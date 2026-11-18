JawaPos.com - Perceraian merupakan salah satu perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Bagi orang dewasa, keputusan untuk mengakhiri pernikahan mungkin telah melalui proses panjang, pertimbangan matang, bahkan berbagai konflik emosional. Namun, bagi anak-anak, perceraian bisa menjadi pengalaman yang membingungkan dan sulit dipahami. Mereka mungkin belum mengerti mengapa kedua orang tuanya tidak lagi tinggal bersama, mengapa suasana rumah berubah, atau mengapa kebiasaan keluarga yang selama ini mereka kenal tidak lagi sama.

Salah satu tantangan terbesar setelah perceraian adalah menyampaikan kabar tersebut kepada anak. Tidak sedikit orang tua yang merasa takut, cemas, atau bahkan tidak tahu harus memulai percakapan dari mana. Ada kekhawatiran bahwa anak akan menangis, marah, merasa ditinggalkan, atau menyalahkan dirinya sendiri atas perpisahan orang tuanya.



Dalam perspektif psikologi perkembangan anak, cara orang tua menyampaikan kabar perceraian memiliki peran penting dalam membantu anak memahami perubahan yang sedang terjadi. Anak-anak membutuhkan penjelasan yang sesuai dengan usia, rasa aman secara emosional, serta kepastian bahwa mereka tetap dicintai oleh kedua orang tuanya.



Perlu dipahami bahwa perceraian tidak selalu menyebabkan anak mengalami masalah psikologis jangka panjang. Dampaknya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat konflik antara orang tua, stabilitas lingkungan keluarga, kualitas pengasuhan, dan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan emosional anak.



Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk tidak hanya memikirkan bagaimana menyampaikan kabar perceraian, tetapi juga bagaimana mendampingi anak setelah mereka mengetahuinya.



Dilansir dari Rabu (18/11), terdapat tujuh cara efektif untuk memberi tahu anak-anak bahwa kamu sudah bercerai berdasarkan prinsip psikologi perkembangan dan kesehatan emosional anak.



1. Pilih Waktu dan Situasi yang Tepat untuk Menyampaikan Perceraian



Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah memilih waktu dan situasi yang tepat. Memberi tahu anak tentang perceraian bukanlah percakapan biasa. Informasi tersebut dapat mengubah cara anak memandang keluarga, hubungan orang tua, dan kehidupan sehari-harinya.



Karena itu, sebaiknya jangan menyampaikan kabar perceraian ketika anak sedang terburu-buru berangkat sekolah, menjelang tidur, atau ketika mereka sedang menghadapi masalah lain yang membuat emosinya tidak stabil.



Pilih waktu ketika seluruh anggota keluarga memiliki kesempatan untuk duduk bersama tanpa gangguan. Pastikan suasananya tenang, nyaman, dan memungkinkan anak mengajukan pertanyaan.



Dalam psikologi, kondisi emosional dan lingkungan yang aman dapat membantu anak menerima serta memproses informasi yang sulit. Ketika anak merasa tidak sedang ditekan atau diburu-buru, mereka biasanya memiliki kesempatan lebih baik untuk memahami apa yang disampaikan orang tua.



Jika memungkinkan dan hubungan kedua orang tua cukup aman serta kooperatif, sampaikan kabar tersebut bersama-sama. Kehadiran kedua orang tua dapat memberikan pesan bahwa meskipun hubungan pernikahan berakhir, keduanya tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan anak.



Namun, apabila hubungan orang tua dipenuhi konflik, intimidasi, atau kekerasan, percakapan bersama tidak harus dipaksakan. Keselamatan dan kenyamanan anak tetap menjadi prioritas.



Contoh kalimat yang bisa disampaikan:



"Ibu dan Ayah ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Kami sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi suami dan istri. Artinya, nanti mungkin ada perubahan dalam kehidupan keluarga kita. Namun, ada satu hal yang tidak akan berubah: Ibu dan Ayah akan selalu menyayangi kamu."



Hindari menyampaikan kabar tersebut secara mendadak ketika anak sedang sendirian tanpa dukungan emosional. Berikan kesempatan kepada mereka untuk memahami informasi secara bertahap.



