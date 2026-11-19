JawaPos.com – Dalam menjalin hubungan sosial, cara seseorang bersikap dan berkomunikasi memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan orang-orang di sekitarnya. Bahkan, kebiasaan sederhana yang dianggap biasa saja terkadang justru menimbulkan kesan kurang menyenangkan bagi orang lain. Menariknya, tidak semua perilaku yang mengganggu akan mendapatkan teguran secara langsung. Banyak orang memilih diam karena khawatir menyinggung perasaan, meskipun sebenarnya merasa kurang nyaman. Akibatnya, kebiasaan tersebut terus dilakukan tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan. Dalam psikologi sosial, interaksi dan respons terhadap perilaku orang lain menjadi bagian penting dalam membangun hubungan. Dilansir dari laman Geediting, terdapat sepuluh kebiasaan yang berpotensi membuat orang lain merasa risih atau kehilangan ketertarikan untuk berinteraksi. Baca Juga:Ingin Menikmati Masa Pensiun dengan Tenang? Psikologi Mengungkap 7 Kebiasaan yang Harus Ditinggalkan Lantas, apa saja kebiasaan yang sebaiknya mulai diperhatikan? Berikut ulasannya. 1. Kerap Memotong Pembicaraan Orang Lain Ketika terlalu bersemangat mengikuti sebuah percakapan, seseorang terkadang tidak sabar menunggu lawan bicara menyelesaikan kalimatnya. Mereka langsung menyela karena ingin menyampaikan pendapat atau pengalaman pribadi. Meski tidak selalu dilakukan dengan maksud buruk, kebiasaan ini bisa membuat orang lain merasa kurang dihargai. Lawan bicara mungkin menganggap pendapatnya tidak cukup penting untuk didengarkan sampai selesai. Untuk menghindarinya, biasakan memberi kesempatan kepada orang lain menyelesaikan pembicaraan. Berikan jeda sejenak sebelum merespons agar komunikasi berlangsung lebih nyaman dan tidak terkesan saling berebut perhatian. 2. Selalu Membandingkan Pengalaman dengan Cerita Orang Lain Ada kalanya seseorang menceritakan masalah yang sedang dihadapi, tetapi tanggapan yang diterima justru berupa cerita lain yang dianggap lebih berat. Contohnya, ketika teman mengeluhkan pekerjaan yang melelahkan, seseorang langsung membalas dengan pengalaman pribadinya yang jauh lebih sulit. Kebiasaan ini mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan rasa senasib, tetapi justru dapat membuat orang yang bercerita merasa tidak didengarkan. Sebaiknya, berikan perhatian terlebih dahulu terhadap pengalaman lawan bicara. Tunjukkan empati sebelum menghubungkannya dengan cerita pribadi agar percakapan tidak berubah menjadi ajang membandingkan penderitaan. 3. Terlalu Cepat Menceritakan Masalah Pribadi Keterbukaan memang menjadi salah satu cara untuk membangun kedekatan. Namun, membagikan cerita yang sangat pribadi kepada seseorang yang baru dikenal terkadang dapat menciptakan suasana canggung. Tidak semua orang langsung merasa nyaman menerima cerita mendalam, terutama ketika hubungan belum terjalin cukup dekat. Karena itu, penting untuk memahami situasi dan mengenali batas kenyamanan lawan bicara. Bangun kepercayaan secara perlahan agar keterbukaan muncul secara alami, bukan karena merasa harus menceritakan semuanya dalam waktu singkat. 4. Selalu Menutupi Perasaan Serius dengan Lelucon Humor sering menjadi cara efektif untuk mencairkan suasana. Akan tetapi, jika setiap pembicaraan serius selalu dialihkan menjadi candaan, orang lain mungkin kesulitan memahami perasaan sebenarnya. Misalnya, ketika sedang membahas persoalan penting, seseorang justru terus melontarkan lelucon agar tidak perlu menunjukkan sisi emosionalnya. Jika dilakukan terlalu sering, kebiasaan ini dapat membuat hubungan terasa kurang mendalam karena tidak ada ruang untuk percakapan yang benar-benar jujur. Sesekali, cobalah menyampaikan pendapat dan perasaan secara terbuka tanpa harus menyelipkan humor. Sikap tulus dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih bermakna. 