JawaPos.com - Dalam kehidupan, tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan. Ada kalanya kita diperlakukan tidak adil, dikecewakan oleh seseorang yang dipercaya, menerima kritik yang menyakitkan, menghadapi kegagalan, atau berada dalam situasi yang membuat hati terasa berat. Pada saat-saat seperti itu, reaksi emosional sering kali muncul secara spontan. Kita bisa merasa marah, sedih, kecewa, tersinggung, bahkan ingin membalas perlakuan orang lain.

Namun, ada satu hal yang membedakan seseorang dengan kecerdasan emosional yang baik dari mereka yang mudah dikuasai perasaan: kemampuan untuk mengelola respons ketika keadaan sedang tidak menyenangkan.



Orang yang cerdas secara emosional bukanlah orang yang tidak pernah marah, tidak pernah menangis, atau selalu terlihat tenang dalam setiap keadaan. Mereka tetap memiliki perasaan, bisa terluka, dan terkadang mengalami kesulitan yang sama seperti orang lain. Bedanya, mereka tidak membiarkan emosi sesaat mengambil alih seluruh keputusan dan perilakunya.



Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan emotional intelligence atau kecerdasan emosional, yaitu kemampuan mengenali emosi, memahami penyebabnya, mengelolanya, serta merespons emosi orang lain secara tepat.



Menariknya, kecerdasan emosional justru paling terlihat ketika seseorang sedang berada dalam situasi yang tidak nyaman. Ketika semuanya berjalan baik, hampir semua orang bisa bersikap ramah dan tenang. Akan tetapi, ketika dihina, disalahpahami, ditolak, atau dikecewakan, barulah terlihat bagaimana seseorang mengelola dirinya.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (18/11), jika kamu ingin menjadi pribadi yang lebih matang secara emosional, berikut enam cara yang bisa mulai kamu praktikkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Berikan jeda sebelum bereaksi, jangan langsung mengikuti emosi



Salah satu tanda kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk tidak langsung bereaksi terhadap sesuatu yang memancing emosi.



Bayangkan seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepadamu. Mungkin kamu merasa direndahkan, tidak dihargai, atau diperlakukan secara tidak adil. Reaksi spontan yang muncul bisa berupa keinginan untuk membalas dengan perkataan yang lebih tajam.



Namun, orang yang memiliki pengelolaan emosi baik biasanya tidak terburu-buru melakukan hal tersebut. Mereka memberikan waktu kepada dirinya sendiri untuk memahami situasi sebelum mengambil tindakan.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan regulasi emosi (emotion regulation), yaitu proses seseorang memengaruhi emosi yang dirasakan, kapan emosi tersebut muncul, serta bagaimana emosi itu diekspresikan.



Memberikan jeda bukan berarti membiarkan orang lain memperlakukanmu semena-mena. Jeda justru membantu kamu memilih respons yang lebih tepat.



Ketika sedang marah, cobalah menarik napas perlahan, menghitung beberapa detik, atau menjauh sebentar dari situasi yang memicu emosi. Setelah pikiran lebih jernih, barulah tentukan bagaimana kamu ingin merespons.



Misalnya, daripada langsung mengatakan, "Kamu memang selalu tidak menghargai saya!", kamu bisa berkata, "Saya kurang nyaman dengan cara kamu menyampaikan hal tadi. Bisa kita bicarakan dengan lebih baik?"



Perbedaannya mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar.



Kamu tetap menyampaikan ketidaknyamanan, tetapi tidak harus merusak hubungan atau memperkeruh keadaan dengan reaksi impulsif.



Ingat, kamu tidak selalu bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, tetapi kamu bisa belajar mengendalikan bagaimana dirimu meresponsnya.



2. Akui perasaanmu tanpa merasa harus menyembunyikannya



Banyak orang mengira bahwa menjadi kuat secara emosional berarti tidak boleh terlihat sedih, tidak boleh menangis, dan tidak boleh menunjukkan kekecewaan.



Padahal, anggapan tersebut justru bisa membuat seseorang kesulitan memahami dirinya sendiri.



