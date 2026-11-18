JawaPos.com - Tidak semua hubungan yang dipertahankan adalah hubungan yang membahagiakan. Ada orang-orang yang setiap hari merasa kesepian meskipun memiliki pasangan. Ada pula yang sering menangis karena perlakuan orang yang dicintainya, merasa tidak dihargai, bahkan kehilangan jati diri setelah terlalu lama bertahan dalam hubungan yang melelahkan. Namun, anehnya, mereka tetap memilih untuk tinggal.

Bagi orang lain, keputusan untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat mungkin terlihat sederhana. Jika sudah tidak bahagia, mengapa tidak pergi saja? Jika terus disakiti, mengapa masih bertahan? Padahal, bagi orang yang menjalaninya, meninggalkan seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup bukanlah perkara mudah.



Ada perasaan sayang, kenangan indah, harapan bahwa pasangan akan berubah, ketakutan menghadapi kesendirian, hingga kecemasan membayangkan kehidupan setelah perpisahan. Semua hal tersebut bisa membuat seseorang terjebak dalam hubungan yang sebenarnya sudah tidak memberikan kebahagiaan.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme emosional dan pola pikir manusia. Keterikatan emosional, ketergantungan psikologis, ketakutan terhadap perubahan, hingga pengalaman masa lalu dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk tetap bertahan.



Lantas, mengapa seseorang begitu sulit meninggalkan hubungan yang tidak membahagiakan?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (18/11), terdapat delapan alasan yang dapat menjelaskannya menurut perspektif psikologi.



1. Terlalu Terikat Secara Emosional dengan Pasangan

Salah satu alasan terbesar seseorang sulit meninggalkan hubungan yang tidak membahagiakan adalah adanya keterikatan emosional yang sangat kuat.



Ketika dua orang menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama, mereka tidak hanya berbagi perasaan cinta. Mereka juga membangun kebiasaan, rutinitas, kenangan, harapan, dan berbagai pengalaman yang membuat kehidupan masing-masing saling terhubung.



Pasangan mungkin sudah menjadi orang pertama yang dicari ketika mengalami masalah, tempat berbagi cerita setelah menjalani hari yang melelahkan, atau sosok yang selalu hadir dalam berbagai momen penting.



Akibatnya, membayangkan hidup tanpa orang tersebut dapat menimbulkan perasaan kehilangan yang sangat besar.



Dalam teori attachment atau teori kelekatan yang dikembangkan oleh psikolog John Bowlby, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk membangun ikatan emosional dengan orang-orang yang dianggap penting. Ikatan ini memberikan rasa aman, kedekatan, dan stabilitas psikologis.



Ketika seseorang sudah terikat secara emosional dengan pasangannya, ancaman kehilangan hubungan tersebut dapat memunculkan kecemasan yang kuat.



Bahkan, seseorang mungkin tetap bertahan meskipun sering merasa kecewa karena rasa takut kehilangan jauh lebih besar daripada keinginannya untuk mencari kebahagiaan baru.



Ia mungkin menyadari bahwa hubungannya tidak lagi sehat, tetapi hatinya belum siap menerima kenyataan bahwa orang yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya harus benar-benar pergi.



Inilah sebabnya mengapa mengakhiri hubungan tidak selalu berarti seseorang sudah berhenti mencintai. Terkadang, seseorang masih memiliki perasaan yang kuat, tetapi mulai menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk membuat hubungan berjalan dengan baik.

2. Berharap Pasangan Akan Berubah Suatu Hari Nanti

Alasan berikutnya adalah harapan bahwa pasangan suatu hari nanti akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.



Banyak orang bertahan dalam hubungan yang tidak membahagiakan karena mereka masih mengingat versi terbaik dari pasangannya.



Mereka mengingat bagaimana pasangan dahulu memperlakukan mereka dengan penuh perhatian, bagaimana hubungan terasa begitu menyenangkan pada awalnya, dan bagaimana pasangan pernah berusaha membuat mereka merasa istimewa.



Kenangan tersebut kemudian menjadi alasan untuk terus memberikan kesempatan.



Ketika pasangan kembali melakukan kesalahan, mereka mungkin berpikir bahwa perilaku tersebut hanya sementara. Mereka meyakinkan diri bahwa pasangan sedang mengalami tekanan, belum dewasa secara emosional, atau membutuhkan lebih banyak waktu untuk berubah.