5. Terus Mengeluh Tanpa Berusaha Mencari Jalan Keluar Mengungkapkan keluhan merupakan hal yang wajar. Setiap orang tentu pernah mengalami hari buruk dan membutuhkan seseorang untuk mendengarkan ceritanya. Namun, jika hampir setiap percakapan selalu dipenuhi keluhan yang sama tanpa ada keinginan untuk memperbaiki keadaan, orang lain bisa merasa kelelahan secara emosional. Kebiasaan tersebut juga dapat membuat suasana interaksi menjadi kurang menyenangkan karena pembicaraan selalu berpusat pada hal-hal negatif. Sebelum bercerita, ada baiknya mengenali kebutuhan diri sendiri. Apakah hanya ingin didengarkan, membutuhkan masukan, atau sedang mencari jalan keluar? Dengan memahami hal tersebut, komunikasi bisa berlangsung lebih sehat. 6. Terlihat Mendengarkan, Padahal Tidak Benar-Benar Memperhatikan Mendengarkan bukan sekadar diam ketika orang lain berbicara. Seseorang juga perlu memberikan perhatian terhadap isi pembicaraan agar lawan bicara merasa dihargai. Sayangnya, ada orang yang hanya menunggu giliran berbicara tanpa benar-benar memahami apa yang sedang disampaikan. Bahkan, perhatian mereka terkadang teralihkan oleh ponsel atau pikiran sendiri. Akibatnya, respons yang diberikan sering tidak sesuai dengan topik pembicaraan. Cobalah lebih fokus ketika seseorang sedang bercerita. Berikan tanggapan yang relevan, ajukan pertanyaan sederhana, dan tunjukkan bahwa kamu memahami inti pembicaraan mereka. 7. Menganggap Perasaan Orang Lain Terlalu Berlebihan Tidak semua orang memiliki cara yang sama dalam menghadapi masalah. Sesuatu yang terlihat sederhana bagi seseorang bisa saja terasa berat bagi orang lain. Sayangnya, sebagian orang justru merespons keluhan dengan kalimat yang meremehkan, seperti menganggap lawan bicara terlalu sensitif atau berlebihan. Ucapan semacam itu dapat membuat seseorang merasa tidak dipahami dan enggan kembali menceritakan masalahnya. Padahal, menghargai perasaan tidak berarti harus selalu menyetujui pendapat orang lain. Cukup tunjukkan bahwa kamu memahami alasan mereka merasa kecewa, sedih, atau khawatir. 8. Terlalu Sering Merendahkan Diri Sendiri Bercanda mengenai kekurangan diri terkadang dapat menciptakan suasana akrab. Namun, jika dilakukan berulang kali, kebiasaan tersebut justru bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contohnya, seseorang terus menyebut dirinya tidak pintar, tidak berguna, atau selalu gagal meskipun sedang mendapatkan pujian. Dalam situasi tertentu, orang lain mungkin merasa bingung harus memberikan respons seperti apa. Bahkan, mereka bisa menganggap pujian yang diberikan tidak pernah diterima dengan baik. Lebih baik membiasakan diri berbicara secara positif dan realistis. Mengakui kekurangan tetap penting, tetapi tidak perlu menjadikan diri sendiri sebagai sasaran komentar negatif secara terus-menerus. 9. Membicarakan Keburukan Orang Lain dengan Alasan Peduli Gosip terkadang muncul dalam percakapan sehari-hari dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah ketika seseorang mengaku hanya ingin membicarakan orang lain karena merasa khawatir. Padahal, menyebarkan cerita pribadi atau membahas kekurangan seseorang tanpa kehadirannya dapat merusak kepercayaan dalam hubungan sosial. Orang yang mendengarkan pun mungkin mulai berpikir bahwa dirinya bisa menjadi bahan pembicaraan serupa ketika tidak berada di tempat. Sebelum membicarakan seseorang, cobalah mempertimbangkan apakah hal tersebut memang perlu disampaikan. Jika tidak ada tujuan yang jelas dan justru berpotensi merugikan orang lain, sebaiknya hindari percakapan tersebut. 10. Terus-Menerus Membutuhkan Pengakuan dari Orang Lain Mendapatkan apresiasi tentu menyenangkan. Setiap orang sesekali membutuhkan dukungan dan pengakuan atas usaha yang telah dilakukan. Namun, terlalu sering meminta kepastian dari orang lain bisa membuat interaksi terasa melelahkan. Misalnya, terus bertanya apakah keputusan yang diambil sudah benar atau apakah penampilan diri sudah cukup menarik. Jika berlangsung terus-menerus, orang di sekitar mungkin merasa harus selalu memberikan pujian dan meyakinkan orang tersebut. Untuk mengatasinya, mulailah membangun kepercayaan terhadap penilaian diri sendiri. Belajar menerima kelebihan sekaligus memperbaiki kekurangan tanpa harus selalu menunggu persetujuan orang lain. Pada akhirnya, hubungan sosial yang sehat tidak hanya dibangun melalui kemampuan berbicara, tetapi juga kesediaan untuk memahami dan menghargai orang lain. Mengenali kebiasaan kecil yang berpotensi mengganggu dapat menjadi langkah sederhana untuk menciptakan interaksi yang lebih nyaman dan menyenangkan.