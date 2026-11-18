JawaPos.com - Pernahkah Anda berada dalam situasi yang menegangkan, kemudian muncul pikiran bahwa akan ada seseorang yang datang untuk mengambil alih keadaan, menyelesaikan masalah, atau menentukan apa yang harus dilakukan? Misalnya, ketika menghadapi persoalan besar, Anda membayangkan ada orang yang lebih berani, lebih pintar, atau lebih berpengalaman yang nantinya akan muncul dan mengambil kendali.

Sekilas, kebiasaan membayangkan hal seperti ini mungkin terlihat tidak berbahaya. Bahkan, terkadang pikiran tersebut memberikan rasa nyaman karena kita merasa tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Namun, jika terjadi terlalu sering, kebiasaan ini dapat membuat seseorang bergantung pada sosok penyelamat yang sebenarnya belum tentu hadir.



Dalam psikologi, kecenderungan seperti ini dapat berkaitan dengan beberapa hal, seperti kebutuhan akan rasa aman, kecemasan menghadapi ketidakpastian, rendahnya keyakinan terhadap kemampuan diri, hingga kecenderungan menghindari tanggung jawab emosional ketika menghadapi tekanan.



Ketika seseorang terus membayangkan bahwa orang lain akan mengambil kendali dalam situasi genting, ia berisiko kehilangan kesempatan untuk melatih kemampuan mengambil keputusan, menghadapi ketakutan, dan mengembangkan kemandirian.



Penting untuk dipahami bahwa meminta bantuan bukanlah sesuatu yang salah. Manusia memang membutuhkan dukungan sosial. Akan tetapi, ada perbedaan antara menerima bantuan dan terus-menerus berharap orang lain mengambil alih kehidupan kita.



Lantas, bagaimana cara menghentikan kebiasaan membayangkan akan ada orang yang mengambil kendali ketika situasi sedang genting?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (18/11), terdapat tujuh cara yang dapat dipahami melalui sudut pandang psikologi.



1. Kenali Bahwa Pikiran Tersebut Merupakan Bentuk Pelarian dari Ketidakpastian

Salah satu alasan seseorang membayangkan ada orang lain yang akan mengambil kendali adalah karena ia merasa tidak nyaman menghadapi ketidakpastian.



Ketika berada dalam keadaan genting, otak manusia cenderung mencari sesuatu yang dapat memberikan rasa aman. Situasi yang tidak bisa diprediksi sering kali memunculkan kecemasan karena seseorang tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya.



Dalam keadaan seperti itu, membayangkan seseorang datang untuk menyelesaikan masalah dapat menjadi bentuk pelarian mental. Pikiran tersebut memberikan gambaran bahwa keadaan akan baik-baik saja selama ada orang yang lebih mampu untuk mengurus semuanya.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan intolerance of uncertainty, yaitu kesulitan seseorang dalam menerima ketidakpastian.



Orang yang memiliki kesulitan tinggi dalam menghadapi ketidakpastian biasanya ingin mendapatkan kepastian sebelum bertindak. Mereka mungkin terus memikirkan berbagai kemungkinan, menunggu arahan, atau berharap ada pihak lain yang memberikan solusi.



Untuk mengatasinya, mulailah menyadari bahwa tidak semua keadaan harus memiliki jawaban yang jelas sejak awal.



Anda tidak harus mengetahui seluruh konsekuensi sebelum mengambil langkah pertama. Terkadang, kemampuan menghadapi situasi sulit justru berkembang ketika seseorang berani bertindak meskipun belum memiliki kepastian sepenuhnya.



Ketika pikiran tentang seseorang yang akan mengambil kendali muncul, cobalah bertanya kepada diri sendiri:



Apakah saya benar-benar membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan masalah ini?



Apakah saya sedang takut menghadapi sesuatu yang belum pasti?



Apa satu tindakan kecil yang masih bisa saya lakukan sekarang?



