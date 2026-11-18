JawaPos.com - Pernahkah kamu tiba-tiba teringat pada impian masa kecil? Mungkin dahulu kamu ingin menjadi astronot, dokter, penulis, pemain musik, atlet, guru, atau seseorang yang bisa menjelajahi dunia. Ketika masih kecil, impian tersebut terasa begitu besar dan menyenangkan. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam membayangkan kehidupan yang ingin dijalani tanpa terlalu memikirkan apakah impian itu realistis atau tidak.

Namun, seiring bertambahnya usia, kehidupan mulai dipenuhi berbagai tanggung jawab. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kebutuhan finansial yang perlu dipenuhi, hubungan yang harus dijaga, serta tuntutan sosial yang terkadang membuat kita lupa pada hal-hal sederhana yang dahulu membuat kita bahagia.



Menariknya, ketika orang dewasa kembali terhubung dengan impian masa kecil, muncul perasaan menyenangkan yang sulit dijelaskan. Melihat mainan yang dahulu disukai, mengunjungi tempat yang pernah diimpikan, mencoba hobi lama, atau bahkan sekadar mengingat cita-cita yang pernah dimiliki bisa menghadirkan kehangatan emosional.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Menurut psikologi, hubungan dengan impian masa kecil tidak selalu berkaitan dengan keinginan untuk kembali menjadi anak-anak. Lebih dari itu, pengalaman tersebut dapat menghubungkan seseorang dengan identitas, harapan, nilai-nilai pribadi, dan sisi dirinya yang mungkin lama tidak mendapatkan perhatian.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (18/11), terdapat enam alasan mengapa terhubung kembali dengan impian masa kecil terasa begitu menyenangkan bagi orang dewasa.



1. Membantu Kita Terhubung Kembali dengan Jati Diri yang Sebenarnya

Salah satu alasan mengapa impian masa kecil terasa begitu istimewa adalah karena impian tersebut sering kali mencerminkan ketertarikan dan keinginan pribadi yang muncul sebelum seseorang terlalu banyak dipengaruhi tuntutan lingkungan.



Ketika masih kecil, kita biasanya belum terlalu memikirkan standar kesuksesan masyarakat, persaingan karier, status sosial, atau ekspektasi orang lain. Kita menyukai sesuatu karena memang merasa senang melakukannya.



Anak yang suka menggambar mungkin bermimpi menjadi pelukis. Anak yang senang membongkar mainan mungkin tertarik menjadi seorang insinyur. Sementara itu, anak yang gemar bercerita mungkin membayangkan dirinya menjadi penulis atau pembuat film.



Ketika dewasa, sebagian ketertarikan tersebut bisa saja tersisih karena tuntutan kehidupan. Seseorang mungkin memilih pekerjaan yang dianggap lebih aman, meninggalkan hobi karena kesibukan, atau mengubur cita-cita karena merasa harus memenuhi harapan orang lain.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-concept, yaitu cara seseorang memahami dan memandang dirinya sendiri.



Mengingat kembali impian masa kecil dapat menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi bagian dari identitas yang mungkin belum sepenuhnya hilang. Kita bisa kembali bertanya tentang hal-hal yang dahulu membuat kita bersemangat dan alasan mengapa hal tersebut terasa penting.



Misalnya, seseorang yang sejak kecil senang menulis mungkin sekarang bekerja di bidang yang sama sekali berbeda. Ketika suatu hari ia kembali menulis cerita, ada perasaan akrab dan menyenangkan yang muncul. Bukan semata-mata karena aktivitas tersebut menghasilkan sesuatu, melainkan karena ia merasa sedang melakukan sesuatu yang benar-benar mencerminkan dirinya.



Itulah mengapa menghidupkan kembali impian masa kecil terkadang terasa seperti menemukan kembali bagian diri yang sempat terlupakan.

2. Menghadirkan Nostalgia yang Memberikan Kenyamanan Emosional

Alasan berikutnya berkaitan dengan nostalgia.



Nostalgia merupakan pengalaman emosional ketika seseorang mengenang masa lalu, terutama pengalaman yang memiliki makna pribadi. Meskipun terkadang disertai sedikit kesedihan karena menyadari bahwa waktu tidak bisa diputar kembali, nostalgia sering kali menghadirkan perasaan hangat, bahagia, dan nyaman.



