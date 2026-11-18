JawaPos.com - Pekerjaan memang menjadi bagian penting dalam kehidupan. Melalui pekerjaan, seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidup, membangun masa depan, mencapai cita-cita, dan mendapatkan kepuasan pribadi. Namun, di balik berbagai tuntutan profesional tersebut, ada satu hal yang sering kali tidak disadari: stres pekerjaan dapat memengaruhi kualitas hubungan romantis dengan pasangan.

Pernahkah kamu pulang kerja dengan suasana hati yang buruk, lalu tanpa sadar menjawab pertanyaan pasangan dengan nada ketus? Atau mungkin kamu merasa terlalu lelah untuk mengobrol, bercanda, bahkan sekadar menghabiskan waktu bersama orang yang kamu cintai?



Awalnya, kamu mungkin menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Bagaimanapun, pekerjaan memang melelahkan. Ada tenggat waktu yang harus diselesaikan, atasan yang menuntut hasil maksimal, rekan kerja yang sulit diajak bekerja sama, hingga tekanan finansial yang membuat pikiran sulit beristirahat.



Namun, jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, dampaknya bisa merembet ke kehidupan pribadi.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan konsep work-family spillover, yaitu kondisi ketika pengalaman, emosi, dan tekanan dari lingkungan pekerjaan terbawa ke dalam kehidupan keluarga atau hubungan pribadi. Artinya, masalah yang kamu hadapi di kantor tidak selalu berhenti ketika jam kerja selesai. Terkadang, pasangan justru menjadi orang yang ikut merasakan dampaknya.



Lantas, bagaimana stres pekerjaan bisa merusak hubungan dengan pasangan?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (18/11), terdapat tujuh penjelasan menurut perspektif psikologi yang perlu kamu pahami.



1. Kamu Menjadi Lebih Mudah Marah dan Sensitif terhadap Hal-Hal Kecil



Salah satu dampak stres pekerjaan yang paling mudah terlihat adalah perubahan suasana hati. Ketika seseorang terus-menerus menghadapi tekanan, kemampuan untuk mengendalikan emosi bisa menjadi lebih sulit.



Misalnya, kamu sedang menghadapi pekerjaan yang menumpuk, mendapatkan kritik dari atasan, atau harus menyelesaikan proyek dengan tenggat waktu yang tidak masuk akal. Sepanjang hari, pikiranmu dipenuhi berbagai masalah yang belum terselesaikan.



Ketika pulang ke rumah, pasangan hanya bertanya, "Hari ini kerja bagaimana?"



Namun, kamu justru menjawab dengan ketus. Bahkan, pertanyaan sederhana tersebut terasa mengganggu.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan emotional exhaustion atau kelelahan emosional. Ketika energi psikologis seseorang terkuras, ia cenderung memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk menghadapi situasi yang membutuhkan kesabaran dan pengendalian diri.



Akibatnya, hal-hal kecil yang biasanya tidak menjadi masalah bisa memicu pertengkaran.



Kamu mungkin mulai mempermasalahkan cara pasangan berbicara, kebiasaan kecilnya, atau hal-hal sederhana yang sebelumnya bisa kamu toleransi.



Masalahnya, pasangan tidak selalu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tempat kerjamu. Ia hanya melihat perubahan sikapmu dan mungkin menganggap bahwa dirinya sedang menjadi sumber kemarahanmu.



Jika berlangsung terus-menerus, pasangan bisa merasa harus selalu berhati-hati ketika berbicara denganmu. Hubungan yang seharusnya menjadi tempat untuk merasa nyaman justru berubah menjadi lingkungan yang penuh ketegangan.



2. Kamu Kehilangan Kemampuan untuk Hadir Secara Emosional



Hubungan romantis tidak hanya membutuhkan kehadiran fisik, tetapi juga kehadiran emosional.



Artinya, berada di samping pasangan saja tidak cukup. Kamu juga perlu memberikan perhatian, mendengarkan ceritanya, memahami perasaannya, dan menunjukkan bahwa kamu benar-benar terlibat dalam hubungan tersebut.



Sayangnya, stres pekerjaan dapat membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk melakukan hal-hal sederhana itu.



Contohnya, kamu sedang makan malam bersama pasangan, tetapi pikiranmu masih tertuju pada pekerjaan yang belum selesai. Ketika pasangan bercerita tentang pengalaman hari ini, kamu hanya menjawab singkat tanpa benar-benar mendengarkan.



Bahkan, ketika sedang menghabiskan waktu bersama, kamu masih sibuk memeriksa email kantor atau memikirkan masalah pekerjaan.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan cognitive preoccupation, yaitu keadaan ketika pikiran terus disibukkan oleh suatu persoalan sehingga sulit memberikan perhatian penuh pada hal lain.