Dalam psikologi, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan optimism bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk memiliki harapan yang terlalu positif terhadap suatu keadaan atau kemungkinan di masa depan.



Seseorang mungkin lebih berfokus pada potensi perubahan daripada melihat kenyataan yang terus berulang.



Misalnya, pasangan berkali-kali mengingkari janji, mengabaikan perasaan, atau melakukan tindakan yang menyakitkan. Namun, setiap kali meminta maaf, ia kembali memberikan kepercayaan karena berharap kali ini semuanya akan berbeda.



Masalahnya, harapan tanpa perubahan nyata hanya akan membuat seseorang terus berada dalam siklus kekecewaan.



Perubahan dalam hubungan membutuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan usaha konsisten dari kedua belah pihak. Bukan sekadar permintaan maaf atau janji yang diucapkan ketika hubungan berada di ambang kehancuran.



Terkadang, seseorang tidak benar-benar bertahan karena hubungan yang dimilikinya saat ini, melainkan karena ia masih mencintai kemungkinan tentang hubungan yang diharapkannya di masa depan.

3. Takut Kesepian dan Tidak Siap Menjalani Hidup Sendiri

Tidak semua orang merasa nyaman dengan kesendirian. Bagi sebagian orang, kehilangan pasangan dapat terasa seperti kehilangan tempat untuk pulang, teman berbagi cerita, dan seseorang yang membuat mereka merasa dibutuhkan.



Ketakutan inilah yang sering membuat seseorang mempertahankan hubungan meskipun tidak lagi merasa bahagia.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat dikaitkan dengan fear of loneliness atau ketakutan terhadap kesepian.



Kesepian bukan hanya tentang tidak memiliki seseorang di samping kita. Kesepian juga berkaitan dengan perasaan tidak memiliki kedekatan emosional, dukungan, atau hubungan sosial yang bermakna.



Seseorang yang takut kesepian mungkin berpikir bahwa hidup tanpa pasangan akan jauh lebih menyedihkan daripada hidup bersama pasangan yang sering membuatnya kecewa.



Ia mulai membayangkan berbagai kemungkinan negatif setelah berpisah.



Bagaimana jika tidak ada lagi orang yang menghubunginya setiap pagi? Bagaimana jika akhir pekan terasa kosong? Bagaimana jika teman-temannya sudah memiliki pasangan sementara dirinya harus memulai semuanya dari awal?



Pikiran-pikiran tersebut dapat membuat perpisahan terasa seperti ancaman besar.



Akibatnya, seseorang lebih memilih mempertahankan sesuatu yang sudah dikenalnya, meskipun tidak membahagiakan, daripada menghadapi ketidakpastian yang belum pernah dialaminya.



Padahal, kesendirian tidak selalu identik dengan penderitaan. Ada kalanya seseorang justru membutuhkan waktu sendiri untuk mengenali kebutuhan emosionalnya, memulihkan kepercayaan diri, dan membangun kembali kehidupan yang lebih sehat.



Tidak memiliki pasangan bukan berarti seseorang gagal dalam kehidupan. Sebaliknya, mampu menjalani hidup dengan baik tanpa harus bergantung pada kehadiran orang lain merupakan salah satu bentuk kemandirian emosional.

4. Merasa Sudah Terlalu Banyak Berkorban untuk Hubungan Tersebut

Pernahkah seseorang berpikir, "Aku sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk hubungan ini. Masa semuanya harus berakhir begitu saja?"



Pikiran seperti ini cukup umum terjadi pada orang yang sulit meninggalkan hubungan yang tidak membahagiakan.



Mereka merasa sudah terlalu banyak berinvestasi dalam hubungan tersebut. Ada waktu bertahun-tahun yang telah dihabiskan, pengorbanan yang sudah dilakukan, kesempatan yang dilewatkan, bahkan rencana masa depan yang telah disusun bersama.



Semakin besar pengorbanan yang diberikan, semakin sulit bagi seseorang untuk menerima bahwa hubungan tersebut mungkin memang tidak bisa dipertahankan.



Dalam psikologi perilaku dan pengambilan keputusan, kondisi ini dikenal sebagai sunk cost fallacy atau kekeliruan biaya hangus.