Impian masa kecil memiliki hubungan erat dengan nostalgia karena biasanya terbentuk pada periode kehidupan yang dipenuhi pengalaman pertama, rasa penasaran, dan berbagai kemungkinan.



Contohnya, seseorang yang dahulu bermimpi menjadi pemain sepak bola mungkin merasa sangat bahagia ketika kembali mengunjungi lapangan tempat ia bermain bersama teman-temannya. Meskipun sekarang ia tidak lagi memiliki cita-cita menjadi atlet profesional, suasana tersebut dapat membangkitkan kenangan tentang kebebasan, persahabatan, dan kebahagiaan sederhana.



Penelitian psikologi tentang nostalgia menunjukkan bahwa mengingat pengalaman bermakna dapat membantu meningkatkan perasaan terhubung dengan orang lain, memperkuat rasa identitas, dan memberikan makna terhadap kehidupan.



Dengan kata lain, nostalgia bukan hanya tentang mengingat sesuatu yang sudah berlalu. Nostalgia juga dapat membantu seseorang memahami perjalanan hidupnya.



Ketika orang dewasa mengenang impian masa kecil, mereka mungkin menyadari bahwa pernah ada masa ketika mereka memiliki harapan besar, keberanian untuk mencoba, dan kemampuan menikmati sesuatu tanpa harus memikirkan hasil akhirnya.



Perasaan tersebut bisa menjadi sumber kenyamanan emosional, terutama ketika kehidupan dewasa sedang terasa melelahkan.

3. Mengingatkan Kita bahwa Hidup Masih Memiliki Banyak Kemungkinan

Ketika dewasa, seseorang sering kali mulai melihat kehidupan melalui berbagai batasan.



Usia, pekerjaan, kondisi keuangan, tanggung jawab keluarga, dan penilaian sosial dapat membuat seseorang merasa bahwa pilihan hidupnya semakin sempit.



Tidak jarang muncul pemikiran seperti, "Sepertinya sudah terlambat untuk mencoba hal baru," atau "Aku seharusnya sudah terlalu tua untuk mengejar impian itu."



Padahal, banyak impian masa kecil yang sebenarnya masih bisa diwujudkan dalam bentuk berbeda.



Seseorang yang dahulu ingin menjadi musisi tidak harus selalu menjadi penyanyi terkenal. Ia bisa belajar memainkan alat musik, membuat lagu, atau tampil di acara kecil. Seseorang yang bermimpi menjadi penjelajah dunia mungkin bisa mulai dengan mengunjungi tempat-tempat baru di sekitar tempat tinggalnya.



Dalam psikologi, pengalaman ini dapat dikaitkan dengan konsep hope theory atau teori harapan yang dikembangkan oleh psikolog Charles R. Snyder.



Teori tersebut menjelaskan bahwa harapan melibatkan kemampuan seseorang untuk menetapkan tujuan, menemukan jalur untuk mencapainya, serta memiliki motivasi untuk terus bergerak menuju tujuan tersebut.



Ketika orang dewasa kembali mengingat impian masa kecil, mereka mungkin menemukan tujuan baru yang memberikan semangat dalam menjalani kehidupan.



Hal yang membuatnya menyenangkan bukan selalu keberhasilan dalam mencapai impian tersebut. Terkadang, sekadar menyadari bahwa masih ada sesuatu yang ingin dicoba sudah cukup untuk menghadirkan antusiasme.



Impian masa kecil juga dapat mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak harus selalu berjalan dalam satu jalur yang sudah ditentukan. Selalu ada kesempatan untuk belajar, mencoba, dan menemukan pengalaman baru.

4. Memberikan Ruang untuk Menikmati Sesuatu Tanpa Terlalu Memikirkan Hasil

Salah satu perbedaan menarik antara masa kecil dan kehidupan dewasa adalah cara kita menikmati aktivitas.



Ketika masih kecil, seseorang bisa menggambar selama berjam-jam hanya karena menyukainya. Ia bisa bermain musik tanpa memikirkan apakah permainannya akan menghasilkan uang. Ia juga bisa bermain sepak bola tanpa terlalu peduli apakah suatu hari akan menjadi pemain profesional.



Namun, ketika dewasa, banyak aktivitas mulai dihubungkan dengan produktivitas, pencapaian, dan keuntungan.