Kecerdasan emosional tidak menuntut seseorang untuk menghilangkan perasaannya. Sebaliknya, kemampuan mengenali dan menerima emosi merupakan bagian penting dari pengelolaan emosi yang sehat.



Ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, cobalah bertanya kepada diri sendiri:



Apa sebenarnya yang sedang saya rasakan?



Apakah saya sedang marah, kecewa, takut, atau merasa tidak dihargai?



Apa yang membuat situasi ini begitu mengganggu saya?



Apakah ada kebutuhan atau harapan saya yang tidak terpenuhi?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu kamu mengenali emosi dengan lebih jelas.



Dalam psikologi, proses mengenali dan memberi nama pada emosi sering disebut emotion labeling atau pelabelan emosi. Kemampuan ini dapat membantu seseorang mengambil jarak dari perasaan yang sedang dialami sehingga tidak sepenuhnya larut di dalamnya.



Contohnya, ketika teman dekatmu membatalkan janji secara tiba-tiba, mungkin kamu langsung merasa kesal. Namun, setelah direnungkan, ternyata yang membuatmu sedih bukan sekadar pembatalan janji, melainkan perasaan bahwa waktumu tidak dihargai.



Dengan memahami akar perasaan tersebut, kamu bisa menyampaikan apa yang sebenarnya mengganggumu.



Kamu bisa mengatakan, "Saya sebenarnya kecewa karena sudah meluangkan waktu. Lain kali, saya berharap kamu bisa memberi kabar lebih awal."



Itu jauh lebih sehat daripada memendam semuanya sambil berharap orang lain memahami perasaanmu tanpa penjelasan.



Jangan takut mengakui bahwa kamu sedang terluka. Mengenali perasaan bukan tanda kelemahan. Justru, seseorang yang mampu memahami emosinya sendiri memiliki peluang lebih besar untuk mengelolanya dengan baik.



3. Jangan menganggap semua hal sebagai serangan pribadi



Salah satu kebiasaan yang sering membuat seseorang mudah terluka adalah menghubungkan setiap perilaku orang lain dengan harga dirinya.



Seseorang tidak membalas pesan, lalu kita berpikir bahwa dirinya tidak menyukai kita. Rekan kerja memberikan kritik, lalu kita merasa dianggap tidak kompeten. Teman terlihat lebih dekat dengan orang lain, lalu kita menyimpulkan bahwa kita tidak lagi penting.



Padahal, belum tentu semua hal tersebut berkaitan dengan diri kita.



Orang lain mungkin sedang sibuk, memiliki masalah pribadi, mengalami tekanan, atau sekadar mempunyai cara berkomunikasi yang berbeda.



Dalam psikologi kognitif, kecenderungan menafsirkan situasi secara negatif tanpa cukup bukti dapat berkaitan dengan cognitive distortions atau distorsi kognitif.



Salah satu bentuknya adalah personalisasi, yaitu kecenderungan menganggap kejadian eksternal sebagai sesuatu yang secara langsung disebabkan oleh diri sendiri atau ditujukan kepada diri sendiri.



Orang dengan kecerdasan emosional yang baik berusaha memeriksa kembali pemikirannya sebelum mengambil kesimpulan.



Ketika menghadapi sesuatu yang menyakitkan, cobalah membedakan antara fakta dan asumsi.



Sebagai contoh:



Fakta: Temanmu belum membalas pesan selama beberapa jam.



Asumsi: Dia sengaja mengabaikanmu karena sudah tidak menyukaimu.



Keduanya bukan hal yang sama.



Dengan memahami perbedaan tersebut, kamu tidak perlu menghabiskan energi untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu benar.



Namun, bukan berarti kamu harus selalu memaklumi perilaku buruk orang lain. Jika seseorang berulang kali merendahkan, mengabaikan, atau memperlakukanmu dengan tidak pantas, kamu tetap berhak menyampaikan keberatan dan menetapkan batasan.



Kuncinya adalah jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan perasaan sesaat.



Tidak semua hal yang terjadi di sekitarmu merupakan cerminan dari nilai dirimu.



4. Belajar melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda



Ketika mengalami kejadian buruk, pikiran manusia sering kali langsung berfokus pada sisi negatifnya.