Konsep ini menjelaskan kecenderungan seseorang untuk terus mempertahankan keputusan atau investasi yang sebenarnya sudah tidak menguntungkan karena merasa telah mengeluarkan terlalu banyak sumber daya sebelumnya.



Dalam hubungan romantis, seseorang mungkin berpikir bahwa meninggalkan pasangan berarti semua pengorbanannya selama ini menjadi sia-sia.



Ia merasa harus bertahan karena sudah berjuang terlalu lama.



Padahal, waktu yang telah berlalu tidak dapat dikembalikan. Mempertahankan hubungan hanya karena sudah menghabiskan banyak waktu tidak menjamin bahwa masa depan akan menjadi lebih baik.



Seseorang perlu memahami bahwa pengorbanan di masa lalu tidak seharusnya menjadi alasan untuk terus menerima penderitaan di masa sekarang.



Terkadang, keputusan paling bijaksana bukanlah mempertahankan sesuatu yang sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun, melainkan berani mengakui bahwa sesuatu tersebut tidak lagi memberikan kebaikan.

5. Mengalami Ketergantungan Emosional kepada Pasangan

Ada orang yang sebenarnya sudah menyadari bahwa hubungannya tidak sehat, tetapi merasa tidak mampu mengambil keputusan tanpa melibatkan pasangannya.



Ia membutuhkan persetujuan, perhatian, dan pengakuan dari orang yang sama yang sering membuatnya terluka.



Ketika pasangan bersikap dingin, ia merasa dirinya tidak berharga. Ketika pasangan memberikan sedikit perhatian, suasana hatinya langsung membaik.



Kondisi seperti ini dapat berkaitan dengan ketergantungan emosional atau emotional dependency.



Ketergantungan emosional terjadi ketika seseorang terlalu mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional, membangun rasa percaya diri, atau memperoleh perasaan aman.



Dalam hubungan romantis, hal ini dapat membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk menilai hubungan secara objektif.



Ia mungkin merasa tidak sanggup mengambil keputusan sendiri, takut kehilangan identitas setelah berpisah, atau menganggap bahwa kebahagiaannya sepenuhnya bergantung pada pasangan.



Salah satu tanda yang dapat terlihat adalah ketika seseorang terus-menerus mengesampingkan kebutuhan pribadi demi menjaga hubungan tetap berlangsung.



Ia takut menyampaikan ketidakpuasan karena khawatir pasangan akan marah. Ia enggan menetapkan batasan karena takut ditinggalkan. Bahkan, ia mungkin meminta maaf atas kesalahan yang sebenarnya tidak dilakukannya hanya agar konflik segera berakhir.



Jika berlangsung lama, pola ini dapat mengikis harga diri dan kemandirian seseorang.



Padahal, hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat dua individu saling mendukung, bukan tempat seseorang kehilangan dirinya sendiri demi mempertahankan orang lain.



Mencintai seseorang tidak berarti harus menggantungkan seluruh kebahagiaan kepadanya. Setiap individu tetap memiliki kebutuhan, nilai, identitas, dan kehidupan pribadi yang perlu dihargai.

6. Terjebak dalam Siklus Perhatian dan Kekecewaan

Salah satu alasan yang cukup kompleks mengapa seseorang sulit meninggalkan hubungan yang tidak membahagiakan adalah pola hubungan yang dipenuhi pergantian antara perlakuan menyakitkan dan perhatian yang menyenangkan.



Misalnya, pasangan sering bersikap kasar, mengabaikan perasaan, atau menghilang tanpa penjelasan. Namun, setelah konflik terjadi, ia tiba-tiba menjadi sangat perhatian, memberikan hadiah, meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan.



Untuk sementara waktu, hubungan kembali terasa indah.



Sayangnya, setelah beberapa waktu, perilaku yang sama kembali terulang.



Siklus ini dapat membuat seseorang semakin sulit melepaskan hubungan karena ia terus menantikan momen ketika pasangan kembali menunjukkan sisi terbaiknya.



Dalam psikologi, salah satu konsep yang dapat membantu menjelaskan pola tersebut adalah intermittent reinforcement atau penguatan berselang.



Konsep ini berasal dari teori pembelajaran perilaku. Penguatan yang diberikan secara tidak terduga dapat membuat suatu perilaku bertahan lebih kuat dibandingkan penguatan yang selalu diberikan secara konsisten.



