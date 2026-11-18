JawaPos.com – Tidak semua hubungan antarmanusia berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang tetap menunjukkan keramahan meskipun sebenarnya sedang menyimpan kekecewaan, ketidaksukaan, atau persoalan pribadi terhadap orang lain.

Situasi seperti ini terkadang sulit dikenali karena perasaan seseorang tidak selalu disampaikan secara terbuka. Mereka mungkin masih tersenyum, menyapa, bahkan memberikan pujian, tetapi sikapnya dalam interaksi sehari-hari justru memperlihatkan perubahan tertentu.

Dilansir dari geediting, terdapat sembilan perilaku yang bisa menjadi indikasi seseorang menyimpan perasaan negatif meskipun terlihat ramah di hadapan Anda. Tanda-tanda tersebut dapat terlihat melalui cara berkomunikasi, bahasa tubuh, hingga bagaimana mereka memperlakukan Anda dalam berbagai situasi.

Lantas, apa saja sikap yang perlu diperhatikan? Berikut sembilan tanda yang bisa menjadi bahan evaluasi dalam hubungan sosial.

1. Sikapnya Berubah secara Perlahan Perubahan perilaku merupakan salah satu hal yang terkadang luput dari perhatian ketika seseorang mulai merasa tidak nyaman dengan Anda.

Misalnya, orang yang sebelumnya aktif mengajak berbicara kini lebih sering memberikan jawaban singkat. Ia juga mungkin tidak lagi menunjukkan antusiasme seperti biasanya ketika bertemu atau berkomunikasi.

Perubahan tersebut memang tidak selalu menunjukkan adanya kebencian. Namun, apabila berlangsung terus-menerus dan disertai sikap menjaga jarak, ada kemungkinan hubungan kalian sedang mengalami persoalan yang belum dibicarakan.

2. Mulai Menghindari Tatapan Mata Tatapan mata mempunyai peran penting dalam membangun komunikasi. Melalui kontak mata, seseorang biasanya menunjukkan perhatian dan keterlibatan ketika berbicara dengan orang lain.

Sebaliknya, seseorang yang merasa tidak nyaman mungkin lebih sering mengalihkan pandangan ketika berinteraksi dengan Anda.

Ia bisa terlihat sibuk memperhatikan benda lain atau menghindari tatapan langsung selama percakapan berlangsung.

Meski demikian, kebiasaan menghindari kontak mata tidak otomatis berarti seseorang membenci Anda. Rasa malu, kecemasan, dan karakter pribadi juga dapat memengaruhi perilaku tersebut.

3. Bahasa Tubuhnya Terlihat Kurang Bersahabat Selain melalui perkataan, perasaan seseorang terkadang tercermin dari gerakan tubuh yang ditampilkan saat berinteraksi.

Contohnya, ia sering menjaga jarak, memalingkan tubuh ketika berbicara, atau terlihat kurang nyaman berada di dekat Anda.

Beberapa orang juga memperlihatkan sikap tertutup dengan menyilangkan tangan atau menempatkan benda tertentu di antara dirinya dan lawan bicara.

Jika perilaku tersebut muncul berulang kali hanya dalam interaksi tertentu, hal itu bisa menjadi petunjuk adanya ketidaknyamanan yang perlu dipahami lebih lanjut.

4. Sering Menemukan Kesalahan Kecil untuk Dikritik Memberikan masukan merupakan hal yang wajar dalam hubungan sosial. Kritik yang disampaikan secara tepat bahkan bisa membantu seseorang memperbaiki diri.

Namun, situasinya berbeda ketika seseorang hampir selalu mencari kekurangan Anda, termasuk dalam persoalan yang sebenarnya sederhana.

Ia mungkin mempermasalahkan cara berbicara, penampilan, pekerjaan, atau keputusan yang Anda ambil.

Jika kritik terus disampaikan dengan nada merendahkan tanpa disertai niat membantu, perilaku tersebut dapat menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap diri Anda.

