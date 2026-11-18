JawaPos.com – Setiap individu mempunyai kebiasaan dan cara berpikir yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin terlihat tidak lazim bagi orang lain, mulai dari berbicara sendiri hingga lebih menikmati waktu sendirian dibandingkan berada di tengah keramaian.

Tidak jarang, perilaku semacam itu justru mendapat penilaian negatif. Seseorang bisa dianggap aneh, terlalu banyak berpikir, atau sulit beradaptasi hanya karena mempunyai kebiasaan yang tidak sama dengan lingkungan sekitarnya.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan perilaku yang kerap dikaitkan dengan individu kreatif dan memiliki pola pikir unik. Kebiasaan tersebut berhubungan dengan cara seseorang mengolah informasi, mengembangkan imajinasi, serta memahami berbagai pengalaman dalam kehidupan.

Menariknya, beberapa perilaku yang selama ini dianggap tidak biasa ternyata dapat mempunyai sisi positif apabila dikelola dengan baik. Berikut delapan kebiasaan yang patut diketahui.

1. Sering Berbicara kepada Diri Sendiri Pernahkah Anda mendapati diri sendiri berbicara meskipun tidak sedang bersama orang lain? Kebiasaan ini mungkin terlihat aneh, tetapi sebenarnya dapat menjadi salah satu cara untuk mengatur alur pemikiran.

Dalam psikologi, perilaku tersebut dikenal sebagai self-directed speech, yaitu penggunaan bahasa untuk membantu mengarahkan pikiran dan tindakan sendiri.

Ketika seseorang mengucapkan apa yang sedang dipikirkan, informasi yang ada di dalam kepala seolah menjadi lebih terstruktur. Hal ini dapat membantu mempertahankan konsentrasi, mengingat sesuatu, hingga mencari jalan keluar dari persoalan tertentu.

Misalnya, seseorang berbicara pelan ketika menyelesaikan pekerjaan atau mengulang langkah-langkah yang harus dilakukan agar tidak melakukan kesalahan.

Bagi sebagian individu kreatif, berbicara sendiri juga menjadi bentuk dialog untuk mengembangkan gagasan dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.

2. Kurang Menikmati Percakapan Basa-basi Tidak semua orang merasa nyaman terlibat dalam obrolan ringan yang berlangsung tanpa arah pembahasan jelas.

Sebagian individu justru lebih menyukai percakapan yang memberikan kesempatan untuk bertukar gagasan, membicarakan pengalaman, atau memahami sudut pandang orang lain.

Topik seperti kehidupan, pemikiran manusia, tujuan masa depan, hingga berbagai persoalan sosial mungkin terasa lebih menarik dibandingkan pembicaraan yang hanya berkutat pada hal-hal sederhana.

Kondisi ini bukan berarti mereka merasa lebih hebat atau tidak menghargai lawan bicara. Mereka hanya mempunyai preferensi komunikasi yang berbeda.

Percakapan yang mendalam memberikan ruang untuk menggali informasi sekaligus membangun hubungan yang lebih bermakna.

3. Sering Tenggelam dalam Lamunan Kebiasaan melamun kerap dianggap sebagai tanda seseorang kurang memperhatikan keadaan sekitar. Padahal, dalam kondisi tertentu, pikiran yang mengembara dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk berkembang.

Ketika tidak sedang berfokus pada satu pekerjaan, otak tetap bisa mengolah berbagai informasi, menghubungkan pengalaman sebelumnya, dan membayangkan kemungkinan baru.

Proses tersebut dapat membantu seseorang menemukan gagasan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Orang yang memiliki imajinasi aktif juga terkadang mendapatkan inspirasi ketika sedang berjalan santai, menikmati pemandangan, atau beristirahat sejenak dari rutinitas.

Meski demikian, melamun tentu perlu disesuaikan dengan situasi. Jika dilakukan secara berlebihan hingga mengganggu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, kebiasaan tersebut tetap perlu dikendalikan.

4. Memiliki Pola Tidur yang Tidak Selalu Sama dengan Orang Lain Ada orang yang merasa paling produktif pada pagi hari, tetapi ada pula yang justru mendapatkan banyak inspirasi ketika malam tiba.

Perbedaan waktu produktivitas ini dapat berkaitan dengan ritme sirkadian, yaitu sistem biologis tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun.

Sebagian individu memang mempunyai kecenderungan lebih aktif pada malam hari. Dalam kondisi tertentu, waktu yang lebih tenang membuat mereka merasa lebih mudah berkonsentrasi dan mengembangkan ide.

