JawaPos.com - Menyuarakan kebenaran tidak selalu menjadi hal yang mudah. Ada kalanya seseorang mengetahui bahwa sesuatu yang terjadi tidak benar, merasa keberatan terhadap perlakuan orang lain, atau menyadari bahwa sebuah keputusan perlu dikritik. Namun, ketika tiba waktunya untuk berbicara, muncul berbagai keraguan. Takut menyakiti perasaan orang lain, khawatir dianggap mencari masalah, cemas kehilangan hubungan, atau bahkan takut mendapatkan penolakan.

Situasi seperti ini sangat manusiawi. Dalam psikologi, manusia memiliki kebutuhan untuk diterima, merasa aman, dan menjadi bagian dari kelompok sosial. Karena itu, menyampaikan pendapat yang berbeda atau mengungkapkan sesuatu yang tidak menyenangkan dapat memunculkan tekanan emosional. Bahkan, sebagian orang memilih diam meskipun mengetahui bahwa diam justru membuat masalah semakin besar.



Namun, menyuarakan kebenaran bukan berarti harus bersikap kasar, menyerang, atau memaksakan pendapat kepada orang lain. Keberanian berbicara justru perlu disertai kesadaran diri, pengendalian emosi, empati, dan kemampuan berkomunikasi secara sehat.



Psikologi membantu kita memahami bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah kemampuan mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi meskipun rasa takut masih ada.



Lantas, bagaimana cara menyuarakan kebenaran ketika situasinya terasa tidak nyaman?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (18/11), terdapat tujuh langkah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



1. Kenali Perasaan Takut yang Membuatmu Memilih Diam



Langkah pertama untuk berani menyuarakan kebenaran adalah memahami apa yang sebenarnya membuatmu takut berbicara.



Banyak orang mengira bahwa mereka tidak cukup berani untuk menyampaikan pendapat. Padahal, terkadang persoalannya bukan kurangnya keberanian, melainkan adanya ketakutan psikologis yang belum dikenali.



Misalnya, seseorang ingin menegur rekan kerja yang terus-menerus mengambil keuntungan dari kebaikannya. Namun, ia mengurungkan niat karena takut dianggap tidak kooperatif. Ada pula seseorang yang ingin menyampaikan ketidaksetujuan kepada anggota keluarga, tetapi memilih diam karena khawatir dicap sebagai anak yang tidak menghormati orang tua.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan fear of rejection atau ketakutan terhadap penolakan. Manusia secara alami membutuhkan penerimaan sosial. Ketika merasa bahwa kejujuran dapat mengancam hubungan, otak dapat memandang situasi tersebut sebagai ancaman emosional.



Akibatnya, seseorang cenderung menghindari percakapan yang berpotensi menimbulkan konflik.



Untuk mengatasinya, cobalah mengidentifikasi ketakutan secara lebih spesifik. Tanyakan kepada diri sendiri:



Apa yang sebenarnya saya takutkan jika berbicara?



Apakah saya takut menyakiti seseorang atau takut tidak lagi disukai?



Apakah saya khawatir terhadap konsekuensi nyata atau hanya membayangkan kemungkinan terburuk?



Apa dampaknya jika saya terus memilih diam?



Pertanyaan tersebut membantu memisahkan fakta dari asumsi yang muncul akibat kecemasan.



Menyadari sumber ketakutan bukan berarti semua ketakutan harus dihilangkan. Sebaliknya, kesadaran ini membantu seseorang mengambil keputusan dengan lebih rasional.



Intinya: Jangan langsung menganggap diri sendiri pengecut hanya karena merasa takut berbicara. Pahami terlebih dahulu ketakutan tersebut agar kamu bisa menentukan langkah yang lebih tepat.



2. Pastikan Bahwa Kebenaran yang Ingin Disampaikan Memiliki Dasar yang Jelas



Berani berbicara tidak otomatis berarti selalu benar. Seseorang tetap perlu memastikan bahwa informasi, penilaian, atau kritik yang disampaikan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.



Dalam psikologi kognitif, manusia memiliki kecenderungan untuk menafsirkan informasi berdasarkan pengalaman, keyakinan, dan emosi pribadi. Hal ini dapat membuat seseorang merasa sangat yakin terhadap sesuatu meskipun pemahamannya belum tentu lengkap.



Salah satu contohnya adalah ketika seseorang merasa diperlakukan tidak adil oleh temannya. Ia mungkin langsung menyimpulkan bahwa temannya sengaja merendahkan dirinya. Padahal, bisa saja terdapat kesalahpahaman atau informasi yang belum diketahui.



