JawaPos.com - Tidak semua hubungan harus dipertahankan selamanya. Ada kalanya seseorang yang pernah begitu dekat justru menjadi sumber kelelahan emosional, kekecewaan, kecemasan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Hubungan yang awalnya memberikan kebahagiaan perlahan berubah menjadi sesuatu yang menguras energi. Dalam situasi seperti ini, memutus kontak sepenuhnya dengan seseorang atau yang sering dikenal dengan istilah no contact mungkin menjadi pilihan yang mulai dipertimbangkan.

Namun, mengambil keputusan untuk menghilang dari kehidupan seseorang bukanlah perkara sederhana. Terlebih jika orang tersebut pernah memiliki tempat penting dalam hidup kita, seperti pasangan, sahabat, anggota keluarga, atau seseorang yang sudah dikenal selama bertahun-tahun.



Ada perasaan bersalah, kenangan yang sulit dilupakan, harapan bahwa keadaan akan berubah, hingga ketakutan dianggap sebagai orang yang tidak dewasa karena memilih pergi tanpa komunikasi lebih lanjut.



Dalam psikologi, keputusan untuk mengakhiri hubungan perlu dipahami sebagai bagian dari proses menjaga kesejahteraan emosional dan menetapkan batasan pribadi. Memutus kontak tidak selalu berarti membenci seseorang. Terkadang, keputusan tersebut merupakan bentuk kesadaran bahwa mempertahankan hubungan justru lebih banyak membawa dampak buruk daripada manfaat.



Meski demikian, sebelum benar-benar menutup pintu komunikasi, ada beberapa hal yang sebaiknya dipertimbangkan agar keputusan tersebut tidak hanya didorong oleh emosi sesaat.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (18/11), terdapat delapan hal yang perlu dilakukan sebelum memutus kontak sepenuhnya dengan orang lain menurut perspektif psikologi.



1. Pahami Alasan Sebenarnya Mengapa Ingin Mengakhiri Hubungan



Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memahami alasan sebenarnya di balik keinginan untuk memutus kontak.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri: apakah ingin mengakhiri hubungan karena sudah terlalu sering disakiti, merasa tidak dihargai, mengalami manipulasi emosional, atau hanya sedang marah karena sebuah pertengkaran?



Pertanyaan tersebut penting karena keputusan besar yang diambil ketika emosi sedang memuncak terkadang tidak mencerminkan kebutuhan jangka panjang seseorang.



Dalam psikologi, kemampuan memahami dan mengenali emosi sendiri berkaitan dengan konsep kesadaran emosional atau emotional awareness. Kemampuan ini membantu seseorang membedakan antara perasaan sementara dan persoalan yang memang sudah berlangsung lama.



Misalnya, seseorang mungkin ingin memutus kontak dengan sahabatnya setelah mengalami satu pertengkaran. Namun, setelah dipikirkan kembali, ia menyadari bahwa keinginannya tersebut sebenarnya berasal dari akumulasi kekecewaan selama bertahun-tahun.



Sebaliknya, ada pula orang yang terus memaksakan diri mempertahankan hubungan meskipun sudah berulang kali mengalami perlakuan buruk.



Karena itu, jangan hanya berfokus pada kejadian terakhir. Perhatikan pola hubungan secara keseluruhan.



Beberapa pertanyaan yang bisa direnungkan antara lain:



Apakah hubungan ini lebih sering memberikan ketenangan atau justru kecemasan?



Apakah saya terus-menerus merasa tidak dihargai?



Apakah masalah yang sama selalu berulang meskipun sudah dibicarakan?



Apakah saya ingin pergi karena benar-benar membutuhkan ketenangan atau hanya ingin membuat orang tersebut merasa bersalah?



Apakah hubungan ini masih memungkinkan untuk diperbaiki?



Memahami alasan sebenarnya akan membantu seseorang mengambil keputusan secara lebih sadar, bukan sekadar mengikuti dorongan emosional.



2. Berikan Kesempatan untuk Berkomunikasi Jika Situasinya Memungkinkan



Salah satu kesalahan yang terkadang terjadi ketika seseorang merasa kecewa adalah langsung menghilang tanpa memberikan penjelasan.