Pola tersebut tidak selalu berarti seseorang malas atau tidak disiplin. Setiap orang bisa mempunyai kecenderungan waktu aktif yang berbeda.

Namun, kreativitas tidak otomatis ditentukan oleh kebiasaan tidur larut malam. Kualitas tidur dan waktu istirahat yang cukup tetap penting untuk menjaga kemampuan berpikir dan kesehatan tubuh.

5. Terlalu Banyak Memikirkan Berbagai Kemungkinan Kebiasaan memikirkan sesuatu secara berulang atau dikenal dengan istilah overthinking sering membuat seseorang kesulitan menghentikan pikirannya.

Mereka mungkin mengulang percakapan yang sudah berlalu, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, atau mencoba memahami alasan di balik tindakan seseorang.

Di satu sisi, kebiasaan menganalisis banyak hal dapat membantu seseorang melihat persoalan dari berbagai sudut pandang.

Mereka cenderung memperhatikan detail dan memikirkan konsekuensi sebelum menentukan pilihan.

Namun, terlalu banyak berpikir juga bisa membuat seseorang merasa lelah, khawatir, dan sulit mengambil keputusan.

Karena itu, kemampuan berpikir kritis perlu diimbangi dengan pengendalian diri. Jangan sampai proses menganalisis justru membuat seseorang terjebak dalam kekhawatiran yang tidak produktif.

6. Lebih Menikmati Kesendirian daripada Keramaian Bagi sebagian orang, menghabiskan waktu bersama banyak orang merupakan kegiatan yang menyenangkan. Namun, ada pula individu yang justru mendapatkan energi ketika mempunyai kesempatan untuk menyendiri.

Kesendirian memberikan ruang untuk membaca, menulis, mengevaluasi pengalaman, atau sekadar menikmati suasana tanpa gangguan.

Dalam kondisi yang tenang, seseorang bisa lebih leluasa menyusun pemikiran dan mengembangkan gagasan kreatif.

Hal ini tidak selalu menunjukkan bahwa mereka antisosial atau tidak menyukai hubungan pertemanan.

Mereka mungkin hanya membutuhkan waktu sendiri untuk mengembalikan energi setelah menjalani berbagai aktivitas sosial.

Dengan kata lain, menikmati kesendirian merupakan salah satu preferensi pribadi yang tidak perlu disamakan dengan perasaan kesepian.

7. Cepat Merasa Bosan dengan Rutinitas yang Sama Individu yang mempunyai rasa ingin tahu tinggi terkadang mudah kehilangan ketertarikan ketika harus mengerjakan aktivitas yang terus berulang.

Mereka cenderung menyukai pengalaman baru, tantangan berbeda, dan kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya.

Ketika sebuah kegiatan tidak lagi memberikan tantangan, perhatian mereka bisa beralih pada hal lain yang dianggap lebih menarik.

Inilah yang terkadang membuat seseorang terlihat sering berganti hobi, mencoba berbagai proyek, atau mengeksplorasi bidang pekerjaan yang berbeda.

Di balik kebiasaan tersebut, bisa terdapat dorongan untuk terus belajar dan menemukan pengalaman baru.

Meski begitu, rasa ingin tahu juga perlu diimbangi dengan konsistensi. Tidak semua hal harus ditinggalkan hanya karena mulai terasa monoton, terutama jika kegiatan tersebut membutuhkan proses panjang untuk mencapai hasil.

8. Mempunyai Kedalaman Emosi yang Kuat Tanda terakhir adalah kemampuan merasakan berbagai emosi dengan intensitas yang cukup tinggi.

Sebagian orang dapat tersentuh oleh alunan musik, cerita dalam film, atau pengalaman sederhana yang dialami orang lain.

Mereka juga mungkin lebih mudah menangkap perubahan suasana hati di lingkungan sekitar dan menunjukkan empati terhadap kesulitan yang dialami orang lain.

Dalam psikologi, sensitivitas terhadap rangsangan emosional dan lingkungan sering dibahas melalui konsep sensory processing sensitivity.

Kepekaan tersebut dapat mendukung kemampuan memahami perasaan, menghasilkan karya seni, serta melihat pengalaman manusia dari sudut pandang yang lebih luas.

Namun, emosi yang intens juga membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak membuat seseorang mudah merasa kewalahan.

Kemampuan memahami dan mengatur perasaan menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan sehari-hari.