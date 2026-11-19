JawaPos.com – Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebiasaan menulis menggunakan pena dan kertas ternyata masih digemari sebagian orang. Meski mengetik melalui ponsel atau laptop dinilai lebih praktis, ada orang yang justru merasa lebih nyaman menuangkan pikiran melalui tulisan tangan. Kebiasaan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pilihan alat untuk mencatat. Cara seseorang menulis juga dapat menggambarkan bagaimana mereka mengolah informasi, menyusun rencana, hingga menjaga konsentrasi ketika mengerjakan sesuatu. Menulis secara manual memberikan kesempatan untuk berpikir lebih perlahan dan mempertimbangkan setiap kata yang dituangkan. Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah kebiasaan dan karakteristik yang kerap terlihat pada orang-orang yang lebih menyukai menulis menggunakan tangan dibandingkan mengetik. Kebiasaan ini berkaitan dengan cara mereka mengelola ide, mengingat informasi, serta menjalani aktivitas sehari-hari. Berikut sepuluh karakteristik yang mungkin dimiliki oleh orang yang lebih senang menulis secara manual. 1. Cepat Mencatat Ide yang Tiba-Tiba Muncul Orang yang terbiasa menggunakan pena dan kertas biasanya tidak ingin membiarkan sebuah gagasan berlalu begitu saja. Ketika inspirasi datang, mereka cenderung langsung mengambil buku catatan untuk mengabadikannya. Cara ini dianggap lebih sederhana karena tidak perlu membuka perangkat, mencari aplikasi, atau menyiapkan dokumen terlebih dahulu. Bagi mereka, selembar kertas kosong sudah cukup untuk menampung berbagai pemikiran yang muncul secara spontan. Ide yang awalnya sederhana pun bisa dikembangkan kembali ketika dibutuhkan. 2. Terbiasa Memilih Informasi yang Benar-Benar Penting Menulis dengan tangan membuat seseorang perlu mempertimbangkan informasi sebelum menuangkannya ke dalam catatan. Hal ini berbeda dengan mengetik yang memungkinkan seseorang menyalin banyak informasi dalam waktu singkat. Karena memiliki keterbatasan waktu dan ruang, mereka biasanya lebih selektif dalam menentukan bagian mana yang perlu dicatat. Kebiasaan tersebut membantu mereka menyusun informasi secara lebih ringkas dan terarah. Misalnya, ketika mengikuti rapat, mereka lebih memilih menuliskan inti pembahasan daripada mencatat seluruh percakapan. 3. Lebih Mudah Mengingat Hal yang Pernah Dipelajari Proses menulis secara manual melibatkan koordinasi antara tangan, mata, dan otak. Ketika seseorang membentuk huruf dan menyusun kalimat, mereka sekaligus memproses informasi yang sedang dicatat. Aktivitas ini dapat membantu memperkuat proses mengingat karena informasi tidak hanya diterima, tetapi juga diolah kembali dengan cara mereka sendiri. Itulah sebabnya, sebagian orang merasa lebih mudah mengingat materi pelajaran, nama seseorang, maupun poin penting setelah menuliskannya langsung di buku catatan. 4. Lebih Terstruktur dalam Menyusun Rencana Buku agenda dan kalender fisik sering menjadi pilihan bagi orang yang senang menulis manual. Melalui media tersebut, mereka dapat melihat berbagai kegiatan dalam satu halaman sehingga lebih mudah mengatur jadwal. Mereka biasanya menyusun prioritas, menentukan waktu pengerjaan, serta menyediakan jeda untuk mengantisipasi kegiatan yang tidak terduga. Dengan perencanaan yang terlihat secara langsung, mereka bisa memperkirakan kemampuan diri dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa membuat jadwal yang terlalu padat. 