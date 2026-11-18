JawaPos.com - Menjadi seorang pengasuh bukanlah pekerjaan yang sederhana. Di balik perhatian, kesabaran, dan berbagai bentuk pengorbanan yang diberikan setiap hari, ada beban emosional yang sering kali tidak terlihat oleh orang lain. Seseorang yang merawat orang tua, pasangan, anak, anggota keluarga yang sakit, atau orang dengan kebutuhan khusus sering kali harus mengesampingkan kebutuhan pribadinya demi memastikan orang yang dirawat tetap mendapatkan perhatian terbaik.

Namun, ada satu perasaan yang cukup sering muncul dalam kehidupan para pengasuh: rasa bersalah.



Mereka merasa bersalah ketika beristirahat, ketika merasa lelah, ketika ingin menghabiskan waktu untuk diri sendiri, bahkan ketika tidak mampu memenuhi semua kebutuhan orang yang dirawat. Ironisnya, perasaan tersebut bisa muncul meskipun mereka sebenarnya tidak melakukan kesalahan apa pun.



Seorang pengasuh mungkin sudah memberikan waktu, tenaga, perhatian, dan kasih sayang selama bertahun-tahun. Akan tetapi, ketika orang yang dirawat mengalami kemunduran kesehatan, merasa sedih, atau membutuhkan bantuan lebih banyak, pengasuh justru menyalahkan dirinya sendiri.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan beberapa proses emosional, seperti rasa tanggung jawab yang berlebihan, perfeksionisme, kelelahan emosional, dan kesulitan menetapkan batasan pribadi.



Rasa bersalah tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang salah. Terkadang, justru orang yang sangat peduli terhadap orang lain lebih rentan menyalahkan dirinya sendiri ketika menghadapi situasi yang berada di luar kendalinya.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (18/11), terdapat lima alasan psikologis mengapa pengasuh kerap merasa bersalah meskipun sebenarnya tidak melakukan kesalahan apa pun.



1. Mereka Merasa Bertanggung Jawab atas Segala Sesuatu yang Terjadi pada Orang yang Dirawat



Salah satu alasan terbesar mengapa pengasuh mudah merasa bersalah adalah kecenderungan mengambil tanggung jawab yang terlalu besar.



Ketika seseorang merawat orang lain, terutama anggota keluarga yang dicintai, mereka sering merasa bahwa kesejahteraan orang tersebut sepenuhnya berada di tangan mereka.



Mereka ingin memastikan orang yang dirawat selalu nyaman, sehat, aman, dan bahagia. Akibatnya, setiap kejadian yang tidak menyenangkan bisa dianggap sebagai kegagalan pribadi.



Misalnya, seorang anak yang merawat orang tuanya mungkin merasa bersalah ketika orang tuanya mengalami penurunan kondisi kesehatan. Padahal, penyakit tersebut bisa saja berkembang secara alami dan tidak berkaitan dengan kualitas perawatan yang diberikan.



Begitu pula dengan pengasuh yang merasa bersalah ketika orang yang dirawat mengalami kesedihan, kesepian, atau ketidaknyamanan.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan inflated responsibility, yaitu persepsi bahwa seseorang memiliki tanggung jawab lebih besar daripada yang sebenarnya berada dalam kendalinya.



Orang dengan pola pikir seperti ini sering kesulitan membedakan antara tanggung jawab dan kendali.



Mereka memang bertanggung jawab memberikan perawatan terbaik sesuai kemampuan. Namun, bukan berarti mereka memiliki kendali atas setiap aspek kehidupan, kesehatan, dan emosi orang yang dirawat.



Perbedaan ini sangat penting.



Seorang pengasuh dapat memberikan obat tepat waktu, menyiapkan makanan, menemani pemeriksaan, dan memberikan perhatian penuh. Namun, mereka tidak selalu bisa mencegah penyakit berkembang, menghilangkan rasa sakit, atau memastikan orang yang dirawat selalu merasa bahagia.



Sayangnya, pikiran yang dipenuhi rasa tanggung jawab berlebihan sering mengabaikan kenyataan tersebut.



Mereka mungkin terus bertanya dalam hati, "Apakah aku sudah melakukan cukup banyak?" atau "Bagaimana jika kondisinya memburuk karena aku kurang memperhatikan sesuatu?"



Pertanyaan seperti itu bisa berubah menjadi lingkaran rasa bersalah yang sulit dihentikan.



Pada akhirnya, pengasuh merasa harus selalu waspada dan tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apa pun.



Padahal, merawat seseorang bukan berarti harus mampu mengendalikan semua hal yang terjadi dalam kehidupannya.



2. Mereka Terjebak dalam Standar Kesempurnaan yang Tidak Realistis



Banyak pengasuh memiliki keinginan kuat untuk menjadi orang yang selalu sabar, penuh perhatian, dan tidak pernah mengeluh.



