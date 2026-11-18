JawaPos.com - Menjadi tua sering kali dianggap sebagai bagian alami dari proses penurunan kemampuan otak. Banyak orang beranggapan bahwa semakin bertambah usia, seseorang pasti akan mengalami penurunan daya ingat, kesulitan berpikir, mudah lupa, hingga kehilangan kemampuan mengenali orang-orang terdekatnya. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.

Kita mungkin pernah melihat seseorang yang usianya sudah mencapai 70, 80, bahkan 90 tahun, tetapi masih mampu mengingat banyak hal, berbicara dengan lancar, mengambil keputusan, mengelola aktivitas sehari-hari, dan mengikuti perkembangan lingkungan di sekitarnya. Menariknya, ada pula orang lanjut usia yang masih memiliki pemikiran tajam, rasa ingin tahu tinggi, serta kemampuan memahami persoalan yang terkadang lebih baik daripada orang yang jauh lebih muda.



Fenomena ini menimbulkan pertanyaan menarik: mengapa sebagian orang tetap memiliki kemampuan kognitif yang baik meskipun sudah memasuki usia lanjut, sementara sebagian lainnya mengalami penurunan daya ingat dan fungsi berpikir?



Menurut psikologi dan ilmu saraf, jawabannya tidak sesederhana faktor keturunan atau keberuntungan. Kemampuan otak untuk tetap bekerja dengan baik hingga usia lanjut dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari kebiasaan hidup, aktivitas mental, hubungan sosial, kesehatan emosional, kualitas tidur, hingga kemampuan otak beradaptasi sepanjang kehidupan.



Penting dipahami bahwa demensia bukanlah bagian normal yang pasti dialami setiap orang ketika menua. Penuaan memang dapat menyebabkan perubahan pada kecepatan berpikir dan kemampuan mengingat, tetapi perubahan tersebut berbeda dengan demensia. Demensia merupakan kumpulan gejala akibat gangguan fungsi otak yang cukup berat sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (18/11), terdapat enam alasan psikologis dan ilmiah yang dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian orang tampak tidak mengalami demensia meskipun sudah berusia lanjut.



1. Mereka Terus Melatih Otak dengan Aktivitas yang Merangsang Pikiran



Salah satu alasan yang sering ditemukan pada orang lanjut usia dengan kemampuan berpikir yang masih baik adalah kebiasaan menjaga otak tetap aktif.



Dalam psikologi kognitif, otak dipahami sebagai organ yang memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Kemampuan ini dikenal sebagai neuroplastisitas, yaitu kemampuan sistem saraf untuk membentuk dan memperkuat hubungan antarsel saraf sebagai respons terhadap pengalaman, pembelajaran, dan aktivitas.



Orang yang terbiasa membaca buku, menulis, berdiskusi, mempelajari keterampilan baru, bermain permainan strategi, atau mengerjakan aktivitas yang membutuhkan pemecahan masalah memberikan rangsangan secara terus-menerus kepada otaknya.



Aktivitas tersebut melibatkan berbagai kemampuan kognitif, seperti perhatian, memori, bahasa, penalaran, dan pengambilan keputusan.



Misalnya, seseorang yang sudah berusia 75 tahun tetapi masih senang membaca berita, mempelajari sejarah, mengurus tanaman dengan mempelajari teknik baru, atau bermain catur secara rutin akan terus menggunakan berbagai kemampuan mentalnya.



Hal ini bukan berarti membaca buku atau bermain catur dapat menjamin seseorang terbebas dari demensia. Namun, aktivitas yang merangsang pikiran dapat membantu mempertahankan kemampuan kognitif dan berpotensi meningkatkan cadangan kognitif.



Cadangan kognitif atau cognitive reserve merupakan kemampuan otak untuk menghadapi perubahan atau kerusakan dengan memanfaatkan jaringan dan strategi berpikir yang masih tersedia.



Sederhananya, seseorang yang selama hidupnya terbiasa belajar dan menghadapi tantangan intelektual mungkin memiliki lebih banyak cara untuk menyelesaikan suatu persoalan ketika sebagian kemampuan otaknya mulai mengalami penurunan.