Ketika pekerjaan terus memenuhi ruang pikiran, pasangan bisa merasa tidak lagi mendapatkan perhatian yang sama seperti sebelumnya.



Ia mungkin mulai bertanya-tanya apakah kamu sudah bosan, kehilangan ketertarikan, atau tidak lagi menganggap hubungan tersebut sebagai prioritas.



Padahal, bisa jadi kamu masih sangat mencintainya. Hanya saja, tekanan pekerjaan membuatmu kesulitan untuk benar-benar hadir secara emosional.



Jika tidak disadari, jarak emosional ini dapat berkembang menjadi perasaan kesepian di dalam hubungan.



3. Komunikasi Menjadi Buruk karena Kamu Terlalu Sibuk Memikirkan Pekerjaan



Komunikasi merupakan salah satu fondasi utama dalam hubungan yang sehat. Pasangan membutuhkan komunikasi untuk memahami kebutuhan, menyelesaikan konflik, membicarakan harapan, dan menjaga kedekatan emosional.



Namun, stres pekerjaan bisa mengganggu kualitas komunikasi tersebut.



Ketika seseorang berada di bawah tekanan, ia cenderung memiliki energi mental yang lebih sedikit untuk berkomunikasi secara sehat. Akibatnya, percakapan yang seharusnya berjalan santai bisa berubah menjadi perdebatan.



Misalnya, pasangan mencoba membicarakan rencana liburan, pembagian tugas rumah, atau masalah yang sudah lama mengganggu pikirannya. Namun, karena sedang memikirkan pekerjaan, kamu merasa pembicaraan tersebut terlalu merepotkan.



Kamu mungkin menjawab, "Nanti saja, aku sedang banyak pikiran."



Kalimat tersebut sebenarnya tidak selalu salah. Setiap orang memang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Namun, jika terus digunakan tanpa memberikan kesempatan untuk membicarakan masalah di kemudian hari, pasangan bisa merasa diabaikan.



Dalam perspektif psikologi hubungan, pola komunikasi yang buruk dapat memperbesar konflik karena masing-masing pihak merasa tidak dipahami.



Salah satu pola yang sering muncul adalah siklus kritik dan sikap defensif. Pasangan mengeluhkan kurangnya perhatian, kemudian kamu merasa diserang dan membela diri. Kamu membalas dengan nada tinggi, lalu pasangan semakin kecewa.



Akhirnya, persoalan awal tidak pernah benar-benar diselesaikan.



Yang lebih mengkhawatirkan, konflik kecil bisa menumpuk menjadi kekecewaan besar. Bukan karena satu masalah yang luar biasa, melainkan karena terlalu banyak percakapan penting yang tidak pernah mendapatkan penyelesaian.



4. Kamu Mulai Melampiaskan Tekanan Pekerjaan kepada Pasangan



Pernahkah kamu merasa sangat kesal terhadap atasan atau rekan kerja, tetapi justru menunjukkan kemarahan tersebut kepada pasangan?



Fenomena ini bisa dijelaskan melalui konsep displacement atau pengalihan emosi dalam psikologi.



Displacement merupakan mekanisme pertahanan psikologis ketika seseorang mengalihkan emosi dari sumber tekanan yang sebenarnya kepada sasaran lain yang dianggap lebih aman atau lebih mudah dijangkau.



Sebagai contoh, kamu tidak berani membantah atasan yang memperlakukanmu dengan tidak adil. Kamu juga tidak bisa sembarangan meluapkan kemarahan kepada rekan kerja karena khawatir hubungan profesional terganggu.



Namun, ketika sampai di rumah, kamu justru menjadi mudah tersinggung terhadap pasangan.



Pasangan yang terlambat menyiapkan makanan, lupa membeli sesuatu, atau sekadar bertanya tentang pekerjaan bisa menjadi sasaran kemarahanmu.



Padahal, ia bukan orang yang menyebabkan masalah tersebut.



Jika perilaku ini terus berulang, pasangan dapat merasa diperlakukan secara tidak adil. Ia mungkin mulai berpikir bahwa dirinya selalu menjadi tempat pelampiasan emosimu.



Lama-kelamaan, rasa aman dalam hubungan bisa berkurang.



Penting untuk dipahami bahwa stres memang dapat menjelaskan mengapa seseorang lebih mudah marah, tetapi tidak otomatis membenarkan perilaku menyakiti pasangan.



Kamu tetap memiliki tanggung jawab untuk mengenali emosi, mengelola reaksi, dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan.



