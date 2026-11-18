JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari bagaimana seseorang merespons percakapan, menghadiri acara, hingga menunjukkan perhatian kepada orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, individu introvert terkadang dianggap kurang ramah karena lebih banyak diam, tidak terlalu aktif bersosialisasi, atau membutuhkan waktu sendiri. Padahal, kebiasaan tersebut belum tentu menunjukkan sikap tidak peduli maupun keinginan untuk menjauh dari orang lain.

Dilansir dari geediting.com, terdapat sepuluh perilaku yang umum dilakukan orang introvert, tetapi terkadang dipandang aneh atau kurang sopan oleh individu ekstrovert. Perbedaan cara memandang interaksi sosial inilah yang dapat memunculkan kesalahpahaman.

Lantas, apa saja kebiasaan introvert yang sering keliru diartikan oleh orang ekstrovert? Berikut penjelasannya.

1. Tidak Langsung Menjawab Ketika Diajak Berbicara Orang introvert terkadang membutuhkan beberapa saat sebelum memberikan jawaban, bahkan ketika mendapatkan pertanyaan sederhana.

Mereka biasanya ingin memahami pembicaraan terlebih dahulu sebelum menentukan respons yang tepat. Hal ini membuat mereka tidak selalu bisa menjawab secara spontan seperti orang yang terbiasa berbicara secara aktif.

Sayangnya, jeda tersebut terkadang dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian atau sikap tidak menghargai lawan bicara.

Padahal, mereka hanya sedang menyusun pemikiran agar perkataan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

2. Lebih Sering Menjadi Pendengar dalam Percakapan Ketika berada dalam diskusi kelompok, introvert biasanya tidak selalu berusaha mengambil alih pembicaraan.

Mereka lebih nyaman memperhatikan apa yang disampaikan orang lain sambil memahami isi diskusi. Bahkan, mereka bisa mengamati berbagai sudut pandang sebelum memutuskan untuk menyampaikan pendapat.

Kebiasaan tersebut terkadang membuat mereka terlihat pasif atau kurang tertarik dengan pembahasan.

Namun, bukan berarti mereka tidak memperhatikan. Mereka justru dapat menyimpan banyak informasi dari percakapan dan baru menyampaikan pendapat ketika merasa mempunyai sesuatu yang penting untuk dibagikan.

3. Membutuhkan Waktu Sendiri Setelah Bertemu Banyak Orang Menghabiskan waktu bersama banyak orang dalam jangka panjang bisa membuat sebagian introvert merasa kelelahan secara mental.

Karena itu, mereka sering membutuhkan waktu pribadi setelah menghadiri acara atau melakukan aktivitas sosial. Ada yang memilih beristirahat di rumah, menikmati hobi, atau sekadar menghabiskan waktu tanpa harus berbicara dengan siapa pun.

Bagi orang ekstrovert, kebiasaan tersebut mungkin terlihat seperti keinginan untuk menghindari pertemanan.

Padahal, waktu sendiri merupakan salah satu cara mereka mengembalikan energi agar bisa kembali menjalani aktivitas dengan nyaman.

4. Lebih Menyukai Pembicaraan yang Bermakna Tidak semua orang merasa nyaman dengan percakapan ringan yang berlangsung terlalu lama. Sebagian introvert justru lebih tertarik membicarakan topik yang memberikan kesempatan untuk saling mengenal secara mendalam.

Mereka mungkin lebih antusias membahas pengalaman hidup, impian, pandangan tentang masa depan, hingga berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Hal tersebut terkadang membuat mereka terlihat kurang menikmati obrolan santai atau basa-basi.

Sebenarnya, mereka tetap bisa menikmati percakapan sederhana. Hanya saja, hubungan yang dibangun melalui pembicaraan bermakna sering kali terasa lebih menarik bagi mereka.

5. Mengamati Lingkungan Sebelum Ikut Bersosialisasi Ketika menghadiri pesta atau acara yang dipenuhi banyak orang, introvert tidak selalu langsung bergabung dalam percakapan.

Sebagian dari mereka lebih memilih memperhatikan suasana terlebih dahulu. Mereka mengamati siapa saja yang hadir, bagaimana interaksi berlangsung, serta situasi seperti apa yang membuat mereka merasa nyaman.