Itulah sebabnya sebagian orang lanjut usia masih mampu berpikir secara mandiri, memahami informasi baru, dan menjalankan berbagai aktivitas meskipun mengalami perubahan biologis akibat penuaan.



Hal menarik lainnya adalah bahwa belajar tidak harus berhenti ketika seseorang memasuki usia 60 atau 70 tahun. Otak tetap dapat mempelajari sesuatu yang baru selama kehidupan berlangsung.



Mempelajari bahasa asing, mengikuti kegiatan komunitas, memainkan alat musik, atau mencoba keterampilan baru merupakan contoh aktivitas yang dapat memberikan stimulasi mental.



Dengan demikian, salah satu rahasia menjaga ketajaman pikiran hingga usia lanjut adalah tidak membiarkan kehidupan mental berhenti berkembang.



2. Mereka Memiliki Hubungan Sosial yang Aktif dan Tidak Mengisolasi Diri



Manusia merupakan makhluk sosial. Kebutuhan untuk berkomunikasi, merasa diterima, berbagi pengalaman, dan memiliki hubungan dengan orang lain tidak menghilang hanya karena seseorang bertambah tua.



Dalam psikologi sosial, hubungan antarmanusia memiliki peran penting dalam kesehatan emosional dan fungsi kognitif.



Orang lanjut usia yang tetap aktif berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, atau komunitas biasanya memiliki lebih banyak kesempatan untuk menggunakan kemampuan berpikirnya.



Coba perhatikan apa yang terjadi ketika seseorang sedang berbincang dengan orang lain.



Ia harus mendengarkan, memahami pembicaraan, mengingat informasi, memilih kata-kata, membaca ekspresi wajah, serta memberikan tanggapan yang sesuai. Semua proses tersebut melibatkan kerja berbagai bagian otak.



Percakapan sederhana tentang pengalaman masa lalu, kabar keluarga, pekerjaan, atau peristiwa sehari-hari sebenarnya merupakan bentuk stimulasi kognitif.



Sebaliknya, isolasi sosial yang berlangsung lama dapat mengurangi kesempatan seseorang memperoleh stimulasi tersebut.



Kesepian juga dapat berkaitan dengan stres psikologis, suasana hati yang buruk, gangguan tidur, dan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan.



Berbagai penelitian menunjukkan bahwa isolasi sosial dan kesepian berkaitan dengan peningkatan risiko penurunan kognitif dan demensia. Meskipun demikian, hubungan ini bersifat kompleks dan tidak selalu menunjukkan hubungan sebab-akibat secara langsung.



Ada pula kemungkinan bahwa perubahan kognitif pada tahap awal membuat seseorang semakin sulit mempertahankan hubungan sosial.



Orang yang tetap aktif secara sosial biasanya memiliki lebih banyak kesempatan untuk berbagi cerita, bertukar pikiran, belajar dari pengalaman orang lain, dan merasa bahwa dirinya masih menjadi bagian penting dari lingkungan.



Misalnya, seorang nenek berusia 80 tahun yang rutin bertemu teman-temannya, mengikuti kegiatan lingkungan, mengobrol dengan cucu, dan menghadiri acara keluarga mungkin memiliki kehidupan sosial yang lebih kaya dibandingkan seseorang yang hampir selalu menghabiskan waktunya sendirian.



Bukan berarti setiap orang harus memiliki banyak teman. Hubungan yang berkualitas sering kali jauh lebih penting daripada jumlah orang yang dikenal.



Satu atau dua hubungan yang hangat, aman, dan bermakna dapat memberikan dukungan emosional yang sangat berharga.



Karena itu, menjaga hubungan sosial bukan sekadar cara menghilangkan kesepian, tetapi juga salah satu bagian penting dari upaya mempertahankan kesehatan otak sepanjang kehidupan.



3. Mereka Mampu Mengelola Stres dan Menjaga Kesehatan Emosional



Faktor berikutnya yang tidak kalah penting adalah kemampuan mengelola stres.