2. Gunakan Bahasa yang Sederhana dan Sesuai dengan Usia Anak



Setiap anak memiliki kemampuan memahami informasi yang berbeda-beda. Anak berusia empat tahun tentu memiliki cara berpikir yang berbeda dibandingkan anak berusia sepuluh atau lima belas tahun.



Oleh karena itu, penjelasan mengenai perceraian harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif dan emosional mereka.



Dalam psikologi perkembangan, kemampuan anak memahami hubungan, emosi, dan konsep abstrak berkembang seiring bertambahnya usia. Anak yang masih kecil mungkin belum memahami arti perceraian secara menyeluruh. Mereka lebih mudah memahami perubahan yang konkret, seperti siapa yang akan tinggal di rumah, siapa yang akan mengantar ke sekolah, dan kapan mereka bisa bertemu ayah atau ibu.



Sementara itu, anak yang lebih besar mungkin membutuhkan penjelasan yang lebih lengkap mengenai alasan perubahan dalam keluarga.



Berikut beberapa pendekatan berdasarkan kelompok usia:



Anak usia 3–5 tahun



Gunakan kalimat pendek, sederhana, dan langsung pada inti pembicaraan. Jangan memberikan penjelasan yang terlalu rumit.



Contohnya:



"Ayah dan Ibu tidak akan tinggal bersama lagi. Kamu mungkin akan tinggal bersama Ibu dan bertemu Ayah pada hari-hari tertentu. Tetapi, Ayah dan Ibu tetap menyayangimu."



Anak usia 6–9 tahun



Pada usia ini, anak mulai memahami hubungan keluarga dengan lebih baik. Mereka mungkin bertanya mengapa orang tuanya berpisah dan apakah mereka masih bisa bertemu kedua orang tua.



Contohnya:



"Ayah dan Ibu sudah mencoba memperbaiki hubungan, tetapi kami memutuskan bahwa tinggal terpisah adalah pilihan terbaik. Ini bukan kesalahan kamu. Kamu tetap boleh menyayangi Ayah dan Ibu."



Anak usia 10–12 tahun



Anak usia sekolah dasar menjelang remaja biasanya mulai memahami bahwa hubungan orang dewasa dapat mengalami masalah yang kompleks.



Berikan penjelasan yang jujur, tetapi tetap hindari menceritakan konflik rumah tangga secara berlebihan.



Contohnya:



"Kami mengalami beberapa masalah dalam hubungan sebagai pasangan dan sudah memutuskan untuk berpisah. Kami tahu ini mungkin sulit untuk kamu terima. Kamu boleh bertanya apa pun yang ingin kamu ketahui."



Anak usia remaja



Remaja umumnya membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka. Mereka mungkin ingin mengetahui alasan perceraian, dampaknya terhadap kehidupan mereka, dan bagaimana masa depan keluarga akan berjalan.



Dengarkan pendapat mereka tanpa menjadikan mereka sebagai pihak yang harus menentukan keputusan orang tua.



Intinya, jangan menganggap bahwa semua anak akan memahami perceraian dengan cara yang sama. Sesuaikan penjelasan dengan kemampuan mereka, bukan dengan seberapa banyak informasi yang ingin disampaikan orang tua.



3. Tegaskan Bahwa Perceraian Bukan Kesalahan Anak



Salah satu hal terpenting yang harus disampaikan kepada anak adalah bahwa perceraian bukan terjadi karena kesalahan mereka.



Dalam psikologi anak, perasaan bersalah merupakan salah satu respons yang dapat muncul ketika anak menghadapi perubahan besar dalam keluarga. Terutama pada anak usia dini, mereka mungkin belum memahami bahwa hubungan pernikahan merupakan tanggung jawab orang dewasa.



Sebagian anak bisa berpikir bahwa perceraian terjadi karena mereka pernah berbuat nakal, mendapatkan nilai buruk, tidak menuruti perkataan orang tua, atau membuat ayah dan ibu bertengkar.



