JawaPos.com – Bagi sebagian orang, melihat indikator baterai ponsel berwarna merah bisa menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan. Bahkan, ketika daya perangkat masih tersisa sekitar 30 persen, mereka sudah mulai mencari colokan listrik atau sibuk memastikan charger tersedia. Kebiasaan tersebut mungkin terlihat sepele. Namun, hubungan seseorang dengan ponsel terkadang dapat memberikan gambaran mengenai cara mereka menghadapi ketidakpastian, mengelola kecemasan, serta memenuhi kebutuhan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dilansir dari laman geediting, orang yang merasa gelisah ketika daya baterai ponselnya mulai menipis disebut memiliki sejumlah kecenderungan psikologis tertentu. Beberapa di antaranya berkaitan dengan rasa takut tertinggal informasi, ketergantungan terhadap teknologi, hingga kesulitan mengatur prioritas. Meski demikian, tidak semua orang yang khawatir kehabisan baterai mempunyai karakter yang sama. Kebiasaan tersebut juga bisa dipengaruhi oleh kebutuhan komunikasi, pekerjaan, maupun situasi yang sedang dihadapi. Baca Juga:Bukan Sekadar Kebiasaan Makan, Suka Ngemil dan Melewatkan Makan Siang Bisa Menggambarkan 6 Sifat Ini Lantas, apa saja karakter yang mungkin berkaitan dengan perilaku tersebut? Berikut enam kecenderungan yang menarik untuk diketahui. 1. Mudah Merasa Cemas ketika Menghadapi Ketidakpastian Orang yang langsung merasa gelisah saat baterai ponselnya berkurang terkadang memiliki kebutuhan tinggi terhadap rasa aman dan kepastian. Indikator baterai yang terus menurun bisa membuat mereka memikirkan berbagai kemungkinan, seperti tidak bisa menghubungi seseorang, kehilangan akses informasi, atau kesulitan menggunakan aplikasi penting. Situasi sederhana tersebut dapat memunculkan kekhawatiran meskipun ponsel sebenarnya masih bisa digunakan untuk beberapa waktu. Mereka mungkin juga cenderung memeriksa persentase baterai berulang kali untuk memastikan perangkat tidak mati secara tiba-tiba. Kebiasaan ini dapat berkaitan dengan kecenderungan mudah mengantisipasi kemungkinan buruk. Namun, rasa khawatir terhadap baterai lemah saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang mempunyai gangguan kecemasan. 2. Tidak Ingin Tertinggal Informasi atau Momen Penting Istilah Fear of Missing Out atau FOMO menggambarkan perasaan takut kehilangan informasi, pengalaman, maupun aktivitas yang sedang dialami orang lain. Dalam kehidupan digital, ponsel menjadi salah satu sarana utama untuk mengikuti perkembangan tersebut. Melalui perangkat ini, seseorang bisa mengetahui berita terbaru, membaca pesan, memantau media sosial, hingga mengikuti percakapan dengan teman. Ketika baterai mulai habis, muncul kekhawatiran bahwa mereka tidak lagi bisa mengakses berbagai informasi tersebut. Akibatnya, sebagian orang merasa harus segera mengisi daya meskipun belum benar-benar membutuhkan ponsel. Kecenderungan ini menunjukkan betapa pentingnya konektivitas digital bagi sebagian individu. Mereka merasa lebih nyaman ketika selalu dapat terhubung dengan lingkungan sosial dan perkembangan informasi. 3. Terlalu Mengandalkan Teknologi dalam Kehidupan Sehari-hari Ponsel saat ini bukan sekadar alat komunikasi. Banyak orang menggunakannya untuk bekerja, melakukan transaksi, mencari petunjuk arah, menyimpan dokumen, hingga mengatur berbagai kebutuhan pribadi. Tidak mengherankan jika baterai yang hampir habis dapat menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Bagi seseorang yang sangat bergantung pada perangkat digital, kehilangan akses terhadap ponsel bisa terasa seperti kehilangan salah satu alat utama untuk menjalankan aktivitas. Mereka mungkin merasa kesulitan ketika harus melakukan sesuatu tanpa bantuan aplikasi atau layanan digital. Kondisi tersebut dapat menjadi pengingat bahwa penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan kemampuan menjalankan aktivitas secara mandiri, terutama ketika perangkat tidak dapat digunakan. 4. Membutuhkan Pengakuan dan Respons dari Lingkungan Sosial Kebiasaan terus memeriksa ponsel juga terkadang berkaitan dengan kebutuhan seseorang untuk memperoleh perhatian dan respons dari orang lain. Notifikasi pesan, komentar, tanda suka, serta interaksi di media sosial bisa memberikan perasaan dihargai atau diterima oleh lingkungan. Bagi individu yang terbiasa mendapatkan respons secara cepat, baterai yang hampir habis dapat menimbulkan kekhawatiran karena mereka takut kehilangan kesempatan untuk berinteraksi. Mereka mungkin merasa tidak nyaman ketika tidak bisa segera membaca pesan atau mengetahui tanggapan orang lain. Dalam kondisi tertentu, perilaku ini dapat berkaitan dengan kebutuhan akan validasi sosial. Meski begitu, sering memeriksa ponsel tidak otomatis berarti seseorang selalu membutuhkan pengakuan dari orang lain. 5. Kurang Nyaman ketika Harus Sendirian Tanpa Hiburan Ponsel sering menjadi teman ketika seseorang sedang menunggu, bepergian, atau menghabiskan waktu sendirian. Melalui perangkat tersebut, mereka dapat menonton video, mendengarkan musik, membaca informasi, maupun sekadar menjelajahi media sosial untuk mengisi waktu luang. Namun, ketika daya baterai hampir habis, berbagai hiburan tersebut terancam tidak bisa dinikmati lagi. Bagi orang yang terbiasa mengandalkan ponsel untuk mengusir rasa bosan, situasi ini mungkin terasa kurang menyenangkan. Mereka bisa merasa gelisah karena harus menghadapi suasana hening atau waktu kosong tanpa aktivitas digital. Padahal, kemampuan menikmati waktu sendiri juga penting untuk membangun ketenangan pikiran. Sesekali menjauh dari layar dapat menjadi kesempatan untuk beristirahat dan lebih memperhatikan lingkungan sekitar. 6. Kesulitan Menentukan Prioritas dan Mengatur Penggunaan Waktu Kebiasaan terus-menerus memeriksa ponsel juga dapat berkaitan dengan cara seseorang mengelola perhatian dan aktivitas sehari-hari. Notifikasi yang muncul secara berkala sering kali membuat seseorang terdorong untuk segera membuka perangkatnya, bahkan ketika sedang mengerjakan sesuatu yang lebih penting. Akibatnya, perhatian mudah teralihkan oleh pesan, pembaruan media sosial, atau informasi yang sebenarnya tidak mendesak. Ketika baterai mulai menipis, muncul kekhawatiran karena mereka merasa belum sempat menyelesaikan berbagai aktivitas digital yang sedang dilakukan. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda bahwa penggunaan ponsel perlu diatur dengan lebih baik. Menentukan waktu khusus untuk memeriksa notifikasi, mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan, serta mendahulukan pekerjaan penting dapat membantu seseorang menggunakan waktunya secara lebih efektif. Pada akhirnya, rasa khawatir ketika baterai ponsel berada di bawah 30 persen tidak selalu mencerminkan masalah psikologis. Namun, kebiasaan tersebut bisa menjadi bahan refleksi mengenai seberapa besar ketergantungan kita terhadap teknologi dan bagaimana cara mengelola perhatian dalam kehidupan sehari-hari.