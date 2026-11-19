JawaPos.com – Percaya diri sering kali terlihat dari cara seseorang berbicara, bersikap, hingga mengambil keputusan. Orang yang memiliki keyakinan terhadap dirinya biasanya tidak merasa perlu terus-menerus menunjukkan kehebatan kepada orang lain. Namun, tidak semua orang yang terlihat berani dan tegas benar-benar memiliki kepercayaan diri yang kuat. Ada kalanya seseorang membangun citra diri yang tampak sempurna untuk menyembunyikan keraguan dan rasa tidak aman dalam dirinya. Sikap tersebut dikenal sebagai false confidence atau kepercayaan diri semu. Alih-alih merasa nyaman dengan dirinya sendiri, mereka justru berusaha keras mendapatkan pengakuan dan mempertahankan penilaian positif dari lingkungan sekitar. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh perilaku yang dapat menjadi tanda seseorang sebenarnya sedang berpura-pura percaya diri. 1. Sering Mendominasi Percakapan Seseorang yang memiliki kepercayaan diri sehat biasanya mampu menyampaikan pendapat tanpa harus selalu menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, orang yang menyembunyikan rasa tidak percaya dirinya terkadang berusaha menguasai setiap percakapan. Mereka bisa berbicara terlalu banyak, menyela perkataan orang lain, hingga berulang kali menceritakan pencapaiannya agar terlihat lebih unggul. Dalam psikologi, perilaku tersebut berkaitan dengan overcompensation, yaitu upaya menutupi kekurangan atau rasa tidak aman dengan menunjukkan kelebihan secara berlebihan. 2. Sulit Mengakui Kesalahan Mengakui kesalahan merupakan bagian penting dari proses belajar dan perkembangan diri. Namun, bagi seseorang yang memiliki kepercayaan diri rapuh, mengakui kesalahan bisa terasa seperti kehilangan harga diri. Mereka cenderung mencari pembenaran, menyalahkan keadaan, atau mengalihkan pembicaraan agar tidak terlihat melakukan kekeliruan. Padahal, kemampuan menerima kesalahan tanpa merasa harga dirinya terancam justru menjadi salah satu bentuk kedewasaan emosional. 3. Terlalu Sensitif Ketika Mendapat Kritik Kritik seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki diri. Akan tetapi, orang yang hanya menampilkan kepercayaan diri di permukaan sering menganggap kritik sebagai serangan terhadap dirinya. Ketika menerima masukan, mereka mungkin langsung bersikap defensif, membantah, bahkan menyerang balik orang yang memberikan kritik. Reaksi tersebut dapat berkaitan dengan mekanisme pertahanan diri yang muncul ketika seseorang merasa harga dirinya sedang terancam. 4. Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain juga bisa menjadi salah satu petunjuk adanya rasa tidak aman. Mereka mungkin sering merasa perlu membuktikan bahwa dirinya lebih sukses, lebih pintar, atau lebih unggul dibandingkan orang di sekitarnya. Tidak jarang, pencapaian orang lain justru membuat mereka merasa terancam. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap diri sendiri masih sangat bergantung pada posisi dan pengakuan orang lain. Padahal, kepercayaan diri yang sehat tidak harus dibangun dengan merendahkan atau mengungguli orang lain. 5. Selalu Membutuhkan Pujian dan Pengakuan Orang yang terlihat percaya diri belum tentu merasa cukup dengan penilaian terhadap dirinya sendiri. Sebagian orang justru membutuhkan pujian berulang kali untuk memastikan bahwa dirinya dianggap hebat oleh lingkungan sekitar. Misalnya, mereka sering meminta pendapat mengenai penampilan, pekerjaan, atau hasil yang telah dicapai. Ketika tidak memperoleh respons yang diharapkan, mereka bisa merasa kecewa atau kehilangan semangat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sumber keyakinan dirinya masih banyak bergantung pada validasi eksternal. 6. Berusaha Menyembunyikan Sisi Rentan Tidak semua orang nyaman memperlihatkan kesedihan, ketakutan, atau keraguan kepada orang lain. Namun, seseorang yang berpura-pura percaya diri bisa memiliki kecenderungan lebih kuat untuk menyembunyikan seluruh sisi rentannya. Mereka selalu berusaha terlihat baik-baik saja, bahkan ketika sedang menghadapi persoalan berat. Mengungkapkan perasaan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau menunjukkan kelemahan. Padahal, keberanian untuk mengakui emosi dan menerima kekurangan merupakan bagian dari kepercayaan diri yang matang. 7. Melakukan Berbagai Hal demi Mendapatkan Perhatian Perilaku lain yang patut diperhatikan adalah kebiasaan melakukan sesuatu hanya agar mendapatkan perhatian dari orang lain. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari terlalu sering memamerkan pencapaian, menunjukkan gaya hidup berlebihan, hingga mengambil keputusan secara impulsif demi terlihat berani. Di balik tindakan tersebut, bisa saja terdapat keinginan untuk menutupi keraguan terhadap diri sendiri. Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan self-presentation, yaitu usaha seseorang membentuk kesan tertentu agar dipandang sesuai dengan citra yang ingin ditampilkan. Pada akhirnya, kepercayaan diri sejati tidak selalu ditunjukkan melalui sikap paling menonjol atau paling dominan. Seseorang yang benar-benar percaya diri biasanya mampu menerima kekurangan, menghargai orang lain, serta tidak menjadikan pujian sebagai satu-satunya ukuran harga diri.