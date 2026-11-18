ilustrasi orang yang menatap jendela. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Suasana hujan kerap memberikan efek menenangkan bagi sebagian orang.

Suara rintik air, udara yang lebih dingin, serta suasana tenang bisa membuat seseorang merasa nyaman hingga akhirnya muncul rasa kantuk.

Menurut psikologi, kebiasaan mudah mengantuk saat hujan dapat menggambarkan perilaku seseorang.

Hal ini biasanya sering ditemukan pada orang-orang yang menikmati suasana hujan hingga merasa mengantuk.

Baca Juga:8 Strategi untuk Memperkuat Diri dengan Makna dan Tujuan Hidup Menurut Psikologi

Melansir geediting, terdapat enam perilaku unik yang sering dikaitkan dengan orang yang mudah mengantuk ketika hujan turun.

1. Mereka selaras dengan irama alam

Hujan memiliki irama dan sebagian orang lebih selaras dengan ketukan alami ini.

Para psikolog menemukan bahwa orang yang mengantuk saat hujan punya kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitar.

Mereka selaras dengan irama sekitar dan hujan, bunyinya yang menenangkan bisa menidurkan mereka ke dalam suasana rileks.

2. Mereka menemukan penghiburan dalam kesendirian

Bagi mereka yang mengantuk saat hujan, kesendirian sering mendatangkan rasa damai.

Hari-hari hujan terkadang terasa suram dan membuat terisolasi. Namun, bagi sebagian orang, ini bukan soal kesepian, namun kesunyian.

Mereka merangkul ketenangan dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengisi ulang energi.

3. Mereka lebih sensitif terhadap masukan sensorik

Ciri umum lain di antara orang-orang yang mengantuk saat hujan adalah meningkatnya kepekaan terhadap masukan sensorik, terutama suara.

Studi menemukan bahwa suara-suara alam seperti hujan, ombak, atau desiran angin dapat secara fisik mengubah koneksi di otak, mengurangi naluri alami tubuh untuk melawan atau lari, dan mengaktifkan sistem otonom untuk beristirahat dan mencerna.

Efek menenangkan ini dapat menimbulkan perasaan rileks dan mengantuk.

4. Mereka menghargai keindahan dalam keheningan

Ada keindahan tertentu dalam ketenangan yang datang bersama hujan dan bagi sebagian orang, ketenangan ini dapat membangkitkan perasaan mengantuk.

Bagi mereka yang mengantuk saat hujan, ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya.

5. Mereka menemukan energi dalam istirahat

Hari hujan mungkin tampak seperti alasan yang tepat untuk bermalas-malasan. Namun pada kenyataannya, inilah yang mengisi kembali cadangan energi mereka.

Saat beristirahat dan tertidur karena hujan, mereka bisa mengisi ulang energi dan bangun dengan vitalitas baru begitu hujan berhenti.

6. Mereka mewujudkan kesadaran

Orang yang mengantuk saat hujan menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap lingkungan sekitar dan respons tubuh terhadapnya.