Hobi terkadang berubah menjadi sesuatu yang harus menghasilkan uang. Belajar keterampilan baru terasa seperti kewajiban untuk meningkatkan karier. Bahkan kegiatan bersantai pun terkadang disertai rasa bersalah karena dianggap membuang waktu.



Dalam psikologi, terdapat konsep intrinsic motivation atau motivasi intrinsik.



Motivasi intrinsik adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena aktivitas tersebut memberikan kepuasan atau kesenangan dari dalam diri, bukan semata-mata karena imbalan eksternal seperti uang, penghargaan, atau pengakuan.



Ketika seseorang kembali melakukan hal-hal yang dahulu menjadi bagian dari impian masa kecil, ia berkesempatan merasakan kembali bentuk kesenangan tersebut.



Misalnya, seseorang yang sejak kecil ingin menjadi pelukis mungkin mulai membeli buku gambar dan pensil warna. Ia tidak harus menjual hasil karyanya atau memamerkannya di media sosial. Ia cukup menggambar karena aktivitas itu membuatnya bahagia.



Hal sederhana seperti ini dapat memberikan pengalaman psikologis yang menyegarkan.



Kita kembali belajar bahwa tidak semua hal harus memiliki tujuan besar. Ada aktivitas yang layak dilakukan hanya karena membuat hidup terasa lebih menyenangkan.



Bagi orang dewasa yang setiap hari terbiasa mengejar target, pengalaman menikmati sesuatu tanpa tekanan hasil bisa terasa sangat membebaskan.

5. Membantu Mengurangi Tekanan Kehidupan Dewasa

Kehidupan orang dewasa sering kali dipenuhi tuntutan yang datang dari berbagai arah.



Pekerjaan, kebutuhan ekonomi, tanggung jawab keluarga, hubungan sosial, dan kekhawatiran mengenai masa depan dapat menimbulkan tekanan psikologis.



Dalam kondisi seperti ini, mengingat impian masa kecil bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk mendapatkan jeda emosional.



Ketika seseorang kembali melakukan aktivitas yang dahulu disukai, perhatiannya dapat beralih dari berbagai kekhawatiran menuju pengalaman yang sedang dijalani.



Contohnya, orang yang dahulu senang bermain gitar mungkin mulai meluangkan waktu untuk berlatih setelah pulang kerja. Ada pula seseorang yang kembali membaca buku petualangan favoritnya ketika merasa penat dengan rutinitas.



Aktivitas tersebut tidak otomatis menghilangkan sumber masalah. Namun, kegiatan yang menyenangkan dapat memberikan kesempatan untuk beristirahat secara mental dan memulihkan energi emosional.



Hal ini berkaitan dengan konsep psychological detachment, yaitu kemampuan untuk melepaskan diri secara mental dari tuntutan pekerjaan dan aktivitas yang menimbulkan stres.



Selain itu, melakukan kegiatan yang memberikan rasa senang juga dapat mendukung kesejahteraan psikologis.



Menariknya, impian masa kecil sering kali memberikan pengalaman yang lebih personal dibandingkan hiburan biasa. Ada hubungan emosional antara aktivitas tersebut dan kenangan tentang diri kita pada masa lalu.



Karena itulah, mencoba kembali hobi lama atau melakukan sesuatu yang pernah diimpikan bisa memberikan kenyamanan yang terasa lebih mendalam.



Kita bukan sedang melarikan diri dari kenyataan, melainkan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menikmati kehidupan di tengah berbagai tanggung jawab.

6. Membuat Kita Merasa Perjalanan Hidup Memiliki Makna

Alasan terakhir berkaitan dengan makna kehidupan dan hubungan antara diri kita pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.



Ketika seseorang mengenang impian masa kecil, ia tidak hanya mengingat apa yang dahulu ingin dicapai. Ia juga dapat melihat bagaimana dirinya telah berubah, pengalaman apa saja yang telah dilalui, dan hal-hal apa yang masih ingin diwujudkan.



Dalam psikologi, pengalaman ini berhubungan dengan konsep self-continuity, yaitu perasaan bahwa diri kita pada masa sekarang masih memiliki keterhubungan dengan diri kita pada masa lalu dan masa depan.