Kegagalan dianggap sebagai akhir dari segalanya. Penolakan dianggap sebagai bukti bahwa diri tidak cukup baik. Kritik dianggap sebagai tanda bahwa semua usaha selama ini tidak berguna.



Padahal, satu kejadian tidak selalu menggambarkan keseluruhan kehidupan seseorang.



Orang yang cerdas secara emosional berusaha melihat situasi secara lebih luas. Mereka tidak hanya bertanya, "Mengapa hal buruk ini terjadi kepada saya?", tetapi juga mencoba bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini?"



Dalam psikologi, pendekatan ini berkaitan dengan cognitive reappraisal, yaitu kemampuan menafsirkan kembali suatu situasi untuk mengubah dampak emosionalnya.



Misalnya, ketika kamu gagal mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, kamu tentu boleh merasa kecewa. Akan tetapi, kamu juga bisa mencoba melihat pengalaman tersebut sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kemampuan, memperbaiki cara wawancara, dan mempersiapkan diri dengan lebih baik.



Begitu pula ketika menerima kritik.



Daripada langsung berpikir bahwa orang yang mengkritik sedang menjatuhkanmu, cobalah memilah apakah ada bagian dari kritik tersebut yang memang bisa digunakan untuk berkembang.



Tentu saja, tidak semua kritik benar dan tidak semua pengalaman buruk harus dipandang sebagai sesuatu yang positif. Ada kejadian yang memang menyakitkan, tidak adil, dan tidak seharusnya terjadi.



Namun, kamu tetap bisa memilih untuk tidak membiarkan pengalaman tersebut menghentikan perkembangan dirimu.



Mengubah sudut pandang bukan berarti menyangkal kenyataan. Ini adalah upaya untuk melihat kenyataan secara lebih seimbang.



Semakin kamu terbiasa melakukan hal ini, semakin besar kemungkinan kamu mampu menghadapi masalah tanpa terus-menerus terjebak dalam pikiran negatif.



5. Tetapkan batasan tanpa harus bersikap kasar



Kecerdasan emosional bukan hanya tentang kemampuan mengendalikan diri, tetapi juga tentang memahami bagaimana orang lain seharusnya memperlakukan kita.



Ada kalanya seseorang terus bersikap tidak menyenangkan, melontarkan perkataan yang merendahkan, memanfaatkan kebaikan kita, atau mengulangi perilaku yang sama meskipun sudah diberi kesempatan untuk berubah.



Dalam situasi seperti ini, bersikap tenang bukan berarti harus terus diam.



Seseorang dengan kecerdasan emosional yang baik memahami bahwa menjaga hubungan dengan orang lain tidak boleh mengorbankan harga diri dan kesehatan emosionalnya sendiri.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan komunikasi asertif (assertive communication), yaitu kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan batasan secara jelas tanpa merendahkan hak orang lain.



Contohnya, ketika seseorang terus-menerus berbicara dengan nada kasar kepadamu, kamu bisa mengatakan:



"Saya bersedia membicarakan masalah ini, tetapi saya tidak nyaman jika harus berbicara dengan nada seperti itu."



Atau ketika seseorang terlalu sering meminta bantuan tanpa mempertimbangkan keadaanmu:



"Maaf, kali ini saya tidak bisa membantu karena ada hal lain yang perlu saya selesaikan."



Kamu tidak perlu merasa bersalah hanya karena mengatakan tidak.



Menetapkan batasan bukan berarti menjadi egois, sombong, atau tidak peduli terhadap orang lain. Justru, batasan yang sehat membantu menjaga hubungan agar tidak dipenuhi rasa terpaksa, kecewa, dan kebencian yang terpendam.



Ingatlah bahwa kamu bisa tetap menghormati seseorang tanpa harus menyetujui semua perilakunya.



Kamu bisa memaafkan tanpa harus kembali memberikan akses yang sama kepada orang yang pernah menyakitimu.



Kamu juga bisa bersikap baik tanpa harus selalu mengorbankan kepentingan diri sendiri.



Itulah salah satu bentuk kedewasaan emosional yang penting untuk dibangun.



6. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, bukan hal yang berada di luar kendalimu



Banyak penderitaan emosional muncul karena seseorang terlalu banyak menghabiskan energi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ia kendalikan.