Pikiran seperti ini dapat menimbulkan rasa bersalah, kecemasan, dan ketakutan akan kehilangan kasih sayang orang tua.



Karena itu, jangan hanya mengatakan bahwa kamu dan pasangan sudah memutuskan untuk bercerai. Tegaskan secara langsung bahwa anak tidak memiliki tanggung jawab atas keputusan tersebut.



Kamu bisa mengatakan:



"Kami ingin kamu tahu bahwa perceraian ini sama sekali bukan karena kesalahanmu. Kamu tidak melakukan sesuatu yang membuat Ayah dan Ibu berpisah. Ini adalah keputusan orang dewasa dan bukan tanggung jawab kamu untuk memperbaikinya."



Jangan menganggap bahwa anak akan langsung memahami penjelasan tersebut. Terkadang, mereka perlu mendengarnya berkali-kali, terutama ketika mulai menghadapi perubahan dalam kehidupan sehari-hari.



Misalnya, ketika salah satu orang tua pindah rumah atau ketika anak mulai tinggal bergantian dengan kedua orang tuanya.



Pada situasi seperti ini, ulangi pesan bahwa mereka tidak bersalah dan tetap dicintai.



Penting juga untuk tidak meminta anak menjadi penengah dalam konflik orang tua. Jangan meminta mereka memilih siapa yang lebih disukai, menyampaikan pesan kepada mantan pasangan, atau merasa bertanggung jawab untuk menyatukan kembali keluarga.



Anak berhak menjalani kehidupannya sebagai anak, bukan menjadi penyelesaian masalah pernikahan orang dewasa.



4. Berikan Kesempatan kepada Anak untuk Mengekspresikan Perasaannya



Setelah mendengar kabar perceraian, setiap anak dapat menunjukkan reaksi emosional yang berbeda.



Ada anak yang langsung menangis, ada yang marah, ada yang diam, dan ada pula yang terlihat biasa saja. Sebagian anak mungkin justru mengajukan banyak pertanyaan mengenai hal-hal praktis, seperti tempat tinggal atau sekolah.



Semua respons tersebut perlu diterima dengan bijaksana.



Dalam psikologi, kemampuan mengenali, menerima, dan mengungkapkan emosi merupakan bagian penting dari perkembangan emosional anak. Orang tua sebaiknya tidak memaksa anak untuk segera menerima keadaan atau menunjukkan reaksi tertentu.



Jika anak menangis, jangan langsung menyuruhnya berhenti. Jika mereka marah, jangan buru-buru menganggap bahwa mereka tidak menghormati orang tua.



Berikan ruang agar anak dapat mengungkapkan apa yang dirasakan.



Kamu bisa mengatakan:



"Ibu tahu ini bukan kabar yang mudah untuk kamu dengar. Kamu boleh sedih, marah, bingung, atau merasa kecewa. Ibu akan mendengarkan apa pun yang ingin kamu ceritakan."



Selain berbicara, beberapa anak lebih nyaman mengekspresikan perasaan melalui kegiatan lain, seperti menggambar, menulis, bermain, atau menghabiskan waktu bersama orang yang mereka percaya.



Orang tua juga perlu belajar mendengarkan tanpa langsung memberikan nasihat.



Misalnya, ketika anak berkata, "Aku ingin Ayah dan Ibu tinggal bersama lagi," jangan langsung menjawab dengan kalimat yang menolak perasaannya.



Cobalah merespons:



"Ibu mengerti kamu ingin kita tinggal bersama seperti dulu. Kamu pasti merindukan kebersamaan itu. Ibu juga tahu perubahan ini tidak mudah."



Respons semacam ini membantu anak merasa bahwa emosinya diterima dan dipahami.



Ingat, tujuan percakapan bukan membuat anak langsung bahagia atau menerima perceraian. Tujuannya adalah membantu mereka merasa aman untuk menghadapi perasaan yang muncul.



5. Jangan Menjelek-Jelekkan Mantan Pasangan di Depan Anak



Salah satu kesalahan yang sering terjadi setelah perceraian adalah melibatkan anak dalam konflik antara kedua orang tua.