Sepanjang hidup, setiap orang pasti menghadapi berbagai tekanan, seperti masalah keluarga, kehilangan orang terdekat, persoalan keuangan, konflik, pekerjaan, dan perubahan kondisi kesehatan.



Namun, cara seseorang menghadapi tekanan tersebut dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis dan kesehatan tubuhnya.



Dalam psikologi, kemampuan mengelola emosi dan menghadapi tekanan dikenal sebagai regulasi emosi dan mekanisme koping.



Orang yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik cenderung tidak membiarkan tekanan psikologis menguasai kehidupannya dalam waktu yang terlalu lama.



Mereka mungkin tetap merasa sedih, kecewa, atau khawatir, tetapi memiliki cara untuk menghadapi perasaan tersebut secara lebih sehat.



Misalnya, mereka mencoba menerima keadaan yang tidak bisa diubah, berbicara dengan orang yang dipercaya, melakukan aktivitas yang menenangkan, beribadah sesuai keyakinan, atau mencari solusi secara bertahap.



Mengapa hal ini penting bagi otak?



Stres kronis dapat memengaruhi sistem hormon stres, termasuk kortisol. Paparan stres yang berkepanjangan dapat mengganggu tidur, suasana hati, perhatian, dan kemampuan mengingat.



Dalam jangka panjang, stres kronis juga dikaitkan dengan perubahan pada sejumlah sistem biologis yang berhubungan dengan kesehatan otak.



Selain itu, kecemasan dan depresi dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan berkonsentrasi, merasa pikirannya lambat, dan mudah melupakan informasi.



Gejala tersebut terkadang menyerupai gangguan kognitif, meskipun penyebabnya dapat berbeda.



Sebagian orang lanjut usia yang tetap memiliki kesehatan emosional cukup baik mungkin mampu mempertahankan rutinitas, hubungan sosial, dan aktivitas mental yang mendukung fungsi kognitifnya.



Mereka tidak selalu menjalani hidup tanpa masalah. Perbedaannya terletak pada cara menghadapi masalah tersebut.



Mereka belajar bahwa tidak semua hal harus dikendalikan, tidak semua konflik perlu dimenangkan, dan tidak semua kekhawatiran harus dipikirkan sepanjang hari.



Namun, perlu ditekankan bahwa kemampuan mengelola stres bukan perlindungan mutlak terhadap demensia. Kesehatan emosional merupakan salah satu bagian dari gambaran yang lebih luas mengenai kesehatan otak.



Menjaga kesehatan mental, mencari pertolongan ketika mengalami depresi, dan memiliki lingkungan yang mendukung tetap merupakan langkah penting, baik pada usia muda maupun lanjut usia.



4. Mereka Menjaga Kesehatan Fisik karena Otak Bergantung pada Kondisi Tubuh



Banyak orang menganggap kesehatan otak hanya berkaitan dengan aktivitas berpikir. Padahal, kemampuan otak sangat bergantung pada kondisi tubuh secara keseluruhan.



Otak membutuhkan pasokan oksigen, aliran darah yang baik, nutrisi, dan keseimbangan metabolisme agar dapat menjalankan fungsinya.



Karena itu, kebiasaan menjaga kesehatan fisik memiliki hubungan erat dengan kesehatan kognitif.



Salah satu faktor yang penting adalah aktivitas fisik.



Orang lanjut usia yang terbiasa berjalan kaki, bersepeda santai, berenang, melakukan senam ringan, atau berkebun biasanya memiliki kesempatan lebih besar untuk menjaga kebugaran tubuhnya.



Aktivitas fisik dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, meningkatkan kebugaran jantung, dan mendukung aliran darah menuju otak.



Olahraga juga berkaitan dengan proses biologis yang mendukung kesehatan saraf dan kemampuan otak beradaptasi.



Selain aktivitas fisik, kesehatan pembuluh darah juga sangat penting.



Tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, dan kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko gangguan pembuluh darah, termasuk pembuluh darah yang memasok oksigen ke otak.



Gangguan pembuluh darah tersebut dapat berkontribusi terhadap penurunan fungsi kognitif dan demensia vaskular.



