JawaPos.com - Pengalaman masa kecil ternyata dapat memberikan pengaruh terhadap cara seseorang memahami dan mengelola perasaan ketika sudah dewasa. Salah satunya adalah kebiasaan menyembunyikan emosi karena merasa tidak memiliki ruang yang aman untuk mengungkapkannya.

Tidak semua anak dibesarkan dalam lingkungan yang memberikan kebebasan untuk menunjukkan perasaan. Ada yang tumbuh dengan dukungan dan penerimaan, tetapi ada pula yang terbiasa mendengar larangan ketika menangis, marah, atau mengungkapkan kekecewaan.

Kalimat seperti jangan terlalu sensitif, tidak perlu menangis, atau berhenti membuat masalah bisa membuat anak belajar bahwa menunjukkan emosi merupakan sesuatu yang sebaiknya dihindari.

Lama-kelamaan, mereka terbiasa menyimpan perasaan sendiri demi menghindari pertengkaran, mendapatkan penerimaan, atau menjaga suasana keluarga tetap tenang.

Dalam psikologi, pola tersebut dikenal sebagai emotional suppression atau penekanan emosi. Kebiasaan ini dapat memengaruhi cara seseorang membangun hubungan, menyampaikan kebutuhan, hingga menghadapi tekanan ketika dewasa.

Dilansir dari Geediting, terdapat sembilan karakteristik yang dapat ditemukan pada seseorang yang sejak kecil terbiasa menyembunyikan perasaannya.

1. Mampu Memahami Perasaan Orang Lain, tetapi Sulit Memahami Diri Sendiri

Orang yang terbiasa menahan emosi sejak kecil sering kali tumbuh menjadi pribadi yang sangat memperhatikan keadaan di sekitarnya.

Mereka mudah menyadari perubahan ekspresi wajah, nada bicara, hingga bahasa tubuh orang lain. Bahkan, perubahan suasana hati seseorang terkadang bisa mereka rasakan sebelum orang tersebut mengungkapkannya.

Kemampuan ini muncul karena sejak kecil mereka terbiasa memperhatikan situasi terlebih dahulu agar tidak melakukan sesuatu yang berpotensi memicu masalah.

Namun, ada sisi lain yang cukup menarik. Ketika berhadapan dengan perasaan sendiri, mereka justru sering kesulitan mengenali apa yang sebenarnya sedang dirasakan.

2. Tidak Mudah Menceritakan Perasaan yang Sebenarnya

Mengungkapkan kesedihan, kekecewaan, atau rasa takut mungkin menjadi hal yang tidak mudah bagi seseorang yang sejak kecil terbiasa memendam emosi.

Pengalaman ketika perasaannya tidak didengarkan atau justru mendapatkan respons negatif bisa membuat mereka enggan kembali membuka diri.

Saat seseorang bertanya mengenai kondisinya, mereka cenderung memberikan jawaban singkat seperti baik-baik saja atau tidak ada masalah.

Padahal, di balik jawaban tersebut mungkin tersimpan banyak hal yang ingin disampaikan.

Bagi mereka, menceritakan perasaan bukan sekadar persoalan berbicara, melainkan juga membutuhkan keberanian untuk menunjukkan sisi diri yang selama ini disembunyikan.

3. Lebih Memilih Menghindari Pertengkaran

Keharmonisan hubungan sering kali menjadi sesuatu yang sangat penting bagi orang yang terbiasa menekan emosinya sejak kecil.

Mereka cenderung tidak nyaman ketika berada dalam situasi penuh perdebatan. Karena itu, mengalah dan menghindari perbedaan pendapat sering dianggap sebagai pilihan paling aman.

Bahkan, tidak jarang mereka memilih diam meskipun sebenarnya merasa tersinggung atau tidak setuju terhadap sesuatu.

Kebiasaan tersebut bisa membuat mereka terlihat sebagai pribadi yang selalu sabar dan mudah diajak bekerja sama.

Namun, jika terus dilakukan, kebutuhan serta pendapat pribadi justru berisiko tidak pernah mendapatkan perhatian yang semestinya.

4. Kesulitan Menentukan Batasan dalam Hubungan

Tidak terbiasa menyampaikan kebutuhan emosional dapat membuat seseorang kesulitan menetapkan batasan pribadi ketika dewasa.

Mereka mungkin merasa tidak enak ketika harus menolak permintaan orang lain, meskipun sedang kelelahan atau memiliki banyak tanggung jawab.

Akibatnya, kata iya lebih sering keluar daripada penolakan yang sebenarnya ingin disampaikan.

Mereka juga bisa merasa bersalah ketika memilih mengutamakan kepentingan sendiri.