Ketika hubungan pernikahan berakhir dengan pertengkaran, kekecewaan, atau pengkhianatan, orang tua mungkin memiliki emosi negatif terhadap mantan pasangan. Namun, perasaan tersebut sebaiknya tidak dilampiaskan melalui anak.



Hindari mengatakan bahwa ayah atau ibu mereka adalah orang jahat, tidak bertanggung jawab, atau menjadi satu-satunya penyebab perceraian.



Mengapa hal ini penting?



Dalam psikologi keluarga, anak dapat mengalami konflik loyalitas ketika merasa harus memilih salah satu orang tua. Padahal, anak biasanya tetap memiliki ikatan emosional dengan kedua orang tuanya.



Ketika salah satu orang tua terus-menerus menjelekkan orang tua lainnya, anak bisa merasa bersalah karena masih menyayangi pihak yang sedang dikritik.



Situasi tersebut dapat menimbulkan tekanan emosional yang tidak perlu.



Misalnya, hindari kalimat seperti:



"Kalau bukan karena ayahmu, keluarga kita tidak akan berantakan."



Atau:



"Ibumu sudah tidak peduli lagi dengan keluarga ini."



Sebagai gantinya, gunakan penjelasan yang lebih netral:



"Ayah dan Ibu memiliki masalah dalam hubungan sebagai pasangan. Kami sudah memutuskan untuk tidak lagi bersama, tetapi kami tetap ingin menjadi orang tua yang baik untuk kamu."



Bukan berarti orang tua harus menyembunyikan fakta apabila terdapat perilaku yang membahayakan anak. Jika ada kekerasan, ancaman, atau masalah keselamatan, anak perlu mendapatkan penjelasan yang sesuai usia dan perlindungan yang memadai.



Namun, menjelaskan situasi yang berbahaya berbeda dengan menjadikan anak tempat melampiaskan kemarahan terhadap mantan pasangan.



Jangan lupa bahwa anak membutuhkan izin emosional untuk tetap menyayangi kedua orang tuanya tanpa merasa sedang mengkhianati salah satunya.



6. Jelaskan Perubahan yang Akan Terjadi dalam Kehidupan Sehari-hari



Bagi anak-anak, perceraian bukan hanya tentang perubahan status hubungan ayah dan ibu. Mereka juga akan memikirkan bagaimana kehidupan sehari-hari setelah perpisahan.



Pertanyaan yang mungkin muncul antara lain:



Apakah aku masih tinggal di rumah yang sama?



Apakah aku harus pindah sekolah?



Kapan aku bisa bertemu Ayah?



Siapa yang akan mengantarku ke sekolah?



Apakah aku masih bisa merayakan ulang tahun bersama Ayah dan Ibu?



Apakah Ayah atau Ibu akan memiliki keluarga baru?



Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa anak membutuhkan kepastian mengenai kehidupan mereka.



Dalam psikologi perkembangan, rutinitas dan lingkungan yang relatif stabil dapat membantu anak menghadapi perubahan besar. Ketika banyak hal berubah sekaligus, anak berisiko merasa kehilangan kendali terhadap kehidupannya.



Karena itu, setelah menyampaikan kabar perceraian, jelaskan perubahan yang memang sudah diketahui.



Contohnya:



"Mulai bulan depan, Ayah akan tinggal di rumah yang berbeda. Kamu tetap bisa bertemu Ayah setiap akhir pekan. Sekolahmu juga tidak berubah, dan Ibu akan tetap mengantarmu seperti biasanya."



Jika ada hal yang belum diputuskan, jangan membuat janji yang belum tentu dapat dipenuhi.



Kamu bisa mengatakan:



"Kami belum mengetahui semua jawabannya sekarang. Tetapi, Ayah dan Ibu akan berusaha membuat rencana yang terbaik untuk kamu. Kalau sudah ada keputusan, kami akan menjelaskannya."



Selain itu, usahakan mempertahankan beberapa rutinitas penting, seperti waktu belajar, jam tidur, kegiatan ekstrakurikuler, dan aktivitas bersama keluarga.