Inilah salah satu alasan mengapa orang yang menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah sejak usia muda memiliki keuntungan dalam menjaga kesehatan otak ketika memasuki usia lanjut.



Pola makan juga memainkan peran penting.



Pola makan yang kaya sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, ikan, dan sumber protein berkualitas dapat mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.



Pola makan seperti Mediterania dan MIND banyak diteliti karena potensinya dalam mendukung kesehatan kardiovaskular dan kognitif.



Selain itu, tidur yang cukup juga tidak boleh diabaikan.



Ketika seseorang tidur, otak menjalankan berbagai proses penting yang berkaitan dengan konsolidasi memori dan pemeliharaan fungsi biologisnya.



Kurang tidur dalam jangka panjang dapat mengganggu konsentrasi, kemampuan mengingat, dan pengaturan emosi.



Karena itu, sebagian orang lanjut usia yang masih memiliki kemampuan berpikir baik mungkin mendapatkan manfaat dari kebiasaan hidup yang lebih seimbang.



Mereka tidak harus melakukan olahraga berat atau mengikuti pola makan yang sempurna. Konsistensi dalam aktivitas fisik, pengaturan pola makan, pengendalian penyakit kronis, dan tidur berkualitas merupakan hal yang jauh lebih realistis.



5. Mereka Memiliki Cadangan Kognitif yang Terbentuk dari Pengalaman Hidup



Salah satu konsep paling menarik dalam psikologi dan ilmu saraf mengenai penuaan adalah cognitive reserve atau cadangan kognitif.



Konsep ini membantu menjelaskan mengapa dua orang yang memiliki usia sama dan bahkan perubahan biologis otak yang serupa dapat menunjukkan kemampuan berpikir yang berbeda.



Cadangan kognitif terbentuk melalui pengalaman dan aktivitas mental sepanjang kehidupan.



Pendidikan, pekerjaan, kebiasaan membaca, interaksi sosial, kegiatan kreatif, dan pengalaman memecahkan masalah dapat berkontribusi terhadap perkembangan kemampuan kognitif.



Namun, cadangan kognitif tidak hanya dimiliki oleh orang yang berpendidikan tinggi atau memiliki pekerjaan intelektual.



Seseorang yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal tinggi juga dapat memiliki kehidupan mental yang kaya.



Misalnya, seorang petani yang terbiasa mengatur musim tanam, memperkirakan cuaca, mengelola hasil panen, menyelesaikan persoalan di lapangan, dan berinteraksi dengan banyak orang sebenarnya menggunakan berbagai kemampuan kognitif.



Begitu pula seorang pedagang yang setiap hari harus menghitung keuntungan, mengingat kebutuhan pelanggan, mengatur persediaan, dan mengambil keputusan.



Semua pengalaman tersebut melibatkan aktivitas mental yang kompleks.



Menurut teori cadangan kognitif, otak dapat menggunakan strategi alternatif atau jaringan yang lebih efisien ketika menghadapi perubahan atau kerusakan.



Dengan kata lain, seseorang yang memiliki cadangan kognitif lebih tinggi mungkin mampu mempertahankan fungsi sehari-hari lebih lama meskipun terdapat perubahan pada otaknya.



Inilah salah satu penjelasan mengapa sebagian orang tampak tetap sehat secara mental meskipun sudah sangat tua.



Namun, ada hal penting yang perlu dipahami.



Cadangan kognitif bukan berarti seseorang kebal terhadap penyakit Alzheimer atau jenis demensia lainnya. Cadangan kognitif lebih tepat dipahami sebagai kemampuan untuk menghadapi dampak perubahan otak, bukan kemampuan mencegah seluruh perubahan tersebut.



Bahkan, dalam sejumlah kondisi, gejala demensia pada seseorang dengan cadangan kognitif tinggi dapat muncul lebih lambat meskipun perubahan patologis di otaknya sudah berlangsung.



Oleh karena itu, pengalaman hidup yang kaya dan kebiasaan terus belajar dapat menjadi salah satu aset penting dalam menjaga kemampuan berpikir hingga usia lanjut.



