JawaPos.com – Tidak semua orang menikmati percakapan panjang atau suasana ramai yang dipenuhi banyak suara. Sebagian individu justru merasa lebih nyaman ketika berada dalam situasi tenang, menghabiskan waktu sendiri, atau sekadar menjadi pendengar dalam sebuah pertemuan.

Kebiasaan tersebut terkadang membuat mereka dianggap pemalu, kurang percaya diri, bahkan sulit bergaul. Padahal, tidak banyak bicara bukan berarti seseorang tidak tertarik menjalin hubungan sosial. Bisa jadi, mereka memang mempunyai cara tersendiri dalam memahami lingkungan dan mengekspresikan diri.

Dilansir dari laman Global English Editing, orang yang lebih menyukai keheningan dibandingkan percakapan yang terlalu ramai sering dikaitkan dengan sejumlah karakter psikologis tertentu. Mulai dari kemampuan memahami diri sendiri, kecenderungan mendengarkan secara mendalam, hingga kebiasaan mempertimbangkan sesuatu sebelum memberikan tanggapan.

Keheningan bagi sebagian orang bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru, kondisi tersebut dapat menjadi kesempatan untuk menata pikiran, memahami perasaan, dan menemukan kenyamanan tanpa harus selalu mendapatkan perhatian orang lain.

Lantas, apa saja karakter yang mungkin dimiliki oleh orang-orang yang lebih senang diam daripada banyak berbicara? Berikut sepuluh ciri kepribadian yang menarik untuk diketahui.

1. Mampu Memahami Diri Sendiri dengan Lebih Baik Orang yang menyukai suasana tenang biasanya memiliki kesempatan lebih banyak untuk memperhatikan apa yang sedang terjadi dalam pikirannya.

Mereka cenderung memikirkan kembali pengalaman yang dialami, mengenali perasaan yang muncul, serta mempertimbangkan alasan di balik keputusan yang diambil.

Dalam psikologi, kemampuan tersebut berkaitan dengan introspeksi atau proses melihat dan memahami kondisi batin sendiri.

Kebiasaan melakukan refleksi membuat seseorang lebih mengenali kelebihan, kekurangan, serta hal-hal yang memengaruhi perilakunya.

Karena itu, mereka sering terlihat tidak terburu-buru memberikan respons ketika menghadapi suatu persoalan. Mereka lebih memilih memahami situasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan.

2. Lebih Suka Menjadi Diri Sendiri daripada Mencari Pengakuan Tidak semua orang merasa perlu menjadi pusat perhatian untuk mendapatkan rasa percaya diri.

Individu yang nyaman dengan keheningan sering kali tidak terlalu tertarik menunjukkan berbagai hal hanya demi memperoleh pujian atau pengakuan dari lingkungan sekitarnya.

Mereka cenderung menjalani kehidupan sesuai dengan nilai dan prinsip yang diyakini, tanpa harus selalu mengikuti standar yang dibuat orang lain.

Dalam psikologi, kecenderungan ini dapat dikaitkan dengan keselarasan antara identitas diri, keyakinan, dan tindakan atau self-congruence.

Mereka lebih menghargai hubungan yang tulus daripada popularitas semata. Bagi mereka, diterima sebagai diri sendiri jauh lebih penting dibandingkan mendapatkan perhatian dari banyak orang.

3. Memiliki Kemampuan Mendengarkan yang Baik Salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan pribadi pendiam adalah kemampuan memberikan perhatian ketika orang lain sedang berbicara.

Karena tidak terlalu berambisi mendominasi percakapan, mereka biasanya memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan cerita hingga selesai.

Mereka juga cenderung memperhatikan detail pembicaraan, termasuk perubahan ekspresi maupun nada suara seseorang.

Sikap tersebut dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih nyaman karena lawan bicara merasa dihargai dan diperhatikan.

Meski tidak selalu memberikan banyak komentar, seorang pendengar yang baik tetap bisa menunjukkan kepedulian melalui respons sederhana dan perhatian yang tulus.

4. Selektif dalam Menggunakan Energi Sosial Sebagian orang mampu menikmati pertemuan dengan banyak orang, tetapi tetap membutuhkan waktu sendiri setelah menjalani aktivitas sosial.

Hal ini sering ditemukan pada individu yang cenderung introvert. Mereka mungkin tidak keberatan bersosialisasi, tetapi lebih menyukai interaksi dalam lingkup kecil atau percakapan yang memiliki makna.

Daripada mengikuti semua kegiatan sosial, mereka biasanya mempertimbangkan situasi yang benar-benar ingin diikuti.

Bukan berarti tidak menyukai orang lain, melainkan mereka mempunyai preferensi tersendiri dalam membangun hubungan.

Dengan memilih lingkungan dan aktivitas yang dirasa nyaman, mereka dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan bersosialisasi dan waktu pribadi.

5. Cenderung Mengolah Perasaan Sebelum Mengungkapkannya Ketika menghadapi situasi emosional, setiap orang mempunyai cara berbeda untuk mengekspresikan perasaannya.

Ada yang langsung menceritakan apa yang dirasakan kepada orang lain, sementara sebagian lainnya membutuhkan waktu untuk memahami emosinya terlebih dahulu.