Jika memungkinkan, buat jadwal yang mudah dipahami anak agar mereka mengetahui kapan akan bersama ayah dan kapan bersama ibu.



Hal ini dapat memberikan rasa aman karena anak memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kehidupannya setelah perceraian.



7. Terus Berikan Dukungan Emosional Setelah Anak Mengetahui Perceraian



Memberi tahu anak tentang perceraian bukanlah proses yang selesai dalam satu percakapan.



Bahkan setelah anak terlihat menerima kabar tersebut, mereka mungkin masih membutuhkan waktu untuk memahami perubahan yang terjadi.



Ada anak yang awalnya terlihat tenang, tetapi beberapa minggu kemudian mulai menunjukkan perubahan perilaku. Misalnya, menjadi lebih mudah marah, sulit tidur, kehilangan semangat belajar, sering menyendiri, atau lebih sering mencari perhatian orang tua.



Hal tersebut dapat menjadi respons terhadap stres akibat perubahan dalam keluarga. Namun, perubahan perilaku tidak selalu berarti anak mengalami gangguan psikologis.



Orang tua perlu memperhatikan kondisi anak secara konsisten dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan.



Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:



Pertama, luangkan waktu khusus bersama anak.



Jangan sampai kesibukan mengurus proses perceraian membuat kebutuhan emosional anak terabaikan. Luangkan waktu untuk bermain, berbicara, belajar, atau melakukan aktivitas sederhana bersama mereka.



Kedua, tunjukkan kasih sayang secara konsisten.



Anak membutuhkan bukti nyata bahwa hubungan mereka dengan orang tua tidak berakhir karena perceraian. Pelukan, perhatian, komunikasi, dan keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu mereka merasa tetap dicintai.



Ketiga, hindari perubahan aturan pengasuhan yang terlalu ekstrem.



Jika memungkinkan, kedua orang tua perlu memiliki kesepakatan mengenai aturan dasar, seperti waktu tidur, pendidikan, kesehatan, dan kedisiplinan.



Keempat, jangan memaksa anak untuk segera menerima keadaan.



Setiap anak memiliki proses adaptasi yang berbeda. Ada yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih panjang.



Kelima, pertimbangkan bantuan profesional.



Jika anak menunjukkan kesedihan berkepanjangan, kecemasan berat, perubahan perilaku yang mengganggu kehidupan sehari-hari, penurunan fungsi sekolah, atau kesulitan beradaptasi, pertimbangkan berkonsultasi dengan psikolog anak atau psikolog keluarga.



Dukungan profesional dapat membantu anak memahami emosinya, mengembangkan cara menghadapi perubahan, dan memperoleh ruang aman untuk bercerita.



Yang terpenting, jangan menganggap bahwa anak harus selalu terlihat kuat. Mereka tetap membutuhkan perhatian, perlindungan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.



Hal-Hal yang Sebaiknya Dihindari Saat Memberi Tahu Anak tentang Perceraian



Selain mengetahui cara menyampaikan kabar perceraian, orang tua juga perlu memahami beberapa hal yang sebaiknya dihindari.



Berikut beberapa kesalahan yang dapat memperberat proses adaptasi anak:



1. Memberikan terlalu banyak informasi tentang konflik rumah tangga.



Anak tidak perlu mengetahui seluruh persoalan pribadi antara ayah dan ibu. Berikan informasi yang relevan dengan kebutuhan dan usia mereka.



2. Meminta anak memilih salah satu orang tua.



Jangan membuat anak merasa harus menentukan siapa yang lebih mereka cintai atau siapa yang harus mereka ikuti.



3. Memberikan janji yang tidak pasti.



Jangan menjanjikan bahwa orang tua akan kembali bersama jika keputusan tersebut belum tentu terjadi. Harapan yang tidak realistis dapat membuat anak semakin bingung.



4. Mengabaikan pertanyaan anak.



Pertanyaan sederhana mungkin merupakan cara anak mencari kepastian. Jawablah dengan jujur dan sabar, meskipun pertanyaan yang sama terus diulang.