Karena itu, sebelum menyuarakan kebenaran, penting untuk membedakan tiga hal:



Fakta: Sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat diamati.



Interpretasi: Penilaian atau pemaknaan pribadi terhadap kejadian tersebut.



Emosi: Perasaan yang muncul sebagai respons terhadap situasi.



Sebagai contoh, ketika seorang rekan kerja tidak menyertakan namamu dalam laporan proyek, fakta yang diketahui adalah namamu tidak tercantum. Interpretasinya mungkin bahwa ia sengaja mengambil kredit atas pekerjaanmu. Sementara itu, emosi yang muncul bisa berupa marah, kecewa, atau merasa tidak dihargai.



Dengan memisahkan ketiganya, kamu dapat menyampaikan persoalan secara lebih objektif.



Alih-alih mengatakan, "Kamu selalu berusaha mengambil hasil kerja orang lain," kamu bisa mengatakan, "Saya melihat nama saya belum dicantumkan dalam laporan, padahal saya ikut mengerjakan bagian tersebut. Bisakah kita memperbaikinya?"



Pernyataan kedua lebih berfokus pada kejadian konkret dan membuka kesempatan untuk menyelesaikan masalah.



Kebiasaan memeriksa fakta juga membantu mengurangi risiko konflik yang sebenarnya tidak perlu.



Intinya: Kebenaran membutuhkan keberanian, tetapi juga membutuhkan ketelitian. Pastikan kamu memahami persoalan sebelum meminta orang lain mendengarkan pendapatmu.



3. Latih Kemampuan Komunikasi Asertif, Bukan Agresif



Salah satu keterampilan psikologis yang penting ketika menyuarakan kebenaran adalah komunikasi asertif.



Komunikasi asertif merupakan kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan batasan pribadi secara jujur sekaligus tetap menghormati hak orang lain.



Keterampilan ini berada di antara dua pola komunikasi yang kurang sehat, yaitu pasif dan agresif.



Orang yang berkomunikasi secara pasif cenderung menyembunyikan pendapatnya demi menghindari konflik. Sebaliknya, orang yang agresif sering menyampaikan pendapat dengan menyerang, menyalahkan, atau merendahkan orang lain.



Sementara itu, komunikasi asertif memungkinkan seseorang berbicara tegas tanpa harus bersikap kasar.



Contohnya dapat terlihat dalam situasi ketika seseorang terus-menerus diminta mengerjakan tugas tambahan di luar tanggung jawabnya.



Respons pasif mungkin berbunyi, "Tidak apa-apa, saya kerjakan saja," meskipun sebenarnya ia merasa terbebani.



Respons agresif mungkin berbunyi, "Kamu selalu menyusahkan orang lain. Kerjakan sendiri!"



Adapun respons asertif bisa berbunyi, "Saya memahami pekerjaan ini perlu diselesaikan, tetapi saat ini tanggung jawab saya sudah cukup banyak. Saya tidak bisa mengambil tugas tambahan tanpa penyesuaian prioritas."



Perbedaannya terletak pada cara seseorang menyampaikan kebutuhan tanpa menghilangkan rasa hormat.



Psikologi komunikasi juga mengenal pendekatan I-statements, yaitu menyampaikan pesan dengan berfokus pada pengalaman diri sendiri daripada langsung menyalahkan orang lain.



Contohnya:



"Saya merasa kurang dihargai ketika pendapat saya dipotong."



"Saya merasa keberatan ketika keputusan dibuat tanpa melibatkan saya."



"Saya membutuhkan kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing."



Kalimat seperti ini dapat mengurangi kesan menyerang dan membantu lawan bicara memahami persoalan yang sedang dibahas.



Tentu saja, komunikasi asertif tidak menjamin semua orang akan menerima kebenaran yang disampaikan. Namun, pendekatan ini meningkatkan peluang terjadinya percakapan yang lebih konstruktif.



Intinya: Menyuarakan kebenaran tidak harus membuat orang lain merasa diserang. Kamu bisa bersikap tegas tanpa kehilangan empati dan rasa hormat.



4. Terima Bahwa Tidak Semua Orang Akan Menyukai Kejujuranmu



Salah satu alasan terbesar seseorang sulit mengatakan kebenaran adalah keinginan untuk tetap disukai oleh semua orang.



Keinginan tersebut sebenarnya wajar. Hubungan sosial memberikan rasa aman, dukungan emosional, dan perasaan memiliki. Namun, masalah muncul ketika kebutuhan untuk diterima menjadi lebih penting daripada kemampuan mempertahankan prinsip pribadi.