Pertanyaan tersebut membantu mengalihkan perhatian dari khayalan tentang penyelamat menuju kenyataan yang sedang dihadapi.



2. Bangun Keyakinan bahwa Diri Sendiri Mampu Mengambil Keputusan

Kebiasaan membayangkan orang lain mengambil kendali juga dapat berhubungan dengan rendahnya self-efficacy.



Menurut psikolog Albert Bandura, self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mengorganisasi dan melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil tertentu.



Sederhananya, self-efficacy berkaitan dengan seberapa besar seseorang percaya bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan.



Ketika keyakinan ini rendah, seseorang mungkin merasa bahwa orang lain selalu lebih kompeten dalam menghadapi masalah. Ia menganggap dirinya tidak cukup pintar, tidak cukup berani, atau tidak cukup kuat untuk menentukan keputusan sendiri.



Akibatnya, dalam situasi genting, pikirannya lebih mudah membayangkan kehadiran sosok yang dapat mengambil alih keadaan.



Untuk mengubah pola tersebut, Anda perlu membangun kepercayaan terhadap kemampuan diri melalui pengalaman nyata.



Mulailah dari keputusan sederhana. Misalnya, menentukan prioritas pekerjaan, menyelesaikan persoalan sehari-hari, menyampaikan pendapat, atau mengambil tanggung jawab atas suatu pilihan.



Jangan selalu menunggu orang lain memberikan arahan untuk hal-hal yang sebenarnya bisa Anda putuskan sendiri.



Setiap kali berhasil menyelesaikan persoalan, ingatlah pengalaman tersebut sebagai bukti bahwa Anda mempunyai kemampuan untuk menghadapi tantangan.



Perlu diingat, kepercayaan diri tidak selalu muncul sebelum seseorang bertindak. Sering kali, kepercayaan diri justru tumbuh setelah seseorang berulang kali membuktikan bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu.



3. Berhenti Membayangkan Skenario Penyelamatan yang Belum Tentu Terjadi

Pikiran manusia mempunyai kemampuan untuk membangun berbagai skenario, termasuk kejadian yang belum pernah terjadi.



Ketika menghadapi tekanan, seseorang mungkin membayangkan bahwa akan ada orang yang tiba-tiba datang, memberikan instruksi, menyelesaikan konflik, atau mengambil alih tanggung jawab.



Skenario tersebut terkadang terasa begitu nyata sehingga seseorang lebih sibuk memikirkannya daripada memperhatikan situasi yang sebenarnya.



Dalam psikologi kognitif, kebiasaan memikirkan berbagai kemungkinan secara berulang dapat berkaitan dengan rumination atau pemikiran berulang. Namun, tidak semua fantasi penyelamatan otomatis merupakan rumination. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika pikiran tersebut menjadi berulang, mengganggu, dan membuat seseorang sulit bertindak.



Salah satu cara mengatasinya adalah dengan membedakan antara kenyataan, kemungkinan, dan imajinasi.



Contohnya:



Kenyataan: Anda sedang menghadapi masalah yang membutuhkan keputusan.



Kemungkinan: Seseorang mungkin akan membantu Anda.



Imajinasi: Akan ada orang tertentu yang datang dan mengambil alih seluruh keadaan sehingga Anda tidak perlu melakukan apa pun.



Ketika mampu membedakan ketiganya, Anda akan lebih mudah memahami bahwa tidak semua yang muncul dalam pikiran merupakan sesuatu yang benar-benar akan terjadi.



Cobalah menggunakan teknik pengalihan perhatian. Ketika mulai membayangkan skenario penyelamatan, katakan kepada diri sendiri bahwa Anda sedang berandai-andai.



Setelah itu, arahkan perhatian kepada hal-hal konkret yang bisa dilakukan saat ini.



Misalnya, daripada membayangkan seseorang akan menyelesaikan konflik, mulailah memikirkan bagaimana cara berkomunikasi, mencari informasi, atau menentukan langkah yang paling masuk akal.