Mereka merasa bahwa pengasuh yang baik seharusnya selalu siap membantu, tidak mudah marah, tidak merasa lelah, dan tidak pernah mengutamakan kebutuhan pribadi.



Standar semacam ini terdengar mulia, tetapi sebenarnya sangat sulit dipenuhi oleh manusia biasa.



Dalam psikologi, kecenderungan tersebut dapat berkaitan dengan perfectionism atau perfeksionisme.



Perfeksionisme membuat seseorang menetapkan standar yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak hanya ingin melakukan sesuatu dengan baik, tetapi merasa harus melakukannya tanpa kekurangan.



Dalam konteks pengasuhan, standar tersebut bisa berkembang menjadi keyakinan bahwa pengasuh yang baik tidak boleh merasa kesal, tidak boleh kehilangan kesabaran, dan tidak boleh membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri.



Akibatnya, perasaan manusiawi seperti lelah, bosan, frustrasi, atau ingin beristirahat justru dianggap sebagai tanda bahwa mereka tidak cukup menyayangi orang yang dirawat.



Contohnya, seorang perempuan yang merawat ibunya mungkin merasa sangat bersalah ketika suatu hari ingin pergi keluar bersama teman-temannya.



Padahal, keinginan tersebut merupakan kebutuhan sosial yang wajar. Ia tetap bisa menyayangi ibunya sekaligus membutuhkan waktu untuk menikmati kehidupannya sendiri.



Namun, standar kesempurnaan membuatnya berpikir bahwa setiap waktu yang tidak digunakan untuk merawat ibunya merupakan bentuk pengabaian.



Masalahnya, tidak ada manusia yang mampu memberikan perhatian tanpa batas setiap hari.



Bahkan pengasuh yang paling sabar sekalipun dapat mengalami kelelahan, kehilangan kesabaran, atau membutuhkan jeda.



Psikologi membantu kita memahami bahwa menjadi pengasuh yang baik bukan berarti harus menjadi pengasuh yang sempurna.



Justru kemampuan menerima keterbatasan diri merupakan bagian penting dari kesehatan emosional.



Pengasuh perlu memahami bahwa melakukan sesuatu dengan cukup baik jauh lebih realistis daripada memaksakan diri untuk selalu sempurna.



Mereka tidak harus menghilangkan seluruh kebutuhan pribadi hanya untuk membuktikan bahwa mereka peduli.



3. Mereka Mengalami Kesulitan Menetapkan Batasan antara Kebutuhan Orang Lain dan Kebutuhan Diri Sendiri



Alasan berikutnya adalah kesulitan menetapkan batasan pribadi atau personal boundaries.



Banyak pengasuh terbiasa menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri. Pada awalnya, hal tersebut mungkin dilakukan karena kasih sayang, kewajiban keluarga, atau keinginan untuk membantu.



Namun, jika berlangsung terus-menerus tanpa batas yang sehat, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk mengenali kebutuhannya sendiri.



Mereka mungkin merasa tidak pantas mengatakan tidak, menolak permintaan, atau meminta bantuan kepada orang lain.



Bahkan ketika tubuh sudah sangat lelah, mereka tetap memaksakan diri karena takut dianggap egois.



Dalam psikologi, pola ini dapat berhubungan dengan people-pleasing, yaitu kecenderungan berusaha menyenangkan orang lain demi menghindari penolakan, konflik, atau perasaan tidak diterima.



Pengasuh dengan kecenderungan tersebut sering merasa bahwa kebahagiaan orang yang dirawat merupakan prioritas utama, sementara kebutuhan dirinya sendiri bisa ditunda tanpa batas waktu.



Misalnya, seorang pengasuh mungkin ingin tidur lebih awal karena kelelahan. Namun, ketika orang yang dirawat meminta bantuan, ia langsung merasa bersalah jika tidak segera memenuhi permintaan tersebut.



Bahkan ketika permintaan itu sebenarnya dapat ditangani oleh anggota keluarga lain, ia tetap merasa bahwa dirinya harus selalu tersedia.



Lama-kelamaan, batas antara kepedulian dan pengorbanan berlebihan menjadi semakin kabur.



Mereka mulai menganggap bahwa mencintai seseorang berarti harus selalu mengalah.



Padahal, batasan pribadi bukanlah bentuk penolakan terhadap orang yang dirawat. Batasan merupakan cara untuk memastikan bahwa kebutuhan kedua belah pihak tetap diperhatikan.



Seorang pengasuh boleh mengatakan bahwa dirinya membutuhkan waktu istirahat. Mereka juga boleh meminta anggota keluarga lain mengambil alih sebagian tanggung jawab.



Menetapkan batasan tidak berarti mengurangi kasih sayang.



