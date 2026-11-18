JawaPos.com - Matematika sering dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang paling menantang bagi anak-anak. Bagi sebagian siswa, angka, rumus, dan soal hitungan merupakan sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Namun, bagi sebagian lainnya, matematika justru dapat menimbulkan perasaan takut, gugup, bahkan cemas setiap kali mereka harus mengerjakan soal atau menghadapi ujian.

Menariknya, kecemasan terhadap matematika tidak selalu berarti seorang anak memiliki kemampuan akademis yang rendah. Ada anak-anak yang sebenarnya cukup cerdas, memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan mampu memahami berbagai pelajaran lain, tetapi tiba-tiba merasa tidak percaya diri ketika berhadapan dengan angka.



Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai math anxiety atau kecemasan matematika. Istilah ini menggambarkan perasaan tegang, khawatir, takut, atau tidak nyaman ketika seseorang harus berhadapan dengan tugas-tugas matematika. Kecemasan tersebut bahkan dapat muncul sebelum anak mulai mengerjakan soal.



Masalahnya, kecemasan matematika bukan sekadar persoalan tidak menyukai pelajaran tertentu. Perasaan takut yang terus berulang dapat memengaruhi konsentrasi, daya ingat, motivasi belajar, serta keyakinan anak terhadap kemampuan dirinya sendiri.



Ada banyak faktor psikologis dan lingkungan yang dapat menyebabkan matematika terasa menakutkan bagi anak-anak.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (18/11), terdapat enam alasan mengapa sebagian anak merasa cemas ketika belajar matematika menurut perspektif psikologi.



1. Takut Melakukan Kesalahan dan Merasa Dirinya Tidak Cukup Pintar



Salah satu alasan paling umum mengapa anak-anak merasa cemas terhadap matematika adalah ketakutan melakukan kesalahan.



Dalam proses belajar, anak sebenarnya membutuhkan kesempatan untuk mencoba, membuat kesalahan, dan memperbaiki pemahamannya. Namun, tidak semua anak memandang kesalahan sebagai bagian alami dari pembelajaran.



Sebagian anak justru menganggap kesalahan sebagai bukti bahwa dirinya tidak pintar.



Misalnya, ketika seorang anak tidak mampu menjawab soal matematika di depan kelas, ia mungkin mulai berpikir bahwa teman-temannya lebih cerdas daripada dirinya. Jika pengalaman seperti ini terjadi berulang kali, anak dapat membentuk keyakinan negatif mengenai kemampuannya sendiri.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan tugas tertentu.



Anak yang memiliki keyakinan diri akademis rendah cenderung lebih mudah merasa takut ketika menghadapi soal yang dianggap sulit. Bahkan sebelum mencoba, mereka mungkin sudah membayangkan kegagalan.



Pikiran seperti berikut dapat muncul dalam benak mereka:



"Aku memang tidak pintar matematika."



"Aku pasti salah lagi."



"Teman-temanku lebih hebat dariku."



"Aku tidak akan pernah bisa memahami pelajaran ini."



Ketika keyakinan tersebut semakin kuat, anak dapat kehilangan keberanian untuk mencoba.



Akibatnya, mereka lebih memilih menghindari soal matematika daripada mengambil risiko melakukan kesalahan.



Hal yang perlu dipahami adalah bahwa kemampuan matematika bukan sesuatu yang sepenuhnya tetap. Anak dapat mengembangkan keterampilan berhitung dan pemecahan masalah melalui latihan, pengalaman, serta metode pengajaran yang sesuai.



Karena itu, orang tua dan guru sebaiknya tidak langsung menghakimi anak ketika memberikan jawaban yang salah. Memberikan apresiasi terhadap usaha, strategi, dan kemajuan kecil dapat membantu anak memahami bahwa kesalahan bukan tanda kebodohan, melainkan bagian dari proses belajar.



2. Tekanan dari Orang Tua dan Guru Membuat Matematika Terasa Seperti Ancaman



Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap cara anak memandang matematika.



Sebagian anak tidak benar-benar takut terhadap angka atau rumus. Mereka justru takut terhadap konsekuensi yang mungkin muncul ketika tidak mampu menjawab soal dengan benar.



Misalnya, anak merasa harus mendapatkan nilai tinggi agar orang tua bangga. Ada pula anak yang takut dimarahi guru ketika tidak memahami materi yang sedang dijelaskan.



Tekanan seperti ini dapat mengubah pengalaman belajar menjadi sesuatu yang penuh ketegangan.



Dalam psikologi perkembangan, anak-anak masih berada dalam proses membangun identitas, kepercayaan diri, dan pemahaman mengenai kemampuan mereka sendiri. Oleh karena itu, komentar negatif dari orang dewasa dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat.



