ilustrasi orang yang mengecek handphone. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Bagi sebagian orang, mengecek media sosial menjadi aktivitas pertama yang dilakukan begitu membuka mata di pagi hari.

Kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tetapi dapat memberikan gambaran mengenai pola perilaku dan kecenderungan seseorang.

Keinginan untuk selalu mengetahui kabar terbaru, mengikuti aktivitas orang lain, hingga mendapatkan informasi secara cepat bisa menjadi alasan di balik kebiasaan tersebut.

Hal tersebut juga berkaitan dengan cara seseorang menjalin hubungan melalui dunia digital.

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Melansir geediting, psikologi membahas tujuh ciri yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang langsung membuka media sosial setelah bangun tidur.

1. Kecenderungan menunda

Menurut psikologi, kebiasaan cek media sosial setelah bangun tidur bisa menjadi indikasi kecenderungan menunda atau menghindari tugas.

Memeriksa media sosial sebelum Anda meninggalkan tempat tidur dapat dianggap menunda memulai hari dan tanggung jawab terkait.

Itu cara untuk menunda, menghabiskan beberapa menit lagi di zona nyaman sebelum menghadapi kenyataan.

2. Tingkat empati yang tinggi

Seseorang mungkin berasumsi bahwa menggulir media sosial di pagi hari merupakan tanda keasyikan dengan diri sendiri.

Namun, psikologi menemukan bahwa hal itu sebenarnya bisa menjadi tanda tingginya tingkat empati.

Mereka ingin tetap terhubung dan mendapat informasi, serta peduli terhadap kesejahteraan orang lain.

3. Lebih rentan terhadap kecemasan

Memulai hari dengan banjir informasi, berita terkini, dan kejadian sosial dapat menentukan suasana hati hari itu.

Bila Anda menyerap begitu banyak informasi sekaligus, terutama setelah bangun tidur, hal tersebut dapat menimbulkan perasaan kewalahan.

4. Kebutuhan akan validasi

Beberapa orang mendambakan pengakuan dan validasi sampai batas tertentu.

Bagi mereka yang memeriksa media sosial pertama kali di pagi hari, kebutuhan ini mungkin sedikit lebih terasa.

Melihat seseorang menyukai atau mengomentari unggahan Anda bisa memberi sedikit dorongan, suatu pengakuan bahwa Anda penting.

5. Takut ketinggalan

Di era pembaruan instan, mengecek media sosial sebagai hal pertama di pagi hari mungkin disebabkan oleh rasa takut ketinggalan atau FOMO.

Baik itu berita yang sedang tren, meme viral, atau pengumuman besar dari seseorang, tetap mengikuti perkembangan adalah hal penting bagi beberapa orang.

6. Keinginan untuk struktur

Bagi sebagian orang, mengecek media sosial pertama kali di pagi hari bukan soal konten, tetapi lebih soal rutinitas.

Ini adalah tindakan yang lazim dilakukan untuk membantu mereka bangun dan bersiap menghadapi hari, seperti minum secangkir kopi atau jogging pagi.

Struktur dan rutinitas dapat memberikan rasa nyaman, memberikan rasa kendali dalam dunia yang sering terasa kacau.

7. Potensi ketergantungan

Meskipun mudah untuk menganggap kebiasaan mengecek media sosial pertama kali di pagi hari sebagai hal yang tidak berbahaya, ada baiknya mempertimbangkan potensi ketergantungannya.