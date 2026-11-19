JawaPos.com - Kehidupan sudah memberikan cukup banyak tekanan bagi setiap orang. Anda, sebagai introvert tidak perlu menambahnya dengan tuntutan sosial yang dibebankan secara pribadi.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (19/11) introvert tidak perlu berpura-pura menjadi sosok yang berbeda hanya agar mereka bisa diterima oleh lingkungan sekitar.

Sebaliknya, mereka justru dianjurkan untuk menjadi diri sendiri secara otentik, dengan cara dan batasan yang mereka lakukan setiap hari.

Harus tersedia untuk orang lain

Introvert membutuhkan banyak waktu untuk menyendiri demi memulihkan energi. Waktu tersebut juga memberi mereka kesempatan untuk menikmati pikiran sendiri tanpa gangguan.

Saat seorang introvert tidak mendapatkan waktu menyendiri yang cukup, energi mereka dapat terkuras secara signifikan.

Terlalu aktif di media sosial

Banyak introvert tidak menyukai tuntutan untuk memiliki akun di berbagai platform media sosial.

Mereka menganggap aktivitas tersebut menguras energi sekaligus mengusik privasi. Namun, anda tidak harus mengikuti kebiasaan untuk memberikan berbagai informasi di media sosial jika memang tidak menginginkannya.

Menerima banyak acara

Saat menerima undangan untuk bersosialisasi, introvert sering merasa bersalah jika harus menolaknya, meskipun mereka sadar bahwa energinya sudah hampir habis.

Padahal, tidak ada yang salah dengan menolak undangan secara sopan jika memang tidak bisa hadir. Hal terpenting adalah memastikan bahwa orang yang mengundang tetap merasa dihargai.

Basa-basi

Hampir setiap introvert yang pernah harus melakukan small talk mungkin pernah merasa canggung atau tidak nyaman.

Oleh karena itu, membicarakan hal-hal dangkal yang sebenarnya tidak mereka minati bisa terasa sangat melelahkan.

Mengalihkan pembicaraan ke topik yang lebih mendalam atau meminta izin untuk mencari udara segar juga bisa menjadi pilihan yang bisa diterima.

Meniru perilaku ekstrovert

Banyak introvert menguras energinya sendiri karena berusaha meniru perilaku ekstrovert. Mereka melakukannya supaya lebih mudah berbaur dengan teman ataupun diterima oleh lingkungan.

Mereka mungkin bisa bertahan lebih lama dalam situasi sosial daripada yang sebenarnya diinginkan.akibatnya, seluruh energi terkuras hanya demi menghadiri acara atau kegiatan sosial lain yang dianggap wajib untuk diikuti.

Sering meminta maaf

Sejak kecil, banyak introvert yang terbiasa menerima anggapan bahwa kepribadiannya merupakan kekurangan yang perlu diperbaiki.

Akibatnya, banyak introvert merasa harus meminta maaf atas sikapnya yang tertutup, cara bicara yang pelan, atau kebutuhan menarik diri sejenak saat merasa kewalahan karena terlalu banyak bersosialisasi.

Lebih sering mengalah

Perilaku ekstrovert sering dianggap sebagai standar bagi kebanyakan orang. Sementara itu, introvert sering diajarkan untuk menganggap dirinya sebagai preferensi minoritas.

Akibatnya, mereka terbiasa mendahulukan kebutuhan dan keinginan orang lain daripada dirinya sendiri.

Introvert mungkin merasa harus selalu bersedia memenuhi permintaan orang lain, bahkan saat sebenarnya sudah tidak memiliki energi untuk diberikan.

Mengabaikan boundaries

Introvert menyukai kedamaian dan ketenangan sehingga berusaha menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan masalah.

Masalahnya bukan hanya rasa kesal atau kesedihan yang terus dipendam, tetapi juga kelelahan karena terus menerus memikul beban yang berlebihan.

Setiap introvert sangat dianjurkan untuk belajar menetapkan dan mempertahankan batasan pribadi demi melindungi dirinya sendiri.

Mengutamakan orang lain

Selain mendahulukan kebutuhan dan keinginan orang lain, introvert juga sering menempatkan kenyamanan orang lain sebagai prioritas.

Hal ini berkaitan dengan kecenderungan mereka yang tidak menyukai penetapan batasan pribadi dan bisa memberikan dampak buruk dalam jangka panjang.