Kalimat seperti "Masa soal semudah ini tidak bisa?" atau "Kamu harus lebih pintar dalam matematika" mungkin dianggap sebagai motivasi oleh orang dewasa.



Namun, bagi anak yang sedang kesulitan, perkataan tersebut justru dapat menimbulkan rasa malu dan ketakutan.



Anak bisa mulai menghubungkan matematika dengan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan.



Setiap kali melihat buku matematika, mereka mengingat kemungkinan dimarahi, dibandingkan, atau dianggap gagal.



Dalam jangka panjang, tekanan tersebut dapat membuat anak belajar bukan karena ingin memahami sesuatu, melainkan karena takut mendapatkan hukuman atau mengecewakan orang lain.



Inilah sebabnya mengapa suasana belajar yang aman secara emosional sangat penting.



Anak perlu mengetahui bahwa dirinya tetap dihargai meskipun belum memahami suatu materi. Dukungan orang tua dan guru sebaiknya tidak hanya berpusat pada nilai akhir, tetapi juga pada proses belajar.



Ketika anak merasa aman untuk bertanya dan melakukan kesalahan, mereka biasanya memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun hubungan yang positif dengan matematika.



3. Matematika Membutuhkan Konsentrasi dan Memori Kerja yang Tinggi



Alasan berikutnya berkaitan dengan cara kerja otak manusia.



Matematika bukan hanya tentang menghafalkan angka dan rumus. Banyak persoalan matematika membutuhkan kemampuan untuk menyimpan informasi sementara, mengolah angka, mengikuti beberapa langkah, dan mengambil keputusan secara bersamaan.



Dalam psikologi kognitif, kemampuan tersebut berkaitan dengan working memory atau memori kerja.



Memori kerja membantu seseorang mempertahankan informasi dalam pikiran sambil menggunakannya untuk menyelesaikan suatu tugas.



Sebagai contoh, ketika mengerjakan soal pembagian yang cukup rumit, seorang anak mungkin harus mengingat angka, mengikuti urutan perhitungan, memperhatikan tanda operasi, dan memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan benar.



Bagi anak yang masih mengembangkan kemampuan kognitifnya, proses tersebut dapat terasa melelahkan.



Situasinya menjadi lebih sulit ketika anak mengalami kecemasan.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa kekhawatiran dapat menggunakan sebagian kapasitas memori kerja yang sebenarnya dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas.



Dengan kata lain, anak mungkin sebenarnya memahami cara mengerjakan soal, tetapi pikirannya terlalu dipenuhi rasa takut sehingga sulit berkonsentrasi.



Contohnya, seorang siswa yang biasanya mampu menjawab soal matematika dengan baik tiba-tiba mengalami kesulitan ketika menghadapi ujian.



Ia mulai memikirkan kemungkinan mendapatkan nilai buruk, takut kehabisan waktu, atau khawatir ditertawakan jika jawabannya salah.



Pikiran-pikiran tersebut dapat mengganggu proses berpikirnya.



Akibatnya, soal yang sebelumnya terasa mudah mendadak terlihat jauh lebih rumit.



Kondisi ini menunjukkan bahwa kesulitan matematika tidak selalu disebabkan oleh kurangnya kemampuan intelektual. Terkadang, kondisi emosional juga berperan dalam menentukan seberapa baik anak dapat menggunakan kemampuan berpikirnya.



Karena itu, memberikan waktu yang cukup, membagi soal menjadi langkah-langkah kecil, dan mengurangi tekanan ketika belajar dapat membantu anak mengelola beban kognitif.



4. Pengalaman Buruk di Masa Lalu Membentuk Ketakutan terhadap Matematika



Pengalaman masa lalu dapat memengaruhi bagaimana seseorang merespons situasi tertentu pada masa sekarang.



Hal ini juga berlaku dalam proses belajar matematika.



Seorang anak yang pernah dipermalukan karena salah menjawab soal mungkin akan merasa gugup ketika diminta mengerjakan soal serupa pada kesempatan berikutnya.



Begitu pula anak yang pernah mendapatkan nilai buruk dan mendapatkan reaksi negatif dari orang tua dapat mengembangkan ketakutan setiap kali menghadapi ujian matematika.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan pembelajaran asosiatif.



Otak manusia dapat menghubungkan suatu situasi dengan pengalaman emosional yang pernah dialami sebelumnya.



Misalnya, seorang anak pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan ketika diminta mengerjakan soal matematika di depan kelas. Sejak saat itu, melihat papan tulis, buku matematika, atau mendengar pengumuman ujian dapat memunculkan perasaan tegang.



