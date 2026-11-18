JawaPos.com - Ada masa ketika seseorang merasa hidupnya terus tertahan oleh sesuatu yang sudah berlalu. Bukan karena ia tidak ingin melangkah maju, melainkan karena pikirannya terlalu sering kembali ke masa lalu. Ia mengingat keputusan yang salah, kesempatan yang terlewatkan, hubungan yang berakhir, perkataan yang seharusnya tidak diucapkan, atau tindakan yang hingga sekarang masih menyisakan rasa bersalah.

Yang paling melelahkan dari penyesalan adalah kenyataan bahwa kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semuanya. Kita mungkin sudah berubah, sudah belajar, bahkan sudah memahami kesalahan yang pernah dilakukan. Namun, pikiran tetap saja mengulang kejadian yang sama seolah-olah dengan memikirkannya berkali-kali, kita bisa menemukan jalan untuk mengubah sesuatu yang sebenarnya sudah tidak dapat diubah.



Dalam psikologi, pengalaman semacam ini berkaitan dengan rumination, yaitu kecenderungan memikirkan pengalaman negatif secara berulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang berarti. Seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempertanyakan keputusan masa lalu, menyalahkan dirinya sendiri, atau membayangkan berbagai kemungkinan yang tidak pernah terjadi.



Misalnya, muncul pikiran seperti:

- Seandainya dulu aku mengambil keputusan yang berbeda.

- Mengapa aku begitu bodoh ketika itu?

- Seharusnya aku tidak mempercayai orang tersebut.

- Bagaimana jika kesempatan itu tidak pernah kulewatkan?

- Apakah hidupku akan lebih baik jika aku memilih jalan yang lain?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut terkadang terlihat seperti bentuk introspeksi. Padahal, jika terus berulang tanpa menghasilkan pembelajaran, semuanya justru bisa menjadi beban emosional yang menghambat kehidupan sekarang.



Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa melepaskan penyesalan bukan berarti menganggap semua kesalahan sebagai sesuatu yang tidak penting. Bukan pula berarti berpura-pura bahwa masa lalu tidak pernah terjadi.



Melepaskan penyesalan berarti belajar menerima bahwa masa lalu merupakan bagian dari perjalanan hidup, tetapi tidak harus menjadi tempat tinggal bagi pikiran kita selamanya.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (18/11), jika kamu ingin melepaskan penyesalan yang tak berkesudahan, berikut tujuh cara menurut psikologi yang bisa mulai kamu praktikkan.



1. Berhenti Menghakimi Masa Lalu Menggunakan Pengetahuan yang Kamu Miliki Sekarang

Salah satu penyebab terbesar penyesalan berkepanjangan adalah kebiasaan menilai keputusan masa lalu menggunakan pemahaman yang baru kita miliki hari ini.



Kamu mungkin pernah mengambil keputusan yang sekarang terlihat buruk. Kamu mungkin pernah mempercayai seseorang yang ternyata mengecewakan. Kamu mungkin pernah menolak kesempatan yang belakangan ternyata sangat berharga.



Setelah mengetahui akibatnya, pikiran mulai menyusun berbagai tuduhan terhadap diri sendiri.



Kamu berkata bahwa seharusnya kamu lebih berhati-hati, lebih cerdas, lebih berani, atau lebih mampu membaca keadaan.



Namun, ada satu hal yang sering terlupakan: ketika keputusan tersebut dibuat, kamu belum memiliki seluruh informasi yang sekarang kamu ketahui.



Dalam psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai hindsight bias, yaitu bias ketika seseorang merasa bahwa suatu hasil sebenarnya sudah dapat diprediksi setelah mengetahui bagaimana peristiwa tersebut berakhir.



Akibatnya, masa lalu terlihat jauh lebih mudah dipahami daripada kenyataannya ketika peristiwa itu sedang berlangsung.



Padahal, pada saat itu kamu mungkin sedang menghadapi tekanan, kebingungan, keterbatasan informasi, ketakutan, atau kondisi emosional yang tidak sederhana.



Cobalah mengubah cara berbicara kepada diri sendiri.



