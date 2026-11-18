JawaPos.com – Tidak semua orang yang memiliki sifat egois selalu menunjukkan perilaku kasar atau terang-terangan mementingkan dirinya sendiri. Ada pula individu yang mampu bersikap ramah, sopan, bahkan terlihat perhatian, tetapi tanpa disadari sering menempatkan kepentingannya di atas orang lain. Dalam hubungan sosial, karakter tersebut terkadang sulit dikenali karena muncul melalui tindakan kecil yang dianggap biasa. Misalnya, terlalu sering membicarakan diri sendiri, sulit mendengarkan pendapat orang lain, atau selalu berusaha menjadi pusat perhatian dalam sebuah percakapan. Dilansir dari geediting.com, terdapat sembilan perilaku yang dapat menggambarkan kecenderungan egois meskipun seseorang berusaha memperlihatkan sikap baik kepada lingkungan sekitarnya. Perilaku tersebut umumnya terlihat dalam komunikasi sehari-hari, terutama ketika seseorang kurang memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pendapat maupun perasaannya. Lantas, apa saja kebiasaan yang perlu diperhatikan? Berikut sembilan tanda yang bisa menjadi bahan refleksi dalam memahami perilaku diri sendiri maupun orang lain. 1. Selalu Mengarahkan Pembicaraan agar Berpusat pada Dirinya Salah satu perilaku yang cukup mudah dikenali adalah kebiasaan mengubah hampir setiap topik pembicaraan menjadi cerita tentang pengalaman pribadi. Ketika orang lain sedang membagikan kisahnya, individu dengan kecenderungan ini sering kali langsung menghubungkannya dengan kejadian yang pernah mereka alami. Akibatnya, lawan bicara tidak memiliki cukup kesempatan untuk menyelesaikan ceritanya. Percakapan yang seharusnya berlangsung dua arah justru berubah menjadi ajang menceritakan diri sendiri. Padahal, komunikasi yang baik membutuhkan keseimbangan. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara merupakan bentuk penghargaan terhadap pengalaman dan keberadaan mereka. 2. Terlalu Sering Memberikan Nasihat Tanpa Diminta Memberikan masukan memang bisa menjadi bentuk perhatian. Namun, kebiasaan terus-menerus menawarkan solusi tanpa mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan orang lain justru dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Ada kalanya seseorang hanya ingin didengarkan ketika sedang menghadapi masalah, bukan langsung diberi berbagai petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan. Orang yang terbiasa memberikan nasihat tanpa diminta terkadang kurang menyadari bahwa setiap individu memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan persoalan. Mereka mungkin bermaksud membantu, tetapi sikap tersebut bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai atau dianggap tidak mampu mengambil keputusan. Karena itu, sebelum memberikan pendapat, ada baiknya memastikan terlebih dahulu apakah lawan bicara memang membutuhkan saran atau hanya ingin berbagi cerita. 3. Sering Menyela Ketika Orang Lain Belum Selesai Berbicara Kebiasaan memotong pembicaraan juga dapat menjadi tanda kurangnya perhatian terhadap orang lain. Hal ini terkadang terjadi karena seseorang terlalu bersemangat menyampaikan pendapat atau khawatir melupakan sesuatu yang ingin dikatakan. Namun, jika dilakukan berulang kali, perilaku tersebut dapat membuat lawan bicara merasa tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya secara utuh. Kebiasaan menyela juga bisa menunjukkan bahwa seseorang lebih sibuk mempersiapkan jawaban daripada benar-benar memahami apa yang sedang dibicarakan. Belajar menunggu hingga orang lain selesai berbicara merupakan langkah sederhana untuk membangun komunikasi yang lebih sehat dan saling menghargai. 4. Jarang Menunjukkan Rasa Ingin Tahu terhadap Kehidupan Orang Lain Percakapan yang menyenangkan tidak hanya berisi cerita dari satu pihak. Ada ketertarikan untuk mengetahui pengalaman, pemikiran, dan perasaan orang yang sedang diajak berbicara. Namun, seseorang yang cenderung egois mungkin jarang mengajukan pertanyaan lanjutan setelah orang lain selesai bercerita. Mereka lebih tertarik menghubungkan topik tersebut dengan pengalaman pribadi daripada menggali cerita lawan bicara lebih jauh. Padahal, pertanyaan sederhana seperti bagaimana kelanjutannya atau apa yang kamu rasakan saat itu dapat menunjukkan perhatian yang tulus. Ketika rasa ingin tahu terhadap kehidupan orang lain kurang ditunjukkan, hubungan sosial bisa terasa dangkal karena komunikasi hanya berputar pada satu pihak. 