JawaPos.com – Setiap orang mempunyai latar belakang kehidupan dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terkadang memengaruhi cara seseorang menilai dirinya sendiri ketika berada di tengah lingkungan masyarakat.

Ada individu yang mampu menerima keadaan hidupnya dengan penuh keyakinan. Namun, sebagian lainnya justru merasa kurang berharga ketika berhadapan dengan orang yang dianggap memiliki kekayaan, pendidikan, atau kedudukan lebih tinggi.

Perasaan rendah diri karena perbedaan status sosial tidak selalu terlihat secara langsung. Bahkan, seseorang mungkin tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-harinya merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap kemampuan dan nilai dirinya sendiri.

Dilansir dari Geediting, psikologi sosial menjelaskan bahwa rasa tidak aman terhadap kedudukan sosial dapat memunculkan berbagai perilaku kompensasi. Ada yang memilih menarik diri dari pergaulan, berusaha memperlihatkan kelebihan materi, hingga kesulitan mengakui pencapaian pribadi.

Berikut delapan kebiasaan yang bisa muncul pada seseorang yang kurang percaya diri dengan kelas sosialnya.

1. Terbiasa Membandingkan Kehidupan dengan Orang Lain Salah satu perilaku yang sering muncul adalah kebiasaan mengukur keberhasilan diri berdasarkan kehidupan orang lain.

Mereka cenderung memperhatikan pencapaian orang di sekitarnya, mulai dari pekerjaan, penghasilan, kepemilikan barang, hingga pengalaman berlibur.

Ketika melihat orang lain mempunyai kehidupan yang dianggap lebih baik, muncul perasaan tertinggal dan tidak puas terhadap pencapaian sendiri.

Jika terus dibiarkan, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang sulit menghargai proses dan perkembangan hidupnya karena terlalu sibuk mengejar standar orang lain.

2. Menjauh dari Lingkungan yang Dianggap Lebih Bergengsi Orang yang kurang percaya diri dengan status sosialnya terkadang memilih menghindari lingkungan yang dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi.

Misalnya, mereka merasa canggung menghadiri acara tertentu karena khawatir tidak bisa mengikuti pembicaraan, tidak mempunyai penampilan yang sesuai, atau dianggap kurang mampu.

Padahal, belum tentu orang-orang di lingkungan tersebut benar-benar memberikan penilaian negatif terhadap dirinya.

Dalam psikologi, perilaku semacam ini dapat berkaitan dengan self-exclusion, yaitu kecenderungan mengucilkan diri dari suatu lingkungan karena mengantisipasi kemungkinan penolakan.

3. Sering Memamerkan Barang atau Pencapaian Sebagian orang berusaha menutupi rasa minder dengan memperlihatkan berbagai hal yang dianggap mampu meningkatkan citra dirinya.

Mereka mungkin sering membicarakan barang mahal, perangkat elektronik terbaru, kendaraan, atau keberhasilan finansial yang dimiliki.

Keinginan untuk terlihat sukses terkadang lebih besar daripada kebutuhan untuk menikmati pencapaian tersebut secara pribadi.

Perilaku ini bisa menjadi bentuk kompensasi psikologis, terutama ketika seseorang merasa harus membuktikan bahwa dirinya tidak kalah dibandingkan orang lain.

4. Tidak Berani Menyampaikan Pendapat Rasa rendah diri juga dapat membuat seseorang merasa bahwa pemikirannya tidak cukup penting untuk didengarkan.

Ketika berada dalam sebuah diskusi, mereka mungkin lebih memilih diam meskipun sebenarnya mempunyai gagasan yang menarik.

Ketakutan dianggap kurang berpendidikan, tidak memahami pembicaraan, atau mengeluarkan pendapat yang salah membuat mereka sulit mengekspresikan diri.

Padahal, kualitas sebuah pemikiran tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan seseorang.

5. Melewatkan Kesempatan karena Takut Tidak Mampu Kesempatan untuk berkembang terkadang justru dihindari oleh orang yang memiliki rasa percaya diri rendah.

Ketika mendapatkan tawaran pekerjaan baru, kesempatan mengikuti kegiatan profesional, atau peluang memperluas pergaulan, mereka bisa langsung merasa tidak sanggup.

Pikiran seperti takut gagal, khawatir dipermalukan, atau merasa tidak pantas berada di lingkungan tersebut menjadi penghalang untuk mencoba.

Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan self-handicapping, yaitu perilaku menciptakan hambatan bagi diri sendiri sebagai cara melindungi harga diri dari kemungkinan kegagalan.

6. Selalu Merasa Tidak Pantas Mendapatkan Pujian Ketika mendapatkan apresiasi dari orang lain, sebagian individu justru kesulitan menerimanya.

Alih-alih mengucapkan terima kasih, mereka sering membantah pujian tersebut dengan mengatakan bahwa keberhasilannya hanya karena keberuntungan atau bantuan orang lain.

Hal ini bisa terjadi karena terdapat perbedaan antara penilaian positif orang lain dan pandangan negatif yang mereka miliki terhadap diri sendiri.

Akibatnya, pencapaian yang sebenarnya layak dibanggakan justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja.

7. Terlalu Sering Mengalah meskipun Diperlakukan Tidak Adil Seseorang yang merasa kedudukannya lebih rendah terkadang kesulitan mempertahankan hak dan kepentingannya sendiri.

Mereka cenderung menerima perlakuan yang tidak menyenangkan karena takut dianggap tidak sopan, menimbulkan masalah, atau kehilangan penerimaan dari lingkungan sekitar.

Bahkan, ketika pendapatnya diabaikan atau haknya tidak dihargai, mereka memilih diam daripada menyampaikan keberatan.

Kondisi ini dapat berhubungan dengan rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri atau low self-worth.

Padahal, setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan dihormati tanpa harus mempertimbangkan status ekonomi maupun kedudukan sosialnya.

8. Merasa Bersalah ketika Membeli Sesuatu untuk Diri Sendiri Kebiasaan terakhir yang mungkin muncul adalah kesulitan menikmati hasil kerja keras sendiri.

Meskipun mempunyai kemampuan finansial yang cukup, mereka terkadang merasa tidak nyaman ketika mengeluarkan uang untuk kebutuhan pribadi yang sifatnya menyenangkan.

Muncul pikiran bahwa membeli barang berkualitas, menikmati liburan, atau memberikan hadiah kepada diri sendiri merupakan sesuatu yang berlebihan dan tidak pantas.

Perasaan tersebut bisa berkaitan dengan keyakinan negatif bahwa dirinya belum cukup layak mendapatkan kenyamanan.