Daripada mengatakan:



"Aku benar-benar bodoh karena mengambil keputusan itu."



Cobalah mengatakan:



"Pada waktu itu, aku mengambil keputusan berdasarkan pemahaman dan kemampuan yang kumiliki. Sekarang aku mengetahui lebih banyak, sehingga aku bisa memilih dengan lebih baik."



Perubahan cara pandang ini bukan bertujuan membenarkan semua tindakan masa lalu. Tujuannya adalah memisahkan evaluasi terhadap keputusan dari penghukuman terhadap diri sendiri.



Kamu tetap boleh mengakui bahwa keputusanmu salah. Namun, mengakui kesalahan tidak mengharuskanmu terus-menerus merendahkan diri.



Pelajaran pentingnya: jangan menghukum dirimu yang dahulu karena belum mengetahui sesuatu yang baru kamu pahami sekarang.

2. Bedakan Antara Penyesalan yang Mengajarkan Sesuatu dan Penyesalan yang Hanya Menyiksa Pikiran

Tidak semua penyesalan memiliki fungsi yang sama.



Ada penyesalan yang membantu seseorang berkembang. Namun, ada pula penyesalan yang hanya membuat seseorang terjebak dalam lingkaran pikiran negatif.



Misalnya, kamu pernah gagal mempertahankan sebuah hubungan karena terlalu sering mengabaikan komunikasi.



Penyesalan yang sehat akan membantumu memahami bahwa komunikasi merupakan bagian penting dari hubungan. Kamu kemudian belajar mendengarkan, menyampaikan perasaan, dan tidak menganggap kehadiran seseorang sebagai sesuatu yang selalu bisa dipastikan.



Sebaliknya, penyesalan yang tidak produktif membuatmu terus mengulang kejadian tersebut.



Kamu memikirkan percakapan terakhir, mengingat ekspresi seseorang, membayangkan hal-hal yang seharusnya kamu katakan, lalu menyalahkan diri sendiri karena semuanya sudah terlambat.



Kamu merasa sedang melakukan introspeksi, padahal sebenarnya hanya mengulang rasa sakit yang sama.



Dalam psikologi, perbedaan ini berkaitan dengan constructive reflection dan rumination.



Refleksi konstruktif berorientasi pada pemahaman dan tindakan. Sementara itu, rumination cenderung berputar pada pertanyaan yang sama tanpa memberikan solusi baru.



Untuk membedakannya, tanyakan tiga hal kepada dirimu:

1. Apakah memikirkan kejadian ini memberiku pemahaman baru?

2. Apakah ada tindakan nyata yang bisa kulakukan sekarang?

3. Apakah aku sedang mencari solusi atau hanya menghukum diriku sendiri?

Jika kamu sudah memahami kesalahannya dan tidak ada lagi tindakan yang dapat dilakukan terhadap kejadian tersebut, mungkin sudah waktunya berhenti mengulang pembahasan yang sama di dalam pikiran.



Kamu tidak harus terus memikirkan sebuah kesalahan hanya untuk membuktikan bahwa kamu menyesal.



Terkadang, bentuk tanggung jawab terbaik adalah mengambil pelajaran, memperbaiki perilaku, kemudian melanjutkan kehidupan.

3. Belajar Menerima Bahwa Tidak Semua Hal Bisa Diperbaiki

Salah satu bagian paling sulit dari melepaskan penyesalan adalah menerima kenyataan bahwa beberapa hal memang tidak bisa dikembalikan.



Ada hubungan yang tidak bisa diselamatkan. Ada kesempatan yang tidak datang dua kali. Ada perkataan yang sudah terlanjur menyakiti orang lain. Ada keputusan yang konsekuensinya harus diterima.



Manusia secara alami memiliki keinginan untuk memperbaiki sesuatu yang terasa salah. Ketika menghadapi keadaan yang tidak bisa diubah, pikiran terkadang berusaha menciptakan berbagai skenario alternatif.



Kita membayangkan bagaimana kehidupan akan berjalan jika saja keputusan dahulu berbeda.