5. Mampu Mengubah Keterbatasan Menjadi Keuntungan Menulis menggunakan tangan memang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan mengetik. Namun, proses yang lebih lambat ini justru bisa memberikan kesempatan untuk berpikir sebelum mengambil keputusan. Seseorang akan lebih berhati-hati ketika menentukan hal yang perlu dimasukkan ke dalam daftar pekerjaan ataupun catatan penting. Mereka juga terdorong menyampaikan gagasan menggunakan kalimat yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Dengan demikian, keterbatasan kecepatan menulis justru dapat membantu menciptakan kebiasaan bekerja yang lebih terarah. 6. Tidak Mudah Bergantung pada Perangkat Teknologi Orang yang terbiasa mencatat di atas kertas memiliki alternatif ketika perangkat elektronik mengalami masalah. Ketika laptop kehabisan daya, jaringan internet terputus, atau ponsel tidak dapat digunakan, mereka tetap bisa menjalankan aktivitas dengan bantuan catatan fisik. Mulai dari daftar belanja, jadwal perjalanan, hingga pekerjaan yang harus diselesaikan dapat tersimpan dalam buku kecil. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan keandalan sebuah sistem. Teknologi memang membantu pekerjaan, tetapi bukan satu-satunya cara untuk tetap produktif. 7. Mampu Menyampaikan Informasi dengan Cara Sederhana Catatan tulisan tangan sering kali menjadi media komunikasi yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang meninggalkan pesan di meja makan, menempelkan catatan kecil di monitor rekan kerja, atau membuat sketsa sederhana untuk menjelaskan suatu gagasan. Informasi tersebut dapat langsung dibaca tanpa harus membuka aplikasi tertentu atau menggunakan perangkat tambahan. Bagi mereka, komunikasi yang baik tidak harus selalu menggunakan teknologi canggih. Selama pesan tersampaikan dengan jelas, cara sederhana pun sudah cukup membantu. 8. Lebih Konsisten Menjalankan Komitmen Pribadi Membuat daftar pekerjaan menggunakan tulisan tangan bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga kedisiplinan. Setiap tugas yang ditulis menjadi pengingat mengenai hal-hal yang perlu diselesaikan. Setelah pekerjaan berhasil dilakukan, mereka dapat memberikan tanda centang sebagai bentuk pencapaian kecil. Kegiatan sederhana tersebut memberikan kepuasan tersendiri karena perkembangan pekerjaan terlihat secara nyata. Selain membantu mengingat tanggung jawab, kebiasaan ini juga membuat seseorang lebih mudah mengevaluasi apa saja yang sudah berhasil diselesaikan setiap harinya. 9. Lebih Mampu Menjaga Fokus Saat Bekerja Perangkat digital menyediakan berbagai kemudahan, tetapi juga memiliki banyak hal yang berpotensi mengganggu perhatian. Notifikasi, pesan masuk, media sosial, hingga keinginan membuka aplikasi lain terkadang membuat seseorang kehilangan fokus. Sebaliknya, pena dan buku catatan menawarkan suasana yang lebih sederhana. Seseorang dapat langsung menuliskan pemikirannya tanpa harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Kondisi tersebut dapat membantu mengurangi gangguan selama bekerja sehingga perhatian lebih terarah pada tugas yang sedang dikerjakan. 10. Lebih Mengutamakan Fungsi daripada Penampilan Bagi orang yang senang menulis manual, sebuah catatan tidak harus terlihat sempurna untuk bisa memberikan manfaat. Buku dengan halaman penuh coretan, kertas yang sudah terlipat, atau catatan kecil yang ditempel di berbagai tempat tetap dianggap berguna selama isinya membantu aktivitas mereka. Mereka lebih memperhatikan apakah pekerjaan dapat diselesaikan, rencana berjalan sesuai tujuan, dan waktu digunakan dengan baik. Pada akhirnya, produktivitas bukan hanya tentang memiliki perlengkapan kerja yang menarik atau sistem yang terlihat modern. Hal terpenting adalah bagaimana seseorang memanfaatkan alat yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.