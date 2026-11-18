ilustrasi orang yang cerdas. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Kemampuan memecahkan masalah dan berpikir secara kritis merupakan beberapa aspek yang sering digunakan untuk menggambarkan kecerdasan seseorang.

Namun, selain kemampuan intelektual, kebiasaan sehari-hari juga kerap menarik perhatian ketika membahas karakteristik orang cerdas.

Cara memilih dan memadukan pakaian menjadi salah satu aspek yang sering dikaitkan dengan kepribadian.

Dalam kajian psikologi, pilihan busana dapat mencerminkan preferensi, kebiasaan, hingga cara seseorang menampilkan dirinya di hadapan orang lain.

Melansir yourtango, berikut delapan style yang disebut-sebut berkaitan dengan orang ber-IQ tinggi dari sudut pandang psikologi.

1. Mereka sederhana namun canggih

Ide memasukkan gaya minimalis ke dalam lemari pakaian sudah lama dilakukan oleh orang-orang dengan IQ tinggi.

Mereka sebenarnya menyukai penampilan sederhana daripada flamboyan dan berlebihan.

Selain itu, mereka suka mengenakan warna netral atau kalem, serta pakaian yang tidak terlalu ketat namun tetap terlihat elegan.

2. Mereka memperhatikan detail

Orang-orang dengan IQ tinggi sering kali memperhatikan detail dalam hal pakaian.

Mereka berusaha menghindari pakaian longgar dan tidak pas, memilih pakaian rapi karena memahami bahwa pakaian melengkapi rasa percaya diri dan kompetensi, di mana penting untuk membentuk persepsi orang terhadapnya.

3. Mereka memilih kenyamanan daripada tren

Kenyamanan adalah sesuatu yang selalu mereka prioritaskan daripada mengikuti tren dan mode terkini.

Mereka lebih suka merasa nyaman karena hal itu meningkatkan kemampuan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, termasuk minat dan tujuan intelektual.

Orang-orang dengan IQ tinggi mungkin memilih sweater kebesaran atau pakaian olahraga yang senada daripada mengenakan celana jin tidak nyaman atau atasan ketat.

4. Mereka memilih warna netral

Individu dengan IQ tinggi lebih suka mengenakan pakaian berwarna netral dan bernuansa kalem.

Bagi mereka, warna seperti hitam, abu-abu, putih, dan krem melambangkan kecanggihan dan ketenangan.

Sementara warna-warna cerah dan mencolok memberikan persepsi yang mengganggu di mana orang akan lebih fokus pada pakaian mereka, alih-alih pada diri sendiri.

5. Mereka menambahkan aksesori praktis

Orang-orang ini memiliki pendekatan praktis dalam hal aksesori.

Alih-alih mengenakan anting besar, kalung mencolok, dan gelang mahal, mereka memilih aksesori sederhana yang melengkapi pakaian.

Setiap perhiasan yang mereka pilih sengaja dirancang untuk meningkatkan fungsi pakaian.

Misalnya, ikat pinggang kulit atau jam tangan mungil yang tidak langsung menarik perhatian orang-orang sekitar, tetapi justru melengkapi penampilan mereka secara halus.

6. Mereka menjaga penampilan tetap rapi dan terorganisir

Karena individu dengan IQ tinggi sangat memperhatikan detail dan kepraktisan, tidak mengherankan jika mereka lebih suka penampilan rapi dan berkelas.

Mereka menyukai pakaian yang terstruktur, termasuk jaket, blazer, kemeja, blus, dan celana panjang.

7. Mereka memakai alas kaki yang nyaman

Meskipun tidak jarang melihat orang intelektual mengenakan sepatu hak tinggi atau sepatu pantofel, mereka pasti lebih suka menginvestasikan uang pada alas kaki nyaman yang memudahkan mereka bergerak sepanjang hari.

Mengingat orang-orang ini lebih mementingkan pencapaian tujuan dan target, mereka tidak ingin terhambat oleh lecet dan sepatu hak yang patah saat menyeberang jalan.

8. Pakaian mencerminkan minat mereka

Entah berinvestasi pada kain ramah lingkungan atau mengenakan kemeja berlogo untuk mewakili media favorit, orang ber-IQ tinggi senang mengekspresikan minat dan kreativitas melalui pakaian.

Mereka cenderung memilih pakaian yang mencerminkan nilai dan hasrat yang meningkatkan individualitas.