Masalahnya, semakin sering kita membayangkan kehidupan alternatif tersebut, semakin sulit kita menerima kehidupan yang benar-benar sedang dijalani.



Dalam pendekatan psikologi penerimaan, seseorang diajak untuk membedakan antara hal-hal yang masih berada dalam kendalinya dan hal-hal yang sudah berada di luar kendalinya.



Konsep ini juga sejalan dengan pendekatan Acceptance and Commitment Therapy (ACT), yang menekankan penerimaan terhadap pengalaman internal yang tidak selalu bisa dikendalikan serta tindakan yang selaras dengan nilai kehidupan.



Cobalah membagi penyesalanmu menjadi dua bagian.



Hal yang masih bisa diperbaiki:

- Meminta maaf kepada seseorang.

- Mengakui kesalahan.

- Mengembalikan sesuatu yang pernah diambil.

- Memperbaiki kebiasaan buruk.

- Mengambil keputusan yang lebih baik mulai sekarang.

Hal yang tidak bisa diubah:

- Waktu yang sudah berlalu.

- Kesempatan yang telah hilang.

- Perkataan yang sudah terucap.

- Keputusan orang lain.

- Peristiwa yang sudah terjadi.

Berikan perhatian pada bagian pertama dan belajarlah menerima bagian kedua.



Menerima bukan berarti menyukai apa yang terjadi. Menerima berarti berhenti menghabiskan seluruh energi untuk melawan kenyataan yang tidak dapat diubah.



Kamu boleh sedih karena sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Kamu boleh kecewa terhadap dirimu sendiri. Namun, jangan sampai kesedihan tersebut membuatmu mengabaikan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.



Kamu tidak bisa mengubah halaman yang sudah berlalu, tetapi kamu masih memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana cerita berikutnya ditulis.

4. Ganti Kebiasaan Menyalahkan Diri Sendiri dengan Self-Compassion

Banyak orang mengira bahwa bersikap keras terhadap diri sendiri merupakan cara terbaik untuk belajar dari kesalahan.



Mereka merasa harus terus mengingat kesalahan agar tidak mengulanginya. Mereka percaya bahwa memaafkan diri sendiri sama saja dengan membebaskan diri dari tanggung jawab.



Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda.



Dalam psikologi, terdapat konsep self-compassion yang diperkenalkan dan banyak diteliti oleh Kristin Neff. Konsep ini berkaitan dengan kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, memahami bahwa ketidaksempurnaan merupakan bagian dari pengalaman manusia, serta menyadari emosi tanpa larut di dalamnya.



Self-compassion memiliki tiga unsur utama:

- Self-kindness: memperlakukan diri sendiri dengan pengertian, bukan penghinaan.

- Common humanity: menyadari bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan.

- Mindfulness: mengakui perasaan yang muncul tanpa membesar-besarkan atau menekannya.

Bayangkan seorang teman dekat datang kepadamu dan menceritakan kesalahan besar yang pernah dilakukannya.



Apakah kamu akan langsung mengatakan bahwa dia tidak berguna, bodoh, dan tidak pantas mendapatkan kehidupan yang baik?



Kemungkinan besar tidak.



Kamu mungkin akan mendengarkannya, memahami situasinya, dan membantunya menemukan jalan keluar.



Namun, ketika menghadapi kesalahan sendiri, mengapa kamu justru memperlakukan dirimu dengan begitu kejam?



Cobalah memberikan perlakuan yang sama kepada dirimu sendiri.



Ketika penyesalan muncul, katakan:



"Aku memang pernah melakukan kesalahan. Aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tetapi aku bisa belajar dan bertumbuh dari pengalaman ini. Kesalahanku bukan keseluruhan identitasku."



Ingat, kamu adalah manusia yang sedang belajar, bukan seseorang yang harus selalu benar dalam setiap keadaan.



Memiliki belas kasih terhadap diri sendiri bukan berarti menghindari konsekuensi. Kamu tetap perlu bertanggung jawab atas tindakanmu. Namun, tanggung jawab tidak harus disertai kebencian terhadap diri sendiri.