5. Keintiman Fisik dan Emosional Mulai Menurun



Stres pekerjaan tidak hanya memengaruhi komunikasi, tetapi juga dapat berdampak pada keintiman dalam hubungan romantis.



Ketika seseorang mengalami stres berkepanjangan, tubuh dan pikirannya dapat berada dalam kondisi tegang. Perhatian lebih banyak diarahkan untuk menghadapi ancaman atau menyelesaikan masalah dibandingkan menikmati momen kebersamaan.



Dalam kondisi seperti ini, keinginan untuk melakukan aktivitas romantis bisa menurun.



Kamu mungkin lebih memilih tidur setelah bekerja daripada menghabiskan waktu berkualitas bersama pasangan. Kamu juga bisa merasa tidak memiliki energi untuk menunjukkan kasih sayang, memulai percakapan intim, atau melakukan aktivitas yang sebelumnya menyenangkan.



Secara psikologis, stres dapat mengganggu suasana hati, kualitas tidur, dan respons tubuh terhadap rangsangan. Semua faktor tersebut dapat memengaruhi gairah seksual maupun kebutuhan akan kedekatan emosional.



Akibatnya, pasangan mungkin merasa ditolak.



Ketika penolakan terjadi berulang kali tanpa komunikasi yang jelas, muncul berbagai asumsi negatif. Pasangan bisa menganggap kamu sudah tidak tertarik, tidak mencintainya lagi, atau sedang menyembunyikan sesuatu.



Padahal, penyebab sebenarnya mungkin adalah kelelahan dan tekanan pekerjaan.



Di sinilah pentingnya komunikasi yang terbuka. Menjelaskan bahwa kamu sedang mengalami masa sulit dapat membantu pasangan memahami kondisimu tanpa harus menebak-nebak sendiri.



Keintiman bukan hanya tentang aktivitas seksual. Sentuhan sederhana, pelukan, perhatian, dan percakapan hangat juga merupakan bagian penting dari kedekatan dalam hubungan.



6. Kamu Mulai Mengabaikan Kebutuhan dan Perasaan Pasangan



Ketika pekerjaan menjadi sumber tekanan terbesar dalam kehidupan, seseorang bisa tanpa sadar menjadikan pekerjaan sebagai pusat dari segala prioritas.



Kamu mungkin mulai menganggap bahwa menyelesaikan pekerjaan jauh lebih penting daripada mendengarkan cerita pasangan, menghadiri acara bersama, atau memenuhi janji yang sudah dibuat sebelumnya.



Awalnya, pasangan mungkin bisa memahami kesibukanmu. Ia mengerti bahwa kamu sedang berjuang membangun karier dan memenuhi tanggung jawab.



Namun, masalah muncul ketika kesibukan tersebut menjadi alasan untuk terus-menerus mengabaikan kebutuhan emosionalnya.



Misalnya, kamu sering membatalkan janji karena pekerjaan mendadak, lupa tanggal penting, atau tidak menyediakan waktu untuk membicarakan masalah hubungan.



Dalam perspektif psikologi hubungan, pengalaman merasa diabaikan dapat mengurangi persepsi seseorang bahwa dirinya dihargai dan diprioritaskan.



Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan bersama.



Pasangan tidak selalu menuntut kamu untuk menghabiskan seluruh waktu bersamanya. Terkadang, ia hanya ingin merasa bahwa dirinya tetap memiliki tempat penting dalam kehidupanmu.



Jika kebutuhan tersebut terus-menerus tidak terpenuhi, pasangan bisa berhenti mengungkapkan harapannya.



Ia mungkin tidak lagi mengajakmu berbicara, tidak lagi meminta ditemani, atau memilih menyelesaikan masalahnya sendiri.



Sekilas, kondisi ini mungkin terlihat seperti hubungan yang semakin tenang. Namun, bisa jadi sebenarnya pasangan sedang menarik diri karena lelah merasa tidak didengarkan.



7. Stres Berkepanjangan Membuat Hubungan Dipenuhi Konflik dan Kehilangan Rasa Aman



Dampak terbesar dari stres pekerjaan sering kali bukan satu pertengkaran besar, melainkan akumulasi berbagai masalah kecil yang tidak pernah diselesaikan.



Kamu mudah marah, pasangan merasa diabaikan, komunikasi semakin buruk, dan waktu berkualitas semakin berkurang.



Semua hal tersebut dapat membentuk lingkaran konflik yang terus berulang.