6. Mereka Tetap Memiliki Tujuan Hidup, Rasa Ingin Tahu, dan Semangat untuk Menjalani Hari



Alasan terakhir yang sering kali kurang diperhatikan adalah keberadaan tujuan hidup.



Dalam psikologi, manusia tidak hanya membutuhkan kondisi fisik yang baik, tetapi juga membutuhkan perasaan bahwa kehidupannya memiliki makna.



Seseorang yang merasa dirinya masih memiliki peran, tanggung jawab, dan sesuatu yang ingin dicapai biasanya mempunyai alasan untuk tetap terlibat dalam kehidupan sehari-hari.



Pada usia lanjut, tujuan hidup tidak harus berupa pekerjaan besar atau pencapaian yang luar biasa.



Tujuan tersebut dapat berbentuk sederhana, seperti merawat cucu, menjaga kebun, memasak untuk keluarga, membantu tetangga, mengikuti kegiatan keagamaan, membaca buku, atau berbagi pengalaman dengan generasi yang lebih muda.



Hal-hal sederhana tersebut dapat memberikan struktur dan makna dalam kehidupan.



Ketika seseorang memiliki aktivitas yang dianggap penting, ia cenderung lebih terdorong untuk bangun pagi, menjaga rutinitas, berinteraksi dengan orang lain, dan menggunakan kemampuan berpikirnya.



Selain itu, rasa ingin tahu juga merupakan bagian penting dari kehidupan mental yang sehat.



Orang yang tetap tertarik mempelajari sesuatu biasanya memiliki kesempatan untuk terus melatih perhatian, memori, dan kemampuan memahami informasi.



Misalnya, seseorang berusia 78 tahun yang masih ingin mengetahui perkembangan teknologi, mempelajari cara menggunakan ponsel, mengikuti berita, atau bertanya tentang hal-hal baru menunjukkan bahwa proses belajar masih berlangsung.



Sikap tersebut mencerminkan keterbukaan terhadap pengalaman.



Dalam psikologi kepribadian, keterbukaan terhadap pengalaman merupakan salah satu karakteristik yang berkaitan dengan minat terhadap ide, pengetahuan, kreativitas, dan pengalaman baru.



Walaupun keterbukaan terhadap pengalaman bukan jaminan terhindar dari demensia, sikap ingin tahu dapat mendorong seseorang untuk menjalani aktivitas yang merangsang kemampuan kognitif.



Tujuan hidup juga dapat memberikan dukungan emosional ketika seseorang menghadapi perubahan akibat penuaan.



Mereka tidak semata-mata melihat usia lanjut sebagai masa menunggu kemunduran, tetapi sebagai fase kehidupan yang masih memiliki kesempatan untuk belajar, menikmati hubungan, dan memberikan sesuatu kepada orang lain.



Dengan demikian, menjaga ketajaman pikiran bukan hanya tentang melatih otak, tetapi juga tentang mempertahankan keterlibatan dalam kehidupan.



Mengapa Ada Orang Berusia 90 Tahun yang Masih Sangat Tajam Pikirannya?



Jika diperhatikan, keenam alasan di atas sebenarnya saling berhubungan.



Orang yang aktif secara mental sering kali juga memiliki kesempatan lebih besar untuk berinteraksi secara sosial. Hubungan sosial yang baik dapat mendukung kesehatan emosional. Kesehatan emosional yang terjaga dapat membantu seseorang mempertahankan rutinitas sehat. Sementara itu, aktivitas fisik dan kebiasaan belajar dapat mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang.



Namun, ada satu faktor lain yang tidak boleh dilupakan, yaitu faktor biologis dan genetik.



Setiap orang memiliki kondisi otak, riwayat kesehatan, faktor keturunan, dan kerentanan terhadap penyakit yang berbeda.



Sebagian orang mungkin memiliki kombinasi faktor biologis yang menguntungkan sehingga fungsi kognitifnya tetap terjaga hingga usia sangat lanjut.



Sebaliknya, ada orang yang sudah menjalani gaya hidup sehat tetapi tetap mengalami demensia.