5. Berhenti Membandingkan Kehidupan Nyata dengan Kehidupan yang Hanya Ada dalam Bayangan

Penyesalan sering kali menjadi lebih menyakitkan karena kita membandingkan kehidupan sekarang dengan kehidupan alternatif yang kita bayangkan.



Misalnya, kamu pernah menolak sebuah pekerjaan. Beberapa tahun kemudian, kamu melihat orang lain berkembang dalam bidang yang sama.



Pikiran mulai membangun sebuah cerita:



"Seandainya dulu aku menerima pekerjaan itu, mungkin sekarang aku sudah sukses."



"Seandainya aku tidak pindah kota, mungkin kehidupanku lebih stabil."



"Seandainya aku tidak mengakhiri hubungan tersebut, mungkin sekarang aku sudah bahagia."



Masalahnya, kehidupan alternatif yang kamu bayangkan sering kali hanya menampilkan kemungkinan terbaik, bukan seluruh kenyataan yang mungkin terjadi.



Kamu membayangkan keberhasilannya, tetapi melupakan kemungkinan kesulitannya.



Kamu membayangkan hubungan yang bahagia, tetapi tidak memperhitungkan masalah yang mungkin muncul.



Kamu membayangkan karier yang lebih baik, tetapi tidak mengetahui apakah keputusan tersebut benar-benar akan membawamu pada kehidupan yang diinginkan.



Dalam psikologi, pikiran seperti ini dapat berkaitan dengan counterfactual thinking, yaitu proses membayangkan hasil alternatif dari suatu peristiwa yang sudah terjadi.



Proses tersebut sebenarnya merupakan bagian normal dari pemikiran manusia. Bahkan, terkadang membantu kita belajar dari pengalaman.



Namun, jika terlalu sering dilakukan, pikiran alternatif dapat membuat kehidupan nyata terasa selalu lebih buruk daripada sesuatu yang tidak pernah benar-benar kita jalani.



Untuk mengatasinya, cobalah mengingat tiga hal berikut.



Pertama, kehidupan alternatif bukan fakta. Itu hanyalah kemungkinan yang dibangun oleh pikiran.



Kedua, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Jalan yang tidak kamu pilih belum tentu lebih mudah atau lebih membahagiakan.



Ketiga, kehidupan sekarang tetap memiliki peluang yang belum kamu manfaatkan.



Daripada terus bertanya bagaimana kehidupanmu jika dahulu memilih jalan berbeda, cobalah bertanya:



"Apa yang bisa kulakukan agar kehidupan yang sedang kujalani sekarang menjadi lebih baik?"



Pertanyaan tersebut membantu mengembalikan perhatianmu dari masa lalu menuju sesuatu yang masih bisa kamu pengaruhi.

6. Ubah Penyesalan Menjadi Tindakan Nyata, Sekecil Apa Pun

Penyesalan sering kali terasa semakin berat ketika seseorang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan setelah menyadari kesalahannya.



Ia hanya memikirkan kejadian masa lalu tanpa mengambil langkah apa pun untuk memperbaiki kehidupan sekarang.



Padahal, salah satu cara untuk keluar dari lingkaran penyesalan adalah mengubah pemahaman menjadi tindakan.



Jika kamu menyesal karena pernah menyia-nyiakan waktu, mulailah membangun rutinitas yang lebih teratur.



Jika kamu menyesal karena pernah mengabaikan kesehatan, mulailah memperhatikan pola hidup.



Jika kamu menyesal karena pernah menyakiti seseorang, pertimbangkan untuk meminta maaf dengan tulus tanpa memaksakan orang tersebut untuk memaafkanmu.



Jika kamu menyesal karena tidak pernah mencoba sesuatu, carilah kesempatan baru untuk mengembangkan keberanian.



Dalam psikologi perilaku, tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu seseorang membangun rasa mampu dan kendali terhadap kehidupannya.



Kamu tidak harus memperbaiki seluruh kehidupan dalam satu hari.



Justru, perubahan besar sering dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan berulang kali.



Cobalah menggunakan metode berikut:



Langkah pertama: tentukan satu penyesalan yang paling sering muncul.