Tujuannya bukan melarang diri sendiri untuk berimajinasi, melainkan mencegah imajinasi menggantikan tindakan nyata.



4. Latih Kemampuan Menghadapi Situasi Tidak Nyaman Tanpa Langsung Mencari Pengambil Alih

Seseorang yang terbiasa berharap orang lain mengambil kendali mungkin mempunyai kecenderungan menghindari pengalaman yang membuatnya merasa tidak nyaman.



Ketika muncul masalah, ia segera mencari orang yang dianggap lebih mampu. Ketika harus membuat keputusan, ia menunggu persetujuan. Ketika menghadapi konflik, ia berharap ada pihak ketiga yang menyelesaikannya.



Jika berlangsung terus-menerus, pola tersebut dapat menghambat perkembangan kemandirian.



Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah gradual exposure atau paparan bertahap. Pendekatan ini membantu seseorang menghadapi situasi yang menimbulkan kecemasan secara perlahan, terukur, dan aman.



Anda tidak harus langsung menghadapi persoalan yang sangat berat sendirian. Mulailah dengan tantangan kecil yang masih berada dalam batas kemampuan.



Sebagai contoh:



Berani menyampaikan pendapat tanpa menunggu orang lain berbicara lebih dahulu.



Menyelesaikan masalah sederhana sebelum meminta orang lain mengambil alih.



Belajar menentukan pilihan tanpa terus-menerus mencari validasi.



Menghadapi percakapan yang tidak nyaman dengan komunikasi yang tenang.



Mengambil tanggung jawab terhadap keputusan yang memang menjadi bagian Anda.



Melalui pengalaman tersebut, Anda dapat belajar bahwa perasaan tidak nyaman bukan berarti Anda tidak mampu menghadapi keadaan.



Anda juga akan memahami bahwa ketegangan tidak selalu harus segera dihilangkan dengan menyerahkan kendali kepada orang lain.



Namun, perlu dibedakan antara melatih kemandirian dan memaksakan diri. Dalam keadaan berbahaya, meminta pertolongan justru merupakan keputusan yang tepat.



5. Pahami Bahwa Meminta Bantuan Berbeda dengan Menyerahkan Seluruh Kendali

Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa dirinya hanya mempunyai dua pilihan ketika menghadapi masalah: menyelesaikan semuanya sendiri atau membiarkan orang lain mengambil alih sepenuhnya.



Padahal, terdapat pilihan ketiga, yaitu bekerja sama dengan orang lain tanpa kehilangan kendali atas keputusan pribadi.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep autonomy atau otonomi, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak berdasarkan pilihan dan nilai yang disadarinya.



Otonomi bukan berarti harus selalu mandiri dan tidak membutuhkan siapa pun. Seseorang tetap dapat menerima saran, meminta pertolongan, serta bekerja sama sambil mempertahankan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri.



Misalnya, ketika menghadapi situasi sulit, Anda dapat meminta pendapat teman yang lebih berpengalaman. Namun, keputusan akhir tetap dipertimbangkan berdasarkan informasi, kebutuhan, dan konsekuensi yang ada.



Cobalah mengubah pola pikir berikut:



Dari "Saya berharap ada orang yang menyelesaikan semuanya" menjadi "Saya bisa meminta bantuan untuk menemukan solusi."



Dari "Saya tidak sanggup mengambil keputusan" menjadi "Saya bisa mempertimbangkan beberapa pilihan sebelum menentukan keputusan."



Dari "Saya membutuhkan seseorang untuk mengendalikan keadaan" menjadi "Saya membutuhkan dukungan agar bisa menghadapi keadaan dengan lebih baik."



Perubahan bahasa batin tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat membantu membentuk hubungan yang lebih sehat antara kebutuhan akan dukungan dan kemampuan mengatur diri sendiri.