Bagi orang yang terbiasa bergaul secara spontan, sikap ini mungkin terlihat seperti kurang bersahabat atau terlalu menjaga jarak.

Padahal, mengamati lingkungan merupakan salah satu cara mereka menyesuaikan diri sebelum mulai terlibat dalam interaksi sosial.

6. Tidak Selalu Cepat Membalas Pesan Kebiasaan introvert yang satu ini juga sering menimbulkan kesalahpahaman dalam hubungan pertemanan.

Mereka terkadang tidak langsung membalas pesan meskipun sudah membaca pemberitahuan yang masuk. Ada kalanya mereka membutuhkan waktu untuk memikirkan jawaban atau sedang ingin beristirahat dari aktivitas komunikasi digital.

Bagi sebagian orang, keterlambatan tersebut bisa dianggap sebagai tanda bahwa pesan mereka tidak penting.

Namun, belum tentu demikian. Introvert mungkin hanya ingin membalas ketika memiliki waktu dan perhatian yang cukup agar percakapan berjalan lebih nyaman.

7. Tidak Selalu Menerima Ajakan untuk Menghadiri Acara Undangan berkumpul, pesta, atau acara bersama teman tidak selalu menjadi sesuatu yang ingin dihadiri oleh introvert.

Mereka biasanya mempertimbangkan kondisi diri sebelum memutuskan untuk datang. Jika merasa sedang membutuhkan istirahat atau tidak mempunyai cukup energi untuk bersosialisasi, mereka bisa memilih menolak undangan tersebut.

Keputusan ini terkadang dianggap sebagai sikap sombong atau kurang menghargai orang yang mengajak.

Padahal, penolakan tersebut tidak selalu berkaitan dengan hubungan pribadi. Mereka hanya berusaha mengatur waktu dan menjaga kenyamanan diri agar tidak memaksakan aktivitas sosial.

8. Lebih Mudah Mengungkapkan Perasaan Melalui Tulisan Ada orang yang terlihat sangat pendiam ketika berbicara secara langsung, tetapi mampu menyampaikan banyak hal melalui pesan tertulis.

Kondisi seperti ini cukup sering ditemukan pada individu yang lebih nyaman memproses pemikirannya secara pribadi.

Melalui tulisan, mereka mempunyai kesempatan untuk menyusun kalimat, mempertimbangkan pilihan kata, dan menyampaikan perasaan dengan lebih teratur.

Hal tersebut membuat mereka terkadang lebih ekspresif ketika menulis pesan panjang dibandingkan saat melakukan percakapan tatap muka.

Bukan berarti mereka mempunyai kepribadian yang berbeda, melainkan setiap orang memiliki cara komunikasi yang paling nyaman untuk digunakan.

9. Memiliki Ekspresi Wajah Serius Ketika Sedang Berpikir Saat sedang berkonsentrasi, seseorang mungkin tidak menyadari perubahan ekspresi wajahnya.

Hal ini juga bisa terjadi pada introvert. Ketika sedang memikirkan sesuatu, wajah mereka terkadang terlihat datar, serius, atau seperti sedang tidak menikmati keadaan.

Orang lain bisa saja menganggap ekspresi tersebut sebagai tanda ketidaksukaan atau sikap tidak ramah.

Padahal, mereka mungkin sedang fokus menyelesaikan suatu persoalan, mengingat sesuatu, atau sekadar tenggelam dalam pemikiran pribadi.

Karena itu, ekspresi wajah yang terlihat serius tidak selalu mencerminkan suasana hati seseorang.

10. Sering Mengajukan Pertanyaan yang Lebih Personal Introvert yang menyukai percakapan mendalam terkadang mengajukan pertanyaan yang tidak biasa dibicarakan dalam interaksi sehari-hari.

Misalnya, mereka ingin mengetahui apakah seseorang benar-benar menikmati pekerjaannya, apa tujuan hidup yang sedang dikejar, atau pengalaman apa yang paling mengubah cara pandangnya.

Bagi orang yang terbiasa dengan obrolan ringan, pertanyaan semacam itu mungkin terasa terlalu pribadi atau terlalu serius.