Jangan mencoba menyelesaikan semua persoalan sekaligus. Pilih satu hal yang paling mengganggu pikiranmu.



Langkah kedua: temukan pelajaran di balik pengalaman tersebut.



Apa yang sebenarnya kamu pelajari? Sikap apa yang perlu diubah? Keterampilan apa yang perlu dikembangkan?



Langkah ketiga: tentukan tindakan kecil yang bisa dilakukan hari ini.



Jangan membuat rencana yang terlalu besar. Pilih sesuatu yang realistis dan dapat kamu mulai sekarang.



Langkah keempat: lakukan tanpa menunggu perasaan sempurna.



Kamu tidak harus menunggu sampai seluruh rasa bersalah dan penyesalan menghilang untuk mulai berubah.



Terkadang, perasaan lega justru muncul setelah kamu mulai melakukan sesuatu yang bermakna.



Ingatlah bahwa masa lalu tidak bisa diperbaiki secara langsung, tetapi pengaruhnya terhadap masa depan masih bisa diubah melalui tindakanmu hari ini.

7. Latih Diri untuk Kembali Hadir dalam Kehidupan Sekarang

Salah satu dampak penyesalan berkepanjangan adalah seseorang menjadi terlalu sibuk hidup di dalam pikirannya sendiri.



Secara fisik, ia berada di masa sekarang. Namun, pikirannya terus mengunjungi kejadian yang sudah berlalu.



Ketika sedang bekerja, ia mengingat kesalahan lama. Ketika bersama keluarga, ia memikirkan kesempatan yang terlewatkan. Bahkan ketika sedang beristirahat, pikirannya tetap sibuk menyusun berbagai kemungkinan yang tidak pernah terjadi.



Akibatnya, kehidupan sekarang kehilangan banyak perhatian yang sebenarnya layak diterimanya.



Untuk mengatasi hal ini, kamu perlu melatih kemampuan mengembalikan perhatian ke masa sekarang.



Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah mindfulness, yaitu kemampuan menyadari pengalaman saat ini dengan perhatian yang terbuka dan tidak menghakimi.



Mindfulness bukan berarti mengosongkan pikiran atau memaksa diri agar tidak mengingat masa lalu.



Pikiran tentang penyesalan mungkin tetap muncul. Namun, kamu belajar menyadari kemunculannya tanpa harus mengikuti setiap pikiran tersebut.



Cobalah latihan sederhana berikut.



Latihan mindfulness selama lima menit:

1. Duduk dengan nyaman dan perhatikan posisi tubuhmu.

2. Tarik napas perlahan, kemudian hembuskan secara alami.

3. Perhatikan sensasi napas tanpa berusaha mengaturnya secara berlebihan.

4. Ketika pikiran tentang masa lalu muncul, sadari bahwa kamu sedang mengingat sesuatu.

5. Jangan memarahi diri sendiri karena pikiran tersebut muncul.

6. Perlahan kembalikan perhatian pada napas dan keadaan di sekitarmu.

Lakukan latihan ini secara rutin.



Selain itu, kamu juga bisa melatih kehadiran dengan melakukan kegiatan sederhana secara penuh perhatian, seperti berjalan kaki, menikmati makanan, merapikan kamar, membaca buku, atau berbincang dengan orang terdekat.



Hal-hal sederhana tersebut membantu mengingatkanmu bahwa kehidupan bukan hanya terdiri dari kejadian yang sudah berlalu.



Masih ada banyak pengalaman yang sedang berlangsung dan kesempatan yang belum kamu temui.



Jangan biarkan penyesalan mengambil seluruh ruang dalam kehidupanmu sampai kamu lupa menikmati hal-hal yang masih ada.



Mengapa Penyesalan Bisa Terus Menghantui Seseorang?

Sebelum benar-benar melepaskan penyesalan, penting untuk memahami bahwa pikiran yang terus kembali ke masa lalu bukan selalu tanda bahwa seseorang lemah atau tidak mampu menerima kenyataan.



Ada beberapa faktor psikologis yang dapat membuat penyesalan bertahan lama.



1. Keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang sudah berlalu



Manusia menyukai kepastian dan memiliki dorongan untuk memperbaiki keadaan yang tidak sesuai harapan. Ketika sesuatu tidak bisa diubah, pikiran terkadang terus mencari kemungkinan lain seolah-olah masih ada cara untuk mengendalikan hasil akhirnya.



2. Rasa bersalah yang belum terselesaikan



Seseorang mungkin merasa telah mengecewakan orang lain, melanggar nilai yang diyakininya, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip hidupnya. Jika tidak diproses dengan baik, rasa bersalah dapat terus muncul.



3. Kebiasaan berpikir negatif



Semakin sering seseorang mengulang pikiran tertentu, semakin mudah pikiran tersebut muncul kembali. Inilah salah satu alasan mengapa kebiasaan merenungkan kesalahan tanpa arah dapat terasa sulit dihentikan.



4. Terlalu melekat pada identitas masa lalu



Ada orang yang tidak hanya mengingat kesalahannya, tetapi juga menjadikan kesalahan tersebut sebagai definisi dirinya.



Ia bukan lagi berpikir, "Aku pernah melakukan kesalahan."



Melainkan, "Aku adalah orang yang selalu melakukan kesalahan."



Padahal, tindakan seseorang pada masa lalu tidak harus menjadi identitas permanennya.



Memahami faktor-faktor tersebut dapat membantumu melihat bahwa melepaskan penyesalan membutuhkan proses, bukan sekadar keputusan untuk berhenti mengingat.



Jika penyesalan sampai mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari, pertimbangkan untuk berbicara dengan psikolog. Bantuan profesional dapat membantumu mengurai pola pikiran dan emosi yang sulit ditangani sendirian.



Penutup: Kamu Tidak Harus Terus Membayar Kesalahan Masa Lalu dengan Penderitaan Hari Ini

Ada satu hal yang perlu kamu pahami ketika sedang berusaha melepaskan penyesalan: kamu tidak bisa mengulang kehidupan dengan pengetahuan yang kamu miliki sekarang.



Kamu pernah menjadi seseorang yang belum memahami banyak hal. Kamu pernah mengambil keputusan berdasarkan ketakutan, keterbatasan, ketidaktahuan, atau keadaan yang tidak sepenuhnya bisa kamu kendalikan.



Mungkin ada keputusan yang memang salah. Mungkin ada orang yang terluka karena tindakanmu. Mungkin ada kesempatan yang tidak akan pernah kembali.



Kamu tidak perlu menyangkal semua itu.



Namun, kamu juga tidak harus menghabiskan sisa kehidupan dengan terus menghukum diri sendiri.



Belajarlah membedakan antara bertanggung jawab dan menyiksa diri. Bertanggung jawab berarti berani mengakui kesalahan, memperbaiki sesuatu yang masih bisa diperbaiki, dan mengubah perilaku agar tidak mengulanginya. Sementara menyiksa diri berarti terus menghidupkan rasa bersalah tanpa memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk bertumbuh.



Kamu boleh menyesali sesuatu tanpa harus membiarkan penyesalan tersebut mengendalikan hidupmu.



Kamu boleh mengingat masa lalu tanpa harus terus tinggal di dalamnya.



Kamu boleh mengakui bahwa dahulu kamu pernah salah, sambil tetap percaya bahwa hari ini kamu memiliki kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik.



Jangan menunggu sampai semua penyesalan menghilang untuk mulai menjalani kehidupan.



Mulailah melangkah meskipun masih ada sedikit kesedihan. Mulailah memperbaiki diri meskipun masih ada hal-hal yang belum bisa kamu maafkan. Mulailah membangun masa depan meskipun masa lalu tidak selalu memberikan cerita yang membanggakan.



Sebab, pada akhirnya, kedewasaan bukan tentang memiliki masa lalu yang sempurna.



Kedewasaan adalah kemampuan menerima bahwa masa lalu tidak selalu bisa diperbaiki, tetapi kehidupan yang sedang dijalani masih layak diperjuangkan.