Sebaliknya, batasan yang sehat dapat membantu pengasuh mempertahankan energi emosional dan fisik agar mampu memberikan perawatan secara berkelanjutan.



4. Mereka Mengalami Kelelahan Emosional yang Membuat Segala Sesuatu Terasa Seperti Kesalahan Pribadi



Merawat seseorang dalam jangka panjang dapat menguras energi emosional.



Berbeda dengan pekerjaan yang memiliki jam selesai dan waktu istirahat yang jelas, tanggung jawab pengasuhan sering kali berlangsung sepanjang hari. Bahkan ketika tidak sedang melakukan perawatan secara langsung, pikiran pengasuh mungkin tetap dipenuhi kekhawatiran tentang kondisi orang yang dirawat.



Mereka memikirkan jadwal obat, makanan, pemeriksaan kesehatan, kebutuhan sehari-hari, hingga kemungkinan kondisi darurat.



Tekanan yang terus-menerus tersebut dapat menyebabkan kelelahan emosional atau emotional exhaustion.



Kondisi ini merupakan salah satu dimensi penting dalam pembahasan kelelahan akibat stres berkepanjangan dan burnout.



Ketika seseorang mengalami kelelahan emosional, kemampuan untuk mengelola perasaan dan menghadapi tekanan dapat menurun.



Hal-hal kecil yang sebelumnya terasa biasa saja mungkin menjadi jauh lebih berat.



Pengasuh bisa menjadi lebih mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, merasa tidak berdaya, atau mengalami kesulitan mengendalikan emosi.



Setelah itu, mereka mungkin merasa bersalah karena tidak mampu menunjukkan kesabaran seperti biasanya.



Sebagai contoh, seorang pria yang merawat istrinya yang sedang sakit mungkin suatu hari merasa kesal karena harus mengulang pekerjaan yang sama berkali-kali.



Setelah emosinya mereda, ia merasa sangat bersalah karena menganggap dirinya tidak cukup sabar atau tidak cukup mencintai istrinya.



Padahal, kemarahan sesaat tersebut bisa menjadi sinyal bahwa dirinya sudah terlalu lelah secara emosional.



Kelelahan tidak selalu berarti seseorang kehilangan kasih sayang. Terkadang, seseorang masih sangat peduli, tetapi kapasitas emosionalnya sudah terkuras.



Dalam situasi seperti ini, rasa bersalah dapat memperburuk keadaan.



Alih-alih mengakui bahwa dirinya membutuhkan bantuan, pengasuh justru semakin keras terhadap diri sendiri.



Mereka memaksakan diri untuk terus bertahan, sehingga kelelahan semakin menumpuk.



Karena itu, penting untuk memahami bahwa perasaan lelah bukanlah bukti kegagalan moral.



Pengasuh juga membutuhkan dukungan, waktu istirahat, hubungan sosial, dan kesempatan untuk memulihkan kondisi emosionalnya.



5. Mereka Terbiasa Menghubungkan Kasih Sayang dengan Pengorbanan Diri



Alasan terakhir yang cukup mendalam adalah keyakinan bahwa mencintai seseorang berarti harus selalu berkorban.



Keyakinan ini dapat terbentuk sejak masa kanak-kanak melalui pola asuh, pengalaman keluarga, norma sosial, maupun nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan seseorang.



Sebagian orang tumbuh dengan pemahaman bahwa menjadi anak yang baik berarti selalu menuruti orang tua. Menjadi pasangan yang baik berarti selalu mendahulukan pasangan. Sementara menjadi anggota keluarga yang baik berarti bersedia mengorbankan kepentingan pribadi kapan pun dibutuhkan.



Ketika seseorang kemudian menjadi pengasuh, keyakinan tersebut dapat menjadi semakin kuat.



Mereka merasa bahwa kebutuhan pribadi seharusnya tidak menjadi prioritas ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan self-sacrifice schema, yaitu pola keyakinan bahwa seseorang harus terus-menerus mengorbankan kebutuhannya sendiri demi memenuhi kebutuhan orang lain.



Orang dengan pola tersebut mungkin merasa tidak nyaman ketika menerima bantuan, menikmati waktu luang, atau melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya sendiri.



Bahkan ketika orang lain menawarkan diri untuk membantu, mereka bisa merasa bersalah karena menganggap tanggung jawab tersebut seharusnya menjadi kewajibannya.



Misalnya, seorang anak yang merawat ayahnya mungkin merasa tidak pantas menikmati liburan meskipun sudah bertahun-tahun menjalankan tanggung jawab pengasuhan.



Ia mungkin berpikir bahwa selama ayahnya masih membutuhkan bantuan, dirinya tidak seharusnya terlalu menikmati kehidupan pribadi.



Padahal, kasih sayang dan pengorbanan bukanlah dua hal yang harus selalu berjalan beriringan.