Memang, tidak semua hubungan membutuhkan percakapan penutup. Ada situasi ketika komunikasi justru dapat membuka peluang terjadinya manipulasi, ancaman, penghinaan, atau konflik yang lebih besar.



Namun, apabila hubungan tersebut tidak melibatkan ancaman keselamatan dan masih memungkinkan untuk dibicarakan, komunikasi yang jujur dapat menjadi langkah yang bijaksana.



Dalam psikologi hubungan interpersonal, komunikasi asertif merupakan kemampuan menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan batasan secara jelas tanpa harus merendahkan atau menyerang orang lain.



Misalnya, daripada mengatakan, "Kamu selalu membuat hidup saya berantakan," seseorang bisa menyampaikan:



"Saya merasa hubungan ini sudah terlalu melelahkan secara emosional. Ada beberapa hal yang terus berulang dan membuat saya tidak nyaman. Saya membutuhkan jarak untuk menjaga kondisi diri sendiri."



Pernyataan seperti ini lebih berfokus pada pengalaman dan kebutuhan pribadi daripada menyalahkan pihak lain.



Tujuan komunikasi bukan untuk memaksa seseorang mengakui kesalahannya. Tujuannya adalah menyampaikan batasan dengan jelas agar tidak ada kebingungan mengenai keputusan yang diambil.



Namun, perlu dipahami bahwa seseorang tidak wajib memberikan penjelasan berulang kali kepada orang yang terus mengabaikan batasannya.



Jika setiap percakapan justru berakhir dengan ancaman, intimidasi, manipulasi, atau tekanan psikologis, menjaga jarak tanpa percakapan lanjutan dapat menjadi pilihan yang lebih aman.



3. Evaluasi Apakah Hubungan Tersebut Masih Bisa Diperbaiki



Sebelum benar-benar mengakhiri hubungan, penting untuk mengevaluasi apakah masih ada kemungkinan memperbaikinya.



Tidak semua konflik menunjukkan bahwa sebuah hubungan sudah tidak layak dipertahankan. Dalam hubungan manusia, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan kekecewaan merupakan hal yang bisa terjadi.



Yang lebih penting adalah bagaimana kedua pihak menghadapi masalah tersebut.



Perhatikan apakah orang yang bersangkutan bersedia mendengarkan, mengakui kesalahan, menghargai perasaan, dan menunjukkan perubahan melalui tindakan nyata.



Dalam psikologi hubungan, kualitas hubungan tidak hanya ditentukan oleh seberapa jarang konflik terjadi, tetapi juga oleh kemampuan kedua pihak untuk memperbaiki hubungan setelah mengalami konflik.



Ada perbedaan besar antara seseorang yang melakukan kesalahan kemudian berusaha memperbaikinya dengan seseorang yang terus mengulangi perilaku menyakitkan tanpa menunjukkan tanggung jawab.



Misalnya, seseorang mungkin pernah mengatakan sesuatu yang menyakitkan ketika sedang marah. Jika ia menyadari kesalahannya, meminta maaf dengan tulus, dan berusaha mengubah perilakunya, hubungan tersebut mungkin masih memiliki ruang untuk diperbaiki.



Namun, jika permintaan maaf hanya menjadi rutinitas tanpa perubahan, seseorang perlu mempertimbangkan kembali apakah hubungan tersebut masih sehat.



Jangan mempertahankan hubungan hanya karena berharap seseorang akan berubah suatu hari nanti. Nilailah berdasarkan perilaku nyata yang ditunjukkan saat ini.



Di sisi lain, jangan pula merasa harus memperbaiki semua hubungan. Hubungan membutuhkan keterlibatan dua pihak, bukan pengorbanan sepihak yang tidak pernah berakhir.



4. Tetapkan Batasan Pribadi Sebelum Mengambil Keputusan



Sebelum memutus kontak sepenuhnya, cobalah menentukan batasan pribadi yang selama ini mungkin belum pernah disampaikan secara jelas.



Dalam psikologi, hal ini dikenal dengan istilah personal boundaries atau batasan pribadi.



Batasan pribadi merupakan aturan yang ditetapkan seseorang untuk melindungi kebutuhan emosional, fisik, mental, dan sosialnya.