Ingatlah bahwa orang lain boleh membantu Anda berdiri, tetapi bukan berarti mereka harus selalu berjalan menggantikan Anda.



6. Gunakan Teknik Grounding untuk Mengembalikan Pikiran ke Situasi Saat Ini

Ketika seseorang terlalu sering membayangkan skenario tertentu, perhatiannya dapat terlepas dari keadaan yang sedang berlangsung.



Ia mungkin berada dalam situasi biasa, tetapi pikirannya sudah membayangkan berbagai kejadian genting. Bahkan, belum tentu ada ancaman nyata yang sedang terjadi.



Teknik grounding dapat membantu mengembalikan perhatian kepada pengalaman saat ini.



Grounding merupakan teknik yang digunakan untuk membantu seseorang menyadari lingkungan, tubuh, dan kondisi aktual ketika pikirannya dipenuhi kecemasan atau pengalaman yang mengganggu.



Salah satu metode yang dapat dicoba adalah teknik 5-4-3-2-1.



Teknik grounding 5-4-3-2-1



5 hal yang dapat dilihat. Perhatikan lima benda di sekitar Anda.



4 hal yang dapat disentuh. Rasakan tekstur pakaian, meja, kursi, atau benda lainnya.



3 hal yang dapat didengar. Perhatikan suara lingkungan sekitar.



2 hal yang dapat dicium. Sadari aroma yang ada di sekitar Anda.



1 hal yang dapat dirasakan. Perhatikan satu sensasi tubuh, seperti napas atau posisi kaki menyentuh lantai.



Setelah melakukan teknik tersebut, tarik napas secara perlahan dan perhatikan keadaan sekitar.



Kemudian, ajukan pertanyaan sederhana: apakah saat ini benar-benar ada keadaan darurat, atau saya hanya sedang membayangkan sesuatu yang mungkin terjadi?



Pertanyaan ini membantu memisahkan ancaman aktual dari kekhawatiran yang berasal dari pikiran.



Grounding bukan cara untuk menghilangkan seluruh kecemasan secara instan. Namun, latihan ini dapat membantu Anda mengembalikan perhatian sehingga tidak terus-menerus terjebak dalam skenario imajinatif.



7. Bangun Identitas sebagai Pribadi yang Mampu Bertanggung Jawab atas Dirinya Sendiri

Cara terakhir adalah membangun pandangan yang lebih sehat mengenai diri sendiri.



Seseorang yang terus membayangkan kehadiran orang lain untuk mengambil kendali mungkin secara tidak sadar menempatkan dirinya sebagai pihak yang selalu menunggu pertolongan.



Ia terbiasa membayangkan bahwa orang lain akan lebih mengetahui apa yang harus dilakukan, lebih mampu mengatasi masalah, dan lebih pantas menentukan arah keadaan.



Lama-kelamaan, pandangan tersebut dapat memengaruhi cara seseorang melihat kapasitas dirinya sendiri.



Untuk mengubahnya, Anda perlu membangun identitas sebagai individu yang mempunyai kemampuan untuk belajar, memilih, dan bertanggung jawab.



Dalam psikologi, proses ini dapat dikaitkan dengan internal locus of control, yaitu kecenderungan seseorang untuk melihat bahwa tindakan dan keputusan dirinya mempunyai pengaruh terhadap berbagai hasil dalam kehidupan.



Orang dengan internal locus of control cenderung lebih berfokus pada hal-hal yang dapat mereka pengaruhi daripada terus-menerus menunggu keadaan berubah dengan sendirinya.



Anda dapat melatihnya melalui beberapa kebiasaan.



Pertama, berhenti menjadikan orang lain sebagai satu-satunya sumber rasa aman. Dukungan orang lain memang penting, tetapi Anda juga perlu mengembangkan kemampuan menenangkan diri.



Kedua, biasakan mengevaluasi keputusan sendiri. Ketika melakukan kesalahan, jangan langsung menganggap diri tidak mampu. Gunakan pengalaman tersebut sebagai bahan pembelajaran.