5. Sering Menyisipkan Pamer di Balik Cerita Sehari-hari Tidak semua orang memamerkan pencapaian secara terang-terangan. Ada pula yang melakukannya melalui kalimat yang sekilas terdengar seperti keluhan atau cerita biasa. Misalnya, seseorang mengeluhkan kelelahan setelah menghabiskan liburan mewah ke luar negeri atau mengaku bosan karena memiliki terlalu banyak waktu luang akibat kondisi finansial yang mapan. Pernyataan semacam ini terkadang mengandung pesan tersirat mengenai kelebihan atau keberhasilan yang dimiliki. Sebenarnya, menceritakan pencapaian pribadi bukanlah sesuatu yang salah. Namun, penting untuk memahami situasi dan perasaan orang lain agar cerita tersebut tidak terkesan merendahkan atau membandingkan kehidupan. Mengetahui kapan harus berbagi dan kapan sebaiknya mendengarkan menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan sosial. 6. Selalu Ingin Menguasai Pembicaraan dalam Kelompok Dalam sebuah perkumpulan, setiap orang seharusnya mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasan maupun pengalaman. Sayangnya, ada individu yang cenderung mengambil sebagian besar waktu berbicara sehingga anggota kelompok lainnya sulit mendapatkan kesempatan. Mereka mungkin merasa perlu terus memberikan komentar, menyampaikan pendapat, atau menceritakan sesuatu agar tetap menjadi pusat perhatian. Meskipun tujuannya bisa saja untuk mencairkan suasana, kebiasaan mendominasi percakapan dapat membuat orang lain merasa tersisih. Salah satu cara memperbaikinya adalah dengan memperhatikan porsi berbicara dan memberikan ruang bagi anggota kelompok lain untuk ikut berpartisipasi. 7. Menganggap Setiap Cerita sebagai Ajang Persaingan Ketika seseorang menceritakan pencapaiannya, orang yang memiliki kecenderungan kompetitif berlebihan mungkin langsung merasa perlu menunjukkan pengalaman yang lebih hebat. Misalnya, ketika seorang teman bercerita berhasil menyelesaikan lomba lari lima kilometer, mereka justru membalas dengan kisah keberhasilan mengikuti maraton. Hal serupa bisa terjadi dalam pembicaraan mengenai pekerjaan, pendidikan, keluarga, maupun pencapaian pribadi. Kebiasaan tersebut membuat percakapan yang semestinya menjadi ruang berbagi berubah menjadi ajang membandingkan siapa yang lebih unggul. Padahal, keberhasilan orang lain tidak harus selalu dihadapi dengan menunjukkan pencapaian pribadi. Belajar memberikan apresiasi tanpa merasa perlu bersaing dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih nyaman dan saling mendukung. 8. Tidak Mengingat Hal Penting tentang Orang Lain, tetapi Ingin Selalu Diingat Perhatian dalam hubungan sosial tidak hanya ditunjukkan melalui perkataan, tetapi juga melalui kemampuan mengingat hal-hal kecil mengenai kehidupan orang lain. Contohnya, mengingat pekerjaan baru seorang teman, rencana penting anggota keluarga, atau masalah yang pernah diceritakan seseorang sebelumnya. Namun, individu yang terlalu berpusat pada dirinya sendiri terkadang kurang memperhatikan detail kehidupan orang lain. Di sisi lain, mereka justru berharap orang-orang di sekitarnya selalu mengingat setiap cerita, pencapaian, maupun persoalan pribadi yang mereka sampaikan. Ketidakseimbangan tersebut dapat membuat hubungan terasa berjalan satu arah. Meluangkan waktu untuk mengingat hal-hal sederhana tentang orang terdekat merupakan salah satu cara menunjukkan bahwa keberadaan dan pengalaman mereka juga memiliki arti. 9. Mengalihkan Perhatian saat Orang Lain Membutuhkan Dukungan Emosional Salah satu bentuk perilaku egois yang cukup sulit dikenali muncul ketika seseorang tidak mampu memberikan ruang bagi perasaan orang lain. Saat teman sedang menceritakan pengalaman menyedihkan, misalnya, mereka justru segera menghubungkan persoalan tersebut dengan pengalaman pribadi. Kalimat seperti aku juga pernah mengalami hal serupa kemudian dilanjutkan dengan cerita panjang tentang diri sendiri bisa membuat perhatian beralih dari orang yang sebenarnya membutuhkan dukungan. Padahal, dalam situasi emosional, seseorang sering kali hanya membutuhkan pendengar yang bersedia memahami tanpa terburu-buru memberikan penilaian. Menunjukkan empati bisa dimulai dengan mendengarkan secara utuh, mengakui perasaan orang lain, dan tidak selalu menjadikan pengalaman pribadi sebagai pusat pembicaraan. Pada akhirnya, memiliki satu atau dua kebiasaan tersebut bukan berarti seseorang pasti mempunyai kepribadian egois. Setiap orang bisa saja melakukan kesalahan dalam berkomunikasi tanpa menyadarinya. Hal terpenting adalah kesediaan untuk mengevaluasi diri, belajar menghargai sudut pandang orang lain, dan membangun hubungan yang tidak hanya berpusat pada kepentingan pribadi.