Batasan tersebut membantu seseorang menentukan perilaku seperti apa yang masih bisa diterima dan perilaku seperti apa yang sudah melewati batas toleransi.



Contohnya, seseorang mungkin tidak nyaman ketika terus-menerus dihubungi pada malam hari untuk membicarakan masalah yang sama. Ada pula yang merasa terganggu ketika privasinya tidak dihormati, pendapatnya diremehkan, atau kehidupannya selalu dikendalikan orang lain.



Menetapkan batasan bukan berarti bersikap egois. Justru, kemampuan menetapkan batasan merupakan bagian penting dari hubungan interpersonal yang sehat.



Sebelum mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan, tentukan beberapa hal berikut:



Perilaku apa yang tidak lagi bisa ditoleransi?



Seberapa jauh komunikasi yang masih bisa diterima?



Apakah masih bersedia bertemu secara langsung?



Apakah ingin membatasi komunikasi hanya untuk urusan tertentu?



Apakah hubungan tersebut memang sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan?



Perlu diingat, batasan bukanlah alat untuk mengendalikan perilaku orang lain. Batasan adalah keputusan mengenai tindakan yang akan kita ambil ketika seseorang tidak menghormati kebutuhan kita.



Jika batasan sudah disampaikan berkali-kali tetapi terus dilanggar, memutus kontak mungkin menjadi langkah yang masuk akal.



5. Persiapkan Diri Menghadapi Rasa Kehilangan dan Kesedihan



Banyak orang mengira bahwa setelah memutus kontak dengan seseorang yang menyakiti mereka, perasaan akan langsung menjadi lebih lega.



Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian.



Seseorang bisa merasa lega sekaligus sedih. Ia mungkin merasa keputusannya sudah tepat, tetapi pada saat yang sama masih merindukan percakapan, kebiasaan, atau kenangan bersama orang tersebut.



Hal ini merupakan respons emosional yang wajar.



Dalam psikologi, berakhirnya hubungan dapat memunculkan proses berduka atau grief. Kesedihan tidak hanya muncul ketika seseorang kehilangan orang yang meninggal dunia, tetapi juga ketika kehilangan hubungan, kedekatan, rutinitas, dan harapan yang pernah dibangun bersama seseorang.



Bahkan, terkadang yang paling sulit dilepaskan bukanlah orangnya, melainkan gambaran tentang hubungan yang kita harapkan terjadi.



Misalnya, seseorang memutus kontak dengan teman yang sudah dikenalnya selama sepuluh tahun. Meskipun hubungan tersebut sering menyakitkan, ia mungkin tetap merindukan masa-masa ketika mereka bisa tertawa bersama.



Kenangan baik tidak otomatis menghapus kenyataan bahwa hubungan tersebut sudah tidak sehat.



Karena itu, jangan menganggap rasa rindu sebagai bukti bahwa keputusan untuk pergi merupakan kesalahan.



Rasa rindu hanyalah salah satu bagian dari proses penyesuaian diri.



Untuk menghadapi perasaan tersebut, seseorang dapat mencoba beberapa langkah:



Menerima bahwa kesedihan merupakan bagian dari proses kehilangan.



Menuliskan perasaan dalam jurnal pribadi.



Mengurangi kebiasaan memeriksa media sosial orang tersebut.



Menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memberikan dukungan positif.



Memberikan waktu kepada diri sendiri untuk menyesuaikan diri dengan perubahan.



Tidak perlu memaksakan diri untuk segera melupakan seseorang. Proses pemulihan emosional membutuhkan waktu yang berbeda bagi setiap individu.



6. Pastikan Keputusan Tidak Hanya Dipengaruhi Rasa Bersalah atau Takut Sendirian



Salah satu alasan seseorang sulit meninggalkan hubungan yang tidak sehat adalah rasa bersalah.



Ia merasa tidak tega jika orang lain terluka. Ia khawatir dianggap jahat, tidak tahu berterima kasih, atau tidak menghargai hubungan yang sudah berlangsung lama.



Ada pula orang yang tetap bertahan karena takut kesepian.



Dalam psikologi, kondisi seperti ini dapat berkaitan dengan ketakutan akan penolakan, kebutuhan akan penerimaan sosial, dan ketergantungan emosional.



Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain. Karena itu, kehilangan hubungan dapat menimbulkan perasaan tidak aman, terutama ketika seseorang sudah menjadikan hubungan tersebut sebagai bagian besar dari kehidupannya.



Namun, kebutuhan untuk memiliki hubungan tidak berarti seseorang harus mempertahankan semua orang di dalam kehidupannya.



Cobalah membedakan antara mempertahankan hubungan karena masih ada rasa saling menghargai dan mempertahankannya karena takut menghadapi kehidupan tanpa orang tersebut.



Keduanya memiliki dasar emosional yang berbeda.



Jika seseorang terus bertahan hanya karena takut sendirian, ia mungkin akan mengabaikan kebutuhan dan harga dirinya sendiri.



Sebaliknya, jika seseorang ingin mengakhiri hubungan hanya untuk menghukum atau membuat orang lain mengejarnya, ia mungkin perlu mengevaluasi kembali motivasinya.



Keputusan yang sehat seharusnya didasarkan pada kebutuhan dan keselamatan diri, bukan keinginan untuk membalas perlakuan orang lain.



Ingatlah bahwa merasa bertanggung jawab atas kehidupan dan perasaan orang lain tidak sama dengan harus mengorbankan kesejahteraan diri sendiri.



Kita boleh peduli kepada seseorang tanpa harus terus memberikan akses kepada mereka untuk masuk ke dalam kehidupan pribadi kita.



7. Bangun Sistem Dukungan agar Tidak Menghadapi Semuanya Sendirian



Memutus kontak dengan seseorang terkadang membuat kehidupan terasa berubah secara drastis.



Terlebih jika orang tersebut sebelumnya menjadi tempat bercerita, teman melakukan aktivitas sehari-hari, atau seseorang yang selalu hadir ketika menghadapi masalah.



Ketika hubungan berakhir, seseorang bisa kehilangan salah satu sumber dukungan emosionalnya.



Oleh karena itu, sebelum memutus kontak sepenuhnya, penting untuk membangun sistem dukungan yang sehat.



Sistem dukungan sosial merupakan jaringan orang-orang yang dapat memberikan bantuan emosional, informasi, maupun bantuan praktis ketika seseorang menghadapi kesulitan.



Dukungan tersebut bisa berasal dari keluarga, sahabat, rekan kerja, komunitas, atau tenaga profesional seperti psikolog.



Keberadaan orang-orang yang suportif dapat membantu seseorang melewati masa transisi dengan lebih baik.



Misalnya, ketika muncul keinginan untuk kembali menghubungi seseorang karena merasa kesepian, berbicara dengan sahabat yang dipercaya dapat membantu mengelola emosi sebelum mengambil tindakan impulsif.



Selain itu, membangun rutinitas baru juga bisa membantu.



Cobalah kembali melakukan aktivitas yang selama ini tertunda, mengembangkan hobi, berolahraga, mempelajari keterampilan baru, atau memperluas lingkungan sosial.



Tujuannya bukan untuk menghindari kesedihan, melainkan memberikan ruang bagi kehidupan untuk berkembang di luar hubungan yang sudah berakhir.



Jika hubungan sebelumnya melibatkan kekerasan, ancaman, atau kontrol yang berlebihan, sistem dukungan menjadi semakin penting. Pertimbangkan untuk membuat rencana keselamatan dan meminta bantuan orang tepercaya atau tenaga profesional sebelum mengambil langkah yang dapat meningkatkan risiko.



Seseorang tidak harus menghadapi seluruh proses pemulihan seorang diri.



8. Tentukan Bentuk Perpisahan yang Paling Sehat dan Konsisten



Setelah mempertimbangkan berbagai hal di atas, langkah terakhir adalah menentukan bagaimana hubungan tersebut akan diakhiri.



Tidak semua hubungan membutuhkan cara perpisahan yang sama.



Ada hubungan yang bisa diakhiri melalui percakapan baik-baik. Ada pula yang lebih tepat diakhiri dengan mengurangi intensitas komunikasi secara bertahap.