Kita ingin semua orang memahami perasaan kita. Kita berharap orang lain selalu bersikap adil. Kita ingin setiap usaha mendapatkan hasil sesuai harapan. Kita juga ingin orang yang pernah menyakiti kita menyadari kesalahannya.



Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.



Ada orang yang tidak akan pernah meminta maaf. Ada situasi yang tidak bisa diperbaiki. Ada keputusan orang lain yang tidak bisa kita ubah, sekeras apa pun kita berusaha.



Orang yang cerdas secara emosional belajar membedakan antara hal yang berada dalam kendalinya dan hal yang tidak.



Prinsip ini memiliki hubungan erat dengan filsafat Stoisisme dan juga pendekatan psikologis yang menekankan kemampuan mengarahkan perhatian pada tindakan yang dapat dilakukan.



Misalnya, ketika seseorang memperlakukanmu dengan buruk, kamu tidak bisa memaksanya untuk berubah. Namun, kamu bisa menentukan apakah akan menanggapi perkataannya, menjaga jarak, menyampaikan keberatan, atau mencari lingkungan yang lebih sehat.



Ketika mengalami kegagalan, kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Namun, kamu bisa mengevaluasi kesalahan dan menentukan langkah berikutnya.



Ketika seseorang tidak menghargai keberadaanmu, kamu tidak bisa memaksanya untuk memberikan penghargaan. Namun, kamu bisa berhenti menggantungkan seluruh nilai dirimu pada pengakuan orang lain.



Cobalah membiasakan diri bertanya:



"Apakah hal ini berada dalam kendali saya?"



Jika jawabannya tidak, belajarlah untuk melepaskan hal yang memang tidak bisa kamu atur.



Jika jawabannya iya, pikirkan tindakan nyata yang bisa dilakukan.



Kebiasaan ini membantu mengurangi energi yang terbuang untuk kekhawatiran berlebihan dan membuatmu lebih fokus pada solusi.



Pada akhirnya, ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap berpikir jernih meskipun sedang menghadapi sesuatu yang tidak sesuai harapan.



Penutup: Kecerdasan Emosional Terlihat dari Cara Kamu Memperlakukan Diri Sendiri Saat Keadaan Tidak Baik



Menjadi pribadi yang cerdas secara emosional bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam satu malam. Kemampuan ini terbentuk melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, terutama ketika kita sedang menghadapi situasi yang menguji kesabaran.



Enam cara di atas dapat menjadi langkah awal untuk membangun kedewasaan emosional:



Berikan jeda sebelum bereaksi agar tidak dikendalikan emosi sesaat.



Akui perasaanmu tanpa harus menyembunyikan atau menyangkalnya.



Jangan menganggap semua hal sebagai serangan pribadi.



Belajar melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda.



Tetapkan batasan tanpa harus bersikap kasar.



Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan.



Ingat, orang yang cerdas secara emosional bukanlah orang yang selalu menang dalam perdebatan, selalu memiliki jawaban, atau tidak pernah menunjukkan kelemahan.



Mereka adalah orang yang mampu memahami kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan.



Mereka tidak membiarkan kemarahan membuat keputusan yang akan disesali. Mereka tidak membiarkan penilaian orang lain menentukan harga dirinya. Mereka juga tidak menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengendalikan sesuatu yang berada di luar kuasanya.



Ada kalanya kamu tetap akan marah. Ada kalanya kamu menangis karena kecewa. Ada kalanya kamu membutuhkan waktu untuk pulih dari pengalaman yang menyakitkan.



Dan itu tidak membuatmu menjadi pribadi yang lemah.



Justru, salah satu bentuk kecerdasan emosional yang paling penting adalah mampu menerima bahwa dirimu manusia biasa yang memiliki perasaan, keterbatasan, dan kebutuhan untuk beristirahat.



Jadi, ketika kehidupan kembali menghadirkan sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan hanya bertanya bagaimana cara menghindari rasa sakit tersebut.



Cobalah bertanya bagaimana kamu bisa melewatinya tanpa kehilangan kendali atas dirimu sendiri.