Respons tersebut bisa muncul bahkan sebelum anak benar-benar menghadapi soal.



Semakin sering pengalaman negatif terjadi, semakin kuat pula hubungan antara matematika dan perasaan takut.



Inilah alasan mengapa sebagian anak tampak langsung kehilangan semangat ketika pelajaran matematika dimulai.



Mereka bukan hanya menghadapi soal yang ada di hadapannya, tetapi juga membawa pengalaman emosional dari masa lalu.



Untuk mengatasi kondisi ini, penting bagi orang tua dan guru membantu anak membangun pengalaman baru yang lebih positif.



Misalnya, memulai pembelajaran dengan soal sederhana, memberikan pujian yang realistis, dan menghindari mempermalukan anak ketika melakukan kesalahan.



Pengalaman keberhasilan kecil dapat membantu mengubah persepsi anak secara bertahap.



Ketika anak mulai menyadari bahwa matematika tidak selalu berakhir dengan kegagalan atau kritik, rasa takutnya dapat berkurang.



5. Kebiasaan Membandingkan Diri dengan Teman Membuat Anak Kehilangan Kepercayaan Diri



Anak-anak sering kali mengamati kemampuan teman-temannya untuk memahami posisi mereka dalam lingkungan sosial.



Dalam dunia pendidikan, perbandingan tersebut dapat terjadi ketika seorang siswa melihat temannya mampu menyelesaikan soal matematika jauh lebih cepat.



Ada anak yang langsung merasa termotivasi ketika melihat temannya berhasil. Namun, ada pula anak yang justru merasa dirinya tertinggal dan tidak memiliki kemampuan yang sama.



Perasaan ini dapat semakin kuat ketika guru atau orang tua secara terbuka membandingkan kemampuan satu anak dengan anak lainnya.



Misalnya, seorang anak sering mendengar bahwa temannya selalu mendapatkan nilai matematika tertinggi. Tanpa disadari, ia mungkin mulai menganggap bahwa dirinya tidak cukup baik.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini berkaitan dengan social comparison atau perbandingan sosial.



Manusia cenderung menilai dirinya dengan membandingkan kemampuan, pencapaian, dan karakteristik orang lain.



Pada anak-anak, proses tersebut dapat memengaruhi perkembangan harga diri dan kepercayaan diri akademis.



Ketika perbandingan dilakukan secara terus-menerus, anak dapat mengembangkan keyakinan bahwa kemampuan matematika merupakan sesuatu yang menentukan apakah dirinya lebih baik atau lebih buruk daripada teman-temannya.



Akibatnya, belajar matematika tidak lagi terasa seperti kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, melainkan menjadi ajang persaingan.



Anak mungkin merasa takut ketika teman-temannya menyelesaikan soal lebih cepat. Bahkan, ia dapat merasa malu ketika membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi.



Padahal, setiap anak memiliki kecepatan belajar dan cara memahami informasi yang berbeda.



Ada anak yang cepat memahami konsep melalui penjelasan lisan, sementara anak lainnya membutuhkan gambar, benda konkret, atau latihan berulang.



Oleh sebab itu, membandingkan perkembangan anak dengan pencapaian teman-temannya bukanlah pendekatan yang selalu membantu.



Lebih baik membandingkan kemampuan anak dengan perkembangan dirinya sendiri.



Ketika anak yang sebelumnya kesulitan mulai mampu menyelesaikan beberapa soal secara mandiri, kemajuan tersebut layak diapresiasi.



Dengan demikian, anak dapat memahami bahwa keberhasilan belajar tidak harus selalu berarti menjadi yang tercepat atau mendapatkan nilai tertinggi.



6. Anak Menganggap Matematika sebagai Pelajaran yang Sulit dan Tidak Berhubungan dengan Kehidupan Nyata



Alasan terakhir berkaitan dengan persepsi anak terhadap matematika.



Sebagian anak merasa bahwa matematika merupakan pelajaran yang terlalu abstrak, penuh simbol, dan sulit dipahami.



Mereka harus berhadapan dengan angka, variabel, rumus, pecahan, serta berbagai aturan perhitungan yang terkadang terasa tidak memiliki hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari.



Ketika anak tidak memahami alasan mengapa mereka harus mempelajari sesuatu, motivasi belajar dapat menurun.



Situasi ini dapat menjadi semakin sulit apabila pembelajaran hanya berfokus pada menghafalkan rumus dan menyelesaikan soal tanpa menjelaskan konsep dasarnya.



Dalam psikologi pendidikan, motivasi intrinsik memiliki peran penting dalam proses pembelajaran.