Artinya, tidak tepat jika kita menganggap orang yang mengalami demensia sebagai seseorang yang kurang menjaga otaknya atau kurang berusaha menjalani hidup sehat.



Demensia merupakan kondisi kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali seseorang.



Selain itu, kemampuan mengingat yang baik tidak selalu berarti seseorang bebas dari perubahan biologis pada otaknya.



Ada individu yang tetap mampu berbicara dengan baik, mengingat pengalaman masa lalu, dan menjalankan aktivitas sehari-hari meskipun pemeriksaan medis mungkin menunjukkan adanya perubahan tertentu pada otak.



Karena itu, penilaian kesehatan kognitif perlu mempertimbangkan fungsi sehari-hari, riwayat perubahan kemampuan, dan pemeriksaan profesional apabila diperlukan.



Kebiasaan yang Bisa Dilakukan untuk Menjaga Kesehatan Otak hingga Usia Lanjut



Meskipun tidak ada cara yang dapat menjamin seseorang terbebas dari demensia, ada beberapa kebiasaan yang dapat membantu menjaga kesehatan otak.



Berikut beberapa langkah yang dapat dimulai sejak usia muda maupun ketika sudah memasuki usia lanjut:



Biasakan belajar hal baru. Jangan berhenti membaca, berdiskusi, mempelajari keterampilan, atau mencoba aktivitas yang merangsang pikiran.



Pertahankan hubungan sosial. Luangkan waktu untuk berbicara dengan keluarga, bertemu teman, dan mengikuti kegiatan komunitas.



Lakukan aktivitas fisik secara rutin. Berjalan kaki, berenang, bersepeda, atau olahraga sesuai kemampuan dapat mendukung kesehatan tubuh dan otak.



Jaga kesehatan emosional. Kelola stres, tangani depresi, dan jangan ragu mencari bantuan profesional ketika mengalami masalah psikologis.



Perhatikan kualitas tidur. Usahakan memiliki jadwal tidur yang teratur dan konsultasikan gangguan tidur yang berlangsung lama.



Kendalikan penyakit kronis. Periksa tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan kondisi kesehatan lainnya secara berkala.



Miliki tujuan hidup. Tetap terlibat dalam aktivitas yang bermakna dan membuat kehidupan terasa lebih menyenangkan.



Kebiasaan tersebut bukanlah resep ajaib yang dapat menghilangkan risiko demensia. Namun, berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari pendekatan yang didukung penelitian untuk membantu menjaga kesehatan otak dan kesehatan secara keseluruhan.



Kesimpulan



Mengapa sebagian orang tampak tidak mengalami demensia meskipun sudah berusia sangat tua?



Menurut psikologi dan ilmu saraf, jawabannya berkaitan dengan kombinasi berbagai faktor, mulai dari aktivitas mental, hubungan sosial, kesehatan emosional, kebugaran fisik, cadangan kognitif, hingga keberadaan tujuan hidup.



Orang yang terus belajar, menjaga hubungan dengan orang lain, mengelola stres, memperhatikan kesehatan tubuh, dan tetap memiliki semangat menjalani kehidupan dapat memperoleh berbagai keuntungan bagi kesehatan kognitifnya.



Namun, faktor genetik, kondisi biologis, dan riwayat kesehatan juga memiliki peran besar. Tidak seorang pun dapat menjamin dirinya akan terbebas dari demensia hanya dengan menjalani kebiasaan tertentu.



Hal terpenting yang bisa dipelajari adalah bahwa bertambah tua tidak selalu berarti kehilangan kemampuan berpikir.



Usia boleh bertambah, rambut boleh memutih, dan tubuh mungkin tidak lagi sekuat dahulu. Namun, kehidupan mental tetap dapat dipelihara melalui kebiasaan yang sehat, hubungan yang bermakna, dan keinginan untuk terus belajar.



Pada akhirnya, menjaga kesehatan otak bukan pekerjaan yang baru dimulai ketika seseorang memasuki usia 70 atau 80 tahun. Itu merupakan investasi sepanjang kehidupan.