5. Tidak Lagi Menunjukkan Ketertarikan terhadap Kehidupan Anda Hubungan yang sehat biasanya dibangun melalui perhatian dan komunikasi dua arah.

Ketika seseorang mulai kehilangan ketertarikan terhadap kehidupan Anda, perubahan tersebut bisa terlihat dari caranya menanggapi cerita atau kabar yang disampaikan.

Ia mungkin tidak lagi bertanya tentang aktivitas sehari-hari, pekerjaan, maupun hal-hal penting yang sedang Anda alami.

Bahkan, ketika Anda mencoba berbagi kebahagiaan atau kesulitan, respons yang diberikan cenderung singkat dan tidak menunjukkan kepedulian.

Kondisi ini bisa menjadi tanda hubungan yang mulai merenggang, meskipun belum tentu disebabkan oleh kebencian.

6. Selalu Memiliki Alasan untuk Menghindari Pertemuan Seseorang yang menghargai hubungan biasanya berusaha menyediakan waktu untuk menjaga komunikasi, meskipun memiliki kesibukan.

Sebaliknya, orang yang sedang tidak nyaman mungkin semakin sering menolak ajakan bertemu atau membatalkan rencana secara berulang.

Alasan yang disampaikan bisa bermacam-macam, mulai dari pekerjaan, aktivitas pribadi, hingga urusan lainnya.

Tentu saja, setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing. Namun, apabila penolakan terus terjadi tanpa adanya usaha untuk mencari waktu pengganti, kondisi tersebut bisa menunjukkan bahwa prioritas hubungan telah berubah.

7. Tidak Memberikan Dukungan Ketika Anda Mengalami Kesulitan Salah satu hal yang dapat memperlihatkan kualitas hubungan adalah bagaimana seseorang memperlakukan Anda ketika sedang menghadapi masalah.

Orang yang peduli biasanya berusaha memberikan perhatian, dukungan, atau setidaknya meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita Anda.

Namun, seseorang yang menyimpan kekecewaan mungkin memilih tidak terlibat ketika Anda membutuhkan bantuan.

Ia bisa saja mengabaikan pesan, tidak menunjukkan kepedulian, atau menghindari pembicaraan mengenai kesulitan yang sedang Anda hadapi.

Meski begitu, penting untuk memahami bahwa tidak semua orang selalu mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk membantu. Perhatikan pola perilakunya secara keseluruhan sebelum mengambil kesimpulan.

8. Menunjukkan Keramahan yang Terasa Berlebihan Tidak semua sikap ramah muncul dari perasaan yang benar-benar tulus. Dalam situasi tertentu, seseorang mungkin berusaha terlihat sangat baik untuk menjaga hubungan tetap terlihat harmonis di hadapan orang lain.

Misalnya, ia memberikan banyak pujian, menunjukkan perhatian berlebihan, atau bersikap sangat manis ketika berada di lingkungan ramai.

Namun, ketika hanya berdua, sikapnya justru berubah menjadi dingin dan menjaga jarak.

Perbedaan perlakuan tersebut bisa membuat Anda merasa ada sesuatu yang tidak konsisten dalam hubungan.

Meski demikian, keramahan berlebihan bukan bukti seseorang menyimpan kebencian. Sebaiknya, perhatikan kesesuaian antara perkataan dan tindakannya.

9. Kerap Menganggap Remeh Perasaan Anda Sikap saling menghargai merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat.

Ketika Anda menyampaikan perasaan atau menceritakan sesuatu yang mengganggu pikiran, orang yang menghargai Anda biasanya akan berusaha mendengarkan.

Sebaliknya, seseorang yang kurang menghormati perasaan Anda mungkin justru menganggap masalah tersebut sebagai sesuatu yang sepele.

Ia bisa memberikan respons seperti menyebut Anda terlalu sensitif, membesar-besarkan persoalan, atau tidak perlu memikirkan hal tersebut.