensi tindakan, bukan hanya dari banyaknya kata-kata manis yang disampaikan. 2. Memiliki Sikap Berbeda Bergantung pada Siapa yang Dihadapi Salah satu hal yang bisa diperhatikan dalam hubungan sosial adalah konsistensi seseorang ketika berinteraksi dengan berbagai kelompok. Ada orang yang bersikap sangat rendah hati di hadapan seseorang, tetapi berubah menjadi angkuh ketika berhadapan dengan orang lain yang dianggap memiliki kedudukan lebih rendah. Mereka juga mungkin mengubah pendapat, gaya bicara, bahkan sikap demi mendapatkan penerimaan dari lingkungan tertentu. Kemampuan menyesuaikan diri sebenarnya merupakan bagian normal dari interaksi sosial. Namun, jika perubahan sikap disertai kebiasaan merendahkan orang lain atau mengatakan hal yang bertentangan demi keuntungan pribadi, hal tersebut patut menjadi perhatian. 3. Tidak Menunjukkan Empati dalam Hubungan Hubungan yang sehat membutuhkan kepedulian dan perhatian dari kedua belah pihak. Sayangnya, tidak semua orang mampu membangun kedekatan emosional secara seimbang. Seseorang mungkin terlihat mudah bergaul dan menyenangkan ketika bertemu, tetapi kurang menunjukkan perhatian saat orang lain sedang mengalami kesulitan. Misalnya, mereka hanya hadir ketika membutuhkan bantuan atau ingin mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, ketika orang lain membutuhkan dukungan, mereka justru sulit ditemukan. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda bahwa hubungan yang terjalin kurang seimbang. Karena itu, perhatikan bagaimana seseorang memperlakukanmu bukan hanya ketika keadaan menyenangkan, tetapi juga saat kamu sedang membutuhkan dukungan. 4. Sering Membicarakan Keburukan Orang Lain Kebiasaan bergosip juga dapat menjadi salah satu perilaku yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Seseorang yang sering membicarakan rahasia, kekurangan, atau masalah pribadi orang lain kepada kita bisa saja melakukan hal serupa ketika kita tidak berada di dekatnya. Percakapan semacam ini terkadang dibungkus dengan alasan ingin berbagi cerita atau sekadar menunjukkan kepedulian. Padahal, kebiasaan menyebarkan informasi pribadi dapat merusak kepercayaan dalam hubungan. Selain itu, orang yang terlalu sering terlibat dalam drama dan konflik sosial berpotensi membuat lingkungan pertemanan menjadi kurang nyaman. Karena itu, penting untuk memperhatikan bagaimana seseorang menjaga cerita pribadi yang dipercayakan kepadanya. 5. Mengaku sebagai Teman, tetapi Sulit Ikut Merasakan Kebahagiaanmu Tidak semua orang yang dekat dengan kita benar-benar mampu memberikan dukungan secara tulus. Salah satu perilaku yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang justru menunjukkan sikap kurang menyenangkan setiap kali kita mendapatkan pencapaian. Misalnya, mereka memberikan komentar yang meremehkan, membandingkan keberhasilan, atau mengalihkan pembicaraan ketika kita sedang membagikan kabar baik. Sikap tersebut bisa berkaitan dengan rasa iri, persaingan, atau ketidaknyamanan terhadap keberhasilan orang lain. Teman yang baik tidak harus selalu memiliki pendapat yang sama. Namun, mereka tetap bisa menghargai pencapaian dan memberikan dukungan tanpa harus menjatuhkan kepercayaan diri orang lain. Pada akhirnya, membangun hubungan yang sehat bukan berarti harus mencurigai semua orang. Kenali seseorang melalui konsistensi sikap, cara memperlakukan orang lain, dan kesediaannya menjaga kepercayaan. Jangan terburu-buru memberikan penilaian hanya berdasarkan satu kejadian, tetapi jangan pula mengabaikan perilaku yang berulang kali membuatmu merasa tidak dihargai.