Dalam konteks hubungan, perhatian yang muncul sesekali setelah periode perlakuan buruk dapat membuat seseorang terus berharap dan menunggu momen menyenangkan berikutnya.



Ia mungkin berpikir bahwa pasangannya sebenarnya masih mencintainya karena sesekali masih menunjukkan perhatian.



Bahkan, momen-momen bahagia yang singkat bisa terasa sangat berarti setelah melewati periode panjang yang penuh kekecewaan.



Namun, perhatian sesekali tidak otomatis menunjukkan bahwa hubungan tersebut sehat.



Hubungan yang baik tidak seharusnya membuat seseorang terus-menerus merasa cemas, terluka, lalu bahagia hanya karena mendapatkan kembali perlakuan baik yang seharusnya memang menjadi bagian normal dari hubungan.



Penting untuk melihat pola perilaku secara keseluruhan, bukan hanya berpegang pada beberapa momen indah yang muncul di antara banyak pengalaman menyakitkan.

7. Memiliki Harga Diri yang Rendah dan Merasa Tidak Pantas Mendapatkan yang Lebih Baik

Cara seseorang memandang dirinya sendiri juga dapat memengaruhi keputusan untuk bertahan dalam hubungan yang tidak membahagiakan.



Orang yang memiliki harga diri rendah terkadang merasa dirinya tidak cukup baik untuk mendapatkan pasangan yang lebih menghargai dan memperlakukannya dengan baik.



Ia mungkin mulai mempercayai berbagai perkataan negatif yang disampaikan pasangan.



Misalnya, pasangan sering mengatakan bahwa dirinya terlalu sensitif, sulit dicintai, tidak menarik, atau tidak akan menemukan orang lain yang mau menerimanya.



Jika terus-menerus menerima perlakuan seperti ini, seseorang bisa mulai meragukan penilaian terhadap dirinya sendiri.



Ia mungkin berpikir bahwa perlakuan buruk yang diterimanya merupakan sesuatu yang pantas didapatkan.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan konsep self-esteem atau harga diri, yaitu bagaimana seseorang menilai dan menghargai dirinya sendiri.



Harga diri yang rendah dapat membuat seseorang lebih sulit menetapkan batasan dalam hubungan dan lebih mudah menerima perlakuan yang merugikan.



Bahkan, ia mungkin merasa bahwa kehilangan pasangan merupakan bukti bahwa dirinya tidak cukup berharga.



Padahal, nilai seseorang tidak ditentukan oleh apakah ia memiliki pasangan atau tidak.



Tidak ada orang yang harus terus-menerus menerima penghinaan, pengabaian, manipulasi, atau perlakuan tidak adil hanya karena takut tidak akan menemukan orang lain.



Hubungan yang sehat seharusnya membantu seseorang merasa dihargai, diterima, dan memiliki ruang untuk berkembang.



Jika sebuah hubungan justru membuat seseorang semakin membenci dirinya sendiri, kehilangan kepercayaan diri, dan merasa tidak layak mendapatkan kebahagiaan, kondisi tersebut patut dievaluasi secara serius.

8. Takut Menghadapi Perubahan dan Ketidakpastian Setelah Berpisah

Alasan terakhir adalah ketakutan terhadap perubahan.



Meninggalkan hubungan bukan hanya berarti kehilangan pasangan. Keputusan tersebut juga bisa mengubah banyak aspek kehidupan seseorang.



Ada rutinitas yang harus diubah, lingkungan sosial yang mungkin ikut berubah, rencana masa depan yang harus disusun ulang, dan berbagai penyesuaian emosional yang tidak mudah dilakukan.



Bagi sebagian orang, ketidakpastian ini terasa jauh lebih menakutkan daripada mempertahankan keadaan yang sudah dikenalnya.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan status quo bias, yaitu kecenderungan manusia untuk lebih memilih mempertahankan kondisi yang sudah ada daripada mengambil keputusan yang membawa perubahan.



Manusia pada dasarnya cenderung menyukai sesuatu yang familiar karena memberikan rasa aman dan dapat diprediksi.



Itulah sebabnya seseorang terkadang memilih tetap berada dalam situasi yang tidak menyenangkan daripada menghadapi kemungkinan yang belum diketahui.



Misalnya, seseorang sudah bertahun-tahun menjalani hubungan yang tidak bahagia. Ia mengetahui bahwa pasangannya sering mengabaikan kebutuhan emosionalnya, tetapi setidaknya ia sudah memahami pola kehidupan tersebut.