Padahal, menetapkan batasan bukan berarti bersikap egois. Justru hal tersebut diperlukan agar hubungan dengan orang lain tetap sehat tanpa harus mengorbankan kesejahteraan diri sendiri.

5. Merasa Harus Menjaga Perasaan Semua Orang

Sebagian orang yang tumbuh dengan kebiasaan menyembunyikan emosi terbiasa mengambil peran sebagai penenang dalam lingkungan keluarga.

Sejak kecil, mereka mungkin merasa perlu menjaga suasana agar tidak terjadi pertengkaran atau membuat orang lain kecewa.

Ketika dewasa, pola tersebut bisa terbawa ke dalam hubungan pertemanan, pekerjaan, maupun percintaan.

Saat seseorang menunjukkan kekecewaan atau kemarahan, mereka langsung merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan, bahkan ketika bukan penyebab masalahnya.

Dalam psikologi, pola ini sering dikaitkan dengan emotional caretaking, yaitu kecenderungan mengambil tanggung jawab berlebihan terhadap kondisi emosional orang lain.

Jika tidak disadari, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang terus mengesampingkan kebutuhan dan perasaannya sendiri.

6. Memiliki Standar yang Terlalu Tinggi terhadap Diri Sendiri

Anak yang terbiasa mendapat penolakan ketika menunjukkan kelemahan terkadang tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya harus selalu terlihat baik dan mampu.

Mereka merasa harus melakukan segala sesuatu dengan sempurna agar mendapatkan penerimaan atau penghargaan dari orang lain.

Ketika dewasa, pola tersebut bisa terlihat melalui sikap perfeksionis, takut melakukan kesalahan, dan sulit merasa puas terhadap pencapaian sendiri.

Kesalahan kecil bahkan dapat membuat mereka terus menyalahkan diri sendiri.

Mereka juga mungkin merasa tidak boleh terlihat lemah karena menganggap hal tersebut dapat mengurangi nilai dirinya di mata orang lain.

7. Terbiasa Menghadapi Masalah Tanpa Meminta Bantuan

Kemandirian memang merupakan kemampuan yang positif. Namun, bagi sebagian orang, kebiasaan mengandalkan diri sendiri bisa berkembang menjadi sesuatu yang berlebihan.

Hal ini dapat terjadi ketika sejak kecil mereka tidak terbiasa mendapatkan dukungan emosional saat menghadapi kesulitan.

Akibatnya, ketika dewasa, mereka lebih memilih menyelesaikan semua persoalan sendirian daripada meminta bantuan.

Bahkan ketika sedang berada dalam kondisi sangat tertekan, mereka tetap berusaha menunjukkan bahwa dirinya mampu mengatasi semuanya.

Pola tersebut sering dikaitkan dengan excessive self-reliance, yaitu kecenderungan mengandalkan diri sendiri secara berlebihan hingga sulit menerima dukungan dari orang lain.

Padahal, meminta pertolongan bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari kemampuan menjaga diri.

8. Merasa Tidak Nyaman Ketika Mendapat Perhatian Emosional

Bagi seseorang yang sejak kecil jarang mendapatkan ruang untuk bercerita, perhatian emosional dari orang lain terkadang justru terasa canggung.

Ketika ada orang yang bertanya dengan tulus mengenai perasaannya, mereka mungkin kebingungan menentukan jawaban.

Tidak sedikit yang akhirnya mengalihkan pembicaraan atau menjawab singkat agar tidak perlu membahas sesuatu yang bersifat pribadi.

Situasi tersebut bukan selalu berarti mereka tidak membutuhkan perhatian. Bisa jadi, mereka hanya belum terbiasa menerima kepedulian dalam bentuk komunikasi emosional yang terbuka.

Di satu sisi, mereka mungkin ingin dipahami. Namun, di sisi lain, membuka diri terasa seperti sesuatu yang sulit dilakukan.

9. Memiliki Banyak Pikiran dan Perasaan yang Disimpan Sendiri

Di balik penampilan yang terlihat tenang, seseorang yang terbiasa menekan emosi bisa memiliki kehidupan batin yang cukup kompleks.

Mereka mungkin sering mengingat kembali percakapan yang sudah berlalu, memikirkan kemungkinan mengecewakan orang lain, atau mempertanyakan apakah tindakan yang dilakukan sudah benar.

Berbagai perasaan tersebut jarang diperlihatkan secara langsung sehingga orang di sekitarnya mungkin menganggap mereka tidak memiliki banyak beban pikiran.

Padahal, ada banyak hal yang terus diproses dalam pikiran tanpa pernah benar-benar dibicarakan.

Kebiasaan menyimpan semuanya sendiri dapat membuat seseorang merasa kesepian meskipun berada di tengah banyak orang.