Dalam situasi tertentu, memutus seluruh akses komunikasi, termasuk nomor telepon dan media sosial, mungkin menjadi pilihan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan kesehatan emosional.



Yang terpenting adalah menentukan keputusan berdasarkan situasi yang sebenarnya, bukan mengikuti standar orang lain.



Jika hubungan masih memungkinkan untuk diakhiri secara baik-baik, seseorang bisa menyampaikan keputusan secara singkat dan tegas.



Contohnya:



"Saya sudah mempertimbangkan hubungan ini dengan cukup lama. Untuk saat ini, saya merasa perlu mengakhiri komunikasi dan fokus pada kehidupan pribadi saya. Saya berharap keputusan ini bisa dihormati."



Tidak perlu membuat penjelasan yang terlalu panjang jika keputusan sudah dipertimbangkan dengan matang.



Setelah itu, konsistensi menjadi hal penting.



Jika sudah memutuskan untuk menjaga jarak, hindari terus-menerus membuka kembali komunikasi hanya karena merasa kesepian sesaat. Namun, konsistensi bukan berarti harus menolak semua kemungkinan perubahan selamanya. Seseorang tetap memiliki hak untuk mengevaluasi kembali keputusannya apabila keadaan benar-benar berubah.



Dalam hubungan yang melibatkan ancaman atau kekerasan, tidak perlu mengirimkan pesan perpisahan jika hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri. Keselamatan harus menjadi prioritas.



Memutus kontak bukan perlombaan untuk menunjukkan siapa yang paling kuat atau siapa yang paling tidak peduli. Ini adalah keputusan pribadi tentang hubungan seperti apa yang ingin dipertahankan dalam kehidupan.



Mengapa Memutus Kontak Terkadang Diperlukan?



Dalam kehidupan sosial, tidak semua hubungan memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan psikologis seseorang.



Hubungan yang dipenuhi konflik berkepanjangan, manipulasi, penghinaan, kontrol berlebihan, atau pelanggaran batasan dapat menimbulkan tekanan emosional.



Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat mengganggu kualitas tidur, konsentrasi, suasana hati, kepercayaan diri, dan kemampuan seseorang menjalani aktivitas sehari-hari.



Karena itu, mengambil jarak dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi paparan terhadap sumber tekanan tersebut.



Namun, penting untuk memahami bahwa memutus kontak bukanlah solusi universal bagi semua masalah hubungan.



Dalam beberapa situasi, komunikasi, konseling, mediasi, atau perubahan pola interaksi mungkin masih bisa membantu. Pada situasi lain, mengakhiri hubungan justru merupakan pilihan yang paling aman.



Keputusan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi, riwayat hubungan, dan tingkat risiko yang dihadapi.



Penutup: Tidak Semua Orang Harus Tetap Menjadi Bagian dari Kehidupan Kita



Memutus kontak sepenuhnya dengan seseorang bukan keputusan yang mudah, terutama jika hubungan tersebut pernah memberikan banyak kenangan dan pengalaman berharga.



Namun, mempertahankan hubungan hanya karena sudah berlangsung lama bukan alasan yang cukup untuk terus mengorbankan ketenangan diri.



Sebelum mengambil keputusan, penting untuk memahami alasan pribadi, mempertimbangkan kemungkinan komunikasi, mengevaluasi kondisi hubungan, menetapkan batasan, mempersiapkan diri menghadapi kesedihan, serta membangun dukungan sosial.



Delapan langkah tersebut dapat membantu seseorang mengambil keputusan dengan lebih sadar dan matang.



Pada akhirnya, kedewasaan emosional bukan hanya tentang kemampuan mempertahankan hubungan, tetapi juga tentang mengetahui kapan sebuah hubungan perlu diperjuangkan dan kapan seseorang perlu melepaskannya.



Kita tidak harus membenci seseorang untuk memilih pergi. Kita juga tidak harus menunggu sampai benar-benar hancur untuk menyadari bahwa sebuah hubungan sudah tidak baik bagi diri sendiri.



Terkadang, menjaga jarak bukan berarti menyerah. Justru, itu bisa menjadi bentuk keberanian untuk menghargai diri sendiri, melindungi kesehatan emosional, dan memberikan kesempatan bagi kehidupan yang lebih tenang.