Orang yang menyukai keheningan terkadang termasuk kelompok kedua. Mereka memilih mengambil jarak sejenak untuk memikirkan persoalan sebelum memutuskan bagaimana harus merespons.

Kebiasaan tersebut dapat membantu mereka mengenali penyebab munculnya emosi dan menghindari keputusan yang dibuat secara terburu-buru.

Namun, mengolah perasaan secara internal tetap perlu diimbangi kemampuan berkomunikasi. Sebab, menyampaikan kebutuhan dan perasaan kepada orang lain juga merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.

6. Mempertimbangkan Ucapan Sebelum Menyampaikannya Orang yang tidak banyak berbicara sering kali lebih memilih menyusun pemikiran sebelum mengungkapkannya.

Mereka cenderung mempertimbangkan apakah perkataan yang akan disampaikan sesuai dengan situasi dan bagaimana dampaknya terhadap orang lain.

Kebiasaan ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi, terutama ketika membicarakan persoalan yang sensitif.

Mereka juga tidak selalu merasa harus memberikan komentar terhadap setiap topik yang muncul dalam percakapan.

Bagi mereka, berbicara seperlunya jauh lebih baik daripada menyampaikan sesuatu tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Sikap tersebut dapat mencerminkan kehati-hatian dan kepekaan sosial, meskipun tentu tidak semua orang pendiam selalu memiliki kebiasaan yang sama.

7. Mampu Menikmati Waktu Sendiri Bagi sebagian individu, menghabiskan waktu sendirian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Mereka justru dapat merasa nyaman ketika memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas tanpa gangguan dari lingkungan sekitar.

Waktu pribadi tersebut bisa digunakan untuk membaca, mendengarkan musik, menekuni hobi, atau sekadar menikmati suasana tenang.

Kemampuan menikmati kesendirian berbeda dengan merasa kesepian. Seseorang bisa saja mempunyai hubungan sosial yang baik, tetapi tetap membutuhkan ruang pribadi untuk mengisi kembali energinya.

Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi dikenal melalui konsep flow, yaitu kondisi ketika seseorang begitu terlibat dalam aktivitas hingga merasa fokus dan menikmati proses yang dijalani.

Suasana tenang dapat membantu sebagian orang lebih mudah berkonsentrasi ketika melakukan kegiatan yang membutuhkan kreativitas.

8. Tidak Mudah Terpancing oleh Situasi Emosional Orang yang cenderung tenang terkadang membutuhkan waktu sebelum memberikan reaksi terhadap suatu kejadian.

Ketika menghadapi kritik, perbedaan pendapat, atau situasi yang memancing emosi, mereka mungkin memilih diam sejenak untuk memahami keadaan.

Dalam psikologi, kemampuan mengelola dan menyesuaikan respons emosional dikenal sebagai regulasi emosi atau emotional regulation.

Keterampilan ini membantu seseorang mengendalikan reaksi agar tidak langsung bertindak berdasarkan kemarahan maupun kekecewaan sesaat.

Namun, diam tidak selalu berarti seseorang mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Ada pula individu yang memilih diam karena merasa kesulitan mengungkapkan perasaan.

Karena itu, kemampuan memahami emosi dan menyampaikannya secara tepat tetap menjadi hal yang penting.

9. Memiliki Kehidupan Batin yang Kaya Tidak banyak berbicara bukan berarti pikiran seseorang kosong dari berbagai gagasan.

Sebagian orang justru mempunyai aktivitas mental yang cukup aktif ketika berada dalam suasana tenang. Mereka senang membayangkan berbagai kemungkinan, mengembangkan ide, dan memikirkan pengalaman yang pernah dialami.

Kebiasaan tersebut dapat membuat mereka menikmati kegiatan yang membutuhkan kreativitas dan pemikiran mendalam.

Dalam ilmu saraf, terdapat jaringan otak bernama default mode network yang berkaitan dengan aktivitas seperti mengingat pengalaman pribadi, membayangkan masa depan, dan melakukan refleksi diri.

Aktivitas mental semacam ini bukan hanya dimiliki orang introvert, tetapi dapat terjadi pada siapa saja ketika pikirannya tidak sedang berfokus pada tugas tertentu.

Bagi mereka yang menyukai keheningan, waktu tanpa banyak gangguan bisa menjadi kesempatan untuk mengembangkan ide dan mengeksplorasi pemikiran.

10. Lebih Memperhatikan Momen yang Sedang Dijalani Orang yang nyaman dengan suasana hening terkadang lebih menikmati kesempatan untuk memperhatikan keadaan di sekitarnya.

Mereka tidak selalu merasa perlu mengisi setiap jeda dengan percakapan atau hiburan. Ada kalanya mereka cukup menikmati suasana, mengamati lingkungan, dan membiarkan pikirannya beristirahat.

Kecenderungan ini dapat dikaitkan dengan mindfulness, yaitu kemampuan memberikan perhatian secara sadar terhadap pengalaman yang sedang berlangsung.

Dengan membiasakan diri hadir sepenuhnya dalam suatu momen, seseorang dapat lebih mengenali pikiran, perasaan, dan kondisi lingkungan tanpa terburu-buru memberikan penilaian.

Kebiasaan tersebut juga dapat membantu seseorang menemukan ketenangan di tengah rutinitas yang padat.