Seseorang dapat mencintai keluarganya tanpa harus mengabaikan kesehatan fisik dan emosionalnya sendiri.



Pengasuhan yang sehat seharusnya tidak mengharuskan seseorang kehilangan seluruh identitas pribadinya.



Mereka tetap memiliki hak untuk beristirahat, memiliki hubungan sosial, mengejar impian, dan menikmati kehidupan di luar tanggung jawab pengasuhan.



Memahami hal ini dapat membantu pengasuh membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri maupun orang yang dirawat.



Bagaimana Cara Mengurangi Rasa Bersalah yang Tidak Seharusnya Ditanggung Pengasuh?



Menyadari penyebab rasa bersalah merupakan langkah awal yang penting. Namun, pengasuh juga membutuhkan cara untuk mengelola perasaan tersebut agar tidak terus-menerus mengganggu kehidupan sehari-hari.



Berikut beberapa pendekatan yang dapat membantu.



1. Bedakan antara tanggung jawab dan hal-hal di luar kendali



Cobalah bertanya kepada diri sendiri: apakah situasi ini benar-benar terjadi karena kesalahan saya, atau merupakan sesuatu yang memang tidak bisa saya kendalikan?



Tidak semua masalah yang dialami orang yang dirawat merupakan tanggung jawab pengasuh.



2. Berhenti menuntut kesempurnaan dari diri sendiri



Ingatlah bahwa menjadi pengasuh yang baik tidak berarti harus selalu sabar dan selalu tersedia.



Anda boleh merasa lelah, kecewa, atau membutuhkan waktu sendiri. Perasaan tersebut tidak otomatis mengurangi kasih sayang Anda.



3. Belajar meminta bantuan



Pengasuhan tidak harus dilakukan seorang diri. Jika memungkinkan, libatkan anggota keluarga lain, teman tepercaya, tenaga profesional, atau layanan pendampingan.



Membagi tanggung jawab bukan berarti mengabaikan kewajiban.



4. Berikan ruang untuk kebutuhan pribadi



Tidur cukup, makan teratur, berolahraga, menikmati hobi, dan mempertahankan hubungan sosial merupakan kebutuhan penting.



Merawat diri bukan tindakan egois, melainkan bagian dari menjaga kemampuan untuk merawat orang lain.



5. Cari dukungan emosional ketika beban terasa terlalu berat



Berbicara dengan orang yang dipercaya atau berkonsultasi dengan psikolog dapat membantu pengasuh memahami sumber rasa bersalah dan mengembangkan cara menghadapi tekanan yang lebih sehat.



Jika rasa bersalah disertai kesedihan berkepanjangan, gangguan tidur, kecemasan berat, atau hilangnya minat terhadap kehidupan sehari-hari, mencari bantuan profesional menjadi langkah yang patut dipertimbangkan.



Penutup



Rasa bersalah yang dialami pengasuh tidak selalu muncul karena mereka telah melakukan kesalahan. Terkadang, perasaan tersebut justru tumbuh dari keinginan yang sangat besar untuk memberikan perawatan terbaik kepada orang yang mereka sayangi.



Mereka ingin memastikan tidak ada kebutuhan yang terlewat, tidak ada penderitaan yang bertambah, dan tidak ada alasan bagi orang yang dirawat untuk merasa sendirian.



Namun, keinginan untuk menjadi pengasuh yang baik dapat berubah menjadi beban ketika seseorang mulai percaya bahwa dirinya harus selalu kuat, selalu tersedia, dan selalu mengutamakan orang lain.



Psikologi mengingatkan kita bahwa manusia memiliki keterbatasan. Tidak seorang pun dapat memberikan perhatian tanpa batas, mengendalikan seluruh keadaan, atau memenuhi setiap kebutuhan orang lain tanpa mengalami kelelahan.



Menjadi pengasuh bukan berarti harus berhenti menjadi manusia dengan kebutuhan, perasaan, dan keinginan pribadi.



Seseorang tetap bisa menjadi anak yang berbakti sambil menikmati kehidupannya sendiri. Tetap bisa menjadi pasangan yang penuh kasih sambil membutuhkan waktu untuk beristirahat. Tetap bisa menjadi pengasuh yang bertanggung jawab sambil mengakui bahwa dirinya juga membutuhkan bantuan.



Pada akhirnya, mungkin salah satu hal terpenting yang perlu dipahami oleh setiap pengasuh adalah bahwa merawat orang lain tidak seharusnya berarti mengabaikan diri sendiri.



Anda tidak harus merasa bersalah hanya karena membutuhkan istirahat. Anda tidak harus merasa egois hanya karena ingin memiliki kehidupan pribadi. Dan Anda tidak harus menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang memang berada di luar kendali Anda.