Ketiga, buat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Jangan menunggu sampai ada seseorang yang memberikan kepastian mutlak.



Keempat, akui bahwa Anda mempunyai keterbatasan. Menjadi pribadi yang mandiri bukan berarti harus mengetahui segala sesuatu. Justru orang yang matang secara emosional memahami kapan harus bertindak sendiri dan kapan harus meminta bantuan.



Dengan demikian, Anda tidak lagi memandang situasi genting sebagai keadaan yang hanya bisa diselesaikan oleh orang lain.



Anda mulai melihat diri sendiri sebagai bagian aktif dari solusi.



Mengapa Seseorang Bisa Terus Membayangkan Orang Lain Akan Mengambil Kendali?

Jika dilihat lebih jauh, kebiasaan tersebut tidak selalu muncul tanpa alasan. Ada beberapa kemungkinan faktor psikologis yang dapat melatarbelakanginya.



1. Kebutuhan akan rasa aman



Seseorang mungkin merasa lebih tenang ketika membayangkan ada individu yang lebih kuat atau berpengalaman untuk melindunginya. Hal ini dapat berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan keamanan dan dukungan.



2. Takut melakukan kesalahan



Orang yang takut mengambil keputusan mungkin membayangkan orang lain akan datang dan menentukan pilihan yang dianggap paling benar. Dengan begitu, ia tidak perlu menghadapi beban kesalahan seorang diri.



3. Kurangnya pengalaman menghadapi masalah



Jika seseorang jarang diberi kesempatan mengambil keputusan atau menghadapi konsekuensi tindakannya, ia mungkin belum memiliki cukup pengalaman untuk percaya pada kemampuannya sendiri.



4. Kebiasaan menghindari tanggung jawab



Dalam beberapa keadaan, membayangkan orang lain mengambil alih dapat menjadi cara untuk menghindari beban emosional yang muncul ketika harus menghadapi masalah.



5. Pengalaman masa lalu



Pengalaman ketika seseorang pernah merasa tidak berdaya, tidak mendapatkan dukungan, atau terlalu bergantung pada figur tertentu dapat memengaruhi cara dirinya membayangkan keamanan dan pertolongan. Namun, hal ini tidak berarti setiap orang yang memiliki fantasi semacam itu pasti mempunyai trauma.



Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu penjelasan psikologis yang berlaku bagi semua orang. Makna kebiasaan tersebut perlu dipahami berdasarkan konteks, frekuensi, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.



Kesimpulan

Kebiasaan membayangkan akan ada seseorang yang mengambil kendali ketika menghadapi situasi genting dapat berkaitan dengan kebutuhan akan rasa aman, kecemasan menghadapi ketidakpastian, rendahnya keyakinan terhadap kemampuan diri, atau kecenderungan menghindari situasi yang tidak nyaman.



Untuk mengubahnya, seseorang perlu belajar mengenali pola pikirnya, membangun self-efficacy, menghentikan skenario penyelamatan yang berulang, melatih keberanian menghadapi ketidaknyamanan, memahami batas antara meminta bantuan dan menyerahkan kendali, menggunakan teknik grounding, serta mengembangkan tanggung jawab pribadi.



Pada akhirnya, menjadi pribadi yang mandiri bukan berarti tidak membutuhkan orang lain. Anda tetap boleh meminta bantuan, menerima perlindungan, dan mengandalkan orang-orang yang dipercaya.



Namun, jangan sampai kebiasaan menunggu seseorang mengambil alih membuat Anda lupa bahwa diri sendiri juga mempunyai kemampuan untuk menghadapi kehidupan.



Anda tidak harus menjadi orang yang paling kuat dalam setiap keadaan. Anda hanya perlu belajar untuk tidak selalu menempatkan diri sebagai seseorang yang menunggu diselamatkan.