Misalnya, seseorang mengetahui bahwa sahabatnya melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Ia ingin menegur, tetapi takut hubungan persahabatan mereka berubah. Akhirnya, ia memilih membenarkan tindakan tersebut meskipun bertentangan dengan nilai yang diyakininya.



Dalam psikologi, situasi semacam ini dapat berkaitan dengan approval seeking, yaitu kecenderungan mencari persetujuan atau penerimaan orang lain secara berlebihan.



Orang dengan kecenderungan ini sering mengukur harga dirinya melalui bagaimana orang lain memperlakukannya. Mereka merasa bersalah ketika membuat orang lain kecewa, bahkan ketika sedang mempertahankan batasan yang sehat.



Untuk mengubah pola tersebut, penting memahami bahwa ketidaksetujuan bukan selalu bentuk penolakan terhadap diri kita.



Seseorang bisa tidak menyukai pendapatmu, tetapi tetap menghargaimu sebagai manusia. Seseorang juga bisa merasa kecewa terhadap keputusanmu tanpa berarti hubungan kalian harus berakhir.



Cobalah membangun keyakinan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyetujui perkataanmu.



Kamu juga perlu memahami bahwa kejujuran bukan alasan untuk mengabaikan perasaan orang lain. Ada perbedaan antara mengatakan sesuatu yang benar dengan sengaja mempermalukan seseorang.



Kejujuran yang sehat tetap mempertimbangkan waktu, tempat, dan cara penyampaian.



Intinya: Kamu tidak harus mendapatkan persetujuan semua orang untuk mempertahankan prinsip. Terkadang, menjadi pribadi yang jujur berarti bersedia menghadapi ketidaknyamanan akibat perbedaan pendapat.



5. Kelola Emosi Sebelum Memulai Percakapan yang Sulit



Menyuarakan kebenaran sering kali melibatkan emosi yang kuat. Seseorang mungkin merasa marah karena diperlakukan tidak adil, kecewa karena dikhianati, atau takut karena harus menghadapi orang yang memiliki kekuasaan lebih besar.



Ketika emosi terlalu intens, kemampuan berpikir jernih dapat terganggu. Seseorang mungkin mengatakan sesuatu secara impulsif, menggunakan kata-kata yang menyakitkan, atau justru kehilangan keberanian untuk berbicara.



Karena itu, regulasi emosi menjadi keterampilan penting sebelum memulai percakapan yang sulit.



Regulasi emosi merupakan kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola respons emosional agar seseorang tetap dapat bertindak secara efektif.



Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah cognitive reappraisal, yaitu meninjau kembali cara seseorang memaknai suatu situasi.



Misalnya, sebelum berbicara dengan atasan, kamu mungkin berpikir, "Kalau saya menyampaikan keberatan, dia pasti akan marah dan menganggap saya tidak kompeten."



Pikiran tersebut dapat meningkatkan kecemasan.



Cobalah menggantinya dengan pemikiran yang lebih realistis, seperti, "Saya memang tidak bisa mengendalikan reaksinya, tetapi saya bisa menyampaikan keberatan secara profesional dan berdasarkan fakta."



Selain itu, beberapa langkah sederhana dapat membantu:



Ambil napas perlahan sebelum memulai percakapan.



Berikan waktu kepada diri sendiri ketika emosi sedang memuncak.



Tuliskan poin-poin yang ingin disampaikan agar pembicaraan lebih terarah.



Hindari memulai percakapan ketika sedang sangat marah.



Fokus pada penyelesaian masalah, bukan keinginan untuk memenangkan perdebatan.



Mengelola emosi bukan berarti menekan perasaan. Kamu tetap boleh merasa marah, kecewa, atau sedih. Yang perlu dikendalikan adalah bagaimana perasaan tersebut memengaruhi tindakan dan perkataanmu.



Intinya: Jangan biarkan emosi mengambil alih pesan yang sebenarnya ingin kamu sampaikan. Kebenaran akan lebih mudah didengar ketika disampaikan dengan pikiran yang jernih.



6. Mulailah dari Hal Kecil untuk Membangun Keberanian



Tidak semua orang bisa langsung berani menghadapi percakapan yang sulit. Bagi sebagian orang, mengatakan tidak, mengungkapkan ketidaksetujuan, atau menyampaikan kritik sederhana saja sudah terasa menegangkan.



Karena itu, keberanian perlu dilatih secara bertahap.