5. Menggunakan anak sebagai perantara komunikasi.



Jangan meminta anak menyampaikan pesan, mengumpulkan informasi, atau menjadi penghubung dalam konflik antara kedua orang tua.



6. Menganggap anak tidak terdampak karena tidak menangis.



Tidak semua anak menunjukkan kesedihan secara langsung. Perhatikan perubahan perilaku dan kebutuhan emosional mereka.



7. Memaksakan anak untuk menerima keluarga baru terlalu cepat.



Jika suatu saat orang tua memiliki pasangan baru, berikan waktu kepada anak untuk beradaptasi. Jangan menuntut mereka langsung menyukai atau menerima orang tersebut.



Contoh Percakapan yang Bisa Digunakan untuk Memberi Tahu Anak tentang Perceraian



Berikut contoh percakapan sederhana yang dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing.



Orang tua:



"Ayah dan Ibu ingin berbicara dengan kamu tentang sesuatu yang penting. Kami ingin kamu mendengarkan terlebih dahulu, dan setelah itu kamu boleh bertanya apa pun."



Anak:



"Memangnya ada apa?"



Orang tua:



"Ayah dan Ibu sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi suami dan istri. Artinya, nanti kami akan tinggal di rumah yang berbeda."



Anak:



"Kenapa? Apa aku melakukan kesalahan?"



Orang tua:



"Tidak, Sayang. Kamu sama sekali tidak melakukan kesalahan. Ini bukan karena kamu nakal atau melakukan sesuatu yang membuat kami berpisah. Ini adalah masalah antara Ayah dan Ibu sebagai orang dewasa."



Anak:



"Berarti Ayah dan Ibu tidak sayang aku lagi?"



Orang tua:



"Tidak begitu. Ayah dan Ibu akan selalu menyayangimu. Walaupun nanti kita tidak tinggal bersama seperti sebelumnya, kamu tetap anak yang sangat kami sayangi."



Anak:



"Aku masih bisa bertemu Ayah?"



Orang tua:



"Tentu. Kami akan membuat jadwal supaya kamu tetap bisa menghabiskan waktu bersama Ayah dan Ibu. Kami akan menjelaskan bagaimana semuanya berjalan."



Orang tua:



"Kami tahu ini mungkin membuat kamu sedih atau bingung. Kamu tidak harus langsung memahami semuanya hari ini. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan atau ceritakan, Ayah dan Ibu akan selalu berusaha mendengarkan."



Percakapan tersebut bukan naskah yang harus diikuti secara kaku. Orang tua dapat menyesuaikan kata-katanya dengan usia, karakter, dan kondisi emosional anak.



Hal terpenting adalah menyampaikan kejujuran, memberikan kepastian, dan tidak membuat anak merasa bertanggung jawab atas perceraian.



Kesimpulan



Memberi tahu anak tentang perceraian merupakan salah satu tantangan emosional terbesar yang harus dihadapi orang tua setelah berakhirnya pernikahan. Tidak ada cara yang benar-benar dapat menghilangkan kesedihan anak, tetapi pendekatan komunikasi yang tepat dapat membantu mereka memahami perubahan keluarga dengan lebih sehat.



Berdasarkan prinsip psikologi perkembangan anak, ada tujuh langkah penting yang dapat dilakukan, yaitu memilih waktu yang tepat, menggunakan bahasa sesuai usia, menegaskan bahwa perceraian bukan kesalahan anak, memberikan ruang untuk mengekspresikan emosi, tidak menjelek-jelekkan mantan pasangan, menjelaskan perubahan kehidupan sehari-hari, serta terus memberikan dukungan emosional.



Perlu diingat bahwa berakhirnya hubungan pernikahan tidak berarti berakhirnya tanggung jawab sebagai orang tua. Anak tetap membutuhkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan keterlibatan kedua orang tuanya.



Pada akhirnya, keluarga mungkin tidak lagi memiliki bentuk yang sama seperti sebelumnya. Namun, anak tetap dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, penuh kasih sayang, dan memberikan rasa aman apabila kedua orang tua mampu mengutamakan kebutuhan mereka.



