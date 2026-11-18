JawaPos.com - Introvert merupakan tipe kepribadian yang kerap dianggap sebagai seseorang yang pendiam, pemalu, atau bahkan sulit bergaul. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Orang introvert bukan berarti tidak suka bersosialisasi, hanya saja memiliki cara tersendiri dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

Orang dengan kepribadian introvert umumnya merasa lebih nyaman ketika memiliki waktu untuk diri sendiri. Mereka juga cenderung menyukai suasana yang tenang, berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, serta tidak selalu tertarik menjadi pusat perhatian dalam lingkungan sosial.

Meski begitu, tidak semua introvert memiliki sifat dan kebiasaan yang sama. Ada yang senang menghabiskan waktu bersama teman dekat, ada pula yang lebih suka menyendiri dan menikmati pikirannya sendiri.

Karena itu, kepribadian introvert memiliki beberapa tipe dengan karakteristik yang berbeda. Lantas, apa saja tipe-tipe introvert? Berikut penjelasannya.

1. Social Introvert

Social introvert merupakan tipe introvert yang lebih nyaman menghabiskan waktu bersama kelompok kecil atau orang-orang terdekat. Mereka bukan berarti tidak suka bersosialisasi, tetapi cenderung kurang nyaman jika harus berada di tengah keramaian dalam waktu lama.

Orang dengan tipe ini biasanya lebih menyukai percakapan yang mendalam daripada sekadar berbasa-basi. Mereka juga membutuhkan waktu sendiri setelah bersosialisasi untuk mengembalikan energi. Karena itu, mereka cenderung lebih selektif dalam memilih teman dan kegiatan sosial yang ingin diikuti.

Meski terlihat pendiam, social introvert tetap bisa menjadi pribadi yang hangat dan menyenangkan ketika berada bersama orang-orang yang membuatnya nyaman.

2. Thinking Introvert

Thinking introvert merupakan tipe introvert yang senang berpikir dan merenungkan berbagai hal. Mereka cenderung memiliki banyak pemikiran, imajinasi, serta ide yang sering muncul ketika sedang menghabiskan waktu sendiri.

Tipe ini biasanya lebih suka memahami sesuatu secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Mereka juga sering terlihat melamun karena terbiasa tenggelam dalam pikirannya sendiri.

3. Anxious Introvert

Anxious introvert merupakan tipe introvert yang sering merasa gugup atau canggung ketika berada dalam situasi sosial. Mereka biasanya kurang nyaman saat harus bertemu orang baru atau berada di lingkungan yang belum dikenal.

Orang dengan tipe ini biasanya sering memikirkan kembali percakapan yang sudah terjadi dan merasa cemas ketika akan menghadiri acara sosial. Mereka juga terkadang kesulitan memulai percakapan, terutama dengan orang yang belum dikenal.

Untuk mengurangi rasa tidak nyaman tersebut, anxious introvert biasanya lebih memilih berada di lingkungan yang sudah familiar. Mereka juga membutuhkan waktu sendiri untuk menenangkan pikiran setelah menghadapi situasi sosial.

4. Restrained Introvert

Restrained introvert merupakan tipe introvert yang cenderung berhati-hati dalam berbicara maupun bertindak. Mereka biasanya tidak terburu-buru mengambil keputusan dan lebih suka memikirkan sesuatu terlebih dahulu.

Ketika berada di lingkungan baru, mereka juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Mereka cenderung mengamati keadaan sekitar sebelum mulai terlibat dalam percakapan atau kegiatan bersama orang lain.

Dari keempat tipe tersebut, dapat diketahui bahwa introvert tidak selalu memiliki sifat dan kebiasaan yang sama. Ada yang lebih nyaman bersosialisasi dalam kelompok kecil, senang menghabiskan waktu dengan pikirannya sendiri, hingga cenderung berhati-hati ketika berinteraksi dengan orang lain.