Dalam psikologi perilaku, terdapat pendekatan yang dikenal sebagai graded exposure atau paparan bertahap. Pendekatan ini digunakan untuk membantu seseorang menghadapi situasi yang memicu kecemasan melalui langkah-langkah yang dimulai dari tingkat kesulitan lebih rendah.



Prinsipnya adalah membangun pengalaman bahwa situasi yang sebelumnya terasa menakutkan ternyata dapat dihadapi.



Kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.



Misalnya, jika selama ini selalu mengikuti pendapat orang lain, mulailah dengan menyampaikan preferensi sederhana.



Ketika teman bertanya ingin makan di mana, jangan selalu menjawab, "Terserah." Cobalah mengatakan, "Saya lebih ingin makan di tempat yang tidak terlalu ramai."



Setelah terbiasa, tingkatkan keberanian dengan menyampaikan ketidaksetujuan dalam diskusi ringan.



Kemudian, berlatihlah mengatakan tidak terhadap permintaan yang tidak sesuai dengan kemampuan atau batasanmu.



Contoh latihan bertahap:



Tahap pertama: Mengungkapkan pilihan pribadi dalam situasi sederhana.



Tahap kedua: Menyampaikan pendapat berbeda dalam percakapan sehari-hari.



Tahap ketiga: Menolak permintaan yang tidak sesuai dengan kemampuan.



Tahap keempat: Menyampaikan keberatan terhadap perilaku yang mengganggu.



Tahap kelima: Menghadapi percakapan serius mengenai persoalan yang penting.



Setiap keberhasilan kecil dapat menjadi pengalaman yang memperkuat keyakinan bahwa kamu mampu menghadapi ketidaknyamanan.



Namun, penting untuk diingat bahwa latihan bertahap bukan berarti harus menghadapi situasi yang membahayakan. Jika berbicara dapat memicu kekerasan, intimidasi, atau ancaman serius, keselamatan harus menjadi prioritas. Kamu dapat mencari dukungan dari orang tepercaya atau pihak yang berwenang.



Intinya: Keberanian bukan sesuatu yang harus dimiliki sejak awal. Kamu dapat membangunnya melalui latihan kecil yang dilakukan secara konsisten.



7. Tetap Konsisten dengan Nilai-Nilai Pribadi, Apa Pun Respons Orang Lain



Langkah terakhir adalah belajar mempertahankan nilai-nilai pribadi tanpa menjadikan reaksi orang lain sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.



Ketika seseorang menyuarakan kebenaran, hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Ada orang yang mau mendengarkan, ada yang memilih membantah, dan ada pula yang justru memberikan respons negatif.



Jika keberhasilan hanya diukur dari penerimaan orang lain, seseorang akan mudah kehilangan keberanian ketika menghadapi penolakan.



Dalam psikologi, konsep values-based action atau tindakan berdasarkan nilai mengajarkan pentingnya mengambil keputusan yang selaras dengan nilai-nilai yang dianggap bermakna.



Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip dalam Acceptance and Commitment Therapy (ACT), yang menekankan penerimaan terhadap pengalaman emosional serta tindakan yang diarahkan oleh nilai pribadi.



Artinya, kamu tidak harus menunggu sampai rasa takut menghilang untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar.



Misalnya, kamu percaya bahwa kejujuran, keadilan, dan rasa hormat merupakan prinsip penting dalam kehidupan. Ketika melihat tindakan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, kamu berusaha menyampaikan keberatan dengan cara yang bertanggung jawab.



Mungkin orang yang mendengarmu tidak langsung setuju. Bahkan, bisa saja mereka membutuhkan waktu untuk memahami sudut pandangmu.



Namun, selama kamu sudah memeriksa fakta, mempertimbangkan konsekuensi, dan menyampaikan pendapat secara proporsional, kamu telah mengambil langkah yang sesuai dengan nilai yang diyakini.



Tetap konsisten bukan berarti keras kepala. Jika kemudian ditemukan bukti baru atau ternyata pemahamanmu keliru, kamu juga harus bersedia mengoreksi diri.



Keberanian sejati tidak hanya terlihat dari kesediaan mengatakan kebenaran, tetapi juga dari kerendahan hati untuk mengakui kesalahan.



Cobalah mengevaluasi diri setelah percakapan sulit dengan beberapa pertanyaan:



Apakah saya sudah menyampaikan apa yang sebenarnya ingin dikatakan?



Apakah saya tetap menghormati orang lain selama percakapan?



Apakah saya berpegang pada fakta atau hanya bereaksi terhadap emosi?



