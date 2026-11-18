JawaPos.com – Pernahkah Anda sedang asyik berbincang dengan seseorang, tetapi perhatian lawan bicara tiba-tiba beralih ke layar ponselnya? Alih-alih menyimak pembicaraan, mereka justru sibuk membuka notifikasi atau menggulir berbagai aplikasi.

Kebiasaan tersebut mungkin terlihat sepele, tetapi bisa memengaruhi kualitas komunikasi dan membuat orang lain merasa kurang dihargai. Menariknya, perilaku memeriksa ponsel berulang kali ketika sedang berbicara dengan seseorang juga dapat berkaitan dengan kondisi psikologis tertentu.

Dilansir dari laman geediting, orang yang terbiasa mengecek ponsel di tengah percakapan dapat menunjukkan beberapa kecenderungan perilaku. Mulai dari rasa takut tertinggal informasi, kebutuhan mendapatkan pengakuan, hingga keinginan mencari hiburan baru secara terus-menerus.

Meski demikian, kebiasaan tersebut tidak selalu menunjukkan kepribadian yang buruk. Ada berbagai alasan yang mungkin melatarbelakanginya, termasuk faktor kebiasaan, suasana hati, dan kondisi emosional seseorang.

Baca Juga:Orang yang Tidak Tenang Melihat Baterai HP Tinggal 30 Persen Biasanya Punya 6 Kebiasaan Ini

Lantas, apa saja karakter yang mungkin berkaitan dengan kebiasaan tersebut? Berikut lima ciri yang menarik untuk diketahui.

1. Memiliki Rasa Takut Ketinggalan Informasi Salah satu alasan seseorang terus memeriksa ponsel saat mengobrol adalah adanya perasaan takut melewatkan sesuatu yang dianggap penting.

Dalam psikologi populer, kondisi ini dikenal sebagai Fear of Missing Out (FOMO), yaitu kekhawatiran ketika seseorang merasa orang lain sedang mengalami atau mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui.

Mereka yang memiliki kecenderungan ini biasanya ingin selalu mengikuti perkembangan terbaru, baik berupa pesan masuk, kabar teman, aktivitas media sosial, maupun berita yang sedang ramai dibicarakan.

Akibatnya, meskipun sedang terlibat dalam percakapan langsung, perhatian mereka tetap tertuju pada kemungkinan munculnya informasi baru di ponsel.

Dorongan tersebut membuat mereka merasa perlu memeriksa perangkatnya berulang kali agar tidak tertinggal perkembangan apa pun.

2. Membutuhkan Pengakuan atau Validasi dari Orang Lain Kebiasaan mengecek ponsel juga bisa berkaitan dengan kebutuhan seseorang untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan sosial.

Misalnya, seseorang merasa senang ketika menerima pesan, komentar positif, tanda suka, atau respons dari orang lain di media sosial.

Setiap notifikasi yang muncul seolah memberikan kepuasan tersendiri karena membuat mereka merasa diperhatikan dan diingat.

Ketika sedang berbicara dengan orang lain, dorongan untuk mengetahui apakah ada pesan atau respons baru terkadang lebih kuat dibandingkan keinginan untuk tetap fokus pada percakapan.

Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan ini dapat membuat seseorang terlalu bergantung pada respons digital untuk memperoleh rasa percaya diri.

3. Menggunakan Ponsel untuk Menghindari Situasi Tidak Nyaman Pernah melihat seseorang langsung mengambil ponselnya ketika suasana percakapan mulai terasa canggung?

Perilaku tersebut bisa menjadi salah satu cara untuk mengalihkan perhatian dari situasi yang membuatnya tidak nyaman.

Sebagian orang merasa kesulitan menghadapi keheningan, pembicaraan yang membosankan, atau interaksi sosial yang tidak berjalan sesuai harapan.

Dalam kondisi seperti itu, ponsel menjadi sarana pelarian yang mudah dijangkau. Mereka dapat membuka media sosial, membaca pesan, atau sekadar menggulir layar agar tidak perlu menghadapi suasana yang terasa janggal.

Kebiasaan ini juga bisa menjadi bentuk penghindaran sementara terhadap situasi sosial yang menimbulkan ketidaknyamanan.

Namun, jika terus dilakukan, seseorang mungkin kehilangan kesempatan untuk belajar menghadapi percakapan dan membangun hubungan yang lebih baik.

4. Memanfaatkan Ponsel untuk Meredakan Kecemasan Bagi sebagian individu, ponsel bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga sumber rasa aman ketika menghadapi situasi yang membuat gugup.

Saat merasa cemas, gelisah, atau tidak tahu harus mengatakan apa, mereka mungkin secara spontan meraih ponsel untuk mengalihkan perhatian.

Aktivitas sederhana seperti membaca pesan atau membuka aplikasi tertentu dapat memberikan rasa nyaman untuk sementara waktu.

Karena itu, seseorang yang terus-menerus memeriksa ponselnya ketika sedang berbicara belum tentu bermaksud mengabaikan lawan bicaranya.

Bisa jadi, tindakan tersebut merupakan cara mereka mengatasi perasaan tidak nyaman yang muncul selama interaksi sosial.

Meski demikian, ketergantungan pada ponsel sebagai pelarian dari kecemasan dapat menghambat kemampuan seseorang untuk merasa nyaman dalam komunikasi langsung.

5. Selalu Tertarik pada Sesuatu yang Baru Ciri lainnya adalah kecenderungan menyukai rangsangan atau pengalaman baru.

Ponsel menyediakan berbagai informasi yang terus berganti, mulai dari pesan pribadi, video pendek, berita terbaru, hingga unggahan media sosial.

Setiap kali membuka layar, selalu ada kemungkinan menemukan sesuatu yang berbeda. Hal inilah yang membuat aktivitas memeriksa ponsel terasa menarik dan terkadang sulit dihentikan.

Sebagian orang menikmati sensasi mendapatkan informasi baru sehingga mudah terdistraksi ketika sedang melakukan aktivitas lain.

Dalam situasi percakapan, keinginan untuk mengetahui apa yang muncul di layar ponsel bisa mengalahkan perhatian terhadap pembicaraan yang sedang berlangsung.