Misalnya, stres pekerjaan membuatmu mudah tersinggung. Pasangan kemudian merasa terluka dan mulai menjaga jarak. Ketika pasangan menjauh, kamu justru merasa tidak mendapatkan dukungan. Akibatnya, kamu semakin frustrasi dan kembali melampiaskan emosi.



Dalam psikologi hubungan, pola interaksi negatif yang berulang dapat mengikis kepercayaan dan rasa aman emosional.



Salah satu konsep yang relevan adalah emotional security, yaitu perasaan aman ketika seseorang yakin bahwa hubungannya merupakan tempat yang dapat memberikan dukungan, penerimaan, dan kestabilan emosional.



Ketika konflik terus terjadi, pasangan mungkin mulai merasa tidak nyaman untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya.



Ia takut pembicaraan akan berubah menjadi pertengkaran. Ia khawatir keluhannya dianggap sebagai beban tambahan. Bahkan, ia mungkin memilih diam daripada menghadapi reaksi emosionalmu.



Jika dibiarkan, hubungan bisa berubah menjadi hubungan yang hanya berjalan secara formal tanpa kedekatan emosional yang memadai.



Kalian masih bersama, tetapi tidak lagi benar-benar merasa terhubung.



Itulah sebabnya stres pekerjaan perlu ditangani sebelum dampaknya semakin jauh merusak kehidupan pribadi.



Bagaimana Cara Mencegah Stres Pekerjaan Merusak Hubungan dengan Pasangan?



Meskipun stres pekerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap hubungan, bukan berarti hubunganmu pasti akan rusak. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan kehidupan romantis.



1. Belajar memisahkan masalah pekerjaan dan kehidupan pribadi



Cobalah membuat batas yang jelas antara waktu bekerja dan waktu bersama pasangan. Ketika pekerjaan selesai, berikan kesempatan kepada pikiran untuk beristirahat.



Kamu bisa melakukan aktivitas sederhana seperti mandi, berjalan kaki, mendengarkan musik, atau duduk sejenak sebelum memulai interaksi dengan pasangan.



2. Komunikasikan kondisi emosionalmu



Jangan mengharapkan pasangan selalu memahami apa yang sedang kamu alami tanpa penjelasan.



Kamu bisa mengatakan, "Aku sedang mengalami banyak tekanan di kantor. Kalau akhir-akhir ini aku terlihat lebih pendiam, bukan berarti aku tidak peduli sama kamu."



Komunikasi seperti ini dapat mengurangi kesalahpahaman dan membantu pasangan memahami situasimu.



3. Jangan menjadikan pasangan sebagai tempat pelampiasan



Pasangan memang seharusnya menjadi sumber dukungan emosional, tetapi bukan berarti ia harus menerima semua kemarahanmu.



Belajarlah mengenali kapan kamu sedang marah karena pekerjaan dan kapan ada masalah yang benar-benar berkaitan dengan hubungan.



4. Tetapkan waktu berkualitas bersama



Tidak harus selalu melakukan kegiatan mahal atau pergi berlibur. Makan malam bersama tanpa ponsel, mengobrol sebelum tidur, atau berjalan santai di akhir pekan sudah bisa menjadi cara untuk menjaga kedekatan.



Hal terpenting adalah memberikan perhatian yang tulus.



5. Jangan ragu mencari bantuan profesional



Jika stres pekerjaan sudah berlangsung lama, mengganggu tidur, memengaruhi kesehatan mental, atau menyebabkan konflik hubungan yang sulit diselesaikan, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog.



Konseling individu dapat membantu mengembangkan strategi pengelolaan stres, sedangkan konseling pasangan dapat membantu memperbaiki pola komunikasi dan menyelesaikan konflik.



Kesimpulan



Stres pekerjaan bukan sekadar persoalan yang memengaruhi produktivitas dan performa profesional. Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan tersebut dapat terbawa ke dalam kehidupan pribadi dan perlahan-lahan merusak hubungan dengan pasangan.



Mulai dari mudah marah, kehilangan perhatian emosional, komunikasi yang buruk, hingga menurunnya keintiman, semuanya dapat menjadi konsekuensi dari stres yang dibiarkan berkepanjangan.



Hal yang perlu diingat adalah pasangan bukanlah lawan yang harus menghadapi kemarahanmu setiap kali pekerjaan terasa berat. Ia adalah seseorang yang seharusnya bisa menjadi bagian dari sistem dukungan dalam kehidupanmu.



Membangun karier memang penting, tetapi menjaga hubungan dengan orang yang kamu cintai juga tidak kalah penting.



Jangan sampai kamu terlalu sibuk memperjuangkan masa depan hingga lupa merawat hubungan yang ingin kamu ajak menikmati masa depan tersebut.