Motivasi intrinsik merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu karena adanya ketertarikan, rasa ingin tahu, atau kepuasan pribadi.



Anak yang melihat matematika sebagai sesuatu yang bermakna cenderung memiliki alasan lebih kuat untuk mempelajarinya.



Sebaliknya, anak yang menganggap matematika sebagai kumpulan aturan rumit yang harus dihafalkan mungkin lebih mudah merasa bosan dan tertekan.



Sebagai contoh, ketika belajar pecahan, seorang anak mungkin kesulitan memahami konsep 1/2, 1/3, atau 1/4 jika hanya melihat angka di buku.



Namun, ketika konsep tersebut diperkenalkan melalui pembagian pizza, potongan kue, atau benda-benda yang sering ditemui, pemahamannya dapat menjadi lebih mudah.



Begitu pula ketika belajar perkalian, anak dapat menggunakan contoh jumlah benda, kelompok mainan, atau penghitungan barang belanjaan.



Menghubungkan matematika dengan kehidupan nyata membantu anak memahami bahwa pelajaran tersebut bukan sekadar kumpulan rumus untuk ujian.



Matematika sebenarnya digunakan dalam banyak kegiatan sehari-hari, mulai dari menghitung uang, mengukur bahan makanan, membaca waktu, hingga memahami pola.



Ketika anak mulai melihat manfaatnya, matematika dapat terasa lebih dekat dan tidak terlalu menakutkan.



Bagaimana Orang Tua dan Guru Dapat Membantu Mengurangi Kecemasan Matematika?



Kecemasan matematika bukan sesuatu yang harus diterima sebagai bagian permanen dari kehidupan anak.



Dengan pendekatan yang tepat, anak dapat belajar mengelola ketakutan dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan pelajaran tersebut.



Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan.



1. Jangan mempermalukan anak ketika melakukan kesalahan.



Kesalahan merupakan bagian normal dari proses pembelajaran. Orang tua dan guru sebaiknya membantu anak memahami letak kesalahannya tanpa memberikan label negatif terhadap kecerdasannya.



2. Hargai proses, bukan hanya hasil akhir.



Anak perlu mendapatkan apresiasi ketika berusaha memahami materi, mencoba strategi baru, dan menunjukkan perkembangan. Jangan hanya memberikan perhatian ketika mereka mendapatkan nilai tinggi.



3. Gunakan metode belajar yang menyenangkan.



Permainan angka, teka-teki, benda konkret, dan contoh kehidupan sehari-hari dapat membuat matematika terasa lebih menarik.



4. Hindari membandingkan anak dengan teman-temannya.



Setiap anak mempunyai kecepatan dan kebutuhan belajar yang berbeda. Fokuslah pada perkembangan individual mereka.



5. Berikan waktu untuk memahami materi.



Tidak semua anak dapat langsung memahami konsep matematika setelah satu kali penjelasan. Beberapa anak membutuhkan pengulangan dan pendekatan yang berbeda.



6. Bangun suasana belajar yang aman secara emosional.



Anak sebaiknya merasa nyaman untuk bertanya, mengungkapkan kebingungan, dan mencoba menyelesaikan soal tanpa takut mendapatkan kritik berlebihan.



Jika kecemasan anak sangat kuat, berlangsung lama, atau mengganggu kegiatan sekolah dan kehidupan sehari-hari, orang tua dapat mempertimbangkan konsultasi dengan psikolog anak atau tenaga profesional yang sesuai.



Kesimpulan



Matematika dapat membuat banyak anak merasa cemas bukan semata-mata karena pelajaran tersebut sulit, tetapi juga karena adanya berbagai faktor psikologis yang memengaruhi pengalaman belajar mereka.



Ketakutan melakukan kesalahan, tekanan dari orang tua dan guru, keterbatasan memori kerja ketika mengalami stres, pengalaman buruk di masa lalu, kebiasaan membandingkan diri, serta kurangnya pemahaman mengenai manfaat matematika dapat berkontribusi terhadap munculnya kecemasan.



Hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa anak yang merasa takut terhadap matematika belum tentu tidak memiliki kemampuan untuk mempelajarinya.



Terkadang, mereka hanya membutuhkan waktu lebih banyak, metode pengajaran yang berbeda, dan lingkungan yang membuat mereka merasa aman untuk mencoba.



Matematika seharusnya menjadi kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, dan memahami dunia di sekitarnya, bukan menjadi sumber ketakutan yang membuat mereka kehilangan kepercayaan diri.



Pada akhirnya, tugas orang tua dan guru bukan hanya membantu anak mendapatkan nilai matematika yang baik, tetapi juga membantu mereka memahami bahwa kemampuan dapat berkembang melalui proses belajar.