Sebaliknya, jika berpisah, ia harus memulai kehidupan baru tanpa mengetahui bagaimana masa depannya.



Apakah ia akan merasa lebih bahagia? Apakah ia akan menemukan pasangan yang lebih baik? Apakah ia mampu menjalani semuanya sendiri?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menimbulkan kecemasan yang membuat seseorang menunda keputusan.



Namun, tidak semua perubahan membawa keburukan. Terkadang, perubahan memang terasa menakutkan pada awalnya, tetapi justru menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih sehat.



Seseorang tidak harus mengetahui seluruh jawaban tentang masa depannya sebelum berani meninggalkan hubungan yang terus-menerus menyakitinya.



Bagaimana Cara Menyadari Bahwa Kita Sedang Bertahan dalam Hubungan yang Tidak Membahagiakan?

Setelah memahami berbagai alasan psikologis di atas, penting untuk menyadari bahwa tidak semua hubungan yang mengalami masalah harus segera diakhiri.



Setiap hubungan tentu memiliki konflik, perbedaan pendapat, dan masa-masa sulit. Hal yang membedakan hubungan sehat dengan hubungan tidak sehat adalah bagaimana kedua pihak menghadapi masalah tersebut.



Hubungan yang sehat masih memiliki ruang untuk komunikasi, evaluasi, perubahan, dan saling menghargai.



Sebaliknya, hubungan yang tidak sehat sering kali ditandai dengan pola masalah yang terus berulang tanpa adanya usaha nyata untuk memperbaikinya.



Ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi hubungan:

1. Apakah saya lebih sering merasa sedih daripada bahagia ketika menjalani hubungan ini?

2. Apakah saya bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi atau direndahkan?

3. Apakah pasangan benar-benar mendengarkan perasaan dan kebutuhan saya?

4. Apakah masalah yang sama terus berulang meskipun sudah berkali-kali dibicarakan?

5. Apakah saya bertahan karena masih merasa bahagia atau hanya karena takut kehilangan?

6. Apakah hubungan ini membantu saya berkembang atau justru membuat saya kehilangan kepercayaan diri?

7. Apakah ada usaha nyata dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan alat diagnosis psikologis, tetapi dapat membantu seseorang melihat hubungannya dengan lebih jernih.



Jika kesulitan mengambil keputusan, berbicara dengan psikolog juga dapat membantu memahami pola keterikatan, kebutuhan emosional, dan pilihan yang tersedia.



Apabila hubungan melibatkan kekerasan fisik, ancaman, pemaksaan, atau kontrol yang membahayakan, keselamatan harus menjadi prioritas. Jangan merasa harus menghadapi situasi tersebut sendirian. Carilah dukungan dari orang tepercaya atau layanan pendampingan profesional.

Kesimpulan

Sulit meninggalkan hubungan yang tidak membahagiakan bukan selalu berarti seseorang tidak memiliki keberanian. Ada banyak faktor psikologis yang dapat memengaruhi keputusan tersebut, mulai dari keterikatan emosional, ketakutan terhadap kesepian, ketergantungan emosional, harga diri yang rendah, hingga harapan bahwa pasangan akan berubah.



Terkadang, seseorang bukan tidak menyadari bahwa dirinya sedang terluka. Ia hanya belum siap menghadapi kehilangan, perubahan, dan ketidakpastian yang mungkin muncul setelah perpisahan.



Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami: mempertahankan hubungan bukan selalu merupakan bentuk kesetiaan, sebagaimana meninggalkan hubungan bukan selalu merupakan bentuk kegagalan.



Cinta memang membutuhkan perjuangan, tetapi perjuangan tersebut seharusnya dilakukan oleh dua orang yang sama-sama ingin membangun hubungan yang sehat.



Tidak seharusnya hanya satu orang yang terus meminta maaf, mengalah, memahami, dan mengorbankan kebahagiaannya sendiri.



Pada akhirnya, seseorang perlu memahami bahwa dirinya juga layak mendapatkan hubungan yang memberikan ketenangan, rasa aman, penghargaan, dan kebahagiaan.



Jangan sampai terlalu sibuk mempertahankan seseorang hingga lupa bahwa diri sendiri juga perlu diselamatkan.