Perasaan tersebut penting karena membantu seseorang melihat kehidupannya sebagai sebuah perjalanan yang saling terhubung, bukan sekadar kumpulan peristiwa yang terpisah.



Misalnya, seseorang yang dahulu bercita-cita menjadi dokter mungkin akhirnya bekerja di bidang pendidikan. Walaupun profesinya berbeda, ia bisa menyadari bahwa sejak kecil dirinya memang memiliki keinginan untuk membantu orang lain.



Dengan demikian, impian masa kecil tidak harus terwujud secara harfiah agar tetap memiliki makna.



Bisa jadi, nilai yang terkandung di dalam impian tersebut masih hidup dalam keputusan dan tindakan yang dilakukan sekarang.



Seseorang yang dahulu ingin menjadi penulis mungkin menemukan kepuasan ketika berbagi pengalaman melalui tulisan sederhana. Seseorang yang bermimpi menjadi guru mungkin merasa bahagia ketika membantu orang lain memahami sesuatu.



Kesadaran seperti ini dapat membuat seseorang lebih menghargai perjalanan hidupnya.



Ia tidak lagi hanya melihat impian yang belum tercapai sebagai kegagalan, tetapi juga memahami bahwa sebagian dari impian tersebut mungkin telah hadir dalam bentuk yang berbeda.



Pada akhirnya, terhubung dengan impian masa kecil dapat memberikan perasaan bahwa kehidupan yang dijalani sekarang tetap memiliki hubungan dengan harapan yang pernah dibangun dahulu.



Bagaimana Cara Kembali Terhubung dengan Impian Masa Kecil?

Terhubung dengan impian masa kecil tidak berarti seseorang harus meninggalkan kehidupan yang sudah dibangun sekarang. Justru, ada banyak cara sederhana untuk menghadirkan kembali semangat tersebut tanpa mengabaikan tanggung jawab sebagai orang dewasa.



Beberapa hal yang bisa dicoba antara lain:



1. Mengingat kembali hal-hal yang dahulu disukai. Coba pikirkan aktivitas yang membuat kita bersemangat ketika kecil, baik menggambar, membaca, bermain musik, menulis, maupun menjelajahi tempat baru.



2. Mulai melakukan hobi yang pernah ditinggalkan. Tidak perlu langsung menjadi ahli. Nikmati proses belajar dan pengalaman mencoba kembali sesuatu yang dahulu terasa menyenangkan.



3. Mengunjungi tempat yang memiliki kenangan. Tempat bermain, sekolah lama, atau lingkungan masa kecil terkadang dapat membangkitkan kenangan positif dan membantu kita merenungkan perjalanan hidup.



4. Mewujudkan impian dalam bentuk yang lebih realistis. Jika dahulu ingin menjadi musisi, mulailah belajar alat musik. Jika ingin menjadi penulis, cobalah membuat cerita pendek. Tidak semua impian harus diwujudkan dalam bentuk profesi.



5. Berikan ruang untuk bermain dan bereksplorasi. Jangan sampai seluruh waktu dihabiskan untuk bekerja dan memenuhi kewajiban. Aktivitas yang dilakukan hanya demi kesenangan juga memiliki tempat penting dalam kehidupan.

Kesimpulan

Terhubung kembali dengan impian masa kecil bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi orang dewasa karena memberikan kesempatan untuk mengenali kembali jati diri, merasakan nostalgia, menemukan harapan, dan menikmati aktivitas tanpa tekanan pencapaian.



Impian masa kecil juga mengingatkan kita bahwa di balik berbagai tanggung jawab dan tuntutan kehidupan, masih ada bagian diri yang ingin bereksplorasi, mencoba hal baru, dan menikmati sesuatu dengan sederhana.



Menariknya, kita tidak harus berhasil mewujudkan semua cita-cita masa kecil untuk mendapatkan kebahagiaan darinya. Terkadang, cukup dengan kembali melakukan sesuatu yang dahulu kita cintai, kita sudah bisa merasakan hubungan emosional yang kuat dengan diri sendiri.



Pada akhirnya, menjadi dewasa bukan berarti harus meninggalkan seluruh hal yang pernah membuat kita bahagia ketika kecil. Kita tetap boleh memiliki impian, bermain, mencoba sesuatu yang baru, dan mengejar hal-hal yang membuat hidup terasa lebih bermakna.