Apakah saya bersedia menerima masukan jika ternyata ada hal yang keliru?



Apakah tindakan saya sudah sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini?



Dengan melakukan evaluasi, kamu dapat terus mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara dewasa.



Intinya: Keberhasilan menyuarakan kebenaran tidak selalu ditentukan oleh apakah orang lain setuju. Terkadang, keberhasilan berarti mampu mempertahankan prinsip dengan cara yang jujur, bertanggung jawab, dan tetap terbuka terhadap koreksi.



Mengapa Menyuarakan Kebenaran Penting bagi Kesehatan Psikologis?



Menyuarakan kebenaran bukan hanya berkaitan dengan keberanian menghadapi orang lain. Kebiasaan ini juga dapat berhubungan dengan kesejahteraan psikologis seseorang.



Ketika seseorang terus-menerus menyembunyikan perasaan dan mengabaikan kebutuhan pribadi demi menyenangkan orang lain, ia berisiko mengalami tekanan emosional.



Tentu saja, tidak semua orang yang memilih diam mengalami gangguan psikologis. Ada situasi ketika diam merupakan keputusan yang bijaksana, terutama jika berbicara justru membahayakan keselamatan.



Namun, jika seseorang selalu mengorbankan pendapat dan batasan pribadinya karena takut ditolak, pola tersebut dapat mengganggu hubungan dengan diri sendiri maupun orang lain.



Berikut beberapa alasan mengapa keberanian menyuarakan kebenaran dapat memberikan manfaat.



1. Membantu Mengembangkan Harga Diri



Ketika seseorang mampu menyampaikan pendapat dan mempertahankan batasan secara sehat, ia belajar bahwa kebutuhan serta perasaannya juga layak dihargai.



Hal ini dapat membantu membangun rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri sendiri.



Seseorang tidak lagi merasa harus selalu menyetujui orang lain agar dianggap berharga.



2. Mengurangi Penumpukan Emosi



Memendam ketidakpuasan dalam waktu lama dapat membuat seseorang merasa frustrasi, kecewa, atau kesal.



Dengan menyampaikan persoalan secara terbuka dan tepat, seseorang memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman serta mencari penyelesaian.



Bukan berarti setiap emosi harus langsung diungkapkan, tetapi komunikasi yang sehat dapat mencegah persoalan terus menumpuk tanpa penyelesaian.



3. Membangun Hubungan yang Lebih Jujur



Hubungan yang sehat membutuhkan keterbukaan dan kemampuan menyampaikan kebutuhan masing-masing pihak.



Jika seseorang selalu menyembunyikan perasaan demi menjaga hubungan, orang lain mungkin tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya ia butuhkan.



Sebaliknya, komunikasi yang jujur dapat membantu membangun pemahaman, kepercayaan, dan batasan yang lebih jelas.



4. Meningkatkan Rasa Kendali atas Kehidupan



Ketika seseorang berani menyampaikan pendapat, ia tidak hanya menjadi pihak yang terus mengikuti keputusan orang lain.



Ia belajar mengambil bagian dalam menentukan arah kehidupannya sendiri.



Hal ini berkaitan dengan konsep personal agency, yaitu keyakinan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan dan memengaruhi aspek-aspek tertentu dalam kehidupannya.



Penutup



Menyuarakan kebenaran memang tidak selalu nyaman. Ada risiko disalahpahami, ditolak, atau menghadapi konflik dengan orang yang memiliki pandangan berbeda.



Namun, terus-menerus diam hanya demi mempertahankan penerimaan orang lain juga bukan solusi yang selalu sehat.



Menurut perspektif psikologi, keberanian untuk berbicara dapat dibangun melalui proses mengenali ketakutan, memeriksa fakta, mengembangkan komunikasi asertif, mengelola emosi, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai pribadi.



Tujuh langkah tersebut mengingatkan kita bahwa kejujuran tidak harus disampaikan dengan kemarahan. Ketegasan tidak harus disertai sikap kasar. Dan mempertahankan prinsip tidak berarti menolak mendengarkan pendapat orang lain.



Kamu juga tidak harus selalu berbicara dalam setiap situasi. Ada kalanya menunggu waktu yang tepat, mencari dukungan, atau memilih cara penyampaian yang lebih aman merupakan keputusan yang lebih bijaksana.



Pada akhirnya, menyuarakan kebenaran bukan tentang membuktikan bahwa diri sendiri paling benar. Ini tentang keberanian untuk tidak mengkhianati nilai-nilai yang diyakini, sekaligus tetap menghormati orang lain sebagai manusia.



